Incontro terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.
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Incontro terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.
Secondo tempo terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.22:54
Tentativo fallito. Iker Almena (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Niko Galesic.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Gara riprende.22:51
Gara momentaneamente sospesa, Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.22:51
Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).22:48
Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Gara riprende.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:47
Tiro respinto. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Miguel Vítor.22:47
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Idan Nachmias sostituisce Matan Baltaxa.22:43
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Ofir Davidzada sostituisce Pedro Amador.22:43
Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).22:43
Iker Almena (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).22:41
Smail Prevljak (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Smail Prevljak (Dinamo Zagabria).22:40
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Iker Almena sostituisce Mateo Lisica.22:39
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Kirill Kravtsov sostituisce Luka Stojkovic.22:39
Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Smail Prevljak (Dinamo Zagabria).22:38
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Muhammad Abu Rumi sostituisce Javon East.22:36
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Mohammad Kna'an sostituisce Amankwah Forson.22:36
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).22:34
Tiro respinto. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area.22:34
Tiro respinto. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola.22:34
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:33
Fallo di Pedro Amador (Hapoel Beer Sheva).22:33
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33
Tentativo fallito. Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Josip Misic.22:31
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Amir Ganah sostituisce Jonas Malede.22:30
Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).22:30
Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Ivanusec sostituisce Mislav Orsic.22:24
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Smail Prevljak sostituisce Arbër Hoxha.22:24
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva).22:24
Tiro respinto. Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area. Assist di Niv Yehoshua.22:18
Tiro respinto. Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zahi Ahmed.22:18
Fuorigioco. Amankwah Forson(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Jonas Malede e' colto in fuorigioco.22:17
Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:16
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).22:16
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).22:16
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tiro parato. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedro Amador con cross.22:13
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria).22:13
Fallo di Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).22:12
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).22:10
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mislav Orsic con suggerimento di testa.22:09
Tiro parato. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Arbër Hoxha.22:07
Tiro respinto. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area.22:07
Tiro respinto. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Javon East.22:07
Inizia il Secondo tempo Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.22:06
Primo tempo terminato, Hapoel Beer Sheva 0, Dinamo Zagabria 0.21:50
Tentativo fallito. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pedro Amador da calcio d'angolo.21:49
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:48
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria).21:46
Tiro parato. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Zlatanovic.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45
Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:41
Tiro respinto. Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Guy Mizrahi con cross.21:40
Calcio d'angolo,Hapoel Beer Sheva. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:39
Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).21:36
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.21:32
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:31
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:31
Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).21:30
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tiro respinto. Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Guy Mizrahi.21:29
Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Miha Zajc con cross in seguito a un calcio da fermo.21:28
Fallo di mano di Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva).21:27
Tentativo fallito. Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:27
Tentativo fallito. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:25
Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zahi Ahmed in seguito a un contropiede.21:25
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).21:24
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Miha Zajc sostituisce Lukas Kacavenda per infortunio.21:23
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:22
Matan Baltaxa (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:17
Jonas Malede (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:13
Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mislav Orsic in seguito a un contropiede.21:12
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:10
Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.21:06
Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).21:04
Tiro respinto. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Mateo Lisica con cross.21:03
Fuorigioco. Niko Galesic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mateo Lisica e' colto in fuorigioco.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Arena Giulesti
Città: Bucarest
Capienza: 14047 spettatori19:55
Hapoel Be'er Sheva - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Giulesti di Bucuresti.
Attualmente il Hapoel Be'er Sheva si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Dinamo Zagabria si trova 12° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Hapoel Be'er Sheva e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.
Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hapoel Be'er Sheva
|Dinamo Zagabria
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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