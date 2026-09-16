PREPARTITA

Anderlecht - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Attualmente l'Anderlecht si trova 2° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lione si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Anderlecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lione ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Anderlecht e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Anderlecht-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il quinto confronto europeo tra Anderlecht e Lione, con i francesi vittoriosi in tre occasioni e i belgi in una. L'ultimo precedente risale al doppio confronto nei preliminari di Champions League dell'agosto 2009, vinto dal Lione con un aggregato di 8-2 (5-1 in casa, 3-1 in trasferta).

L'Anderlecht ha vinto solo una delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee contro squadre francesi (4N, 4P), perdendo ciascuna delle ultime tre con un punteggio complessivo di 12-2.

L'Anderlecht ha vinto le ultime cinque partite in Europa, tutte nei turni preliminari di Europa League. L'ultima volta che ha registrato una striscia di successi più lunga è stata tra settembre e dicembre 2011 (sei di fila, tutti in Europa League).

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona nella Champions League 2007/08, il Lione non ha perso la gara d'esordio in nessuna delle ultime 14 partecipazioni alle principali competizioni europee (8V, 6N).

Corentin Tolisso del Lione ha partecipato a sette gol nelle sue ultime nove partite della fase a gironi di Europa League (6 reti, 1 assist), inclusa una tripletta in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv nel novembre 2025; si tratta solo della terza tripletta in assoluto realizzata da un giocatore del Lione in trasferta nelle principali competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: