PREPARTITA

Real Betis - Sporting Braga è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Attualmente Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Monza e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Real Betis e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente incontro europeo tra il Real Betis e lo Sporting Braga è stato nella gara d'andata di questo turno (1-1); il Betis è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite europee disputate contro squadre portoghesi (3V 2N).

Questa è la quarta volta che lo Sporting Braga disputa una partita europea in Spagna – l'unica vittoria è stata in un match di qualificazione alla UEFA Champions League contro il Siviglia nell'agosto 2010 (4-3). Nelle altre due occasioni, i portoghesi hanno perso 2-0 contro il Siviglia nel novembre 2006 in Coppa UEFA e 3-0 contro il Real Madrid nel novembre 2023 in UEFA Champions League.

Il Real Betis ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di UEFA Europa League, la loro più lunga serie di vittorie casalinghe in una delle maggiori competizioni europee da una serie di sei tra settembre 1998 e novembre 2002 in Coppa UEFA. Gli spagnoli hanno vinto le ultime tre all'Estadio de La Cartuja in sfide a eliminazione diretta.

Lo Sporting Braga ha perso nove delle ultime 11 partite a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee disputate in trasferte (1V 1N); l'unica vittoria è arrivata contro il Qarabag nel febbraio 2024, anche se non è stata sufficiente per evitare l'eliminazione.

Il Real Betis potrebbe raggiungere le semifinali di una delle maggiori competizioni europee per la seconda stagione consecutiva, dopo che ci è già riuscito nella Conference League della scorsa stagione, quando alla fine perse la finale contro il Chelsea. In precedenza gli spagnoli avevano giocato 14 stagioni europee e avevano raggiunto i quarti di finale solo due volte (Coppa delle Coppe 1977-78 e 1997-98).

Questo è solo il quarto quarto di finale dello Sporting Braga in una delle maggiori competizioni europee, tutti in UEFA Europa League; tuttavia, i portoghesi hanno superato il turno solo una volta nel 2010-11 contro la Dinamo Kiev e hanno perso i due successivi nel 2015-16 contro lo Shakhtar Donetsk e nel 2021-22 contro i Rangers. Inoltre, non hanno mai vinto la gara di ritorno di un quarto di finale (1N 2P).

Florian Grillitsch è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime due presenze in UEFA Europa League (2 reti, 1 assist), solo un coinvolgimento in meno rispetto a quelli messi insieme nei suoi primi 32 incontri nelle maggiori competizioni europee tra Braga, Ajax e Hoffenheim (4G).

Cucho Hernández ha segnato tre gol in appena quattro gare da titolare in UEFA Europa League in questa stagione con il Real Betis. Tra i giocatori del Betis che hanno giocato 250 o più minuti nella competizione nel 2025-26, Hernández è primo per tiri (4.8), tiri nello specchio (2.5), xG (0.75) e tocchi nell'area avversaria (5.3) per 90 minuti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: