Incontro terminato, Besiktas 4, Marsiglia 1.
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Incontro terminato, Besiktas 4, Marsiglia 1.
Secondo tempo terminato, Besiktas 4, Marsiglia 1.22:58
Fabio Miretti (Besiktas) e' ammonito per fallo.22:57
Fallo di Fabio Miretti (Besiktas).22:57
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra.22:56
Gara riprende.22:56
Gara momentaneamente sospesa, Timothy Weah (Marsiglia) per infortunio.22:55
Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg in seguito a un calcio da fermo.22:54
Fallo di Ernest Poku (Besiktas).22:54
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Tiro parato. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Igor Paixão.22:53
Tiro respinto. Amine Harit (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Paixão.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:52
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Emirhan Topçu (Besiktas) per infortunio.22:51
Tentativo fallito. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di CJ Egan-Riley.22:51
Tentativo fallito. Kassoum Ouattara (Besiktas) un tiro di destro da centro area di poco alto in seguito a un contropiede.22:50
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Emerson con cross.22:49
Sostituzione, Besiktas. Fabio Miretti sostituisce Ilhan Fakili.22:44
Sostituzione, Besiktas. Oh Hyeon-Gyu sostituisce Junior Olaïtan.22:44
Sostituzione, Marsiglia. Tadjidine Mmadi sostituisce Keyliane Abdallah.22:44
Gol! Besiktas 4, Marsiglia 1. Ernest Poku (Besiktas) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Junior Olaïtan.22:42
Tiro parato. Dusan Vlahovic (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Wilfred Ndidi.22:41
Fuorigioco. Salih Özcan(Besiktas) prova il lancio lungo, ma Junior Olaïtan e' colto in fuorigioco.22:39
Amine Harit (Marsiglia) e' ammonito.22:33
Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Amine Harit (Marsiglia).22:33
Sostituzione, Besiktas. Wilfred Ndidi sostituisce Orkun Kökçü.22:32
Sostituzione, Besiktas. Ernest Poku sostituisce Václav Cerny per infortunio.22:32
Dusan Vlahovic (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Emerson (Marsiglia).22:30
Ilhan Fakili (Besiktas) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Orkun Kökçü.22:30
Tiro parato. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kassoum Ouattara.22:29
Sostituzione, Marsiglia. Nayef Aguerd sostituisce Derek Cornelius per infortunio.22:28
Gara riprende.22:28
Sostituzione, Marsiglia. Amine Gouiri sostituisce Neal Maupay.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Derek Cornelius (Marsiglia) per infortunio.22:27
Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Derek Cornelius (Marsiglia).22:26
Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).22:23
Gol! Besiktas 3, Marsiglia 1. Amir Murillo (Besiktas) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü con cross da calcio d'angolo.22:21
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Derek Cornelius (Marsiglia).22:20
Sostituzione, Marsiglia. Igor Paixão sostituisce Angel Gomes.22:19
Sostituzione, Marsiglia. Emerson sostituisce Ulisses Garcia.22:19
Gol! Besiktas 2, Marsiglia 1. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü.22:18
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Besiktas) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Salih Özcan.22:17
Tentativo fallito. Salih Özcan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:17
Tiro respinto. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ilhan Fakili.22:16
Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:15
Fallo di Dusan Vlahovic (Besiktas).22:14
CJ Egan-Riley (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Tiago Djaló (Besiktas).22:13
Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Salih Özcan (Besiktas).22:08
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Sostituzione, Besiktas. Tiago Djaló sostituisce Emmanuel Agbadou.22:07
Inizia il Secondo tempo Besiktas 1, Marsiglia 1.22:07
Primo tempo terminato, Besiktas 1, Marsiglia 1.21:51
Tiro parato. Orkun Kökçü (Besiktas) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dusan Vlahovic con passaggio filtrante.21:50
Tentativo fallito. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Václav Cerny.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:48
Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:46
Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Derek Cornelius (Marsiglia).21:46
Tentativo fallito. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Timothy Weah.21:43
Tentativo fallito. Timothy Weah (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:40
Tiro respinto. Ulisses Garcia (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area.21:40
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Kassoum Ouattara (Besiktas).21:39
Amir Murillo (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Amine Harit (Marsiglia).21:34
Emirhan Topçu (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Angel Gomes (Marsiglia).21:33
Gol! Besiktas 1, Marsiglia 1. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Himad Abdelli con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:31
Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Himad Abdelli (Marsiglia).21:30
Fallo di Junior Olaïtan (Besiktas).21:29
Derek Cornelius (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Jeffrey de Lange (Marsiglia) per infortunio.21:27
Tentativo fallito. Emmanuel Agbadou (Besiktas) un colpo di testa da centro area di poco alto da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Ulisses Garcia (Marsiglia).21:26
Fallo di Amir Murillo (Besiktas).21:25
Amine Harit (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Angel Gomes in seguito a un contropiede.21:24
Tiro respinto. Dusan Vlahovic (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Junior Olaïtan.21:23
Ilhan Fakili (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).21:22
Tentativo fallito. Angel Gomes (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Himad Abdelli da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:20
Fallo di Salih Özcan (Besiktas).21:19
Amine Harit (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Gol! Besiktas 1, Marsiglia 0. Ilhan Fakili (Besiktas) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Olaïtan con passaggio filtrante.21:17
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Besiktas).21:15
Tiro parato. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Angel Gomes.21:15
Orkun Kökçü (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Neal Maupay (Marsiglia) per infortunio.21:13
Emmanuel Agbadou (Besiktas) e' ammonito per fallo.21:12
Fallo di Emmanuel Agbadou (Besiktas).21:12
Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tentativo fallito. Václav Cerny (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ilhan Fakili.21:11
Tentativo fallito. Ulisses Garcia (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:11
Fallo di Junior Olaïtan (Besiktas).21:10
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Besiktas) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Václav Cerny con cross.21:06
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da CJ Egan-Riley (Marsiglia).21:05
Tiro respinto. Ilhan Fakili (Besiktas) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dusan Vlahovic.21:05
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tüpras Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 43500 spettatori19:49
Beşiktaş - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Beşiktaş - Marsiglia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|19
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|1
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.0
|Falli per cartellino
|9.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
Attualmente il Beşiktaş si trova 7° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Marsiglia si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Beşiktaş ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Marsiglia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Beşiktaş e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.
Beşiktaş-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Beşiktaş
|Marsiglia
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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