Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Benfica e arrivederci ai prossimi appuntamenti della League Phase di Europa League 2026-2027.23:20

E questa è anche la prima sconfitta per il Milan, nella propria storia, contro il Benfica. Ad oggi, c'erano state 4 vittorie per i rossoneri e due pareggi23:13

90'+5' E FINISCE QUI!!! Il Benfica batte a San Siro il Milan per 2-0. A segno Lukébakio e Kaminski. Un gol per tempo22:55

90'+4' Colpo di testa di Pavlovic, sugli sviluppi del corner, palla a lato. Ci avviamo verso i titoli di coda22:55

90'+2' Altro giallo. Questa volta per Pavlidis per gioco pericoloso22:53

90' 4 minuti di recupero...22:51

89' ULTIMO CAMBIO PER IL BENFICA!!! Dentro il titolare Dahl che prende il posto di El Karouani che, però, ha convinto appieno sulla fascia. Anche un assist per lui22:49

88' Manata di Pavlidis su Pavlovic. Il Milan ha una punizione per mandare la palla nell'area avversaria22:49

85' Ancora Benfica in ripartenza, ma spreca tutto Prestianni che calcia in tribuna. In difesa non c'è più nessuno, ma il Milan ormai ha solo una missione. Segnare il gol che riaprirebbe il match22:46

85' Gaillo per Barreiro che spende un fallo tattico su Saelemaekers22:45

84' ANCORA BENFICA!!! Si rivede Lukebakio, palla dentro per Prestianni che gliela restituisce, sinistro del belga e parata di Maignan22:45

83' Destro di Barreiro dal limite dell'area, ma palla deviata dalla difesa del Milan. Benfica che è tornato ad essere pericoloso22:44

81' OCCASIONE MILAN!!! Pulisic, spalle alla porta, controlla, si gira e calcia a fil di palo, ma si distende Trubin che la manda in angolo con un gran intervento. Occasione importantissima per il Milan.22:42

81' Dentro anche Schjelderup che prende il posto di Kaminski, autore del secondo gol del Benfica22:41

80' DOPPIO CAMBIO BENFICA!!! Fuori Duran che ha fatto davvero poco. Dentro il titolarissimo Pavlidis22:41

79' Palla dentro per Rabiot, ma erge un muro Araujo. Praticamente perfetto fino ad adesso22:40

77' Giallo proprio per Banjaqui, questa volta falloso su Rabiot22:38

76' Saelemaekers, con una gran palla, serve Pavlovic in area, ma il serbo non riesce a calciare. Poi Banjaqui lo chiude22:37

74' SUBITO RABIOT!!! Il francese va subito alla conclusione col mancino, ma palla di poco alta sopra la traversa22:35

73' ULTIMO CAMBIO!!! Amorim si gioca anche la carta Rabiot che prende il posto di Jashari. Ultimo cambio per il Milan22:34

72' Chukwueze appoggia al limite dell'area dove c'è Pavlovic ben appostato: il serbo prova il sinistro, ma viene ribattuto22:34

71' Dentro anche Prestianni al posto di Sudakov. L'argentino è sicuramente molto più offensivo dell'ucraino e Silva spera di approfittare della sua velocità in campo aperto23:26

70' DOPPIO CAMBIO BENFICA!!! Cambia anche Marco Silva: dentro Barreiro che si piazza in mezzo al posto di Aursnes22:31

68' El Karouani cerca Duran che viene però anticipato da Pavlovic che lo ferma in maniera regolare con una buona diagonale22:30

67' Il Benfica torna in avanti con il solito Kaminski, palla per Aursnes che cerca la conclusione, ma viene murato da Pavlovic22:31

65' Gonçalo Ramos cerca di arretrare per prendere il pallone, tenta il dribbling su Palhinha, ma perde palla22:27

62' OCCASIONE MILAN!!! Saelemaekers sguscia via sulla sinistra, appoggio per Pulisic che è libero, ma calcia in bocca a Trubin che respinge22:23

60' CONTROPIEDE BENFICA!!! E occhio agli ospiti che cercano il 3-0 con Sudakov che vola verso l'area di rigore, provvidenziale questa volta Gila col suo intervento sull'ucraino22:21

59' Milan in avanti, ma ci sono davvero troppi errori da parte dei giocatori di Amorim. Musah cicca il pallone in area di rigore22:20

58' Primo cross da sinistra di Diego Moreira che finisce, però, direttamente tra le braccia di Trubin22:19

58' Spazio anche per Saelemaekers che prende il posto di Bartesaghi. Diego Moreira diventa, quindi, il quinto a sinistra e il belga supporterà Ramos con Pulisic23:25

57' DOPPIO CAMBIO!!! Amorim deve ancora cambiare dopo questo 0-2. Dentro Diego Moreira che prende il posto di Cissè22:18

54' 1° gol stagionale per Kaminski con la maglia del Benfica22:16

53' GOL! Milan-BENFICA 0-2. Rete di Kaminski. E arriva anche il raddoppio dei portoghesi con l'inserimento di Kaminski che batte Maignan sull'assist di El Karouani. Gol incredibile. I tre difensori del Milan restano immobili, lasciando al polacco tutto il tempo per calciare a rete.22:16

52' Triangolo tra Cissè e Bartesaghi, palla all'indietro per Pulsic che cerca la profondità per Cissè che però non se l'aspettava. Altra occasione sfumata22:13

50' OCCASIONE MILAN!!! Rossoneri velocissimi a risalire il campo: Cissè con un passaggio per De Winter che si spinge fino all'area di rigore avversaria, ma il suo destro si spegne sul fondo. Clamorosa occasione, ma anche clamoroso errore di De Winter che, da quella posizione, non poteva non prendere la porta.23:24

49' ILLUSIONE DEL GOL!!! Ci prova col mancino El Karouani, ma palla che prende solo l'esterno della rete. Che brivido però per i rossoneri.22:09

48' Pavlovic spinge a due mani Palhinha che guadagna un buon calcio di punizione a due passi dall'area. Una sorta di corner corto22:09

47' Subito Milan col cross di Chukwueze che trova l'altro quinto, ma il colpo di testa di Bartesaghi finisce direttamente tra le braccia di Trubin22:07

47' Dentro anche Mario Gila che prende il posto di un timido Terracciano22:07

47' DOPPIO CAMBIO MILAN!!! Ci aspettavamo qualcosa di diverso e così è stato. Amorim butta nella mischia Pulisic al posto di un bocciato Hutchinson22:07

46' SI RIPARTE A SAN SIRO!!!22:06

È un Milan che dà la sensazione di avere poche idee sulla trequarti e, questo, non dà una mano a Gonçalo Ramos che sembra molto avulso dal gioco. Serve qualcosa in più nella ripresa e Amorim sta già studiando se cambiare a centrocampo per muovere con più velocità la palla.22:00

Non è il primo tempo dell'Olimpico, di qualche giorno fa, in cui il Milan venne dominato dalla Lazio, ma la squadra di Amorim combina davvero poco contro il Benfica. Vantaggio meritato per i portoghesi con un Lukébakio scatenato tra le linee. C'è stata anche l'occasione di Sudakov che ha colpito un palo. Il Milan calcia tanto, ma la mira non è quella giusta. I rossoneri danno proprio la sensazione di faticare a creare qualcosa di importante davanti.22:02

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti il Benfica a San Siro grazie al gol di Lukébakio. Qualche fischio da parte dei tifosi di casa22:02

45'+1' Pavlovic per Bartesaghi, palla immediata per Cissè che si accentra sul destro, ma la sua conclusione è facile preda di Trubin21:47

45' Un minuto di recupero...21:46

44' Ci prova anche Hutchinson dalla distanza, ma la sua conclusione è da dimenticare21:45

43' Palla dentro per Duran che accende un duello con De Winter, ma scivola e non riesce a controllare il pallone. Rinvio dal fondo per Maignan21:44

41' CI PROVA JASHARI!!! Musah per Jashari, lo svizzero si gira e calcia verso la porta sfiorando soltanto la traversa della porta di Trubin. Prova a reagire il Milan21:43

38' PAVLOVIC A TERRA IN AREA!!! Palla dentro per Pavlovic che va di testa e finisce a terra sentendo la spinta di Aursnes alle sue spalle. Tutto ok per l'arbitro che era a due passi: non c'è rigore21:40

38' Terzo giallo del match. Questa volta per Jhon Duran che alza il gomito nel contatto con De Winter21:38

37' Sale anche De Winter che va di testa, ma è tutto facile per Trubin21:38

36' Pavlovic cede palla, in qualche modo, a Bartesaghi: cross da sinistra, ma Ramos non riesce ad impattare sul pallone davanti a Trubin. Questa era un'occasione vera per il Milan21:37

34' Lukebakio cerca un'altra incursione, ma il suo passaggio per Kaminski non è perfetto e la palla sfila. Ma, ancora una volta, la retroguardia dei rossoneri si era fatta trovare impreparata21:35

33' Il Milan fatica ad uscire dalla propria metà campo. Non tanto per la pressione del Benfica, quanto per la mancanza di pulizia nella trama di passaggi dei rossoneri. E c'è anche poco movimento senza palla.21:34

31' OCCHIO AL BENFICA!!! Ancora pericolosa la squadra ospite con Kaminski che non trova però lo specchio della porta di Maignan. Era stata magnifica la sventagliata di Banjaqui21:32

30' 55% di possesso palla per il Milan in questa prima mezz'ora, ma in vantaggio c'è il Benfica...21:31

27' CI PROVA TERRACCIANO!!! Conclusione da fuori del difensore rossonero, ci arriva Trubin che respinge21:28

27' Niente di fatto sul calcio di punizione, nonostante l'uscita non proprio perfetta di Trubin21:28

26' Chukwueze prova a muovere la palla con qualità sull'out di destra, arriva il fallo di El Karouani che si prende anche il giallo21:27

24' PALO DEL BENFICA!!! Occasionissima per il Benfica di fare 2-0. Jashari perde una palla mortale a centrocampo, prova ad approfittarne Sudakov che cerca il tiro da fuori, ma colpisce il palo alla destra di Maignan21:25

22' Sudakov cerca subito Lukébakio, visto il momento buono del belga, ma questa volta fa buona guardia Pavlovic che guadagna il fallo laterale21:23

20' Hutchinson entra in area e sembra pronto per calciare, ma arriva l'affondo da dietro di Palhinha che, pur rischiando, prende pieno il pallone21:21

17' 2° gol stagionale per Lukébakio che aveva segnato nei preliminari di Europa League contro l'Heart of Midlothian nell'1-1 della partita di ritorno21:20

16' GOL! Milan-BENFICA 0-1. Rete di Dodi Lukébakio. Vantaggio dei portoghesi con Kaminski che trova Lukébakio a sinistra: il belga si accentra e fa partire una conclusione mancina imparabile per Maignan. Erroraccio però di Bartesaghi che segue il belga, ma non lo contrasta mai e per Lukébakio diventa tutto facile per trovare il gol dell'1-0.21:19

16' Risponde il Milan con un lancio di Jashari per Cissé che va velocissimo, ma Trubin capisce tutto e lo anticipa di testa21:16

15' OCCHIO AL BENFICA!!! Palhinha in profondità per Lukebakio che sterza, se la porta sul sinistro e prova la conclusione che però è debole: para in due tempi Maignan.21:55

14' Trubin imperfetto in uscita sul corner di Bartesaghi, ma non c'è nessun giocatore del Milan pronto a ribattere a rete21:15

11' Arriva il primo giallo del match. Ammonizione per Pavlovic che spende il fallo tattico su El Karouani che era partito sulla fascia sinistra21:14

10' Finalmente si fa vedere il Milan. Hutchinson, larghissimo, cerca Chukwueze che si inserisce in area, ma arriva l'anticipo di Aursnes che di testa manda in angolo21:54

9' Incursione di Palhinha che viene bloccato, proprio prima dell'ingresso in area di rigore, da Musah. Sembra esserci un fallo, ma per l'arbitro è tutto regolare. Proteste dei giocatori portoghesi21:10

