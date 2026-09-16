Incontro terminato, Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1.
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Incontro terminato, Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1.
Secondo tempo terminato, Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1.22:50
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:49
Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:49
Panagiotis Retsos (Olympiacos) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Gelson Martins in seguito a un calcio da fermo.22:49
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Fallo di Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:47
Nayair Tiknizyan (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:46
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Leon Bailey.22:45
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jeremy Agbonifo sostituisce Rodrigo Conceição.22:44
Fallo di Jota Silva (Olympiacos).22:43
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Gol! Olympiacos 2, Jagiellonia Bialystok 1. Roman Yaremchuk (Olympiacos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Remo Freuler con cross.22:41
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.22:40
Sostituzione, Olympiacos. Marcus Pedersen sostituisce Manolis Saliakas.22:38
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).22:38
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok).22:38
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Remo Freuler.22:38
Tiro respinto. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.22:37
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:36
Nayair Tiknizyan (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:36
Sostituzione, Olympiacos. Gustavo Puerta sostituisce Chiquinho.22:33
Sostituzione, Olympiacos. Leon Bailey sostituisce Santiago Hezze.22:33
Santiago Hezze (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:33
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Sergio Lozano sostituisce Nik Prelec.22:32
Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:31
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Santiago Hezze (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Hampus Finndell (Jagiellonia Bialystok).22:30
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:29
Tentativo fallito. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:29
Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).22:28
Tiro respinto. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gelson Martins.22:28
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:24
Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).22:23
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Youssuf Sylla sostituisce Jesús Imaz.22:20
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Hampus Finndell sostituisce Anders Klynge.22:20
Tentativo fallito. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:19
Sostituzione, Olympiacos. Roman Yaremchuk sostituisce Armando González.22:19
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok).22:18
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).22:16
Tiro parato. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Remo Freuler con passaggio filtrante.22:16
Fuorigioco. Lorenzo Pirola(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.22:12
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok).22:12
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:11
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).22:11
Tiro respinto. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gelson Martins.22:10
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:05
Fallo di Nayair Tiknizyan (Olympiacos).22:04
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:04
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).22:03
Sostituzione, Olympiacos. Nayair Tiknizyan sostituisce Bruno Onyemaechi.22:01
Inizia il Secondo tempo Olympiacos 1, Jagiellonia Bialystok 1.22:02
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Eryk Kozlowski sostituisce Taras Romanczuk.22:01
Primo tempo terminato, Olympiacos 1, Jagiellonia Bialystok 1.21:46
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gol! Olympiacos 1, Jagiellonia Bialystok 1. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:42
Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jota Silva.21:42
Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:42
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok).21:42
Tiro parato. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gelson Martins.21:42
Tiro parato. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anders Klynge con cross.21:38
Bruno Onyemaechi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.21:37
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).21:37
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:34
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).21:33
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jota Silva.21:31
Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:30
Tiro parato. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Chiquinho con cross.21:30
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok).21:30
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:29
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.21:28
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).21:28
Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).21:22
Apostolos Konstantopoulos (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Gol! Olympiacos 0, Jagiellonia Bialystok 1. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Nik Prelec.21:20
Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).21:19
Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro parato. Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Anders Klynge.21:18
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Norbert Wojtuszek.21:18
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).21:17
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Armando González.21:15
Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:13
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).21:13
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:08
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Tiro respinto. Armando González (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jota Silva con suggerimento di testa.21:06
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).21:06
Fuorigioco. Taras Romanczuk(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Nik Prelec e' colto in fuorigioco.21:04
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:03
Fuorigioco. Guilherme Montóia(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Kajetan Szmyt e' colto in fuorigioco.21:02
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori19:52
Olympiakos - Jagiellonia Białystok è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Jagiellonia Białystok sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente l'Olympiakos si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Jagiellonia Białystok si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Jagiellonia Białystok ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Olympiakos e Jagiellonia Białystok è la prima che si affrontano in campionato.
Olympiakos-Jagiellonia Białystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Olympiakos
|Jagiellonia Białystok
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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