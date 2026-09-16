PREPARTITA

Ararat-Armenia - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Attualmente l'Ararat-Armenia si trova 3° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Sparta Prague si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Ararat-Armenia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; lo Sparta Prague ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Ararat-Armenia e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Ararat-Armenia-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ararat-Armenia e lo Sparta Praga si sono già affrontati in precedenza nei preliminari di Conference League 2025/26; i cechi hanno vinto 4-1 in casa e 2-1 in trasferta, passando il turno con un punteggio complessivo di 6-2.

I soli due precedenti tra squadre armene e ceche nelle grandi competizioni europee si sono disputati in Conference League nelle ultime due stagioni: il Noah ha battuto il Mladá Boleslav per 2-0 nel 2024/25, mentre il Sigma Olomouc ha superato il Noah per 2-1 nel 2025/26.

L'Ararat-Armenia prenderà parte per la prima volta nella sua storia a una grande competizione europea, dopo essersi qualificata attraverso i playoff di UEFA Europa League contro l'Universitatea Craiova. L'Ararat è la prima squadra armena a giocare in Coppa UEFA/Europa League dal 1972/73, quando l'FC Ararat raggiunse gli ottavi di finale prima di essere eliminato ai rigori dal Kaiserslautern dopo un punteggio complessivo di 2-2.

Lo Sparta Praga ha vinto la gara d'esordio in ognuna delle ultime tre edizioni di una grande competizione europea, battendo l'Aris Limassol per 3-2 nel 2023/24 (Europa League), il Salisburgo per 3-0 nel 2024/25 (Champions League) e lo Shamrock Rovers per 4-1 nel 2025/26 (Conference League).

Terza partecipazione di Brian Priske alla UEFA Europa League, dopo l'eliminazione nella fase a gironi con il Royal Antwerp nel 2021/22 e il raggiungimento degli ottavi di finale con lo Sparta Praga nel 2023/24. Il tecnico ha vinto solo una delle sue otto trasferte (2N, 5P), ovvero quella per 3-1 con lo Sparta nel dicembre 2023 contro l'Aris Limassol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: