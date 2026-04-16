Incontro terminato, Celta Vigo 1, Friburgo 3.
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Incontro terminato, Celta Vigo 1, Friburgo 3.
Secondo tempo terminato, Celta Vigo 1, Friburgo 3.20:33
Gol! Celta Vigo 1, Friburgo 3. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hugo Álvarez con passaggio filtrante.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.20:33
Hugo Álvarez (Celta Vigo) e' ammonito.20:30
Fallo di Hugo Álvarez (Celta Vigo).20:29
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:27
Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.20:26
Ferran Jutglà (Celta Vigo) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Hugo Álvarez con cross da calcio d'angolo.20:25
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Maximilian Eggestein (Friburgo).20:25
Tiro respinto. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos Alonso.20:25
Tentativo fallito. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Iago Aspas.20:22
Tiro parato. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Derry Scherhant con cross.20:20
Fallo di Fer López (Celta Vigo).20:20
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Derry Scherhant (Friburgo).20:18
Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:17
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).20:17
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lucas Höler (Friburgo).20:17
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).20:16
Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcos Alonso da calcio d'angolo.20:16
Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Iago Aspas da calcio d'angolo.20:16
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).20:15
Tiro parato. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.20:15
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:15
Maximilian Eggestein (Friburgo).20:15
Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Williot Swedberg.20:14
Sostituzione, Friburgo. Nicolas Höfler sostituisce Johan Manzambi.20:13
Sostituzione, Friburgo. Bruno Ogbus sostituisce Philipp Lienhart per infortunio.20:13
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Lienhart (Friburgo) per infortunio.20:12
Tiro parato. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:11
Tentativo fallito. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Aspas.20:09
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Matías Vecino.20:06
Fallo di Iago Aspas (Celta Vigo).20:06
Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).20:04
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).20:01
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).20:01
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).20:00
Tiro parato. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordy Makengo.20:00
Derry Scherhant (Friburgo) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area.20:00
Tentativo fallito. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:00
Matthias Ginter (Friburgo) e' ammonito per fallo.19:59
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:59
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.19:58
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Igor Matanovic.19:58
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:57
Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:56
Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:55
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Gol! Celta Vigo 0, Friburgo 3. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo.19:53
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Niklas Beste.19:53
Iago Aspas (Celta Vigo) e' ammonito.19:51
Matías Vecino (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.19:51
Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).19:51
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Gara riprende.19:51
Gara momentaneamente sospesa, (Celta Vigo).19:51
Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:50
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Jones El Abdellaoui.19:50
Tiro respinto. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area.19:49
Sostituzione, Celta Vigo. Jones El Abdellaoui sostituisce Javi Rueda.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Ilaix Moriba.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Sergio Carreira sostituisce Yoel Lago.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Borja Iglesias.19:47
Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 0, Friburgo 2.19:48
Primo tempo terminato, Celta Vigo 0, Friburgo 2.19:33
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).19:32
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Ilaix Moriba (Celta Vigo) e' ammonito.19:29
Igor Matanovic (Friburgo) e' ammonito.19:29
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).19:29
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:29
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:27
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:25
Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Gol! Celta Vigo 0, Friburgo 2. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niklas Beste.19:23
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).19:21
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).19:21
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Decisione VAR: Gol Celta Vigo 0-1 Friburgo (Igor Matanovic).19:19
Gol! Celta Vigo 0, Friburgo 1. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jordy Makengo con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:17
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).19:16
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).19:14
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).19:13
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).19:10
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).19:09
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:08
Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).19:06
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).19:05
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:04
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:00
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igor Matanovic.18:58
Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).18:56
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Gara riprende.18:53
Gara momentaneamente sospesa, Yuito Suzuki (Friburgo) per infortunio.18:53
Gara riprende.18:49
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Treu (Friburgo) per infortunio.18:49
Gara momentaneamente sospesa, Ferran Jutglà (Celta Vigo) per infortunio.18:49
Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fer López.18:48
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).18:47
Fer López (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Matías Vecino (Celta Vigo).18:46
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
Città: Vigo
Capienza: 24791 spettatori17:39
Celta de Vigo - Friburgo è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.
Attualmente Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Celta de Vigo e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Celta de Vigo-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celta de Vigo
|Friburgo
|Partite giocate
|13
|11
|Numero di partite vinte
|7
|7
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|21
|18
|Gol totali subiti
|16
|6
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.5
|Percentuale possesso palla
|48.1
|48.9
|Numero totale di passaggi
|6147
|4489
|Numero totale di passaggi riusciti
|5277
|3664
|Tiri nello specchio della porta
|56
|57
|Percentuale di tiri in porta
|51.4
|54.3
|Numero totale di cross
|121
|188
|Numero medio di cross riusciti
|26
|47
|Duelli per partita vinti
|484
|585
|Duelli per partita persi
|554
|561
|Corner subiti
|53
|46
|Corner guadagnati
|42
|54
|Numero di punizioni a favore
|131
|139
|Numero di punizioni concesse
|172
|133
|Tackle totali
|186
|202
|Percentuale di successo nei tackle
|60.8
|59.9
|Fuorigiochi totali
|24
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|27
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
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