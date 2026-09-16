PREPARTITA

Omonia Nicosia - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Attualmente l'Omonia Nicosia si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celta de Vigo si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Omonia Nicosia e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Omonia Nicosia-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo confronto tra Omonia Nicosia e Celta Vigo. La squadra cipriota ha affrontato formazioni spagnole quattro volte in precedenza, tutte in UEFA Europa League, perdendo in ogni occasione contro il Granada (2P) e la Real Sociedad (2P).

Il Celta Vigo non ha mai affrontato finora un'avversaria cipriota. In UEFA Europa League (dal 2009/10), le squadre spagnole hanno vinto 10 dei 12 incontri contro compagini provenienti da Cipro (2P), inclusi gli ultimi sei consecutivi.

L'Omonia Nicosia ha vinto soltanto sei delle ultime 55 partite (11N, 38P) nelle grandi competizioni europee, sebbene abbia ottenuto due successi nella scorsa stagione di Conference League (2N, 4P), battendo la Dinamo Kiev per 2-0 e il Rapid Vienna per 1-0.

Il Celta Vigo ha perso entrambe le gare dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 contro il Friburgo. In tutta la loro storia, gli spagnoli non hanno mai subito un ko per tre partite consecutive nelle grandi competizioni europee.

Williot Swedberg, del Celta Vigo, ha preso parte a sette gol (cinque reti, due assist) in 10 sfide di UEFA Europa League la scorsa stagione: ogni partecipazione attiva è arrivata in una partita diversa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: