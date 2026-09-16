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Anderlecht-Lione: 1-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Lotto Park di Bruxelles
16 Settembre 2026 ore 21:00
Anderlecht
1
Lione
2
Partita finita
Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
  1. 8' 0-1 Noah Nartey
  2. 22' 0-2 Keito Nakamura
  3. 61' 1-2 Mihajlo Cvetkovic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Anderlecht 1, Lione 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Anderlecht 1, Lione 2.22:51

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Mads Bidstrup(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:49

  4. 90'+2'

    Sostituzione, Anderlecht. Noa Cobiella sostituisce Ludwig Augustinsson.22:49

  5. 90'+1'

    Fuorigioco. Keito Nakamura(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:49

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  7. 90'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Anderlecht).22:47

  9. 89'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:46

  10. 89'

    Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  11. 88'

    Fallo di Marten Winkler (Anderlecht).22:45

  12. 88'

    Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45

  13. 87'

    Tentativo fallito. Danylo Sikan (Anderlecht) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Marten Winkler con cross in seguito a un calcio da fermo.22:44

  15. 86'

    Fallo di mano di Ruben Kluivert (Lione).22:44

  16. 86'

    Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaïl Boudache.22:43

  17. 86'

    Fallo di Danylo Sikan (Anderlecht).22:43

  18. 86'

    Mads Bidstrup (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  19. 85'

    Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Mihajlo Cvetkovic.22:43

  21. 84'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:41

  22. 84'

    Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  23. 82'

    Fuorigioco. Mihajlo Cvetkovic(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Tawfik Bentayeb e' colto in fuorigioco.22:40

  24. 81'

    Tiro parato. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Tagliafico.22:39

  25. 81'

    Tentativo fallito. Andrew Omobamidele (Anderlecht) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enric Llansana da calcio d'angolo.22:38

  27. 81'

    Tentativo fallito. Danylo Sikan (Anderlecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:38

  28. 80'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Rémy Descamps (Lione).22:37

  29. 80'

    Tiro parato. Tawfik Bentayeb (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:37

  30. 74'

    Sostituzione, Anderlecht. Danylo Sikan sostituisce Lukás Ambros.22:32

  31. 74'

    Sostituzione, Anderlecht. Tawfik Bentayeb sostituisce Thelo Aasgaard.22:31

  33. 74'

    Sostituzione, Lione. Mads Bidstrup sostituisce Noah Nartey.22:31

  34. 74'

    Sostituzione, Lione. Corentin Tolisso sostituisce Tyler Morton.22:31

  35. 72'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).22:29

  36. 72'

    Felix Bacher (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  37. 71'

    Fuorigioco. Enric Llansana(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Ali Maamar e' colto in fuorigioco.22:28

  39. 69'

    Tiro respinto. Andrew Omobamidele (Anderlecht) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Lukás Ambros con cross.22:26

  40. 69'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Pavel Sulc (Lione).22:26

  41. 69'

    Tiro respinto. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Enric Llansana.22:26

  42. 68'

    Andrew Omobamidele (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  43. 68'

    Fallo di Noah Nartey (Lione).22:25

  45. 67'

    Fuorigioco. Ali Maamar(Anderlecht) prova il lancio lungo, ma Enric Llansana e' colto in fuorigioco.22:24

  46. 65'

    Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Loïs Openda.22:22

  47. 63'

    Tiro parato. Loïs Openda (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Keito Nakamura.22:20

  48. 61'

    Gol! Anderlecht 1, Lione 2. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ali Maamar con cross.22:18

  49. 59'

    Tiro parato. Loïs Openda (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:16

  51. 58'

    Tentativo fallito. Ludwig Augustinsson (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:15

  52. 58'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marco Kana.22:15

  53. 57'

    Ali Maamar (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  54. 57'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).22:14

  55. 56'

    Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïs Openda.22:13

  57. 55'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:12

  58. 55'

    Felix Bacher (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  59. 53'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  60. 53'

    Fallo di Noah Nartey (Lione).22:11

  61. 52'

    Fuorigioco. Loïs Openda(Lione) prova il lancio lungo, ma Tyler Morton e' colto in fuorigioco.22:09

  63. 52'

    Tiro parato. Loïs Openda (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keito Nakamura.22:09

  64. 50'

    Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:07

  65. 50'

    Rémy Descamps (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  66. 49'

    Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  67. 49'

    Fallo di Noah Nartey (Lione).22:06

  69. 48'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  70. 48'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).22:05

  71. 47'

    Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  72. 47'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).22:05

  73. 45'

    Sostituzione, Anderlecht. Marco Kana sostituisce Romeo Amané.22:02

  75. 45'

    Sostituzione, Lione. Felix Bacher sostituisce Moussa Niakhaté.22:02

  76. 45'

    Sostituzione, Lione. Nicolás Tagliafico sostituisce Mohamed Ouédraogo.22:02

  77. Inizia il Secondo tempo Anderlecht 0, Lione 2.22:03

  78. 45'

    Primo tempo terminato, Anderlecht 0, Lione 2.21:47

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

  81. 44'

    Mohamed Ouédraogo (Lione) e' ammonito per fallo.21:45

  82. 44'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  83. 44'

    Fallo di Mohamed Ouédraogo (Lione).21:45

  84. 43'

    Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ali Maamar con cross.21:44

  85. 42'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43

  87. 42'

    Fallo di Mohamed Ouédraogo (Lione).21:43

  88. 40'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).21:41

  89. 40'

    Tiro respinto. Loïs Openda (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Mohamed Ouédraogo con cross.21:41

  90. 39'

    Fallo di Ali Maamar (Anderlecht).21:40

  91. 39'

    Mohamed Ouédraogo (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  93. 37'

    Fuorigioco. Keito Nakamura(Lione) prova il lancio lungo, ma Mohamed Ouédraogo e' colto in fuorigioco.21:38

  94. 36'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

  95. 36'

    Fallo di Loïs Openda (Lione).21:37

  96. 35'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).21:36

  97. 34'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).21:35

  99. 34'

    Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  100. 34'

    Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:35

  101. 33'

    Marten Winkler (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  102. 33'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).21:34

  103. 29'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ouédraogo (Lione).21:30

  105. 29'

    Tiro respinto. Ali Maamar (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thelo Aasgaard.21:30

  106. 28'

    Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Keito Nakamura con cross da calcio d'angolo.21:29

  107. 27'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Colin Coosemans (Anderlecht).21:28

  108. 27'

    Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Loïs Openda.21:28

  109. 26'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).21:27

  111. 26'

    Moussa Niakhaté (Lione) e' ammonito per fallo.21:27

  112. 26'

    Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  113. 26'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).21:27

  114. 25'

    Fuorigioco. Kaïl Boudache(Lione) prova il lancio lungo, ma Loïs Openda e' colto in fuorigioco.21:26

  115. 22'

    Gol! Anderlecht 0, Lione 2. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mohamed Ouédraogo.21:23

  117. 20'

    Tentativo fallito. Enric Llansana (Anderlecht) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ali Maamar.21:21

  118. 15'

    Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Keito Nakamura.21:17

  119. 14'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).21:15

  120. 14'

    Tiro respinto. Marten Winkler (Anderlecht) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Ali Maamar con cross.21:15

  121. 12'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  123. 12'

    Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).21:13

  124. 8'

    Gol! Anderlecht 0, Lione 1. Noah Nartey (Lione) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

  125. 7'

    Mohamed Ouédraogo (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  126. 7'

    Fallo di Andrew Omobamidele (Anderlecht).21:08

  127. 5'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  129. 5'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).21:06

  130. 4'

    Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).21:05

  131. 4'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  132. 2'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Colin Coosemans (Anderlecht).21:03

  133. 2'

    Tiro parato. Mohamed Ouédraogo (Lione) in seguito a una mischia da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kaïl Boudache con cross.21:03

  135. Loïs Openda (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  136. Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).21:02

  137. Inizia il Primo tempo.21:02

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Lotto Park
    Città: Bruxelles
    Capienza: 28000 spettatori19:48

Formazioni Anderlecht - Lione

Anderlecht
Lione
TITOLARI ANDERLECHT
  • (26) COLIN COOSEMANS (P)
  • (6) LUDWIG AUGUSTINSSON (D)
  • (27) LÉO PÉTROT (D)
  • (12) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (79) ALI MAAMAR (D)
  • (24) ENRIC LLANSANA (C)
  • (10) MARTEN WINKLER (C)
  • (18) LUKÁS AMBROS (C)
  • (8) ROMEO AMANÉ (C)
  • (19) THELO AASGAARD (A)
  • (9) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
PANCHINA ANDERLECHT
  • (68) NOAH KALONJI (C)
  • (53) NOA COBIELLA (C)
  • (61) JOSHUA-WILLIAME NGA KANA (C)
  • (50) KAÏS BARRY (D)
  • (83) TRISTAN DEGREEF (C)
  • (32) JUSTIN HEEKEREN (P)
  • (29) MARIO STROEYKENS (C)
  • (21) TAWFIK BENTAYEB (A)
  • (11) OLIVER ANTMAN (A)
  • (14) DANYLO SIKAN (A)
  • (55) MARCO KANA (C)
  • (5) OLEG REABCIUK (D)
ALLENATORE ANDERLECHT
  • Vítor Bruno Clara Santos Motas Fernandes
TITOLARI LIONE
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (76) MOHAMED OUÉDRAOGO (D)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (99) NOAH NARTEY (C)
  • (11) KEITO NAKAMURA (A)
  • (17) LOÏS OPENDA (A)
  • (26) KAÏL BOUDACHE (A)
PANCHINA LIONE
  • (10) PAVEL SULC (C)
  • (18) KHALIS MERAH (C)
  • (45) RÉMI HIMBERT (A)
  • (13) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (7) ERNEST NUAMAH (A)
  • (24) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (25) JUSTIN BENGUI (P)
  • (2) MADS BIDSTRUP (C)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (20) FELIX BACHER (D)
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
PREPARTITA

Anderlecht - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Attualmente l'Anderlecht si trova 2° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lione si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Anderlecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lione ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Anderlecht e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Anderlecht-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il quinto confronto europeo tra Anderlecht e Lione, con i francesi vittoriosi in tre occasioni e i belgi in una. L'ultimo precedente risale al doppio confronto nei preliminari di Champions League dell'agosto 2009, vinto dal Lione con un aggregato di 8-2 (5-1 in casa, 3-1 in trasferta).
  • L'Anderlecht ha vinto solo una delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee contro squadre francesi (4N, 4P), perdendo ciascuna delle ultime tre con un punteggio complessivo di 12-2.
  • L'Anderlecht ha vinto le ultime cinque partite in Europa, tutte nei turni preliminari di Europa League. L'ultima volta che ha registrato una striscia di successi più lunga è stata tra settembre e dicembre 2011 (sei di fila, tutti in Europa League).
  • Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona nella Champions League 2007/08, il Lione non ha perso la gara d'esordio in nessuna delle ultime 14 partecipazioni alle principali competizioni europee (8V, 6N).
  • Corentin Tolisso del Lione ha partecipato a sette gol nelle sue ultime nove partite della fase a gironi di Europa League (6 reti, 1 assist), inclusa una tripletta in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv nel novembre 2025; si tratta solo della terza tripletta in assoluto realizzata da un giocatore del Lione in trasferta nelle principali competizioni europee.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AnderlechtLione
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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