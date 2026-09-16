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Olympiakos-Jagiellonia Białystok: 2-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo
16 Settembre 2026 ore 21:00
Olympiakos
2
Jagiellonia Białystok
1
Partita finita
Arbitro: Harm Osmers
  1. 20' 0-1 Kajetan Szmyt
  2. 43' 1-1 Armando González
  3. 84' 2-1 Roman Yaremchuk
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1.22:50

  3. 90'+3'

    Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  4. 90'+3'

    Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:49

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:49

  6. 90'+2'

    Panagiotis Retsos (Olympiacos) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Gelson Martins in seguito a un calcio da fermo.22:49

  7. 90'+1'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

  9. 90'+1'

    Fallo di Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok).22:48

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:47

  12. 89'

    Nayair Tiknizyan (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  13. 89'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:46

  15. 88'

    Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Leon Bailey.22:45

  16. 87'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jeremy Agbonifo sostituisce Rodrigo Conceição.22:44

  17. 86'

    Fallo di Jota Silva (Olympiacos).22:43

  18. 86'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  19. 84'

    Gol! Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Remo Freuler con cross.22:41

  21. 83'

    Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.22:40

  22. 82'

    Sostituzione, Olympiacos. Marcus Pedersen sostituisce Manolis Saliakas.22:38

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).22:38

  24. 81'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok).22:38

  25. 81'

    Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Remo Freuler.22:38

  27. 81'

    Tiro respinto. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.22:37

  28. 80'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:36

  29. 80'

    Nayair Tiknizyan (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  30. 80'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:36

  31. 77'

    Sostituzione, Olympiacos. Gustavo Puerta sostituisce Chiquinho.22:33

  33. 77'

    Sostituzione, Olympiacos. Leon Bailey sostituisce Santiago Hezze.22:33

  34. 76'

    Santiago Hezze (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:33

  35. 76'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:33

  36. 76'

    Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  37. 75'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Nik Prelec.22:32

  39. 75'

    Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:31

  40. 75'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  41. 74'

    Santiago Hezze (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  42. 74'

    Fallo di Hampus Finndell (Jagiellonia Bialystok).22:30

  43. 73'

    Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:29

  45. 72'

    Tentativo fallito. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:29

  46. 72'

    Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:29

  47. 71'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).22:28

  48. 71'

    Tiro respinto. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gelson Martins.22:28

  49. 68'

    Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  51. 68'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:24

  52. 67'

    Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).22:23

  53. 67'

    Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  54. 63'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Youssuf Sylla sostituisce Jesús Imaz.22:20

  55. 63'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Hampus Finndell sostituisce Anders Klynge.22:20

  57. 63'

    Tentativo fallito. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:19

  58. 62'

    Sostituzione, Olympiacos. Roman Yaremchuk sostituisce Armando González.22:19

  59. 61'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok).22:18

  60. 59'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).22:16

  61. 59'

    Tiro parato. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Remo Freuler con passaggio filtrante.22:16

  63. 55'

    Fuorigioco. Lorenzo Pirola(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.22:12

  64. 55'

    Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  65. 55'

    Fallo di Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok).22:12

  66. 54'

    Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:11

  67. 54'

    Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  69. 54'

    Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).22:11

  70. 54'

    Tiro respinto. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gelson Martins.22:10

  71. 48'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  72. 48'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:05

  73. 47'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Olympiacos).22:04

  75. 47'

    Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04

  76. 46'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

  77. 46'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:03

  78. 45'

    Sostituzione, Olympiacos. Nayair Tiknizyan sostituisce Bruno Onyemaechi.22:01

  79. Inizia il Secondo tempo Olympiacos 1, Jagiellonia Bialystok 1.22:02

  81. 45'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Eryk Kozlowski sostituisce Taras Romanczuk.22:01

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Olympiacos 1, Jagiellonia Bialystok 1.21:46

  83. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).21:46

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  85. 43'

    Gol! Olympiacos 1, Jagiellonia Bialystok 1. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:42

  87. 43'

    Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jota Silva.21:42

  88. 43'

    Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:42

  89. 42'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).21:42

  90. 42'

    Tiro parato. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gelson Martins.21:42

  91. 39'

    Tiro parato. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anders Klynge con cross.21:38

  93. 38'

    Bruno Onyemaechi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.21:37

  94. 37'

    Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).21:37

  95. 37'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

  96. 35'

    Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:34

  97. 34'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).21:33

  99. 32'

    Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jota Silva.21:31

  100. 31'

    Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:30

  101. 31'

    Tiro parato. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Chiquinho con cross.21:30

  102. 31'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).21:30

  103. 30'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:29

  105. 29'

    Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.21:28

  106. 28'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  107. 28'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).21:28

  108. 23'

    Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).21:22

  109. 23'

    Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  111. 20'

    Gol! Olympiacos 0, Jagiellonia Bialystok 1. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Nik Prelec.21:20

  112. 19'

    Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).21:19

  113. 19'

    Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  114. 19'

    Tiro parato. Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Anders Klynge.21:18

  115. 19'

    Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Norbert Wojtuszek.21:18

  117. 18'

    Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).21:17

  118. 18'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  119. 16'

    Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Armando González.21:15

  120. 14'

    Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:13

  121. 13'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).21:13

  123. 9'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:08

  124. 9'

    Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  125. 7'

    Tiro respinto. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jota Silva con suggerimento di testa.21:06

  126. 6'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).21:06

  127. 4'

    Fuorigioco. Taras Romanczuk(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Nik Prelec e' colto in fuorigioco.21:04

  129. 4'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  130. 4'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:03

  131. 3'

    Fuorigioco. Guilherme Montóia(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kajetan Szmyt e' colto in fuorigioco.21:02

  132. Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  133. Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:00

  135. Inizia il Primo tempo.21:00

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
    Città: Pireo
    Capienza: 33296 spettatori19:52

Formazioni Olympiakos - Jagiellonia Białystok

Olympiakos
Jagiellonia Białystok
TITOLARI OLYMPIAKOS
  • (1) STEFAN ORTEGA (P)
  • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
  • (2) MANOLIS SALIAKAS (D)
  • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (5) LORENZO PIROLA (D)
  • (19) REMO FREULER (C)
  • (20) JOTA SILVA (C)
  • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
  • (22) CHIQUINHO (C)
  • (10) GELSON MARTINS (C)
  • (34) ARMANDO GONZÁLEZ (A)
PANCHINA OLYMPIAKOS
  • (27) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (6) DAVID CARMO (D)
  • (71) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (17) LEON BAILEY (A)
  • (91) DIMITRIOS STOURNARAS (P)
  • (11) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (15) GUSTAVO PUERTA (C)
  • (4) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
  • (61) GEORGIOS KOURAKLIS (P)
  • (21) THEOFANIS BAKOULAS (C)
  • (77) CHRISTOS FILIS (C)
ALLENATORE OLYMPIAKOS
  • Imanol Alguacil
TITOLARI JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (5) BERNARDO VITAL (D)
  • (44) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (23) GUILHERME MONTÓIA (D)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
  • (19) ANDERS KLYNGE (C)
  • (11) JESÚS IMAZ (C)
  • (99) NIK PRELEC (A)
  • (27) RODRIGO CONCEIÇÃO (A)
  • (7) KAJETAN SZMYT (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • (14) HAMPUS FINNDELL (C)
  • (32) ALEKSANDAR CIRKOVIC (A)
  • (20) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
  • (72) KAMIL JÓZWIAK (C)
  • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
  • (10) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (1) MICHAL PERCHEL (P)
  • (61) BARTLOMIEJ KRASIEWICZ (D)
  • (85) ERYK KOZLOWSKI (C)
  • (67) JAKUB RABICZKO (P)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • Adrian Siemieniec
PREPARTITA

Olympiakos - Jagiellonia Białystok è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Jagiellonia Białystok sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente l'Olympiakos si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jagiellonia Białystok si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Jagiellonia Białystok ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Olympiakos e Jagiellonia Białystok è la prima che si affrontano in campionato.

Olympiakos-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Olympiakos e Jagiellonia Białystok non si sono mai affrontati in nessuna competizione europea. L'ultimo precedente dell'Olympiakos contro una squadra polacca risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1987/88, quando furono eliminati dal Górnik Zabrze con un 3-2 complessivo.
  • L'unico precedente dello Jagiellonia Białystok contro una squadra greca risale alle qualificazioni di Europa League 2010/11, quando furono eliminati dall'Aris con un 4-3 complessivo (1-2 in casa, 2-2 in trasferta).
  • L'Olympiakos non vince la gara d'esordio in una principale competizione europea dalla stagione 2021/22, quando batté il Royal Antwerp per 2-1; da allora, la squadra greca non ha ottenuto alcun successo nelle quattro partite inaugurali successive (0V, 1N, 3P).
  • Lo Jagiellonia Białystok partecipa alla sua terza principale competizione europea, dopo aver raggiunto i quarti di finale della Conference League 2024/25 e gli spareggi della stessa competizione nella stagione successiva.
  • L'Olympiakos dovrà fare a meno dell'attaccante Ayoub El Kaabi per questa partita; il giocatore è il miglior marcatore di sempre del club nelle principali competizioni europee con 23 reti in 33 presenze. Dall'inizio della stagione 2023/24, El Kaabi ha segnato il 45% dei gol della squadra greca nelle competizioni europee (23 su 51).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

OlympiakosJagiellonia Białystok
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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