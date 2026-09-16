Incontro terminato, Ararat-Armenia 1, Sparta Praga 4.
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Incontro terminato, Ararat-Armenia 1, Sparta Praga 4.
Secondo tempo terminato, Ararat-Armenia 1, Sparta Praga 4.20:35
Fallo di Matyás Vojta (Sparta Praga).20:34
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).20:33
Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Karen Muradyan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.20:32
Matyás Vojta (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Karen Muradyan (Ararat-Armenia).20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Fallo di Loïc Mbe Soh (Sparta Praga).20:30
João Bravim (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Alexandros Malis (Ararat-Armenia).20:30
Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.20:29
Matej Jurásek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).20:29
Fallo di mano di Josimar Alcócer (Sparta Praga).20:28
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).20:27
Tentativo fallito. Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Franca.20:27
Matyás Vojta (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).20:25
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Alexandros Malis (Ararat-Armenia).20:23
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Karen Muradyan (Ararat-Armenia).20:22
Sostituzione, Ararat-Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Sandro Lima.20:21
Sostituzione, Ararat-Armenia. Armen Ambartsumyan sostituisce Zidane Banjaqui.20:21
Sostituzione, Sparta Praga. Jaroslav Zeleny sostituisce Matej Rynes.20:21
Fuorigioco. Roman Macek(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Matyás Vojta e' colto in fuorigioco.20:21
Fuorigioco. Karen Muradyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Franca e' colto in fuorigioco.20:17
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).20:16
Junior Julio (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, Ararat-Armenia. Zhirayr Shaghoyan sostituisce Artur Serobyan.20:14
Sostituzione, Ararat-Armenia. Juan Balanta sostituisce Hugo Oliveira.20:14
Gol! Ararat-Armenia 1, Sparta Praga 4. Patrik Vydra (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matej Jurásek con cross.20:13
Fallo di Andy Irving (Sparta Praga).20:12
Franca (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tiro parato. Martin Suchomel (Sparta Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matyás Vojta.20:12
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Alexandros Malis (Ararat-Armenia).20:12
Tiro respinto. Andy Irving (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Josimar Alcócer.20:12
Sostituzione, Sparta Praga. Matej Jurásek sostituisce John Mercado.20:11
Sostituzione, Sparta Praga. Andy Irving sostituisce Adam Karabec.20:11
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).20:10
Alexandros Malis (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Roman Macek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Fallo di Sandro Lima (Ararat-Armenia).20:10
Gara riprende.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Franca (Ararat-Armenia) per infortunio.20:08
Tentativo fallito. Franca (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Alexandros Malis in seguito a un contropiede.20:08
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).20:07
Karen Muradyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07
Fallo di Josimar Alcócer (Sparta Praga).20:06
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Matyás Vojta (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Fallo di Alexandros Malis (Ararat-Armenia).20:05
Fallo di Matyás Vojta (Sparta Praga).20:05
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Tentativo fallito. Loïc Mbe Soh (Sparta Praga) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.20:04
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Bruno Wilson (Ararat-Armenia).20:03
Tiro respinto. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Josimar Alcócer.20:03
Sostituzione, Sparta Praga. Matyás Vojta sostituisce Jonatan Braut Brunes.20:02
Sostituzione, Sparta Praga. Patrik Vydra sostituisce Hugo Sochurek.20:02
Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).20:02
Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).20:02
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Martin Suchomel (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Fallo di Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia).20:02
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).20:00
Franca (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Sochurek.20:00
Sostituzione, Ararat-Armenia. Franca sostituisce Benny.20:00
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.19:58
Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Artur Serobyan (Ararat-Armenia).19:58
Gol! Ararat-Armenia 1, Sparta Praga 3. Bruno Wilson (Ararat-Armenia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sandro Lima da calcio d'angolo.19:57
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Matej Rynes (Sparta Praga).19:56
Tiro respinto. Sandro Lima (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Artur Serobyan.19:56
Gol! Ararat-Armenia 0, Sparta Praga 3. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josimar Alcócer.19:54
Fallo di Loïc Mbe Soh (Sparta Praga).19:52
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fuorigioco. Adam Karabec(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Josimar Alcócer e' colto in fuorigioco.19:51
Roman Macek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50
Fallo di Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia).19:50
Gara riprende.19:50
Gara momentaneamente sospesa, (Sparta Praga).19:50
Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Hugo Sochurek.19:49
Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).19:49
Martin Suchomel (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Karen Muradyan (Ararat-Armenia).19:48
Inizia il Secondo tempo Ararat-Armenia 0, Sparta Praga 2.19:47
Primo tempo terminato, Ararat-Armenia 0, Sparta Praga 2.19:31
Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).19:31
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Tiro parato. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Roman Macek con cross.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Junior Julio (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Artur Serobyan.19:27
Fallo di Adam Karabec (Sparta Praga).19:26
Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Junior Julio (Ararat-Armenia).19:24
Tentativo fallito. Benny (Ararat-Armenia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Hugo Oliveira in seguito a un contropiede.19:23
Fuorigioco. Hugo Oliveira(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Zidane Banjaqui e' colto in fuorigioco.19:21
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).19:19
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Junior Julio (Ararat-Armenia).19:16
Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).19:14
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia).19:14
Roman Macek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).19:13
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Karen Muradyan (Ararat-Armenia).19:12
Tentativo fallito. Tobias Guddal (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonatan Braut Brunes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Alexandros Malis (Ararat-Armenia).19:11
Tiro respinto. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Hugo Sochurek.19:11
Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area.19:11
Hugo Sochurek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:10
Fallo di Junior Julio (Ararat-Armenia).19:10
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zidane Banjaqui.19:09
Gol! Ararat-Armenia 0, Sparta Praga 2. Tobias Guddal (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra da calcio d'angolo.19:07
Tentativo fallito. Hugo Sochurek (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).19:06
Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Matej Rynes con cross.19:06
Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Adam Karabec.19:06
Gol! Ararat-Armenia 0, Sparta Praga 1. Tobias Guddal (Sparta Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Bruno Wilson (Ararat-Armenia).19:04
Tiro respinto. Adam Karabec (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Martin Suchomel.19:04
Tentativo fallito. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:02
Tiro parato. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adam Karabec.18:59
Tentativo fallito. John Mercado (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:58
John Mercado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:57
Fallo di Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).18:57
Tentativo fallito. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benny.18:56
Sandro Lima (Ararat-Armenia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Hugo Oliveira con cross.18:54
Tiro respinto. Alexandros Malis (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Artur Serobyan con cross.18:54
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da John Mercado (Sparta Praga).18:54
Tiro respinto. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:54
Tiro parato. Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Zidane Banjaqui.18:54
Gara riprende.18:53
Gara momentaneamente sospesa, (Sparta Praga).18:52
Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Roman Macek.18:51
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).18:51
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).18:50
Tentativo fallito. Hugo Sochurek (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jonatan Braut Brunes.18:48
Tobias Guddal (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Fallo di Benny (Ararat-Armenia).18:48
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).18:48
Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Tiro respinto. Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Città: Yerevan
Capienza: 14403 spettatori17:44
Ararat-Armenia - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Attualmente l'Ararat-Armenia si trova 3° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Sparta Prague si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Ararat-Armenia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; lo Sparta Prague ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Ararat-Armenia e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.
Ararat-Armenia-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ararat-Armenia
|Sparta Prague
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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