PREPARTITA

Celta de Vigo - Friburgo è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Attualmente Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Celta de Vigo e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celta Vigo ha perso ciascuna delle ultime tre partite contro squadre tedesche; questa sarà la prima volta che ospiterà una squadra di Bundesliga da marzo 2007, quando perse 0-1 contro il Werder Brema in Coppa UEFA.

Le squadre spagnole hanno vinto 10 delle ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche; l'unica eccezione è stata la sconfitta per 2-1 del Real Madrid contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League questo mese.

Questa sarà la 14ª volta che il Celta Vigo giocherà in casa la gara di ritorno di una sfida in una delle maggiori competizioni europee; gli spagnoli hanno vinto 12 delle precedenti 13 gare di questo tipo (1N), incluse le ultime 11 di fila.

Il Friburgo non è riuscito a segnare in sette delle sue otto trasferte nelle fasi a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (1V 3N 4P); la sua unica vittoria è arrivata contro gli svizzeri del San Gallo nel secondo turno di Coppa UEFA nel novembre 2001.

Solo l'Aston Villa (558:05) ha trascorso più tempo in posizione di vantaggio rispetto al Celta Vigo (514:55) in UEFA Europa League in questa stagione. Tuttavia, la squadra galiziana è stata in svantaggio per 87 minuti (86:59) nella sconfitta per 0-3 della scorsa settimana contro il Friburgo.

Nessuna squadra conta più contropiedi rispetto al Friburgo in UEFA Europa League in questa stagione (22 – a pari merito con il Ludogorets); la squadra tedesca è inoltre seconda per tiri (gol inclusi) a seguito di contropiedi (20) nel torneo in corso.

Nessun giocatore del Celta Vigo ha più coinvolgimenti in gol di Iago Aspas (6 – 3 gol, 3 assist) in UEFA Europa League in questa stagione (a pari merito con Williot Swedberg). Quando Aspas è partito titolare in questa edizione del torneo, il Celta ha vinto il 67% delle sue partite (6/9) e ha perso solo una volta; quando invece non era nell'undici iniziale ha vinto solo il 25% delle volte (1/4) e ha perso in tre occasioni.

Vincenzo Grifo è stato direttamente coinvolto in 15 reti per il Friburgo in UEFA Europa League, più di qualsiasi altro giocatore. I suoi 10 gol sono anche un record per la squadra nella competizione, mentre i suoi cinque assist sono il massimo a pari merito (5 anche per Christian Günter).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: