Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria: 0-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Giulesti di Bucarest
16 Settembre 2026 ore 21:00
Hapoel Be'er Sheva
0
Dinamo Zagabria
0
Partita finita
Arbitro: John Brooks
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.

    1. 90'+3'

      Secondo tempo terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.22:54

    3. 90'+1'

      Tentativo fallito. Iker Almena (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Niko Galesic.22:52

    4. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

    5. 90'

      Gara riprende.22:51

    6. 90'

      Gara momentaneamente sospesa, Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.22:51

    7. 88'

      Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).22:48

    9. 88'

      Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

    10. 87'

      Gara riprende.22:48

    11. 86'

      Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:47

    12. 86'

      Tiro respinto. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Miguel Vítor.22:47

    13. 82'

      Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Idan Nachmias sostituisce Matan Baltaxa.22:43

    15. 82'

      Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Ofir Davidzada sostituisce Pedro Amador.22:43

    16. 82'

      Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).22:43

    17. 82'

      Iker Almena (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

    18. 80'

      Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).22:41

    19. 80'

      Smail Prevljak (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

    21. 79'

      Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

    22. 79'

      Fallo di Smail Prevljak (Dinamo Zagabria).22:40

    23. 78'

      Sostituzione, Dinamo Zagabria. Iker Almena sostituisce Mateo Lisica.22:39

    24. 78'

      Sostituzione, Dinamo Zagabria. Kirill Kravtsov sostituisce Luka Stojkovic.22:39

    25. 78'

      Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

    27. 78'

      Fallo di Smail Prevljak (Dinamo Zagabria).22:38

    28. 75'

      Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Muhammad Abu Rumi sostituisce Javon East.22:36

    29. 75'

      Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Mohammad Kna'an sostituisce Amankwah Forson.22:36

    30. 73'

      Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).22:34

    31. 73'

      Tiro respinto. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area.22:34

    33. 73'

      Tiro respinto. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola.22:34

    34. 73'

      Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:33

    35. 72'

      Fallo di Pedro Amador (Hapoel Beer Sheva).22:33

    36. 72'

      Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33

    37. 70'

      Tentativo fallito. Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Josip Misic.22:31

    39. 69'

      Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Amir Ganah sostituisce Jonas Malede.22:30

    40. 69'

      Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).22:30

    41. 69'

      Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

    42. 64'

      Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Ivanusec sostituisce Mislav Orsic.22:24

    43. 63'

      Sostituzione, Dinamo Zagabria. Smail Prevljak sostituisce Arbër Hoxha.22:24

    45. 63'

      Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva).22:24

    46. 58'

      Tiro respinto. Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area. Assist di Niv Yehoshua.22:18

    47. 57'

      Tiro respinto. Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zahi Ahmed.22:18

    48. 56'

      Fuorigioco. Amankwah Forson(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Jonas Malede e' colto in fuorigioco.22:17

    49. 55'

      Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

    51. 55'

      Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:16

    52. 55'

      Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16

    53. 55'

      Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).22:16

    54. 55'

      Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).22:16

    55. 55'

      Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

    57. 53'

      Tiro parato. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedro Amador con cross.22:13

    58. 53'

      Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria).22:13

    59. 51'

      Fallo di Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).22:12

    60. 51'

      Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

    61. 49'

      Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).22:10

    63. 49'

      Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

    64. 49'

      Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mislav Orsic con suggerimento di testa.22:09

    65. 47'

      Tiro parato. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Arbër Hoxha.22:07

    66. 46'

      Tiro respinto. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area.22:07

    67. 46'

      Tiro respinto. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Javon East.22:07

    69. Inizia il Secondo tempo Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.22:06

    70. 45'+6'

      Primo tempo terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.21:50

    71. 45'+4'

      Tentativo fallito. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pedro Amador da calcio d'angolo.21:49

    72. 45'+4'

      Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:48

    73. 45'+1'

      Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria).21:46

    75. 45'+1'

      Tiro parato. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Zlatanovic.21:46

    76. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45

    77. 41'

      Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

    78. 41'

      Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:41

    79. 40'

      Tiro respinto. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Guy Mizrahi con cross.21:40

    81. 39'

      Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:39

    82. 36'

      Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

    83. 36'

      Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).21:36

    84. 34'

      Gara riprende.21:34

    85. 32'

      Gara momentaneamente sospesa, Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.21:32

    87. 32'

      Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

    88. 32'

      Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:31

    89. 31'

      Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

    90. 31'

      Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:31

    91. 31'

      Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).21:30

    93. 31'

      Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

    94. 30'

      Tiro respinto. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Guy Mizrahi.21:29

    95. 28'

      Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Miha Zajc con cross in seguito a un calcio da fermo.21:28

    96. 28'

      Fallo di mano di Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva).21:27

    97. 27'

      Tentativo fallito. Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:27

    99. 25'

      Tentativo fallito. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:25

    100. 25'

      Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zahi Ahmed in seguito a un contropiede.21:25

    101. 24'

      Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

    102. 24'

      Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:24

    103. 24'

      Sostituzione, Dinamo Zagabria. Miha Zajc sostituisce Lukas Kacavenda per infortunio.21:23

    105. 23'

      Gara riprende.21:23

    106. 22'

      Gara momentaneamente sospesa, Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:22

    107. 17'

      Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

    108. 17'

      Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:17

    109. 13'

      Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

    111. 13'

      Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:13

    112. 12'

      Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mislav Orsic in seguito a un contropiede.21:12

    113. 10'

      Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:10

    114. 10'

      Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

    115. 9'

      Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).21:09

    117. 8'

      Gara riprende.21:08

    118. 7'

      Gara momentaneamente sospesa, Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.21:06

    119. 5'

      Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

    120. 5'

      Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).21:04

    121. 4'

      Tiro respinto. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Mateo Lisica con cross.21:03

    123. 3'

      Fuorigioco. Niko Galesic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mateo Lisica e' colto in fuorigioco.21:02

    124. Inizia il Primo tempo.21:00

    125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

    127. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Arena Giulesti
      Città: Bucarest
      Capienza: 14047 spettatori19:55

    Formazioni Hapoel Be'er Sheva - Dinamo Zagabria

    Hapoel Be'er Sheva
    Dinamo Zagabria
    TITOLARI HAPOEL BE'ER SHEVA
    • (1) OFIR MARCIANO (P)
    • (4) MIGUEL VÍTOR (D)
    • (3) MATAN BALTAXA (D)
    • (5) PEDRO AMADOR (D)
    • (2) GUY MIZRAHI (D)
    • (9) ZAHI AHMED (C)
    • (28) NIV YEHOSHUA (C)
    • (17) AMANKWAH FORSON (C)
    • (66) IGOR ZLATANOVIC (A)
    • (20) JAVON EAST (A)
    • (14) JONAS MALEDE (A)
    PANCHINA HAPOEL BE'ER SHEVA
    • (36) YONATAN SHANI (P)
    • (45) MUHAMMAD ABU RUMI (A)
    • (11) AMIR GANAH (A)
    • (70) JOÃO VICTOR (A)
    • (8) MOHAMMAD KNA'AN (A)
    • (34) MARCO WOLFF (P)
    • (15) IDAN NACHMIAS (D)
    • (90) ADRIÁN UGARRIZA (A)
    • (13) OFIR DAVIDZADA (D)
    ALLENATORE HAPOEL BE'ER SHEVA
    • Ran Kozuch
    TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
    • (24) DOMINIK KOTARSKI (P)
    • (26) SCOTT MCKENNA (D)
    • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
    • (3) BRUNO GODA (D)
    • (15) NIKO GALESIC (D)
    • (99) MISLAV ORSIC (C)
    • (27) JOSIP MISIC (C)
    • (80) LUKAS KACAVENDA (C)
    • (10) LUKA STOJKOVIC (C)
    • (21) MATEO LISICA (C)
    • (11) ARBËR HOXHA (A)
    PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
    • (23) IKER ALMENA (A)
    • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
    • (5) KIRILL KRAVTSOV (C)
    • (25) MORIS VALINCIC (D)
    • (17) LUKA IVANUSEC (C)
    • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
    • (14) SMAIL PREVLJAK (A)
    • (8) MIHA ZAJC (C)
    • (1) DANIJEL ZAGORAC (P)
    ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
    • Mario Kovacevic
    PREPARTITA

    Hapoel Be'er Sheva - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Giulesti di Bucuresti.

    Attualmente il Hapoel Be'er Sheva si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Dinamo Zagabria si trova 12° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

    In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
    L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

    Hapoel Be'er Sheva e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

    Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • L'Hapoel Be'er Sheva e la Dinamo Zagabria si sono affrontate nelle qualificazioni di Champions League 2018/19, con i croati che hanno superato il turno con un risultato aggregato di 7-2 (5-0 in casa, 2-2 in trasferta).
    • Nonostante l'Hapoel Be'er Sheva abbia vinto solo cinque delle sue 20 partite di Europa League (3N, 12P), tre di queste vittorie sono arrivate nella prima giornata della fase a gironi nelle stagioni 2016/17, 2017/18 e 2020/21.
    • La Dinamo Zagabria ha vinto la gara d'esordio in tre delle sue ultime quattro campagne europee, battendo il Chelsea nel 2022/23, l'Astana nel 2023/24 e il Fenerbahçe nel 2025/26; l'unica eccezione è stata la sconfitta per 9-2 contro il Bayern Monaco nel 2024/25.
    • La Dinamo Zagabria ha subito 22 gol nella scorsa edizione di Europa League, il massimo a pari merito in una singola stagione europea; i croati ne avevano subiti 22 anche nella Champions League 2011/12.
    • Dion Beljo ha segnato 10 gol in 18 presenze nelle competizioni europee nelle ultime due stagioni (cinque in dieci gare con il Rapid nel 2024/25, cinque in otto con la Dinamo Zagabria nel 2025/26), sebbene tutte le sue cinque reti nella scorsa Europa League siano state realizzate in casa.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Hapoel Be'er ShevaDinamo Zagabria
    Partite giocate00
    Numero di partite vinte
    Numero di partite perse
    Numero di partite pareggiate
    Gol totali segnati
    Gol totali subiti
    Media gol subiti per partita00
    Percentuale possesso palla00
    Numero totale di passaggi
    Numero totale di passaggi riusciti
    Tiri nello specchio della porta
    Percentuale di tiri in porta00
    Numero totale di cross
    Numero medio di cross riusciti
    Duelli per partita vinti
    Duelli per partita persi
    Corner subiti
    Corner guadagnati
    Numero di punizioni a favore
    Numero di punizioni concesse
    Tackle totali
    Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
    Fuorigiochi totali
    Numero totale di cartellini gialli
    Numero totale di cartellini rossi

    Suzuki

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio