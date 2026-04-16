Incontro terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 4.
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Incontro terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 4.
Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 4.22:58
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:58
Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke con suggerimento di testa.22:57
Tiro parato. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Aitor Ruibal.22:54
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).22:53
Tiro parato. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aitor Ruibal con passaggio filtrante.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:52
Fuorigioco. Lukás Hornícek(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.22:51
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).22:49
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:48
Paulo Oliveira (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.22:44
Antony (Real Betis) e' ammonito.22:44
Fallo di mano di Ricardo Horta (Sporting Braga).22:43
Sostituzione, Sporting Braga. Leonardo Lelo sostituisce Gabri Martínez per infortunio.22:42
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Pau Víctor.22:42
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).22:41
Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Gabriel Moscardo.22:40
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:39
Sostituzione, Real Betis. Valentín Gómez sostituisce Ricardo Rodríguez.22:39
Sostituzione, Real Betis. Cédric Bakambu sostituisce Pablo Fornals.22:38
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Héctor Bellerín.22:38
Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).22:37
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 4. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:35
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Pau Víctor (Sporting Braga) per infortunio.22:34
Marc Bartra (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Marc Bartra (Real Betis).22:33
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Fran Navarro (Sporting Braga).22:31
Gabriel Moscardo (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).22:30
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Víctor Gómez (Sporting Braga) per infortunio.22:29
Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:28
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:27
Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Álvaro Fidalgo.22:27
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Héctor Bellerín (Real Betis).22:26
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:25
Fuorigioco. Pablo Fornals(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.22:24
Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Demir Ege Tiknaz.22:23
Sostituzione, Sporting Braga. Paulo Oliveira sostituisce Vítor Carvalho.22:23
Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).22:20
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:19
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fuorigioco. Pau Víctor(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.22:18
Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).22:17
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 3. Ricardo Horta (Sporting Braga) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:14
Rigore per Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz e'stato atterrato in area di rigore.22:12
Rigore concesso da Sofyan Amrabat (Real Betis) per un fallo in area.22:12
Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 2. Vítor Carvalho (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta con cross in seguito a un calcio da fermo.22:10
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Antony (Real Betis).22:09
Pablo Fornals (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:08
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:08
Inizia il Secondo tempo Real Betis 2, Sporting Braga 1.22:06
Primo tempo terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 1.21:50
Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Álvaro Fidalgo in seguito a un contropiede.21:50
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Gabriel Moscardo (Sporting Braga).21:49
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45
Abde Ezzalzouli (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:42
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:42
Gara riprende.21:40
Gara momentaneamente sospesa, Diego Llorente (Real Betis) per infortunio.21:39
Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 1. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Víctor Gómez con suggerimento di testa.21:37
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).21:36
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antony in seguito a un calcio da fermo.21:35
Vítor Carvalho (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:34
Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).21:34
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di mano di Gabri Martínez (Sporting Braga).21:33
Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).21:32
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Decisione VAR: no gol Real Betis 2-0 Sporting Braga.21:30
GOL CANCELLATO DAL VAR: Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28
Fuorigioco. Cucho Hernández(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Antony e' colto in fuorigioco.21:28
Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.21:25
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).21:24
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Héctor Bellerín (Real Betis).21:20
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Bright Arrey-Mbi per infortunio.21:19
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga) per infortunio.21:17
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Florian Grillitsch (Sporting Braga).21:16
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:14
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Gol! Real Betis 1, Sporting Braga 0. Antony (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:12
Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Álvaro Fidalgo.21:11
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).21:08
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:07
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).21:04
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:04
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:02
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fuorigioco. Florian Grillitsch(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori19:50
Real Betis - Sporting Braga è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Attualmente Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Real Betis e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.
Real Betis-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|Sporting Braga
|Partite giocate
|11
|11
|Numero di partite vinte
|6
|6
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|3
|Gol totali segnati
|18
|16
|Gol totali subiti
|9
|8
|Media gol subiti per partita
|0.8
|0.7
|Percentuale possesso palla
|54.7
|55.4
|Numero totale di passaggi
|5726
|5859
|Numero totale di passaggi riusciti
|4973
|4996
|Tiri nello specchio della porta
|57
|41
|Percentuale di tiri in porta
|51.4
|51.9
|Numero totale di cross
|123
|176
|Numero medio di cross riusciti
|29
|37
|Duelli per partita vinti
|548
|534
|Duelli per partita persi
|534
|488
|Corner subiti
|44
|34
|Corner guadagnati
|41
|54
|Numero di punizioni a favore
|131
|136
|Numero di punizioni concesse
|133
|127
|Tackle totali
|187
|194
|Percentuale di successo nei tackle
|53.5
|56.2
|Fuorigiochi totali
|18
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|27
|24
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
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