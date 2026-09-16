Incontro terminato, Anderlecht 1, Lione 2.
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Incontro terminato, Anderlecht 1, Lione 2.
Secondo tempo terminato, Anderlecht 1, Lione 2.22:51
Fuorigioco. Mads Bidstrup(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:49
Sostituzione, Anderlecht. Noa Cobiella sostituisce Ludwig Augustinsson.22:49
Fuorigioco. Keito Nakamura(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Anderlecht).22:47
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:46
Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Marten Winkler (Anderlecht).22:45
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45
Tentativo fallito. Danylo Sikan (Anderlecht) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Marten Winkler con cross in seguito a un calcio da fermo.22:44
Fallo di mano di Ruben Kluivert (Lione).22:44
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaïl Boudache.22:43
Fallo di Danylo Sikan (Anderlecht).22:43
Mads Bidstrup (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Mihajlo Cvetkovic.22:43
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:41
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fuorigioco. Mihajlo Cvetkovic(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Tawfik Bentayeb e' colto in fuorigioco.22:40
Tiro parato. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Tagliafico.22:39
Tentativo fallito. Andrew Omobamidele (Anderlecht) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enric Llansana da calcio d'angolo.22:38
Tentativo fallito. Danylo Sikan (Anderlecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:38
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Rémy Descamps (Lione).22:37
Tiro parato. Tawfik Bentayeb (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:37
Sostituzione, Anderlecht. Danylo Sikan sostituisce Lukás Ambros.22:32
Sostituzione, Anderlecht. Tawfik Bentayeb sostituisce Thelo Aasgaard.22:31
Sostituzione, Lione. Mads Bidstrup sostituisce Noah Nartey.22:31
Sostituzione, Lione. Corentin Tolisso sostituisce Tyler Morton.22:31
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).22:29
Felix Bacher (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fuorigioco. Enric Llansana(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Ali Maamar e' colto in fuorigioco.22:28
Tiro respinto. Andrew Omobamidele (Anderlecht) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Lukás Ambros con cross.22:26
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Pavel Sulc (Lione).22:26
Tiro respinto. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Enric Llansana.22:26
Andrew Omobamidele (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Noah Nartey (Lione).22:25
Fuorigioco. Ali Maamar(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Enric Llansana e' colto in fuorigioco.22:24
Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Loïs Openda.22:22
Tiro parato. Loïs Openda (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Keito Nakamura.22:20
Gol! Anderlecht 1, Lione 2. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ali Maamar con cross.22:18
Tiro parato. Loïs Openda (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:16
Tentativo fallito. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:15
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marco Kana.22:15
Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).22:14
Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïs Openda.22:13
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:12
Felix Bacher (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Noah Nartey (Lione).22:11
Fuorigioco. Loïs Openda(Lione) prova il lancio lungo, ma Tyler Morton e' colto in fuorigioco.22:09
Tiro parato. Loïs Openda (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keito Nakamura.22:09
Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:07
Rémy Descamps (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Fallo di Noah Nartey (Lione).22:06
Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).22:05
Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).22:05
Sostituzione, Anderlecht. Marco Kana sostituisce Romeo Amané.22:02
Sostituzione, Lione. Felix Bacher sostituisce Moussa Niakhaté.22:02
Sostituzione, Lione. Nicolás Tagliafico sostituisce Mohamed Ouédraogo.22:02
Inizia il Secondo tempo Anderlecht 0, Lione 2.22:03
Primo tempo terminato, Anderlecht 0, Lione 2.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Mohamed Ouédraogo (Lione) e' ammonito per fallo.21:45
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Mohamed Ouédraogo (Lione).21:45
Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ali Maamar con cross.21:44
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Fallo di Mohamed Ouédraogo (Lione).21:43
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).21:41
Tiro respinto. Loïs Openda (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Mohamed Ouédraogo con cross.21:41
Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).21:40
Mohamed Ouédraogo (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fuorigioco. Keito Nakamura(Lione) prova il lancio lungo, ma Mohamed Ouédraogo e' colto in fuorigioco.21:38
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Fallo di Loïs Openda (Lione).21:37
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).21:36
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).21:35
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:35
Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Clinton Mata (Lione).21:34
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ouédraogo (Lione).21:30
Tiro respinto. Ali Maamar (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thelo Aasgaard.21:30
Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Keito Nakamura con cross da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Colin Coosemans (Anderlecht).21:28
Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Loïs Openda.21:28
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).21:27
Moussa Niakhaté (Lione) e' ammonito per fallo.21:27
Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).21:27
Fuorigioco. Kaïl Boudache(Lione) prova il lancio lungo, ma Loïs Openda e' colto in fuorigioco.21:26
Gol! Anderlecht 0, Lione 2. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mohamed Ouédraogo.21:23
Tentativo fallito. Enric Llansana (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ali Maamar.21:21
Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Keito Nakamura.21:17
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).21:15
Tiro respinto. Marten Winkler (Anderlecht) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Ali Maamar con cross.21:15
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).21:13
Gol! Anderlecht 0, Lione 1. Noah Nartey (Lione) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Mohamed Ouédraogo (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Andrew Omobamidele (Anderlecht).21:08
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).21:06
Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).21:05
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Colin Coosemans (Anderlecht).21:03
Tiro parato. Mohamed Ouédraogo (Lione) in seguito a una mischia da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kaïl Boudache con cross.21:03
Loïs Openda (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Lotto Park
Città: Bruxelles
Capienza: 28000 spettatori19:48
Anderlecht - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Attualmente l'Anderlecht si trova 2° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lione si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Anderlecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lione ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Anderlecht e Lione è la prima che si affrontano in campionato.
Anderlecht-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Anderlecht
|Lione
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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