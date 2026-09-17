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Beşiktaş-Marsiglia: 4-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul
17 Settembre 2026 ore 21:00
Beşiktaş
4
Marsiglia
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 15' 1-0 Ilhan Fakili
  2. 29' 1-1 Keyliane Abdallah
  3. 56' 2-1 Václav Cerny
  4. 59' 3-1 Amir Murillo
  5. 81' 4-1 Ernest Poku
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Besiktas 4, Marsiglia 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Besiktas 4, Marsiglia 1.22:58

  3. 90'+5'

    Fabio Miretti (Besiktas) e' ammonito per fallo.22:57

  4. 90'+5'

    Fallo di Fabio Miretti (Besiktas).22:57

  5. 90'+5'

    Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57

  6. 90'+4'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra.22:56

  7. 90'+4'

    Gara riprende.22:56

  9. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Timothy Weah (Marsiglia) per infortunio.22:55

  10. 90'+3'

    Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg in seguito a un calcio da fermo.22:54

  11. 90'+3'

    Fallo di Ernest Poku (Besiktas).22:54

  12. 90'+3'

    Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  13. 90'+2'

    Tiro parato. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Igor Paixão.22:53

  15. 90'+2'

    Tiro respinto. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Paixão.22:53

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:52

  17. 90'

    Gara riprende.22:52

  18. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Emirhan Topçu (Besiktas) per infortunio.22:51

  19. 89'

    Tentativo fallito. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di CJ Egan-Riley.22:51

  21. 88'

    Tentativo fallito. Kassoum Ouattara (Besiktas) un tiro di destro da centro area di poco alto in seguito a un contropiede.22:50

  22. 87'

    Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Emerson con cross.22:49

  23. 82'

    Sostituzione, Besiktas. Fabio Miretti sostituisce Ilhan Fakili.22:44

  24. 82'

    Sostituzione, Besiktas. Oh Hyeon-Gyu sostituisce Junior Olaïtan.22:44

  25. 82'

    Sostituzione, Marsiglia. Tadjidine Mmadi sostituisce Keyliane Abdallah.22:44

  27. 81'

    Gol! Besiktas 4, Marsiglia 1. Ernest Poku (Besiktas) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Junior Olaïtan.22:42

  28. 80'

    Tiro parato. Dusan Vlahovic (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Wilfred Ndidi.22:41

  29. 77'

    Fuorigioco. Salih Özcan(Besiktas) prova il lancio lungo, ma Junior Olaïtan e' colto in fuorigioco.22:39

  30. 72'

    Amine Harit (Marsiglia) e' ammonito.22:33

  31. 72'

    Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  33. 72'

    Fallo di Amine Harit (Marsiglia).22:33

  34. 71'

    Sostituzione, Besiktas. Wilfred Ndidi sostituisce Orkun Kökçü.22:32

  35. 71'

    Sostituzione, Besiktas. Ernest Poku sostituisce Václav Cerny per infortunio.22:32

  36. 69'

    Dusan Vlahovic (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  37. 69'

    Fallo di Emerson (Marsiglia).22:30

  39. 68'

    Ilhan Fakili (Besiktas) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Orkun Kökçü.22:30

  40. 68'

    Tiro parato. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kassoum Ouattara.22:29

  41. 67'

    Sostituzione, Marsiglia. Nayef Aguerd sostituisce Derek Cornelius per infortunio.22:28

  42. 67'

    Gara riprende.22:28

  43. 67'

    Sostituzione, Marsiglia. Amine Gouiri sostituisce Neal Maupay.22:28

  45. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Derek Cornelius (Marsiglia) per infortunio.22:27

  46. 65'

    Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  47. 65'

    Fallo di Derek Cornelius (Marsiglia).22:26

  48. 61'

    Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  49. 61'

    Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).22:23

  51. 59'

    Gol! Besiktas 3, Marsiglia 1. Amir Murillo (Besiktas) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü con cross da calcio d'angolo.22:21

  52. 59'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Derek Cornelius (Marsiglia).22:20

  53. 58'

    Sostituzione, Marsiglia. Igor Paixão sostituisce Angel Gomes.22:19

  54. 58'

    Sostituzione, Marsiglia. Emerson sostituisce Ulisses Garcia.22:19

  55. 56'

    Gol! Besiktas 2, Marsiglia 1. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü.22:18

  57. 55'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Besiktas) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Salih Özcan.22:17

  58. 55'

    Tentativo fallito. Salih Özcan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:17

  59. 55'

    Tiro respinto. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ilhan Fakili.22:16

  60. 54'

    Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  61. 54'

    Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:15

  63. 52'

    Fallo di Dusan Vlahovic (Besiktas).22:14

  64. 52'

    CJ Egan-Riley (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  65. 52'

    Fallo di Tiago Djaló (Besiktas).22:13

  66. 52'

    Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  67. 46'

    Fallo di Salih Özcan (Besiktas).22:08

  69. 46'

    Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  70. 45'

    Sostituzione, Besiktas. Tiago Djaló sostituisce Emmanuel Agbadou.22:07

  71. Inizia il Secondo tempo Besiktas 1, Marsiglia 1.22:07

  72. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Besiktas 1, Marsiglia 1.21:51

  73. 45'+3'

    Tiro parato. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dusan Vlahovic con passaggio filtrante.21:50

  75. 45'+2'

    Tentativo fallito. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Václav Cerny.21:49

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:48

  77. 45'

    Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  78. 45'

    Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:46

  79. 44'

    Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  81. 44'

    Fallo di Derek Cornelius (Marsiglia).21:46

  82. 41'

    Tentativo fallito. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Timothy Weah.21:43

  83. 38'

    Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:40

  84. 38'

    Tiro respinto. Ulisses Garcia (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area.21:40

  85. 37'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Kassoum Ouattara (Besiktas).21:39

  87. 32'

    Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  88. 32'

    Fallo di Amine Harit (Marsiglia).21:34

  89. 31'

    Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  90. 31'

    Fallo di Angel Gomes (Marsiglia).21:33

  91. 29'

    Gol! Besiktas 1, Marsiglia 1. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Himad Abdelli con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:31

  93. 28'

    Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  94. 28'

    Fallo di Himad Abdelli (Marsiglia).21:30

  95. 27'

    Fallo di Junior Olaïtan (Besiktas).21:29

  96. 27'

    Derek Cornelius (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  97. 25'

    Gara riprende.21:27

  99. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Jeffrey de Lange (Marsiglia) per infortunio.21:27

  100. 25'

    Tentativo fallito. Emmanuel Agbadou (Besiktas) un colpo di testa da centro area di poco alto da calcio d'angolo.21:27

  101. 24'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Ulisses Garcia (Marsiglia).21:26

  102. 23'

    Fallo di Amir Murillo (Besiktas).21:25

  103. 23'

    Amine Harit (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  105. 22'

    Tentativo fallito. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Angel Gomes in seguito a un contropiede.21:24

  106. 21'

    Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Junior Olaïtan.21:23

  107. 20'

    Ilhan Fakili (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  108. 20'

    Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:22

  109. 19'

    Tentativo fallito. Angel Gomes (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Himad Abdelli da calcio d'angolo.21:21

  111. 18'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:20

  112. 17'

    Fallo di Salih Özcan (Besiktas).21:19

  113. 17'

    Amine Harit (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  114. 15'

    Gol! Besiktas 1, Marsiglia 0. Ilhan Fakili (Besiktas) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Olaïtan con passaggio filtrante.21:17

  115. 13'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Besiktas).21:15

  117. 13'

    Tiro parato. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angel Gomes.21:15

  118. 12'

    Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  119. 12'

    Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).21:14

  120. 11'

    Gara riprende.21:13

  121. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Neal Maupay (Marsiglia) per infortunio.21:13

  123. 10'

    Emmanuel Agbadou (Besiktas) e' ammonito per fallo.21:12

  124. 10'

    Fallo di Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:12

  125. 10'

    Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  126. 9'

    Tentativo fallito. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ilhan Fakili.21:11

  127. 9'

    Tentativo fallito. Ulisses Garcia (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:11

  129. 8'

    Fallo di Junior Olaïtan (Besiktas).21:10

  130. 8'

    Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  131. 4'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Besiktas) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Václav Cerny con cross.21:06

  132. 3'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da CJ Egan-Riley (Marsiglia).21:05

  133. 3'

    Tiro respinto. Ilhan Fakili (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dusan Vlahovic.21:05

  135. Inizia il Primo tempo.21:02

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tüpras Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 43500 spettatori19:49

Formazioni Beşiktaş - Marsiglia

Beşiktaş
Marsiglia
TITOLARI BEşIKTAş
  • (1) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (11) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (12) EMMANUEL AGBADOU (D)
  • (53) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (29) ILHAN FAKILI (C)
  • (18) VÁCLAV CERNY (C)
  • (15) JUNIOR OLAÏTAN (C)
  • (10) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (6) SALIH ÖZCAN (C)
  • (28) DUSAN VLAHOVIC (A)
PANCHINA BEşIKTAş
  • (33) RIDVAN YILMAZ (D)
  • (8) KARTAL YILMAZ (C)
  • (80) DOGAN ALEMDAR (P)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
  • (21) FABIO MIRETTI (C)
  • (35) TIAGO DJALÓ (D)
  • (17) ERNEST POKU (A)
  • (90) SEMIH KILIÇSOY (A)
  • (22) TAYLAN BULUT (D)
  • (50) ÜMIT AKDAG (D)
  • (58) YASIN ÖZCAN (D)
  • (4) WILFRED NDIDI (C)
ALLENATORE BEşIKTAş
  • Vincenzo Italiano
TITOLARI MARSIGLIA
  • (1) JEFFREY DE LANGE (P)
  • (25) ULISSES GARCIA (D)
  • (22) TIMOTHY WEAH (D)
  • (13) DEREK CORNELIUS (D)
  • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
  • (48) KEYLIANE ABDALLAH (C)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (7) ANGEL GOMES (C)
  • (8) HIMAD ABDELLI (C)
  • (77) AMINE HARIT (C)
  • (11) NEAL MAUPAY (A)
PANCHINA MARSIGLIA
  • (9) AMINE GOUIRI (A)
  • (29) FARIS MOUMBAGNA (A)
  • (21) NAYEF AGUERD (D)
  • (92) THÉO VERMOT (P)
  • (14) IGOR PAIXÃO (A)
  • (18) BAMO MEÏTÉ (D)
  • (40) JELLE VAN NECK (P)
  • (46) ALEXI KOUM (D)
  • (42) NOUHOUM KAMISSOKO (C)
  • (74) KELYANN BEZAHAF (D)
  • (33) EMERSON (D)
  • (43) TADJIDINE MMADI (A)
ALLENATORE MARSIGLIA
  • Bruno Génésio
PREPARTITA

Beşiktaş - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Beşiktaş - Marsiglia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati19
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni1
Cartellini per partita2.0
Falli per cartellino9.5

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1

Attualmente il Beşiktaş si trova 7° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Marsiglia si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Beşiktaş ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Marsiglia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Beşiktaş e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

Beşiktaş-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I soli precedenti tra Beşiktaş e Olympique Marsiglia risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2007/08, con entrambe le squadre vittoriose nelle rispettive gare casalinghe (2-0 in Turchia, 2-1 in Francia).
  • Il Marsiglia non ha mai vinto nelle cinque trasferte contro squadre turche nelle grandi competizioni europee (2N, 3P); l'ultimo precedente dei francesi contro queste avversarie risale alla sconfitta per 4-2 contro il Galatasaray, nella fase a gironi di UEFA Europa League 2021/22.
  • Il Beşiktaş non è riuscito a superare la fase a gironi in nessuna delle ultime cinque partecipazioni alle principali competizioni europee, vincendo la gara d'esordio in una sola occasione (3-1 contro il Sarpsborg nell'Europa League 2018/19).
  • Il Marsiglia ha vinto solo cinque delle 29 trasferte disputate in Europa League (9N, 15P), incluso un solo successo nelle ultime 15 (5N, 9P), il 2-0 contro l'AEK Atene nel novembre 2023.
  • Václav Černý ha partecipato a nove gol in 14 presenze in Europa League (sette reti, due assist), inclusi otto nella sua ultima stagione nella competizione nel 2024/25 con i Rangers (sei gol, due assist), meno soltanto di altri tre giocatori.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BeşiktaşMarsiglia
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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