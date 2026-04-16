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Nottingham Forest-FC Porto: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio The City Ground di Nottingham
16 Aprile 2026 ore 21:00
Nottingham Forest
1
FC Porto
0
Partita finita
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 12' 1-0 Morgan Gibbs-White
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.22:58

  3. 90'+6'

    Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:57

  4. 90'+6'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:57

  5. 90'+5'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:56

  6. 90'+5'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:56

  7. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Thiago Silva (FC Porto).22:55

  9. 90'+4'

    Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:55

  10. 90'+3'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).22:54

  11. 90'+3'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:54

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53

  13. 90'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:51

  15. 90'

    Thiago Silva (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  16. 90'

    William Gomes (FC Porto) e' ammonito.22:51

  17. 89'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  18. 89'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).22:50

  19. 89'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:50

  21. 89'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  22. 87'

    Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).22:49

  23. 87'

    Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  24. 84'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dilane Bakwa in seguito a un contropiede.22:45

  25. 84'

    Alan Varela (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Deniz Gül.22:45

  27. 82'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).22:44

  28. 81'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:42

  29. 81'

    Jakub Kiwior (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  30. 80'

    Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  31. 80'

    Fallo di Francisco Moura (FC Porto).22:41

  33. 80'

    Tentativo fallito. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jakub Kiwior in seguito a un calcio da fermo.22:41

  34. 78'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:39

  35. 78'

    Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  36. 78'

    Fuorigioco. Neco Williams(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Morgan Gibbs-White e' colto in fuorigioco.22:39

  37. 76'

    Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dilane Bakwa.22:37

  39. 72'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Dilane Bakwa sostituisce Callum Hudson-Odoi per infortunio.22:33

  40. 72'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Morato sostituisce Murillo per infortunio.22:33

  41. 72'

    Gara riprende.22:33

  42. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) per infortunio.22:33

  43. 69'

    Gara riprende.22:30

  45. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Murillo (Nottingham Forest) per infortunio.22:28

  46. 66'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:27

  47. 66'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  48. 66'

    Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Igor Jesus da calcio d'angolo.22:27

  49. 66'

    Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Terem Moffi.22:27

  51. 65'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Nikola Milenkovic sostituisce Dan Ndoye.22:26

  52. 65'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Thiago Silva (FC Porto).22:26

  53. 65'

    Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:26

  54. 64'

    Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Neco Williams.22:26

  55. 63'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  57. 63'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:24

  58. 61'

    Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:23

  59. 60'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  60. 60'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).22:21

  61. 60'

    Fallo di mano di Neco Williams (Nottingham Forest).22:21

  63. 57'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alan Varela (FC Porto).22:18

  64. 57'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Callum Hudson-Odoi in seguito a un contropiede.22:18

  65. 57'

    William Gomes (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Seko Fofana con cross.22:18

  66. 54'

    Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:15

  67. 54'

    Francisco Moura (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  69. 53'

    Tentativo fallito. Seko Fofana (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alan Varela.22:14

  70. 52'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  71. 52'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).22:13

  72. 50'

    Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ola Aina.22:12

  73. 49'

    Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area.22:11

  75. 49'

    Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:10

  76. 47'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:08

  77. 47'

    Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.22:08

  78. 46'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:07

  79. 46'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  81. 45'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi sostituisce Omari Hutchinson.22:05

  82. Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 1, FC Porto 0.22:07

  83. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Borja Sainz.22:05

  84. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Alberto Costa.22:05

  85. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Jakub Kiwior sostituisce Gabri Veiga.22:05

  87. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Zaidu Sanusi.22:05

  88. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Nottingham Forest 1, FC Porto 0.21:51

  89. 45'+4'

    Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:49

  90. 45'+4'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49

  91. 45'+3'

    Fuorigioco. Nicolás Domínguez(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:48

  93. 45'+2'

    Tentativo fallito. Zaidu Sanusi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gabri Veiga.21:47

  94. 45'+1'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Dan Ndoye con cross.21:47

  95. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:46

  96. 44'

    Fallo di Ola Aina (Nottingham Forest).21:44

  97. 44'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  99. 40'

    Omari Hutchinson (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:40

  100. 40'

    Fallo di Omari Hutchinson (Nottingham Forest).21:40

  101. 40'

    Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40

  102. 40'

    Tiro parato. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Igor Jesus.21:40

  103. 37'

    Tentativo fallito. Murillo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jair Cunha da calcio d'angolo.21:37

  105. 36'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Pablo Rosario (FC Porto).21:36

  106. 36'

    Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:36

  107. 35'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  108. 35'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).21:36

  109. 34'

    Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Neco Williams con cross da calcio d'angolo.21:34

  111. 34'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).21:34

  112. 32'

    Terem Moffi (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:33

  113. 32'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  114. 32'

    Fallo di Terem Moffi (FC Porto).21:32

  115. 30'

    Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Neco Williams con cross.21:30

  117. 27'

    Tentativo fallito. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.21:28

  118. 24'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).21:24

  119. 23'

    Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:23

  120. 23'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  121. 22'

    Tentativo fallito. Murillo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:22

  123. 21'

    Omari Hutchinson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  124. 21'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:21

  125. 18'

    Terem Moffi (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  126. 18'

    Fallo di Omari Hutchinson (Nottingham Forest).21:18

  127. 17'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Zaidu Sanusi (FC Porto).21:17

  129. 16'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Chris Wood per infortunio.21:17

  130. 16'

    Gara riprende.21:17

  131. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Chris Wood (Nottingham Forest) per infortunio.21:16

  132. 15'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dan Ndoye.21:15

  133. 12'

    Gol! Nottingham Forest 1, FC Porto 0. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Neco Williams.21:12

  135. 8'

    Jan Bednarek (FC Porto) e' stato espulso.21:09

  136. 7'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jan Bednarek (FC Porto).21:08

  137. 7'

    Gara riprende.21:08

  138. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Chris Wood (Nottingham Forest) per infortunio.21:06

  139. 5'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).21:05

  141. 5'

    Chris Wood (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  142. 3'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  143. 3'

    Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:03

  144. 2'

    Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:02

  145. 1'

    Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Costa con passaggio filtrante.21:02

  147. Terem Moffi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  148. Fallo di Jair Cunha (Nottingham Forest).21:01

  149. Inizia il Primo tempo.21:01

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  152. Dove si gioca la partita:

    Stadio: The City Ground
    Città: Nottingham
    Capienza: 30602 spettatori19:47

Formazioni Nottingham Forest - FC Porto

Nottingham Forest
FC Porto
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (27) STEFAN ORTEGA (P)
  • (5) MURILLO (D)
  • (23) JAIR CUNHA (D)
  • (34) OLA AINA (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (14) DAN NDOYE (C)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (21) OMARI HUTCHINSON (C)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (11) CHRIS WOOD (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (19) IGOR JESUS (A)
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (4) MORATO (D)
  • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (A)
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (29) DILANE BAKWA (A)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (20) LORENZO LUCCA (A)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (3) THIAGO SILVA (D)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (42) SEKO FOFANA (C)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (29) TEREM MOFFI (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (11) PEPÊ (A)
  • (58) TIAGO SILVA (C)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (73) GABRIEL BRÁS (D)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
PREPARTITA

Nottingham Forest - FC Porto è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.

Attualmente Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Nottingham Forest e FC Porto si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Nottingham Forest ha vinto 1 volta, FC Porto non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Nottingham Forest-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Nottingham Forest ha affrontato una squadra portoghese in casa solo una volta in una competizione europea: il Porto nella fase a gironi di questa UEFA Europa League nell'ottobre scorso (vittoria 2-0 al City Ground).
  • Nella sua storia nelle maggiori competizioni europee, il Porto ha giocato 24 trasferte in Inghilterra e non ha mai vinto (3N 21P). La sua unica vittoria 'in trasferta' contro una squadra inglese è stata contro il Chelsea nell'aprile 2021, nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, a Siviglia a causa delle restrizioni dovute al COVID-19.
  • Il Nottingham Forest ha perso tre partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione; nessuna squadra inglese ha mai perso quattro partite casalinghe in una singola stagione di una maggiore competizione europea.
  • Il Porto non è riuscito a vincere nessuna delle partite disputate in UEFA Europa League contro avversarie inglesi: cinque i precedenti (2N 3P), il numero più alto di volte in cui i portoghesi hanno affrontato squadre di una nazione specifica nella competizione senza successo.
  • Questo sarà il primo quarto di finale di una maggiore competizione europea del Nottingham Forest in casa dalla sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco in Coppa UEFA nel 1995-96. Gli inglesi hanno perso ciascuna delle ultime tre partite casalinghe a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee, inclusa quella partita, tante sconfitte quante nelle precedenti 21 (14V 4N).
  • Il Porto ha vinto solo la partita di ritorno in quattro dei suoi ultimi 22 doppi confronti a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (6N 12P), anche se una di queste è stata negli ottavi di finale di questa UEFA Europa League contro lo Stoccarda.
  • Igor Jesus ha segnato sette gol in questa UEFA Europa League e solo un brasiliano ha segnato di più in una singola stagione nella competizione, Giuliano con lo Zenit San Pietroburgo nel 2016-17 (8).
  • Dopo aver segnato nella partita di andata, William Gomes è diventato il miglior marcatore del Porto in questa UEFA Europa League con quattro gol. L'ultima volta che un brasiliano ha segnato cinque o più gol per il club in una singola edizione di una maggiore competizione europea è stato Galeno in UEFA Champions League nel 2023-24 (5), mentre l'ultimo in UEFA Europa League/Coppa UEFA è stato Derlei nel 2002-03 (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Nottingham ForestFC Porto
Partite giocate1311
Numero di partite vinte67
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati2218
Gol totali subiti129
Media gol subiti per partita0.90.8
Percentuale possesso palla52.753.0
Numero totale di passaggi63724926
Numero totale di passaggi riusciti54044153
Tiri nello specchio della porta8360
Percentuale di tiri in porta51.947.2
Numero totale di cross257209
Numero medio di cross riusciti6048
Duelli per partita vinti661526
Duelli per partita persi640517
Corner subiti5032
Corner guadagnati7460
Numero di punizioni a favore160138
Numero di punizioni concesse174123
Tackle totali228160
Percentuale di successo nei tackle64.563.7
Fuorigiochi totali1914
Numero totale di cartellini gialli2225
Numero totale di cartellini rossi10

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