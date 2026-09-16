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Omonia Nicosia-Celta de Vigo: 1-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio GSP Stadium di Nicosia
16 Settembre 2026 ore 18:45
Omonia Nicosia
1
Celta de Vigo
0
Partita finita
Arbitro: Balazs Berke
  1. 88' 1-0 Jure Balkovec
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0.20:37

  3. 90'+4'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Florin Tanase sostituisce Jaden Montnor.20:36

  4. 90'+3'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Mihlali Mayambela sostituisce Ewandro.20:36

  5. 90'+3'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).20:35

  6. 90'+3'

    Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Hugo González con cross.20:34

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jure Balkovec (Omónia Nicosia).20:34

  10. 90'+1'

    Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Hugo González con cross da calcio d'angolo.20:34

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).20:33

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  13. 90'

    Tiro parato. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Javi Rodríguez.20:32

  15. 88'

    Gol! Omónia Nicosia 1, Celta Vigo 0. Jure Balkovec (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla lunga distanza sotto la traversa in alto a sinistra.20:30

  16. 85'

    Tiro respinto. Carl Starfelt (Celta Vigo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Marcos Alonso.20:27

  17. 85'

    Tentativo fallito. Marcos Alonso (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo González con cross da calcio d'angolo.20:27

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).20:27

  19. 84'

    Tiro parato. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Borja Iglesias.20:27

  21. 83'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).20:26

  22. 82'

    Tentativo fallito. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto.20:24

  23. 82'

    Tiro respinto. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area.20:24

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).20:24

  25. 81'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  27. 81'

    Fallo di Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia).20:23

  28. 80'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).20:22

  29. 80'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  30. 79'

    Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luuk Brouwers.20:21

  31. 78'

    Sostituzione, Celta Vigo. Borja Iglesias sostituisce Álvaro Núñez.20:20

  33. 76'

    Tiro respinto. Hugo González (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Williot Swedberg.20:18

  34. 75'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Andronikos Kakoullis sostituisce Loïs Diony.20:17

  35. 74'

    Fallo di Álvaro Núñez (Celta Vigo).20:16

  36. 74'

    Luuk Brouwers (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  37. 72'

    Sostituzione, Celta Vigo. Aleix Febas sostituisce Hugo Burcio.20:14

  39. 72'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Pablo Durán.20:14

  40. 72'

    Tentativo fallito. Jure Balkovec (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.20:14

  41. 70'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:13

  42. 70'

    Luuk Brouwers (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13

  43. 69'

    Fuorigioco. Miguel Román(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Williot Swedberg e' colto in fuorigioco.20:11

  45. 68'

    Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ewandro in seguito a un calcio da fermo.20:11

  46. 68'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:10

  47. 68'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:10

  48. 68'

    Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10

  49. 66'

    Tentativo fallito. Álvaro Núñez (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:08

  51. 65'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).20:07

  52. 63'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Luuk Brouwers sostituisce Muamer Tankovic.20:06

  53. 63'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).20:05

  54. 63'

    Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  55. 63'

    Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).20:05

  57. 63'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  58. 60'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Omónia Nicosia).20:02

  59. 60'

    Tiro respinto. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Burcio.20:02

  60. 59'

    Fuorigioco. Panagiotis Andreou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Muamer Tankovic e' colto in fuorigioco.20:01

  61. 56'

    Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Couhaib Driouech.19:58

  63. 56'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo González sostituisce Ferran Jutglà.19:58

  64. 55'

    Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).19:58

  65. 55'

    Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  66. 55'

    Fallo di Couhaib Driouech (Celta Vigo).19:57

  67. 55'

    Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  69. 50'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:52

  70. 50'

    Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  71. 49'

    Tentativo fallito. Loïs Diony (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:52

  72. 46'

    Gara riprende.19:49

  73. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, (Celta Vigo).19:49

  75. Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 0, Celta Vigo 0.19:48

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 0, Celta Vigo 0.19:32

  77. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:32

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  79. 44'

    Tiro respinto. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos Alonso.19:30

  81. 41'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).19:27

  82. 41'

    Tiro parato. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Jutglà con passaggio filtrante.19:27

  83. 39'

    Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:25

  84. 38'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).19:24

  85. 38'

    Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Loïs Diony.19:24

  87. 36'

    Álvaro Núñez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  88. 36'

    Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).19:22

  89. 34'

    Tentativo fallito. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Álvaro Núñez.19:20

  90. 31'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).19:17

  91. 31'

    Tiro parato. Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ewandro.19:17

  93. 30'

    Tiro parato. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Jure Balkovec.19:16

  94. 28'

    Tiro parato. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álvaro Núñez.19:14

  95. 26'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:12

  96. 26'

    Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  97. 26'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).19:12

  99. 21'

    Tiro respinto. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area.19:07

  100. 19'

    Fallo di Couhaib Driouech (Celta Vigo).19:05

  101. 19'

    Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  102. 19'

    Álvaro Núñez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05

  103. 19'

    Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).19:05

  105. 18'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).19:04

  106. 18'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  107. 14'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Omónia Nicosia).19:00

  108. 14'

    Tiro respinto. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area. Assist di Álvaro Núñez.19:00

  109. 13'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  111. 13'

    Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).18:59

  112. 13'

    Tiro respinto. Álvaro Núñez (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area.18:58

  113. 9'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).18:55

  114. 9'

    Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:55

  115. 8'

    Fuorigioco. Couhaib Driouech(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Ferran Jutglà e' colto in fuorigioco.18:54

  117. 4'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).18:50

  118. 4'

    Tiro respinto. Couhaib Driouech (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pablo Durán con cross.18:50

  119. 2'

    Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  120. 2'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).18:48

  121. Fallo di mano di Ferran Jutglà (Celta Vigo).18:47

  123. Inizia il Primo tempo.18:46

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  126. Dove si gioca la partita:

    Stadio: GSP Stadium
    Città: Nicosia
    Capienza: 23400 spettatori17:38

Formazioni Omonia Nicosia - Celta de Vigo

Omonia Nicosia
Celta de Vigo
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (40) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (29) JURE BALKOVEC (D)
  • (93) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (7) JADEN MONTNOR (C)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (22) MUAMER TANKOVIC (C)
  • (99) LOÏS DIONY (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (78) PANTELIS MICHAEL (P)
  • (82) ANDREAS CHRISTOU (D)
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (1) THOMAS KAMINSKI (P)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (92) PANAGIOTIS CHRISTOFOROU (C)
  • (9) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (21) MIHLALI MAYAMBELA (A)
  • (20) LUUK BROUWERS (C)
  • (17) FLORIN TANASE (C)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (77) LOÏC NÉGO (D)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (2) CARL STARFELT (D)
  • (3) MARCOS ALONSO (D)
  • (20) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (8) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (5) SERGIO CARREIRA (C)
  • (15) ÁLVARO NÚÑEZ (C)
  • (24) COUHAIB DRIOUECH (C)
  • (30) HUGO BURCIO (A)
  • (11) PABLO DURÁN (A)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (16) HUGO GONZÁLEZ (A)
  • (17) JAVI RUEDA (D)
  • (1) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (21) SEBASTIÁN CÁCERES (D)
  • (22) JAVI GALÁN (D)
  • (4) ABDOULAYE FAYE (D)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
  • (18) YOEL LAGO (D)
  • (14) ALEIX FEBAS (C)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Omonia Nicosia - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Attualmente l'Omonia Nicosia si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Celta de Vigo si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Omonia Nicosia e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Omonia Nicosia-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Primo confronto tra Omonia Nicosia e Celta Vigo. La squadra cipriota ha affrontato formazioni spagnole quattro volte in precedenza, tutte in UEFA Europa League, perdendo in ogni occasione contro il Granada (2P) e la Real Sociedad (2P).
  • Il Celta Vigo non ha mai affrontato finora un'avversaria cipriota. In UEFA Europa League (dal 2009/10), le squadre spagnole hanno vinto 10 dei 12 incontri contro compagini provenienti da Cipro (2P), inclusi gli ultimi sei consecutivi.
  • L'Omonia Nicosia ha vinto soltanto sei delle ultime 55 partite (11N, 38P) nelle grandi competizioni europee, sebbene abbia ottenuto due successi nella scorsa stagione di Conference League (2N, 4P), battendo la Dinamo Kiev per 2-0 e il Rapid Vienna per 1-0.
  • Il Celta Vigo ha perso entrambe le gare dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 contro il Friburgo. In tutta la loro storia, gli spagnoli non hanno mai subito un ko per tre partite consecutive nelle grandi competizioni europee.
  • Williot Swedberg, del Celta Vigo, ha preso parte a sette gol (cinque reti, due assist) in 10 sfide di UEFA Europa League la scorsa stagione: ogni partecipazione attiva è arrivata in una partita diversa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Omonia NicosiaCelta de Vigo
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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