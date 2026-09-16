Incontro terminato, Sunderland 1, AZ 0.
SUV 100% elettrico e 4×4
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
Incontro terminato, Sunderland 1, AZ 0.
Secondo tempo terminato, Sunderland 1, AZ 0.22:50
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Dave Kwakman (AZ).22:49
Fallo di Weslley Patati (AZ).22:48
Reinildo Mandava (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Chris Rigg (Sunderland).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Dave Kwakman (AZ).22:47
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).22:46
Tiro respinto. Nilson Angulo (Sunderland) un tiro di destro da centro area.22:46
Fallo di Jizz Hornkamp (AZ).22:44
Nordi Mukiele (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Jizz Hornkamp.22:42
Sostituzione, Sunderland. Chris Rigg sostituisce Kevin Danso.22:40
Sostituzione, AZ. Calvin Stengs sostituisce Lewis Schouten.22:40
Sostituzione, AZ. Jizz Hornkamp sostituisce Mexx Meerdink.22:39
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Enzo Le Fée (Sunderland).22:39
Tiro parato. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:38
Tiro respinto. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da centro area.22:38
Tiro respinto. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da centro area.22:38
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).22:35
Fallo di Mateo Chávez (AZ).22:34
Thomas Meunier (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, AZ. Dave Kwakman sostituisce Jordy Clasie.22:33
Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:32
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).22:31
Nordi Mukiele (Sunderland) e' ammonito per fallo.22:29
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).22:29
Tiro respinto. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Schouten.22:27
Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Granit Xhaka con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).22:25
Sostituzione, Sunderland. Nilson Angulo sostituisce Wilson Isidor.22:24
Sostituzione, Sunderland. Brian Brobbey sostituisce Malick Fofana.22:24
Sostituzione, Sunderland. Thomas Meunier sostituisce Trai Hume.22:23
Gol! Sunderland 1, AZ 0. Enzo Le Fée (Sunderland) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:22
Weslley Patati (AZ) e' ammonito per fallo.22:21
Rigore concesso da Weslley Patati (AZ) per un fallo in area.22:21
Rigore per Sunderland. Enzo Le Fée e'stato atterrato in area di rigore.22:21
Fallo di Wilson Isidor (Sunderland).22:18
Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di mano di Malick Fofana (Sunderland).22:16
Sostituzione, AZ. Valdemar Byskov sostituisce Kees Smit.22:16
Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Mateo Chávez (AZ).22:15
Tiro respinto. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mateo Chávez.22:13
Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Nordi Mukiele con cross.22:10
Tiro respinto. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:09
Tiro parato. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:09
Sostituzione, Sunderland. Dan Ballard sostituisce Omar Alderete per infortunio.22:09
Tentativo fallito. Wilson Isidor (Sunderland) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Le Fée.22:08
Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mexx Meerdink.22:07
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Omar Alderete (Sunderland).22:06
Fallo di Malick Fofana (Sunderland).22:04
Lewis Schouten (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Noah Sadiki (Sunderland).22:03
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.22:03
Inizia il Secondo tempo Sunderland 0, AZ 0.22:02
Sostituzione, AZ. Weslley Patati sostituisce Ayoub Oufkir.22:01
Primo tempo terminato, Sunderland 0, AZ 0.21:46
Tentativo fallito. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nordi Mukiele.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Kevin Danso (Sunderland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Granit Xhaka da calcio d'angolo.21:44
Tentativo fallito. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).21:43
Fuorigioco. Trai Hume(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Omar Alderete e' colto in fuorigioco.21:41
Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Enzo Le Fée con cross da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mexx Meerdink (AZ).21:40
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mexx Meerdink (AZ).21:39
Ayoub Oufkir (AZ) e' ammonito per fallo.21:38
Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).21:38
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).21:37
Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).21:36
Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tiro respinto. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Omar Alderete.21:36
Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Lewis Schouten (AZ).21:35
Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Kees Smit (AZ).21:32
Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nordi Mukiele.21:31
Omar Alderete (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:29
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Wilson Isidor (Sunderland).21:27
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tentativo fallito. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:26
Enzo Le Fée (Sunderland) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Wilson Isidor con cross.21:25
Trai Hume (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:24
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wilson Isidor (Sunderland).21:23
Trai Hume (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:22
Fallo di Trai Hume (Sunderland).21:22
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22
Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:20
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:18
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Reinildo Mandava (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).21:16
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).21:15
Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Enzo Le Fée con cross.21:15
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).21:14
Tiro parato. Kevin Danso (Sunderland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Malick Fofana.21:14
Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enzo Le Fée.21:13
Tiro parato. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nordi Mukiele.21:13
Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).21:12
Reinildo Mandava (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Kevin Danso (Sunderland).21:12
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro respinto. Kevin Danso (Sunderland) un colpo di testa da centro area.21:12
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).21:11
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:10
Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Tentativo fallito. Mexx Meerdink (AZ) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Wouter Goes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Sunderland).21:08
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Robin Roefs (Sunderland).21:07
Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kees Smit.21:07
Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:05
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadium of Light
Città: Sunderland
Capienza: 48707 spettatori19:54
Sunderland - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium of Light di Sunderland.
Arbitro di Sunderland - AZ Alkmaar sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.
Attualmente il Sunderland si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'AZ Alkmaar si trova 1° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Sunderland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.
Sunderland e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Sunderland-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sunderland
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
ULTIME NOTIZIE