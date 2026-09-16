Incontro terminato, Bayer Leverkusen 2, Celje 0.
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Incontro terminato, Bayer Leverkusen 2, Celje 0.
Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 2, Celje 0.22:51
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:50
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).22:45
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen).22:44
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Andrich.22:43
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).22:42
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Veton Tusha (Celje).22:41
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:40
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:38
Veton Tusha (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Luka Ticic.22:38
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Eliesse Ben Seghir sostituisce Moussa Diaby.22:37
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Jarell Quansah.22:37
Tiro respinto. Blaz Kramer (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Veton Tusha con cross.22:36
Gol! Bayer Leverkusen 2, Celje 0. Facundo Medina (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:31
Tiro parato. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Christian Kofane.22:31
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Patrik Schick.22:29
Fallo di Afonso Moreira (Bayer Leverkusen).22:28
Pijus Sirvys (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Sostituzione, Celje. Veton Tusha sostituisce Benjamin Verbic per infortunio.22:26
Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Fallo di Pijus Sirvys (Celje).22:23
Equi Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Mark Zabukovnik (Celje).22:21
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:20
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Sostituzione, Celje. Matic Ivansek sostituisce Yaya Dukuly.22:19
Sostituzione, Celje. Blaz Kramer sostituisce Armandas Kucys.22:19
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Equi Fernández sostituisce Malik Tillman.22:18
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Afonso Moreira sostituisce Martin Terrier.22:18
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Jarell Quansah sostituisce Lucas Vázquez.22:18
Fuorigioco. Martin Terrier(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Malik Tillman e' colto in fuorigioco.22:16
Tentativo fallito. Yaya Dukuly (Celje) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Milot Avdyli.22:15
Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:13
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).22:11
Yaya Dukuly (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).22:09
Yaya Dukuly (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro parato. Facundo Medina (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09
Fallo di Martin Terrier (Bayer Leverkusen).22:07
Mark Zabukovnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Yaya Dukuly (Celje).22:06
Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 1, Celje 0.22:03
Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, Celje 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Facundo Medina(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.21:44
Tiro parato. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Benjamin Verbic con cross.21:43
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:42
Luka Ticic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Tiro parato. Martin Terrier (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleix García con passaggio filtrante.21:40
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Yaya Dukuly (Celje).21:40
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:39
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:38
Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Celje).21:37
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Moussa Diaby con cross.21:36
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Robert Andrich.21:35
Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area.21:35
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:34
Tiro respinto. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Patrik Schick.21:34
Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.21:31
Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Svit Seslar.21:31
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Luka Ticic (Celje).21:28
Tiro parato. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:26
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Mark Zabukovnik (Celje).21:25
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:22
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tiro parato. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Schick.21:20
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:18
Autorete di Svit Seslar, Celje. Bayer Leverkusen 1, Celje 0..21:16
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:15
Tiro parato. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aleix García con cross.21:15
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:14
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Milot Avdyli (Celje).21:13
Tiro respinto. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Aleix García con cross.21:13
Tiro parato. Martin Terrier (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Malik Tillman.21:13
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:11
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Malik Tillman.21:09
Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).21:07
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:05
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:04
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fuorigioco. Milot Avdyli(Celje) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.21:02
Tiro respinto. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Terrier con cross.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: BayArena
Città: Leverkusen
Capienza: 30210 spettatori19:54
Bayer Leverkusen - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Attualmente il Bayer Leverkusen si trova 4° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celje si trova 8° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Bayer Leverkusen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Bayer Leverkusen e Celje è la prima che si affrontano in campionato.
Bayer Leverkusen-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayer Leverkusen
|Celje
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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