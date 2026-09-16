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Sunderland-AZ Alkmaar: 1-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadium of Light di Sunderland
16 Settembre 2026 ore 21:00
Sunderland
1
AZ Alkmaar
0
Partita finita
Arbitro: Jeremie Pignard
  1. 66' 1-0 Enzo Le Fée (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Sunderland 1, AZ 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Sunderland 1, AZ 0.22:50

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Dave Kwakman (AZ).22:49

  4. 90'+2'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).22:48

  5. 90'+2'

    Reinildo Mandava (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 90'+1'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  7. 90'+1'

    Fallo di Chris Rigg (Sunderland).22:48

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  10. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Dave Kwakman (AZ).22:47

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).22:46

  12. 90'

    Tiro respinto. Nilson Angulo (Sunderland) un tiro di destro da centro area.22:46

  13. 87'

    Fallo di Jizz Hornkamp (AZ).22:44

  15. 87'

    Nordi Mukiele (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  16. 86'

    Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Jizz Hornkamp.22:42

  17. 84'

    Sostituzione, Sunderland. Chris Rigg sostituisce Kevin Danso.22:40

  18. 83'

    Sostituzione, AZ. Calvin Stengs sostituisce Lewis Schouten.22:40

  19. 83'

    Sostituzione, AZ. Jizz Hornkamp sostituisce Mexx Meerdink.22:39

  21. 82'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  22. 82'

    Fallo di Enzo Le Fée (Sunderland).22:39

  23. 81'

    Tiro parato. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:38

  24. 81'

    Tiro respinto. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da centro area.22:38

  25. 81'

    Tiro respinto. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da centro area.22:38

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).22:35

  28. 77'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).22:34

  29. 77'

    Thomas Meunier (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  30. 76'

    Sostituzione, AZ. Dave Kwakman sostituisce Jordy Clasie.22:33

  31. 75'

    Tiro respinto. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:32

  33. 75'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  34. 75'

    Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).22:31

  35. 72'

    Nordi Mukiele (Sunderland) e' ammonito per fallo.22:29

  36. 72'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  37. 72'

    Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).22:29

  39. 70'

    Tiro respinto. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Schouten.22:27

  40. 69'

    Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Granit Xhaka con cross da calcio d'angolo.22:25

  41. 68'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).22:25

  42. 67'

    Sostituzione, Sunderland. Nilson Angulo sostituisce Wilson Isidor.22:24

  43. 67'

    Sostituzione, Sunderland. Brian Brobbey sostituisce Malick Fofana.22:24

  45. 67'

    Sostituzione, Sunderland. Thomas Meunier sostituisce Trai Hume.22:23

  46. 66'

    Gol! Sunderland 1, AZ 0. Enzo Le Fée (Sunderland) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:22

  47. 64'

    Weslley Patati (AZ) e' ammonito per fallo.22:21

  48. 64'

    Rigore concesso da Weslley Patati (AZ) per un fallo in area.22:21

  49. 64'

    Rigore per Sunderland. Enzo Le Fée e'stato atterrato in area di rigore.22:21

  51. 61'

    Fallo di Wilson Isidor (Sunderland).22:18

  52. 61'

    Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  53. 60'

    Fallo di mano di Malick Fofana (Sunderland).22:16

  54. 59'

    Sostituzione, AZ. Valdemar Byskov sostituisce Kees Smit.22:16

  55. 58'

    Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  57. 58'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).22:15

  58. 57'

    Tiro respinto. Mexx Meerdink (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mateo Chávez.22:13

  59. 53'

    Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Nordi Mukiele con cross.22:10

  60. 52'

    Tiro respinto. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:09

  61. 52'

    Tiro parato. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:09

  63. 52'

    Sostituzione, Sunderland. Dan Ballard sostituisce Omar Alderete per infortunio.22:09

  64. 51'

    Tentativo fallito. Wilson Isidor (Sunderland) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Le Fée.22:08

  65. 50'

    Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mexx Meerdink.22:07

  66. 49'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Omar Alderete (Sunderland).22:06

  67. 47'

    Fallo di Malick Fofana (Sunderland).22:04

  69. 47'

    Lewis Schouten (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  70. 46'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Noah Sadiki (Sunderland).22:03

  71. 46'

    Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area.22:03

  72. Inizia il Secondo tempo Sunderland 0, AZ 0.22:02

  73. 45'

    Sostituzione, AZ. Weslley Patati sostituisce Ayoub Oufkir.22:01

  75. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sunderland 0, AZ 0.21:46

  76. 45'+1'

    Tentativo fallito. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nordi Mukiele.21:46

  77. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  78. 44'

    Tentativo fallito. Kevin Danso (Sunderland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Granit Xhaka da calcio d'angolo.21:44

  79. 44'

    Tentativo fallito. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:44

  81. 43'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).21:43

  82. 41'

    Fuorigioco. Trai Hume(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Omar Alderete e' colto in fuorigioco.21:41

  83. 41'

    Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Enzo Le Fée con cross da calcio d'angolo.21:40

  84. 40'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mexx Meerdink (AZ).21:40

  85. 40'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mexx Meerdink (AZ).21:39

  87. 38'

    Ayoub Oufkir (AZ) e' ammonito per fallo.21:38

  88. 38'

    Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  89. 38'

    Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).21:38

  90. 38'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).21:37

  91. 37'

    Fallo di Nordi Mukiele (Sunderland).21:36

  93. 37'

    Ro-Zangelo Daal (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  94. 36'

    Tiro respinto. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Omar Alderete.21:36

  95. 35'

    Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  96. 35'

    Fallo di Lewis Schouten (AZ).21:35

  97. 32'

    Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  99. 32'

    Fallo di Kees Smit (AZ).21:32

  100. 31'

    Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nordi Mukiele.21:31

  101. 30'

    Omar Alderete (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:30

  102. 30'

    Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:29

  103. 30'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  105. 28'

    Fallo di Wilson Isidor (Sunderland).21:27

  106. 28'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  107. 26'

    Tentativo fallito. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:26

  108. 25'

    Enzo Le Fée (Sunderland) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Wilson Isidor con cross.21:25

  109. 24'

    Trai Hume (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  111. 24'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:24

  112. 23'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wilson Isidor (Sunderland).21:23

  113. 22'

    Trai Hume (Sunderland) e' ammonito per fallo.21:22

  114. 22'

    Fallo di Trai Hume (Sunderland).21:22

  115. 22'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:22

  117. 20'

    Noah Sadiki (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  118. 20'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:20

  119. 19'

    Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:18

  120. 19'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  121. 17'

    Reinildo Mandava (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  123. 17'

    Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).21:16

  124. 15'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).21:15

  125. 15'

    Tiro respinto. Omar Alderete (Sunderland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Enzo Le Fée con cross.21:15

  126. 14'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).21:14

  127. 14'

    Tiro parato. Kevin Danso (Sunderland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Malick Fofana.21:14

  129. 13'

    Tentativo fallito. Trai Hume (Sunderland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enzo Le Fée.21:13

  130. 13'

    Tiro parato. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nordi Mukiele.21:13

  131. 13'

    Fallo di Ayoub Oufkir (AZ).21:12

  132. 13'

    Reinildo Mandava (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  133. 12'

    Fallo di Kevin Danso (Sunderland).21:12

  135. 12'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  136. 12'

    Tiro respinto. Kevin Danso (Sunderland) un colpo di testa da centro area.21:12

  137. 11'

    Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).21:11

  138. 11'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).21:10

  139. 11'

    Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  141. 9'

    Tentativo fallito. Mexx Meerdink (AZ) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Wouter Goes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:08

  142. 8'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Sunderland).21:08

  143. 7'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Robin Roefs (Sunderland).21:07

  144. 7'

    Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kees Smit.21:07

  145. 5'

    Mexx Meerdink (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05

  147. 5'

    Fallo di Omar Alderete (Sunderland).21:05

  148. Inizia il Primo tempo.21:00

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  151. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadium of Light
    Città: Sunderland
    Capienza: 48707 spettatori19:54

Formazioni Sunderland - AZ Alkmaar

Sunderland
AZ Alkmaar
TITOLARI SUNDERLAND
  • (22) ROBIN ROEFS (P)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (20) NORDI MUKIELE (D)
  • (15) OMAR ALDERETE (D)
  • (17) REINILDO MANDAVA (D)
  • (34) GRANIT XHAKA (C)
  • (39) MALICK FOFANA (C)
  • (32) TRAI HUME (C)
  • (28) ENZO LE FÉE (C)
  • (27) NOAH SADIKI (C)
  • (18) WILSON ISIDOR (A)
PANCHINA SUNDERLAND
  • (57) TYMUR TUTIEROV (A)
  • (77) TOM PROCTOR (C)
  • (6) DAYANN MÉTHALIE (D)
  • (21) SIMON MOORE (P)
  • (11) CHRIS RIGG (C)
  • (29) JULES AHOKA (C)
  • (10) NILSON ANGULO (A)
  • (9) BRIAN BROBBEY (A)
  • (48) JENSON JONES (D)
  • (5) DAN BALLARD (D)
  • (13) LUKE O'NIEN (C)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
ALLENATORE SUNDERLAND
  • Régis Le Bris
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (28) JARI DE BUSSER (P)
  • (5) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (4) LEWIS SCHOUTEN (D)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (24) AYOUB OUFKIR (C)
  • (11) RO-ZANGELO DAAL (C)
  • (8) JORDY CLASIE (C)
  • (10) KEES SMIT (C)
  • (9) MEXX MEERDINK (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (18) BENDEGÚZ KOVÁCS (A)
  • (31) RION ICHIHARA (D)
  • (17) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (2) SEIYA MAIKUMA (D)
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (21) DAVE KWAKMAN (C)
  • (19) JIZZ HORNKAMP (A)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (14) CALVIN STENGS (C)
  • (29) WESLEY HOEDT (D)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
PREPARTITA

Sunderland - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadium of Light di Sunderland.
Arbitro di Sunderland - AZ Alkmaar sarà Jeremie Pignard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente il Sunderland si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'AZ Alkmaar si trova 1° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Sunderland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Monza e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-2 mentre L'Udinese ha incontrato la Lazio perdendo 1-2.

Sunderland e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Sunderland-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà solo la quinta partita del Sunderland in una competizione europea, dopo le quattro giocate nella Coppa delle Coppe 1973-74; i Black Cats hanno battuto il Vasas SC nel primo turno (3-0 il punteggio complessivo), prima di perdere contro lo Sporting CP negli ottavi di finale (2-3 il risultato totale).
  • L'AZ ha perso tutte le 11 precedenti trasferte giocate in campo europeo contro avversarie inglesi con un punteggio complessivo di 9-31, perdendo in Inghilterra cinque volte nelle ultime quattro stagioni (contro West Ham, Aston Villa, Spurs due volte e Crystal Palace).
  • Questa sarà la prima partita del Sunderland in una grande competizione europea dal 7 novembre 1973: 52 anni e 313 giorni dall'ultima; soltanto Go Ahead Eagles (59 anni, 353 giorni) e Union Saint-Gilloise (57 anni, 336 giorni) hanno registrato un intervallo temporale più lungo tra due incontri in questi tornei.
  • L'AZ non vince da otto trasferte (2N, 6P) in UEFA Europa League, ovvero dal successo per 1-0 contro Napoli alla prima giornata della stagione 2020-21; la più recente è terminata con una sconfitta per 3-1 contro il Tottenham Hotspur.
  • Soltanto otto giocatori hanno collezionato più presenze in UEFA Europa League (dal 2009-10) rispetto a Granit Xhaka (63): la partita più recente del capitano del Sunderland è stata quella nella finale 2023/24 con il Bayer Leverkusen, persa per 3-0 contro l'Atalanta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SunderlandAZ Alkmaar
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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