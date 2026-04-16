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Real Betis-Sporting Braga: 2-4 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Siviglia
16 Aprile 2026 ore 21:00
Real Betis
2
Sporting Braga
4
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 13' 1-0 Antony
  2. 26' 2-0 Abde Ezzalzouli
  3. 38' 2-1 Pau Víctor
  4. 49' 2-2 Vítor Carvalho
  5. 53' 2-3 Ricardo Horta (R)
  6. 74' 2-4 Jean-Baptiste Gorby
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 4.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 4.22:58

  3. 90'+7'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:58

  4. 90'+6'

    Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gustaf Lagerbielke con suggerimento di testa.22:57

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Aitor Ruibal.22:54

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).22:53

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aitor Ruibal con passaggio filtrante.22:53

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:52

  10. 90'

    Fuorigioco. Lukás Hornícek(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.22:51

  11. 88'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  12. 88'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).22:49

  13. 87'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:48

  15. 87'

    Paulo Oliveira (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  16. 83'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.22:44

  17. 83'

    Antony (Real Betis) e' ammonito.22:44

  18. 82'

    Fallo di mano di Ricardo Horta (Sporting Braga).22:43

  19. 81'

    Sostituzione, Sporting Braga. Leonardo Lelo sostituisce Gabri Martínez per infortunio.22:42

  21. 81'

    Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Pau Víctor.22:42

  22. 80'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  23. 80'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).22:41

  24. 79'

    Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Gabriel Moscardo.22:40

  25. 78'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  27. 78'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:39

  28. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Valentín Gómez sostituisce Ricardo Rodríguez.22:39

  29. 77'

    Sostituzione, Real Betis. Cédric Bakambu sostituisce Pablo Fornals.22:38

  30. 77'

    Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Héctor Bellerín.22:38

  31. 76'

    Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).22:37

  33. 76'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  34. 74'

    Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 4. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:35

  35. 73'

    Gara riprende.22:34

  36. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Víctor (Sporting Braga) per infortunio.22:34

  37. 72'

    Marc Bartra (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:33

  39. 72'

    Fallo di Marc Bartra (Real Betis).22:33

  40. 72'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  41. 70'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Fran Navarro (Sporting Braga).22:31

  42. 69'

    Gabriel Moscardo (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:30

  43. 69'

    Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).22:30

  45. 69'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  46. 68'

    Gara riprende.22:29

  47. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Víctor Gómez (Sporting Braga) per infortunio.22:29

  48. 67'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:28

  49. 67'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:28

  51. 67'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28

  52. 66'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:27

  53. 66'

    Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  54. 66'

    Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Álvaro Fidalgo.22:27

  55. 65'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Héctor Bellerín (Real Betis).22:26

  57. 64'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  58. 64'

    Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:25

  59. 63'

    Fuorigioco. Pablo Fornals(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.22:24

  60. 62'

    Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Demir Ege Tiknaz.22:23

  61. 62'

    Sostituzione, Sporting Braga. Paulo Oliveira sostituisce Vítor Carvalho.22:23

  63. 59'

    Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).22:20

  64. 59'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  65. 58'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).22:19

  66. 58'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  67. 57'

    Fuorigioco. Pau Víctor(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.22:18

  69. 56'

    Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).22:17

  70. 56'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  71. 53'

    Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 3. Ricardo Horta (Sporting Braga) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:14

  72. 51'

    Rigore per Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz e'stato atterrato in area di rigore.22:12

  73. 51'

    Rigore concesso da Sofyan Amrabat (Real Betis) per un fallo in area.22:12

  75. 49'

    Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 2. Vítor Carvalho (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta con cross in seguito a un calcio da fermo.22:10

  76. 48'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  77. 48'

    Fallo di Antony (Real Betis).22:09

  78. 47'

    Pablo Fornals (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:08

  79. 47'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  81. 47'

    Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:08

  82. Inizia il Secondo tempo Real Betis 2, Sporting Braga 1.22:06

  83. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Real Betis 2, Sporting Braga 1.21:50

  84. 45'+6'

    Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Álvaro Fidalgo in seguito a un contropiede.21:50

  85. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Gabriel Moscardo (Sporting Braga).21:49

  87. 45'+4'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.21:49

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45

  89. 43'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:42

  90. 43'

    Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  91. 43'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:42

  93. 41'

    Gara riprende.21:40

  94. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Diego Llorente (Real Betis) per infortunio.21:39

  95. 38'

    Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 1. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Víctor Gómez con suggerimento di testa.21:37

  96. 37'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  97. 37'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).21:36

  99. 36'

    Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antony in seguito a un calcio da fermo.21:35

  100. 35'

    Vítor Carvalho (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:34

  101. 35'

    Fallo di Vítor Carvalho (Sporting Braga).21:34

  102. 35'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  103. 33'

    Fallo di mano di Gabri Martínez (Sporting Braga).21:33

  105. 33'

    Fallo di Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).21:32

  106. 33'

    Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  107. 31'

    Decisione VAR: no gol Real Betis 2-0 Sporting Braga.21:30

  108. 29'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28

  109. 29'

    Fuorigioco. Cucho Hernández(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Antony e' colto in fuorigioco.21:28

  111. 26'

    Gol! Real Betis 2, Sporting Braga 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.21:25

  112. 25'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).21:24

  113. 25'

    Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  114. 21'

    Fallo di Héctor Bellerín (Real Betis).21:20

  115. 21'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  117. 20'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Bright Arrey-Mbi per infortunio.21:19

  118. 20'

    Gara riprende.21:19

  119. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga) per infortunio.21:17

  120. 16'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Florian Grillitsch (Sporting Braga).21:16

  121. 14'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:14

  123. 14'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  124. 13'

    Gol! Real Betis 1, Sporting Braga 0. Antony (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:12

  125. 12'

    Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Álvaro Fidalgo.21:11

  126. 9'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  127. 9'

    Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).21:08

  129. 7'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:07

  130. 7'

    Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  131. 5'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).21:04

  132. 4'

    Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:04

  133. 4'

    Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:04

  135. 3'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:02

  136. 3'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  137. 2'

    Fuorigioco. Florian Grillitsch(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Ricardo Horta e' colto in fuorigioco.21:01

  138. Inizia il Primo tempo.21:00

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
    Città: Siviglia
    Capienza: 72000 spettatori19:50

Formazioni Real Betis - Sporting Braga

Real Betis
Sporting Braga
TITOLARI REAL BETIS
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (15) ÁLVARO FIDALGO (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (14) SOFYAN AMRABAT (C)
  • (7) ANTONY (A)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
  • (24) AITOR RUIBAL (A)
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (22) ISCO (C)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (D)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (34) DEMIR EGE TIKNAZ (A)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (78) JOÃO CARVALHO (P)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (90) LUISINHO (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
  • (5) LEONARDO LELO (D)
  • (10) RODRIGO ZALAZAR (C)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
PREPARTITA

Real Betis - Sporting Braga è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Attualmente Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Real Betis e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente incontro europeo tra il Real Betis e lo Sporting Braga è stato nella gara d'andata di questo turno (1-1); il Betis è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite europee disputate contro squadre portoghesi (3V 2N).
  • Questa è la quarta volta che lo Sporting Braga disputa una partita europea in Spagna – l'unica vittoria è stata in un match di qualificazione alla UEFA Champions League contro il Siviglia nell'agosto 2010 (4-3). Nelle altre due occasioni, i portoghesi hanno perso 2-0 contro il Siviglia nel novembre 2006 in Coppa UEFA e 3-0 contro il Real Madrid nel novembre 2023 in UEFA Champions League.
  • Il Real Betis ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di UEFA Europa League, la loro più lunga serie di vittorie casalinghe in una delle maggiori competizioni europee da una serie di sei tra settembre 1998 e novembre 2002 in Coppa UEFA. Gli spagnoli hanno vinto le ultime tre all'Estadio de La Cartuja in sfide a eliminazione diretta.
  • Lo Sporting Braga ha perso nove delle ultime 11 partite a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee disputate in trasferte (1V 1N); l'unica vittoria è arrivata contro il Qarabag nel febbraio 2024, anche se non è stata sufficiente per evitare l'eliminazione.
  • Il Real Betis potrebbe raggiungere le semifinali di una delle maggiori competizioni europee per la seconda stagione consecutiva, dopo che ci è già riuscito nella Conference League della scorsa stagione, quando alla fine perse la finale contro il Chelsea. In precedenza gli spagnoli avevano giocato 14 stagioni europee e avevano raggiunto i quarti di finale solo due volte (Coppa delle Coppe 1977-78 e 1997-98).
  • Questo è solo il quarto quarto di finale dello Sporting Braga in una delle maggiori competizioni europee, tutti in UEFA Europa League; tuttavia, i portoghesi hanno superato il turno solo una volta nel 2010-11 contro la Dinamo Kiev e hanno perso i due successivi nel 2015-16 contro lo Shakhtar Donetsk e nel 2021-22 contro i Rangers. Inoltre, non hanno mai vinto la gara di ritorno di un quarto di finale (1N 2P).
  • Florian Grillitsch è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime due presenze in UEFA Europa League (2 reti, 1 assist), solo un coinvolgimento in meno rispetto a quelli messi insieme nei suoi primi 32 incontri nelle maggiori competizioni europee tra Braga, Ajax e Hoffenheim (4G).
  • Cucho Hernández ha segnato tre gol in appena quattro gare da titolare in UEFA Europa League in questa stagione con il Real Betis. Tra i giocatori del Betis che hanno giocato 250 o più minuti nella competizione nel 2025-26, Hernández è primo per tiri (4.8), tiri nello specchio (2.5), xG (0.75) e tocchi nell'area avversaria (5.3) per 90 minuti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real BetisSporting Braga
Partite giocate1111
Numero di partite vinte66
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati1816
Gol totali subiti98
Media gol subiti per partita0.80.7
Percentuale possesso palla54.755.4
Numero totale di passaggi57265859
Numero totale di passaggi riusciti49734996
Tiri nello specchio della porta5741
Percentuale di tiri in porta51.451.9
Numero totale di cross123176
Numero medio di cross riusciti2937
Duelli per partita vinti548534
Duelli per partita persi534488
Corner subiti4434
Corner guadagnati4154
Numero di punizioni a favore131136
Numero di punizioni concesse133127
Tackle totali187194
Percentuale di successo nei tackle53.556.2
Fuorigiochi totali1812
Numero totale di cartellini gialli2724
Numero totale di cartellini rossi11

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