5' Il Milan intercetta un fraseggio del Benfica, prova a partire in velocità Bartesaghi sulla fascia sinistra, ma arriva l'ottima chiusura di Banjaqui21:54

4' Prima conclusione del Benfica col sinistro, da dentro l'area, di DURAN che trova una deviazione in angolo. È il Benfica a fare la partita, almeno in questi primissimi minuti di gara.21:06

2' Terracciano con un retropassaggio non proprio perfetto, prova Kaminski ad approfittarne, ma c'è De Winter a fare buona guardia per il Milan21:32

1' SI PARTE A SAN SIRO!!!21:01

Il direttore di gara sarà l'australiano Jarred Gillett, che - da qualche anno - fa parte a tutti gli effetti della FA dopo essersi trasferito in Inghilterra. Il fischietto classe '86 sarà coadiuvato dagli assistenti Davies e Greenhalgh e dal quarto ufficiale, il sig. Tony Harrington. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci saranno Stuart Attwell (VAR) e il polacco Tomasz Kwiatkowski (AVAR).22:35

Sono 6 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Milan e Benfica. Il bilancio vede in vantaggio i rossoneri con 4 vittorie e 2 pareggi, i portoghesi non hanno mai battuto il Milan. In due occasioni, questa è stata proprio la finale di Coppa dei Campioni. 2-1 Milan nel 1963, a Londra, con la doppietta di Altafini a ribaltare il vantaggio iniziale di Eusebio (in quello che fu il primo titolo nella storia della competizione per i rossoneri). Nel 1990 finì 1-0 per il Milan con gol di Rijkaard a Vienna.22:07

Turnover massiccio per il Benfica che, alla prossima giornata, giocherà contro il Porto in campionato. Marco Silva lascia in panchina Pavlidis, Rafa Silva, Schjelderup, Prestianni, Barreiro, Barrenechea e Lenglet. Tutti titolarissimi.20:09

Amorim ne cambia 5 rispetto al pareggio contro la Lazio in campionato. C'è Terracciano in difesa al posto di Gila. A centrocampo spazio al tandem Musah-Jashari che prende il posto di Rabiot e Modric. C'è anche il debutto dal 1' di Bartesaghi, che torna titolare dopo che gli è stato preferito Estupinan in queste ultime uscite. E, infine, Hutchinson si piazza sulla linea della trequarti a supporto di Gonçalo Ramos.20:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Benfica scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Trubin - Banjaqui, Circati, Araujo, El Karouani - Aursnes, Palhinha - Kaminski, Sudakov, Lukébakio - J.Durán. All. Marco Silva. A disposizione: Soares - Lenglet, Dahl - Manu Silva, Leandro Barreiro, Barrenechea, Echeverri, Schjelderup, Prestianni - Rafa Silva, Anísio Cabral, Pavlidis.21:32

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Maignan - F.Terracciano, De Winter, Pavlovic - Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi - Hutchinson, A.Cissè - Gonçalo Ramos. All. Rúben Amorim. A disposizione: Torriani - Estupiñán, Tomori, Gila, Gabbia - Rabiot, Modric, Saelemaekers, Diego Moreira, Loftus-Cheek - Pulisic, Camarda.19:54

Il Benfica, invece, arriva dalla vittoria per 3-1 sul Gil Vicente. Dopo il vantaggio degli ospiti con Héctor Hernández ribaltano tutto Pavlidis (con una doppietta) e Prestianni. Benfica che insegue il Porto di Farioli in vetta alla classifica in Portogallo: la squadra di Mario Silva è a -2 dai Campioni in carica.22:19

Il Milan arriva dal pareggio contro la Lazio in campionato, il secondo consecutivo per la squadra di Amorim. Milan che scivola a -4 dalla vetta della classifica occupata da Inter e Roma. I rossoneri, dopo un primo tempo orribile in casa della Lazio, andando al riposo sotto di due gol, sono riusciti a rimontare grazie all'incredibile doppietta di Diego Moreira, autore di due reti in tre minuti.22:17

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Benfica, gara valida per la giornata 1 della League Phase di Europa League 2026-2027. Si gioca allo stadio di San Siro a Milano.21:37

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