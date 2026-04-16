Incontro terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.
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Incontro terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.
Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.22:58
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:57
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:57
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:56
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:56
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Thiago Silva (FC Porto).22:55
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:55
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).22:54
Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:51
Thiago Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
William Gomes (FC Porto) e' ammonito.22:51
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di William Gomes (FC Porto).22:50
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:50
Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).22:49
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dilane Bakwa in seguito a un contropiede.22:45
Alan Varela (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Deniz Gül.22:45
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).22:44
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:42
Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Francisco Moura (FC Porto).22:41
Tentativo fallito. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jakub Kiwior in seguito a un calcio da fermo.22:41
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:39
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fuorigioco. Neco Williams(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Morgan Gibbs-White e' colto in fuorigioco.22:39
Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dilane Bakwa.22:37
Sostituzione, Nottingham Forest. Dilane Bakwa sostituisce Callum Hudson-Odoi per infortunio.22:33
Sostituzione, Nottingham Forest. Morato sostituisce Murillo per infortunio.22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) per infortunio.22:33
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Murillo (Nottingham Forest) per infortunio.22:28
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:27
Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Igor Jesus da calcio d'angolo.22:27
Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Terem Moffi.22:27
Sostituzione, Nottingham Forest. Nikola Milenkovic sostituisce Dan Ndoye.22:26
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Thiago Silva (FC Porto).22:26
Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:26
Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Neco Williams.22:26
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:24
Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:23
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di William Gomes (FC Porto).22:21
Fallo di mano di Neco Williams (Nottingham Forest).22:21
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alan Varela (FC Porto).22:18
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Callum Hudson-Odoi in seguito a un contropiede.22:18
William Gomes (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Seko Fofana con cross.22:18
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:15
Francisco Moura (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alan Varela.22:14
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di William Gomes (FC Porto).22:13
Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ola Aina.22:12
Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area.22:11
Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:10
Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:08
Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:08
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:07
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Sostituzione, Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi sostituisce Omari Hutchinson.22:05
Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 1, FC Porto 0.22:07
Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Borja Sainz.22:05
Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Alberto Costa.22:05
Sostituzione, FC Porto. Jakub Kiwior sostituisce Gabri Veiga.22:05
Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Zaidu Sanusi.22:05
Primo tempo terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.21:51
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:49
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49
Fuorigioco. Nicolás Domínguez(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:48
Tentativo fallito. Zaidu Sanusi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gabri Veiga.21:47
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Dan Ndoye con cross.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46
Fallo di Ola Aina (Nottingham Forest).21:44
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Omari Hutchinson (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:40
Fallo di Omari Hutchinson (Nottingham Forest).21:40
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Tiro parato. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Igor Jesus.21:40
Tentativo fallito. Murillo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jair Cunha da calcio d'angolo.21:37
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Pablo Rosario (FC Porto).21:36
Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:36
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:36
Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Neco Williams con cross da calcio d'angolo.21:34
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).21:34
Terem Moffi (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:33
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Terem Moffi (FC Porto).21:32
Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Neco Williams con cross.21:30
Tentativo fallito. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.21:28
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).21:24
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:23
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Murillo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:22
Omari Hutchinson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:21
Terem Moffi (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Omari Hutchinson (Nottingham Forest).21:18
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Zaidu Sanusi (FC Porto).21:17
Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Chris Wood per infortunio.21:17
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Chris Wood (Nottingham Forest) per infortunio.21:16
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dan Ndoye.21:15
Gol! Nottingham Forest 1, FC Porto 0. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Neco Williams.21:12
Jan Bednarek (FC Porto) e' stato espulso.21:09
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jan Bednarek (FC Porto).21:08
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Chris Wood (Nottingham Forest) per infortunio.21:06
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).21:05
Chris Wood (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:03
Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:02
Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Costa con passaggio filtrante.21:02
Terem Moffi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Jair Cunha (Nottingham Forest).21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: The City Ground
Città: Nottingham
Capienza: 30602 spettatori19:47
Nottingham Forest - FC Porto è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.
Attualmente Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Nottingham Forest e FC Porto si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Nottingham Forest ha vinto 1 volta, FC Porto non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Nottingham Forest-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nottingham Forest
|FC Porto
|Partite giocate
|13
|11
|Numero di partite vinte
|6
|7
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|3
|3
|Gol totali segnati
|22
|18
|Gol totali subiti
|12
|9
|Media gol subiti per partita
|0.9
|0.8
|Percentuale possesso palla
|52.7
|53.0
|Numero totale di passaggi
|6372
|4926
|Numero totale di passaggi riusciti
|5404
|4153
|Tiri nello specchio della porta
|83
|60
|Percentuale di tiri in porta
|51.9
|47.2
|Numero totale di cross
|257
|209
|Numero medio di cross riusciti
|60
|48
|Duelli per partita vinti
|661
|526
|Duelli per partita persi
|640
|517
|Corner subiti
|50
|32
|Corner guadagnati
|74
|60
|Numero di punizioni a favore
|160
|138
|Numero di punizioni concesse
|174
|123
|Tackle totali
|228
|160
|Percentuale di successo nei tackle
|64.5
|63.7
|Fuorigiochi totali
|19
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|25
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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