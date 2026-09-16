Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Sunderland - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium of Light di Sunderland.

Arbitro di Sunderland - AZ Alkmaar sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente il Sunderland si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'AZ Alkmaar si trova 1° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sunderland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Sunderland e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Sunderland-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà solo la quinta partita del Sunderland in una competizione europea, dopo le quattro giocate nella Coppa delle Coppe 1973-74; i Black Cats hanno battuto il Vasas SC nel primo turno (3-0 il punteggio complessivo), prima di perdere contro lo Sporting CP negli ottavi di finale (2-3 il risultato totale).

L'AZ ha perso tutte le 11 precedenti trasferte giocate in campo europeo contro avversarie inglesi con un punteggio complessivo di 9-31, perdendo in Inghilterra cinque volte nelle ultime quattro stagioni (contro West Ham, Aston Villa, Spurs due volte e Crystal Palace).

Questa sarà la prima partita del Sunderland in una grande competizione europea dal 7 novembre 1973: 52 anni e 313 giorni dall'ultima; soltanto Go Ahead Eagles (59 anni, 353 giorni) e Union Saint-Gilloise (57 anni, 336 giorni) hanno registrato un intervallo temporale più lungo tra due incontri in questi tornei.

L'AZ non vince da otto trasferte (2N, 6P) in UEFA Europa League, ovvero dal successo per 1-0 contro Napoli alla prima giornata della stagione 2020-21; la più recente è terminata con una sconfitta per 3-1 contro il Tottenham Hotspur.

Soltanto otto giocatori hanno collezionato più presenze in UEFA Europa League (dal 2009-10) rispetto a Granit Xhaka (63): la partita più recente del capitano del Sunderland è stata quella nella finale 2023/24 con il Bayer Leverkusen, persa per 3-0 contro l'Atalanta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: