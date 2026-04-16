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Celta de Vigo-Friburgo: 1-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo
16 Aprile 2026 ore 18:45
Celta de Vigo
1
Friburgo
3
Partita finita
Arbitro: Anthony Taylor
  1. 33' 0-1 Igor Matanovic
  2. 39' 0-2 Yuito Suzuki
  3. 50' 0-3 Yuito Suzuki
  4. 90+1' 1-3 Williot Swedberg
0'
45'
90'
90'
90'

Incontro terminato, Celta Vigo 1, Friburgo 3.

  1. 90'+1'

    Secondo tempo terminato, Celta Vigo 1, Friburgo 3.20:33

  3. 90'+1'

    Gol! Celta Vigo 1, Friburgo 3. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hugo Álvarez con passaggio filtrante.20:33

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.20:33

  5. 87'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) e' ammonito.20:30

  6. 87'

    Fallo di Hugo Álvarez (Celta Vigo).20:29

  7. 87'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  9. 84'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:27

  10. 84'

    Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  11. 83'

    Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.20:26

  12. 83'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Hugo Álvarez con cross da calcio d'angolo.20:25

  13. 83'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Maximilian Eggestein (Friburgo).20:25

  15. 83'

    Tiro respinto. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos Alonso.20:25

  16. 80'

    Tentativo fallito. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Iago Aspas.20:22

  17. 78'

    Tiro parato. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Derry Scherhant con cross.20:20

  18. 77'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).20:20

  19. 77'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20

  21. 76'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  22. 76'

    Fallo di Derry Scherhant (Friburgo).20:18

  23. 75'

    Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:17

  24. 75'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).20:17

  25. 75'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lucas Höler (Friburgo).20:17

  27. 74'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).20:16

  28. 73'

    Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcos Alonso da calcio d'angolo.20:16

  29. 73'

    Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Iago Aspas da calcio d'angolo.20:16

  30. 73'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).20:15

  31. 73'

    Tiro parato. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.20:15

  33. 73'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:15

  34. 73'

    Maximilian Eggestein (Friburgo).20:15

  35. 72'

    Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Williot Swedberg.20:14

  36. 71'

    Sostituzione, Friburgo. Nicolas Höfler sostituisce Johan Manzambi.20:13

  37. 71'

    Sostituzione, Friburgo. Bruno Ogbus sostituisce Philipp Lienhart per infortunio.20:13

  39. 71'

    Gara riprende.20:13

  40. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Lienhart (Friburgo) per infortunio.20:12

  41. 69'

    Tiro parato. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:11

  42. 66'

    Tentativo fallito. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Aspas.20:09

  43. 64'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Matías Vecino.20:06

  45. 64'

    Fallo di Iago Aspas (Celta Vigo).20:06

  46. 64'

    Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  47. 62'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).20:04

  48. 62'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  49. 59'

    Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  51. 59'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).20:01

  52. 59'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).20:01

  53. 58'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).20:00

  54. 58'

    Tiro parato. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordy Makengo.20:00

  55. 58'

    Derry Scherhant (Friburgo) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area.20:00

  57. 57'

    Tentativo fallito. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:00

  58. 56'

    Matthias Ginter (Friburgo) e' ammonito per fallo.19:59

  59. 56'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  60. 56'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:59

  61. 56'

    Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.19:58

  63. 56'

    Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Igor Matanovic.19:58

  64. 55'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57

  65. 55'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:57

  66. 54'

    Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:56

  67. 53'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:55

  69. 53'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  70. 50'

    Gol! Celta Vigo 0, Friburgo 3. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo.19:53

  71. 50'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Niklas Beste.19:53

  72. 49'

    Iago Aspas (Celta Vigo) e' ammonito.19:51

  73. 49'

    Matías Vecino (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.19:51

  75. 49'

    Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).19:51

  76. 49'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  77. 48'

    Gara riprende.19:51

  78. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, (Celta Vigo).19:51

  79. 48'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:50

  81. 48'

    Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  82. 47'

    Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Jones El Abdellaoui.19:50

  83. 47'

    Tiro respinto. Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area.19:49

  84. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Jones El Abdellaoui sostituisce Javi Rueda.19:47

  85. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Ilaix Moriba.19:47

  87. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Sergio Carreira sostituisce Yoel Lago.19:47

  88. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Borja Iglesias.19:47

  89. Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 0, Friburgo 2.19:48

  90. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Celta Vigo 0, Friburgo 2.19:33

  91. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).19:32

  93. 45'+1'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  94. 45'+1'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:30

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  96. 45'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) e' ammonito.19:29

  97. 45'

    Igor Matanovic (Friburgo) e' ammonito.19:29

  99. 45'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).19:29

  100. 45'

    Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  101. 44'

    Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  102. 44'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:29

  103. 43'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:27

  105. 43'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  106. 41'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:25

  107. 41'

    Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25

  108. 39'

    Gol! Celta Vigo 0, Friburgo 2. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Niklas Beste.19:23

  109. 37'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).19:21

  111. 37'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  112. 36'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).19:21

  113. 36'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  114. 35'

    Decisione VAR: Gol Celta Vigo 0-1 Friburgo (Igor Matanovic).19:19

  115. 33'

    Gol! Celta Vigo 0, Friburgo 1. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jordy Makengo con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.Rete assegnata dopo revisione del VAR.19:17

  117. 32'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).19:16

  118. 32'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  119. 30'

    Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).19:14

  120. 30'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  121. 28'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).19:13

  123. 28'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  124. 26'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).19:10

  125. 26'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  126. 25'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  127. 25'

    Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).19:09

  129. 24'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  130. 24'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:08

  131. 21'

    Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).19:06

  132. 21'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  133. 21'

    Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).19:05

  135. 21'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  136. 20'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:04

  137. 20'

    Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  138. 16'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:00

  139. 16'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  141. 13'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Igor Matanovic.18:58

  142. 12'

    Fallo di Yoel Lago (Celta Vigo).18:56

  143. 12'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  144. 9'

    Gara riprende.18:53

  145. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Yuito Suzuki (Friburgo) per infortunio.18:53

  147. 5'

    Gara riprende.18:49

  148. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Treu (Friburgo) per infortunio.18:49

  149. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Ferran Jutglà (Celta Vigo) per infortunio.18:49

  150. 4'

    Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fer López.18:48

  151. 3'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).18:47

  153. 3'

    Fer López (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  154. 2'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Matías Vecino (Celta Vigo).18:46

  155. Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  156. Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).18:46

  157. Inizia il Primo tempo.18:45

  159. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  161. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
    Città: Vigo
    Capienza: 24791 spettatori17:39

Formazioni Celta de Vigo - Friburgo

Celta de Vigo
Friburgo
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (C)
  • (30) FER LÓPEZ (C)
  • (17) JAVI RUEDA (C)
  • (15) MATÍAS VECINO (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (14) ÁLVARO NÚÑEZ (D)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (4) JOSEPH AIDOO (D)
  • (5) SERGIO CARREIRA (D)
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (3) PHILIPP LIENHART (D)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (65) KARL STEINMANN (D)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (26) MAXIMILIAN PHILIPP (A)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
PREPARTITA

Celta de Vigo - Friburgo è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Attualmente Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Celta de Vigo e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Celta Vigo ha perso ciascuna delle ultime tre partite contro squadre tedesche; questa sarà la prima volta che ospiterà una squadra di Bundesliga da marzo 2007, quando perse 0-1 contro il Werder Brema in Coppa UEFA.
  • Le squadre spagnole hanno vinto 10 delle ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche; l'unica eccezione è stata la sconfitta per 2-1 del Real Madrid contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League questo mese.
  • Questa sarà la 14ª volta che il Celta Vigo giocherà in casa la gara di ritorno di una sfida in una delle maggiori competizioni europee; gli spagnoli hanno vinto 12 delle precedenti 13 gare di questo tipo (1N), incluse le ultime 11 di fila.
  • Il Friburgo non è riuscito a segnare in sette delle sue otto trasferte nelle fasi a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (1V 3N 4P); la sua unica vittoria è arrivata contro gli svizzeri del San Gallo nel secondo turno di Coppa UEFA nel novembre 2001.
  • Solo l'Aston Villa (558:05) ha trascorso più tempo in posizione di vantaggio rispetto al Celta Vigo (514:55) in UEFA Europa League in questa stagione. Tuttavia, la squadra galiziana è stata in svantaggio per 87 minuti (86:59) nella sconfitta per 0-3 della scorsa settimana contro il Friburgo.
  • Nessuna squadra conta più contropiedi rispetto al Friburgo in UEFA Europa League in questa stagione (22 – a pari merito con il Ludogorets); la squadra tedesca è inoltre seconda per tiri (gol inclusi) a seguito di contropiedi (20) nel torneo in corso.
  • Nessun giocatore del Celta Vigo ha più coinvolgimenti in gol di Iago Aspas (6 – 3 gol, 3 assist) in UEFA Europa League in questa stagione (a pari merito con Williot Swedberg). Quando Aspas è partito titolare in questa edizione del torneo, il Celta ha vinto il 67% delle sue partite (6/9) e ha perso solo una volta; quando invece non era nell'undici iniziale ha vinto solo il 25% delle volte (1/4) e ha perso in tre occasioni.
  • Vincenzo Grifo è stato direttamente coinvolto in 15 reti per il Friburgo in UEFA Europa League, più di qualsiasi altro giocatore. I suoi 10 gol sono anche un record per la squadra nella competizione, mentre i suoi cinque assist sono il massimo a pari merito (5 anche per Christian Günter).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Celta de VigoFriburgo
Partite giocate1311
Numero di partite vinte77
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati2118
Gol totali subiti166
Media gol subiti per partita1.20.5
Percentuale possesso palla48.148.9
Numero totale di passaggi61474489
Numero totale di passaggi riusciti52773664
Tiri nello specchio della porta5657
Percentuale di tiri in porta51.454.3
Numero totale di cross121188
Numero medio di cross riusciti2647
Duelli per partita vinti484585
Duelli per partita persi554561
Corner subiti5346
Corner guadagnati4254
Numero di punizioni a favore131139
Numero di punizioni concesse172133
Tackle totali186202
Percentuale di successo nei tackle60.859.9
Fuorigiochi totali2413
Numero totale di cartellini gialli2717
Numero totale di cartellini rossi21

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