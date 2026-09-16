Incontro terminato, Sturm Graz 0, Rennes 0.
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Incontro terminato, Sturm Graz 0, Rennes 0.
Secondo tempo terminato, Sturm Graz 0, Rennes 0.22:58
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:57
Arnaud Nordin (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:57
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:57
Tentativo fallito. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:56
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Anthony Rouault (Rennes).22:55
Tentativo fallito. Filip Rózga (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:54
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Brice Samba (Rennes).22:52
Tiro respinto. Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area.22:52
Tiro respinto. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Jürgen Heil.22:52
Gara riprende.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Boulaye Dia (Rennes) per infortunio.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Joshua Quarshie (Sturm Graz) per infortunio.22:49
Tentativo fallito. Jacob Hödl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Quarshie con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Charlie Cresswell (Rennes).22:47
Sostituzione, Rennes. Boulaye Dia sostituisce Estéban Lepaul.22:45
Mahdi Camara (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).22:45
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Brice Samba (Rennes).22:43
Tiro parato. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Rózga.22:43
Sostituzione, Sturm Graz. Jon Gorenc Stankovic sostituisce Valmir Matoshi.22:40
Sostituzione, Sturm Graz. Simon Seidl sostituisce Luís Balbo.22:40
Sostituzione, Rennes. Abdelhamid Aït Boudlal sostituisce Bryan Reynolds.22:40
Sostituzione, Rennes. Eliezer Mayenda sostituisce Ludovic Blas.22:40
Tentativo fallito. Bryan Reynolds (Rennes) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.22:37
Tiro parato. Valentin Rongier (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:37
Fallo di mano di Valmir Matoshi (Sturm Graz).22:36
Fuorigioco. Mahdi Camara(Rennes) prova il lancio lungo, ma Arnaud Nordin e' colto in fuorigioco.22:34
Mahdi Camara (Rennes) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Arnaud Nordin.22:34
Sostituzione, Rennes. Valentin Rongier sostituisce Sebastian Szymanski.22:32
Sostituzione, Rennes. Arnaud Nordin sostituisce Mousa Al Tamari.22:32
Mahdi Camara (Rennes) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).22:30
Tentativo fallito. Jacob Hödl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valmir Matoshi.22:29
Tentativo fallito. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bryan Reynolds.22:26
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mousa Al Tamari.22:25
Gara riprende.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Luca Weinhandl (Sturm Graz) per infortunio.22:22
Sostituzione, Sturm Graz. Oumar Diakité sostituisce Belmin Beganovic.22:21
Sostituzione, Sturm Graz. Filip Rózga sostituisce Gizo Mamageishvili.22:21
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.22:20
Tiro parato. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:20
Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sebastian Szymanski.22:20
Tiro respinto. Adrien Thomasson (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bryan Reynolds.22:19
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Luís Balbo (Sturm Graz) per infortunio.22:17
Tiro parato. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:17
Tiro parato. Jacob Hödl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gizo Mamageishvili.22:17
Tiro respinto. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Aboubakar Nagida.22:16
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Szymanski.22:15
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aboubakar Nagida con cross.22:14
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).22:12
Luís Balbo (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tiro respinto. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:11
Luís Balbo (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:11
Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Luís Balbo (Sturm Graz).22:11
Mahdi Camara (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).22:08
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mousa Al Tamari con cross.22:06
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Rennes 0.22:05
Sostituzione, Sturm Graz. Arjan Malic sostituisce Albert Vallci.22:04
Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Rennes 0.21:49
Tiro respinto. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area.21:49
Fuorigioco. Adrien Thomasson(Rennes) prova il lancio lungo, ma Estéban Lepaul e' colto in fuorigioco.21:47
Tiro respinto. Charlie Cresswell (Rennes) un colpo di testa da centro area. Assist di Bryan Reynolds.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).21:46
Ludovic Blas (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).21:45
Fallo di Adrien Thomasson (Rennes).21:42
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di mano di Belmin Beganovic (Sturm Graz).21:40
Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gizo Mamageishvili.21:38
Decisione VAR: no gol Sturm Graz 0-0 Rennes.21:36
GOL CANCELLATO DAL VAR: Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:35
Fuorigioco. Joshua Quarshie(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Paul-Friedrich Koller e' colto in fuorigioco.21:35
Fallo di Estéban Lepaul (Rennes).21:34
Joshua Quarshie (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Ludovic Blas (Rennes).21:32
Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Fallo di Charlie Cresswell (Rennes).21:31
Gizo Mamageishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tentativo fallito. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:30
Tiro parato. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mousa Al Tamari con cross.21:30
Tentativo fallito. Bryan Reynolds (Rennes) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Albert Vallci (Sturm Graz).21:29
Brice Samba (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Jacob Hödl (Sturm Graz).21:27
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Bryan Reynolds (Rennes).21:27
Adrien Thomasson (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Jacob Hödl (Sturm Graz).21:25
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:14
Tentativo fallito. Charlie Cresswell (Rennes) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross in seguito a un calcio da fermo.21:14
Sebastian Szymanski (Rennes) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Fallo di Gizo Mamageishvili (Sturm Graz).21:13
Fuorigioco. Mousa Al Tamari(Rennes) prova il lancio lungo, ma Estéban Lepaul e' colto in fuorigioco.21:12
Fuorigioco. Anthony Rouault(Rennes) prova il lancio lungo, ma Estéban Lepaul e' colto in fuorigioco.21:10
Decisione VAR: no gol Sturm Graz 0-0 Rennes.21:09
Fallo di mano di Adrien Thomasson (Rennes).21:08
GOL CANCELLATO DAL VAR: Adrien Thomasson (Rennes) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:08
Tiro respinto. Estéban Lepaul (Rennes) un tiro di destro da centro area.21:08
Tiro respinto. Anthony Rouault (Rennes) un colpo di testa da centro area. Assist di Sebastian Szymanski con cross.21:08
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Albert Vallci (Sturm Graz).21:07
Fallo di Albert Vallci (Sturm Graz).21:04
Mousa Al Tamari (Rennes) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro parato. Mahdi Camara (Rennes) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Charlie Cresswell.21:03
Calcio d'angolo,Rennes. Calcio d'angolo causato da Albert Vallci (Sturm Graz).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Graz-Liebenau
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori20:04
Sturm Graz - Rennes è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.
Attualmente lo Sturm Graz si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Rennes si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Rennes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Sturm Graz e Rennes è la prima che si affrontano in campionato.
Sturm Graz-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Rennes
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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