Incontro terminato, Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0.
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Incontro terminato, Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0.
Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0.20:37
Sostituzione, Omónia Nicosia. Florin Tanase sostituisce Jaden Montnor.20:36
Sostituzione, Omónia Nicosia. Mihlali Mayambela sostituisce Ewandro.20:36
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).20:35
Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Tiro respinto. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Hugo González con cross.20:34
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jure Balkovec (Omónia Nicosia).20:34
Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Hugo González con cross da calcio d'angolo.20:34
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Tiro parato. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Javi Rodríguez.20:32
Gol! Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0. Jure Balkovec (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla lunga distanza sotto la traversa in alto a sinistra.20:30
Tiro respinto. Carl Starfelt (Celta Vigo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Marcos Alonso.20:27
Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo González con cross da calcio d'angolo.20:27
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).20:27
Tiro parato. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Borja Iglesias.20:27
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).20:26
Tentativo fallito. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto.20:24
Tiro respinto. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area.20:24
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).20:24
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia).20:23
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).20:22
Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luuk Brouwers.20:21
Sostituzione, Celta Vigo. Borja Iglesias sostituisce Álvaro Núñez.20:20
Tiro respinto. Hugo González (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Williot Swedberg.20:18
Sostituzione, Omónia Nicosia. Andronikos Kakoullis sostituisce Loïs Diony.20:17
Fallo di Álvaro Núñez (Celta Vigo).20:16
Luuk Brouwers (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, Celta Vigo. Aleix Febas sostituisce Hugo Burcio.20:14
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Pablo Durán.20:14
Tentativo fallito. Jure Balkovec (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:14
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:13
Luuk Brouwers (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Fuorigioco. Miguel Román(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Williot Swedberg e' colto in fuorigioco.20:11
Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ewandro in seguito a un calcio da fermo.20:11
Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:10
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:10
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10
Tentativo fallito. Álvaro Núñez (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:08
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).20:07
Sostituzione, Omónia Nicosia. Luuk Brouwers sostituisce Muamer Tankovic.20:06
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:05
Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).20:05
Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Omónia Nicosia).20:02
Tiro respinto. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Burcio.20:02
Fuorigioco. Panagiotis Andreou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Muamer Tankovic e' colto in fuorigioco.20:01
Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Couhaib Driouech.19:58
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo González sostituisce Ferran Jutglà.19:58
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).19:58
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Couhaib Driouech (Celta Vigo).19:57
Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:52
Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tentativo fallito. Loïs Diony (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:52
Gara riprende.19:49
Gara momentaneamente sospesa, (Celta Vigo).19:49
Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, Celta Vigo 0.19:48
Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Celta Vigo 0.19:32
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Tiro respinto. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos Alonso.19:30
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).19:27
Tiro parato. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Jutglà con passaggio filtrante.19:27
Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).19:24
Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Loïs Diony.19:24
Álvaro Núñez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).19:22
Tentativo fallito. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Álvaro Núñez.19:20
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).19:17
Tiro parato. Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ewandro.19:17
Tiro parato. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jure Balkovec.19:16
Tiro parato. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álvaro Núñez.19:14
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:12
Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:12
Tiro respinto. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area.19:07
Fallo di Couhaib Driouech (Celta Vigo).19:05
Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Álvaro Núñez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).19:05
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).19:04
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Omónia Nicosia).19:00
Tiro respinto. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Álvaro Núñez.19:00
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).18:59
Tiro respinto. Álvaro Núñez (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area.18:58
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).18:55
Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:55
Fuorigioco. Couhaib Driouech(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Ferran Jutglà e' colto in fuorigioco.18:54
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).18:50
Tiro respinto. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Durán con cross.18:50
Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).18:48
Fallo di mano di Ferran Jutglà (Celta Vigo).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: GSP Stadium
Città: Nicosia
Capienza: 23400 spettatori17:38
Omonia Nicosia - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Attualmente l'Omonia Nicosia si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celta de Vigo si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Omonia Nicosia e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.
Omonia Nicosia-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Omonia Nicosia
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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