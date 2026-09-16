PREPARTITA

Hapoel Be'er Sheva - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arena Giulesti di Bucuresti.

Attualmente il Hapoel Be'er Sheva si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Dinamo Zagabria si trova 12° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Hapoel Be'er Sheva e Dinamo Zagabria è la prima che si affrontano in campionato.

Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hapoel Be'er Sheva e la Dinamo Zagabria si sono affrontate nelle qualificazioni di Champions League 2018/19, con i croati che hanno superato il turno con un risultato aggregato di 7-2 (5-0 in casa, 2-2 in trasferta).

Nonostante l'Hapoel Be'er Sheva abbia vinto solo cinque delle sue 20 partite di Europa League (3N, 12P), tre di queste vittorie sono arrivate nella prima giornata della fase a gironi nelle stagioni 2016/17, 2017/18 e 2020/21.

La Dinamo Zagabria ha vinto la gara d'esordio in tre delle sue ultime quattro campagne europee, battendo il Chelsea nel 2022/23, l'Astana nel 2023/24 e il Fenerbahçe nel 2025/26; l'unica eccezione è stata la sconfitta per 9-2 contro il Bayern Monaco nel 2024/25.

La Dinamo Zagabria ha subito 22 gol nella scorsa edizione di Europa League, il massimo a pari merito in una singola stagione europea; i croati ne avevano subiti 22 anche nella Champions League 2011/12.

Dion Beljo ha segnato 10 gol in 18 presenze nelle competizioni europee nelle ultime due stagioni (cinque in dieci gare con il Rapid nel 2024/25, cinque in otto con la Dinamo Zagabria nel 2025/26), sebbene tutte le sue cinque reti nella scorsa Europa League siano state realizzate in casa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: