PREPARTITA

Sturm Graz - Rennes è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.

Attualmente lo Sturm Graz si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Rennes si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Rennes ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Sturm Graz e Rennes è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sturm Graz e Rennes non si sono mai affrontate prima d'ora nelle competizioni europee; gli austriaci non vincono contro squadre francesi da sei partite (2N, 4P), ovvero dal successo per 2-0 contro il Monaco in Champions League nell'ottobre 2000.

Il Rennes non ha mai affrontato una squadra austriaca nelle principali competizioni europee, sebbene abbia sfidato l'Austria Lustenau (1V, 1P) e l'Austria Vienna (1V, 1N) nella Coppa Intertoto del 1999.

Lo Sturm Graz ha vinto solo cinque delle ultime 30 partite di Europa League (6N, 19P), compresa però la più recente per 1-0 contro il Brann lo scorso gennaio. Inoltre, questa sarà la sua 67ª partita in Coppa UEFA/Europa League e non ha mai vinto due gare consecutive nella competizione.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Udinese nella prima giornata di Europa League 2011/12, il Rennes non ha perso la partita d'esordio in nessuna delle ultime sei campagne europee (3V, 3N).

Ludovic Blas del Rennes ha partecipato a nove gol in 16 presenze in Europa League (6 reti, 3 assist), pur partendo da titolare in sole 10 di queste gare; il centrocampista ha una media di un gol o assist ogni 116 minuti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: