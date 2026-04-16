Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Nottingham Forest - FC Porto è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.

Attualmente Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Nottingham Forest e FC Porto si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Nottingham Forest ha vinto 1 volta, FC Porto non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Nottingham Forest-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Nottingham Forest ha affrontato una squadra portoghese in casa solo una volta in una competizione europea: il Porto nella fase a gironi di questa UEFA Europa League nell'ottobre scorso (vittoria 2-0 al City Ground).

Nella sua storia nelle maggiori competizioni europee, il Porto ha giocato 24 trasferte in Inghilterra e non ha mai vinto (3N 21P). La sua unica vittoria 'in trasferta' contro una squadra inglese è stata contro il Chelsea nell'aprile 2021, nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, a Siviglia a causa delle restrizioni dovute al COVID-19.

Il Nottingham Forest ha perso tre partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione; nessuna squadra inglese ha mai perso quattro partite casalinghe in una singola stagione di una maggiore competizione europea.

Il Porto non è riuscito a vincere nessuna delle partite disputate in UEFA Europa League contro avversarie inglesi: cinque i precedenti (2N 3P), il numero più alto di volte in cui i portoghesi hanno affrontato squadre di una nazione specifica nella competizione senza successo.

Questo sarà il primo quarto di finale di una maggiore competizione europea del Nottingham Forest in casa dalla sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco in Coppa UEFA nel 1995-96. Gli inglesi hanno perso ciascuna delle ultime tre partite casalinghe a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee, inclusa quella partita, tante sconfitte quante nelle precedenti 21 (14V 4N).

Il Porto ha vinto solo la partita di ritorno in quattro dei suoi ultimi 22 doppi confronti a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (6N 12P), anche se una di queste è stata negli ottavi di finale di questa UEFA Europa League contro lo Stoccarda.

Igor Jesus ha segnato sette gol in questa UEFA Europa League e solo un brasiliano ha segnato di più in una singola stagione nella competizione, Giuliano con lo Zenit San Pietroburgo nel 2016-17 (8).

Dopo aver segnato nella partita di andata, William Gomes è diventato il miglior marcatore del Porto in questa UEFA Europa League con quattro gol. L'ultima volta che un brasiliano ha segnato cinque o più gol per il club in una singola edizione di una maggiore competizione europea è stato Galeno in UEFA Champions League nel 2023-24 (5), mentre l'ultimo in UEFA Europa League/Coppa UEFA è stato Derlei nel 2002-03 (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: