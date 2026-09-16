Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Olympiakos - Jagiellonia Białystok è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Jagiellonia Białystok sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente l'Olympiakos si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jagiellonia Białystok si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Jagiellonia Białystok ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Olympiakos e Jagiellonia Białystok è la prima che si affrontano in campionato.

Olympiakos-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Olympiakos e Jagiellonia Białystok non si sono mai affrontati in nessuna competizione europea. L'ultimo precedente dell'Olympiakos contro una squadra polacca risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1987/88, quando furono eliminati dal Górnik Zabrze con un 3-2 complessivo.

L'unico precedente dello Jagiellonia Białystok contro una squadra greca risale alle qualificazioni di Europa League 2010/11, quando furono eliminati dall'Aris con un 4-3 complessivo (1-2 in casa, 2-2 in trasferta).

L'Olympiakos non vince la gara d'esordio in una principale competizione europea dalla stagione 2021/22, quando batté il Royal Antwerp per 2-1; da allora, la squadra greca non ha ottenuto alcun successo nelle quattro partite inaugurali successive (0V, 1N, 3P).

Lo Jagiellonia Białystok partecipa alla sua terza principale competizione europea, dopo aver raggiunto i quarti di finale della Conference League 2024/25 e gli spareggi della stessa competizione nella stagione successiva.

L'Olympiakos dovrà fare a meno dell'attaccante Ayoub El Kaabi per questa partita; il giocatore è il miglior marcatore di sempre del club nelle principali competizioni europee con 23 reti in 33 presenze. Dall'inizio della stagione 2023/24, El Kaabi ha segnato il 45% dei gol della squadra greca nelle competizioni europee (23 su 51).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: