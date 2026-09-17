Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Beşiktaş - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Beşiktaş - Marsiglia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1

Attualmente il Beşiktaş si trova 7° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Marsiglia si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Beşiktaş ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Marsiglia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Beşiktaş e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

Beşiktaş-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I soli precedenti tra Beşiktaş e Olympique Marsiglia risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2007/08, con entrambe le squadre vittoriose nelle rispettive gare casalinghe (2-0 in Turchia, 2-1 in Francia).

Il Marsiglia non ha mai vinto nelle cinque trasferte contro squadre turche nelle grandi competizioni europee (2N, 3P); l'ultimo precedente dei francesi contro queste avversarie risale alla sconfitta per 4-2 contro il Galatasaray, nella fase a gironi di UEFA Europa League 2021/22.

Il Beşiktaş non è riuscito a superare la fase a gironi in nessuna delle ultime cinque partecipazioni alle principali competizioni europee, vincendo la gara d'esordio in una sola occasione (3-1 contro il Sarpsborg nell'Europa League 2018/19).

Il Marsiglia ha vinto solo cinque delle 29 trasferte disputate in Europa League (9N, 15P), incluso un solo successo nelle ultime 15 (5N, 9P), il 2-0 contro l'AEK Atene nel novembre 2023.

Václav Černý ha partecipato a nove gol in 14 presenze in Europa League (sette reti, due assist), inclusi otto nella sua ultima stagione nella competizione nel 2024/25 con i Rangers (sei gol, due assist), meno soltanto di altri tre giocatori.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: