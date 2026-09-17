Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Celtic - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Ferencváros sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente il Celtic si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Ferencváros si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Celtic ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Ferencváros ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Celtic e Ferencváros si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celtic ha vinto 2 volte, il Ferencváros non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celtic-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Celtic e Ferencváros nelle grandi competizioni europee risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2021/22, in cui la squadra scozzese ha vinto per 2-0 in casa e 3-2 in trasferta.

Il Celtic non pareggia da 22 partite casalinghe (11V, 11P) in UEFA Europa League, ovvero dal 2-2 contro il Fenerbahçe nell'ottobre 2015, e ha perso tre delle ultime cinque gare giocate tra le mura amiche.

Il Ferencváros ha perso soltanto una delle ultime nove gare (5V, 3N) della fase a gironi di UEFA Europa League, ovvero quella per 0-4 contro il Nottingham Forest nell'ultima giornata della stagione 2025/26.

Sei dei 17 gol segnati dal Ferencváros nella scorsa edizione della UEFA Europa League sono arrivati da cross: più di qualsiasi altra avversaria da questa situazione di gioco.

Callum McGregor ha collezionato 74 partite nelle grandi competizioni europee con il Celtic: un record nella storia del club. Il centrocampista potrebbe diventare il quinto scozzese a raggiungere almeno 75 presenze in Europa, dopo Allan McGregor (78), Billy Bremner (76), David Narey (76) e Kenny Dalglish (75).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: