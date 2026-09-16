PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Attualmente il Bayer Leverkusen si trova 4° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celje si trova 8° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Bayer Leverkusen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Bayer Leverkusen e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Bayer Leverkusen-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici due precedenti europei del Bayer Leverkusen contro squadre slovene risalgono alla Champions League 1999/00 contro il Maribor,: vittoria per 2-0 in trasferta e pareggio per 0-0 in Germania.

Negli 11 precedenti europei tra club tedeschi e sloveni, le formazioni tedesche hanno perso una sola volta (6V, 4N, 1P), ovvero nella sconfitta per 1-0 subita dallo Stoccarda contro il Domzale in Coppa UEFA nel settembre 2005.

Questa è la prima partita del Bayer Leverkusen in Europa League dalla finale persa contro l'Atalanta a Dublino nella stagione 2023/24. Il club tedesco ha vinto 14 delle ultime 16 partite della fase a gironi di UEL (1N, 1P), ottenendo nove successi consecutivi in casa e realizzando nel periodo 37 gol.

Questa è la quarta stagione europea di sempre per il Celje, che fu eliminato al primo turno della Coppa UEFA 2003/04 e ha partecipato alla Conference League sia nel 2024/25 (raggiungendo i quarti di finale) che nel 2025/26 (arrivando agli ottavi).

Moussa Diaby ha partecipato a 20 gol in 28 presenze in Europa League con il Bayer Leverkusen (12 reti, 8 assist); solo Florian Wirtz ha fatto meglio dalla stagione 2009/10 (12 gol, 12 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: