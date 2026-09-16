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Bayer Leverkusen-Celje: 2-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio BayArena di Leverkusen
16 Settembre 2026 ore 21:00
Bayer Leverkusen
2
Celje
0
Partita finita
Arbitro: Jasper Vergoote
  1. 15' 1-0 Svit Seslar (A)
  2. 74' 2-0 Facundo Medina
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bayer Leverkusen 2, Celje 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 2, Celje 0.22:51

  3. 90'+3'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:50

  4. 90'+3'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  6. 87'

    Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).22:45

  7. 87'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45

  9. 86'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen).22:44

  10. 85'

    Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robert Andrich.22:43

  11. 85'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).22:42

  12. 85'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  13. 83'

    Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  15. 83'

    Fallo di Veton Tusha (Celje).22:41

  16. 82'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:40

  17. 82'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  18. 81'

    Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:38

  19. 81'

    Veton Tusha (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  21. 80'

    Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Luka Ticic.22:38

  22. 80'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Eliesse Ben Seghir sostituisce Moussa Diaby.22:37

  23. 79'

    Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Jarell Quansah.22:37

  24. 78'

    Tiro respinto. Blaz Kramer (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Veton Tusha con cross.22:36

  25. 74'

    Gol! Bayer Leverkusen 2, Celje 0. Facundo Medina (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.22:32

  27. 73'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).22:31

  28. 73'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Christian Kofane.22:31

  29. 71'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Patrik Schick.22:29

  30. 70'

    Fallo di Afonso Moreira (Bayer Leverkusen).22:28

  31. 70'

    Pijus Sirvys (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  33. 69'

    Sostituzione, Celje. Veton Tusha sostituisce Benjamin Verbic per infortunio.22:26

  34. 66'

    Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  35. 66'

    Fallo di Pijus Sirvys (Celje).22:23

  36. 63'

    Equi Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  37. 63'

    Fallo di Mark Zabukovnik (Celje).22:21

  39. 63'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:20

  40. 63'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  41. 61'

    Sostituzione, Celje. Matic Ivansek sostituisce Yaya Dukuly.22:19

  42. 61'

    Sostituzione, Celje. Blaz Kramer sostituisce Armandas Kucys.22:19

  43. 61'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Equi Fernández sostituisce Malik Tillman.22:18

  45. 61'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Afonso Moreira sostituisce Martin Terrier.22:18

  46. 60'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Jarell Quansah sostituisce Lucas Vázquez.22:18

  47. 58'

    Fuorigioco. Martin Terrier(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Malik Tillman e' colto in fuorigioco.22:16

  48. 57'

    Tentativo fallito. Yaya Dukuly (Celje) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Milot Avdyli.22:15

  49. 55'

    Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:13

  51. 55'

    Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  52. 53'

    Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).22:11

  53. 53'

    Yaya Dukuly (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  54. 51'

    Fallo di Facundo Medina (Bayer Leverkusen).22:09

  55. 51'

    Yaya Dukuly (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  57. 51'

    Tiro parato. Facundo Medina (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09

  58. 49'

    Fallo di Martin Terrier (Bayer Leverkusen).22:07

  59. 49'

    Mark Zabukovnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  60. 48'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Yaya Dukuly (Celje).22:06

  61. Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 1, Celje 0.22:03

  63. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, Celje 0.21:47

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  65. 43'

    Fuorigioco. Facundo Medina(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.21:44

  66. 42'

    Tiro parato. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Benjamin Verbic con cross.21:43

  67. 41'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:42

  69. 41'

    Luka Ticic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  70. 40'

    Tiro parato. Martin Terrier (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleix García con passaggio filtrante.21:40

  71. 39'

    Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  72. 39'

    Fallo di Yaya Dukuly (Celje).21:40

  73. 38'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  75. 38'

    Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:39

  76. 37'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:38

  77. 37'

    Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  78. 37'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Celje).21:37

  79. 36'

    Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Moussa Diaby con cross.21:36

  81. 35'

    Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Robert Andrich.21:35

  82. 34'

    Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area.21:35

  83. 33'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:34

  84. 33'

    Tiro respinto. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Patrik Schick.21:34

  85. 31'

    Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.21:31

  87. 31'

    Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Svit Seslar.21:31

  88. 28'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  89. 28'

    Fallo di Luka Ticic (Celje).21:28

  90. 25'

    Tiro parato. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:26

  91. 24'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  93. 24'

    Fallo di Mark Zabukovnik (Celje).21:25

  94. 21'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:22

  95. 21'

    Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  96. 20'

    Tiro parato. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Schick.21:20

  97. 18'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  99. 18'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:18

  100. 15'

    Autorete di Svit Seslar, Celje. Bayer Leverkusen 1, Celje 0..21:16

  101. 15'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:15

  102. 15'

    Tiro parato. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aleix García con cross.21:15

  103. 14'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  105. 14'

    Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:14

  106. 13'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Milot Avdyli (Celje).21:13

  107. 13'

    Tiro respinto. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Aleix García con cross.21:13

  108. 12'

    Tiro parato. Martin Terrier (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Malik Tillman.21:13

  109. 11'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  111. 11'

    Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:11

  112. 9'

    Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Malik Tillman.21:09

  113. 6'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).21:07

  114. 6'

    Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  115. 4'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:05

  117. 3'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:04

  118. 3'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  119. 2'

    Fuorigioco. Milot Avdyli(Celje) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.21:02

  120. Tiro respinto. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Terrier con cross.21:02

  121. Inizia il Primo tempo.21:01

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  125. Dove si gioca la partita:

    Stadio: BayArena
    Città: Leverkusen
    Capienza: 30210 spettatori19:54

Formazioni Bayer Leverkusen - Celje

Bayer Leverkusen
Celje
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (17) LUCAS VÁZQUEZ (D)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (2) FACUNDO MEDINA (D)
  • (19) MOUSSA DIABY (C)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
  • (11) MARTIN TERRIER (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (8) ROBERT ANDRICH (C)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (3) MIGUEL GUTIÉRREZ (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (6) EQUI FERNÁNDEZ (C)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (9) AFONSO MOREIRA (A)
  • (29) ELIESSE BEN SEGHIR (A)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Carles Martínez
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (2) PIJUS SIRVYS (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (7) BENJAMIN VERBIC (C)
  • (19) MARK ZABUKOVNIK (C)
  • (14) LUKA TICIC (C)
  • (10) SVIT SESLAR (C)
  • (91) YAYA DUKULY (C)
  • (47) ARMANDAS KUCYS (A)
PANCHINA CELJE
  • (23) ZIGA FRELIH (P)
  • (20) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (25) VETON TUSHA (A)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (9) BLAZ KRAMER (A)
  • (33) LEONÁRDO KOÚTRIS (D)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (77) MATIC IVANSEK (A)
  • (31) DEJAN SUHOVRSNIK (A)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
ALLENATORE CELJE
  • Zoran Zeljkovic
PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Attualmente il Bayer Leverkusen si trova 4° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celje si trova 8° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Bayer Leverkusen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Bayer Leverkusen e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Bayer Leverkusen-Celje ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici due precedenti europei del Bayer Leverkusen contro squadre slovene risalgono alla Champions League 1999/00 contro il Maribor,: vittoria per 2-0 in trasferta e pareggio per 0-0 in Germania.
  • Negli 11 precedenti europei tra club tedeschi e sloveni, le formazioni tedesche hanno perso una sola volta (6V, 4N, 1P), ovvero nella sconfitta per 1-0 subita dallo Stoccarda contro il Domzale in Coppa UEFA nel settembre 2005.
  • Questa è la prima partita del Bayer Leverkusen in Europa League dalla finale persa contro l'Atalanta a Dublino nella stagione 2023/24. Il club tedesco ha vinto 14 delle ultime 16 partite della fase a gironi di UEL (1N, 1P), ottenendo nove successi consecutivi in casa e realizzando nel periodo 37 gol.
  • Questa è la quarta stagione europea di sempre per il Celje, che fu eliminato al primo turno della Coppa UEFA 2003/04 e ha partecipato alla Conference League sia nel 2024/25 (raggiungendo i quarti di finale) che nel 2025/26 (arrivando agli ottavi).
  • Moussa Diaby ha partecipato a 20 gol in 28 presenze in Europa League con il Bayer Leverkusen (12 reti, 8 assist); solo Florian Wirtz ha fatto meglio dalla stagione 2009/10 (12 gol, 12 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayer LeverkusenCelje
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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