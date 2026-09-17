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Celtic-Ferencváros: 1-3 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Celtic Park di Glasgow
17 Settembre 2026 ore 21:00
Celtic
1
Ferencváros
3
Partita finita
Arbitro: Patrik Kolaric
  1. 20' 0-1 Bamidele Yusuf
  2. 44' 1-1 Mika Baur
  3. 45+1' 1-2 Kristoffer Zachariassen
  4. 47' 1-3 Daniel Arzani
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Celtic 1, Ferencváros 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Celtic 1, Ferencváros 3.22:51

  3. 90'+4'

    Gara riprende.22:51

  4. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Ádám Varga (Ferencváros) per infortunio.22:50

  5. 90'+3'

    Fallo di Camilo Durán (Celtic).22:50

  6. 90'+3'

    Ádám Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  7. 90'+3'

    Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Liam Scales.22:49

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ferencváros).22:49

  10. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:48

  11. 90'+2'

    Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area.22:48

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  13. 90'+1'

    Fuorigioco. Márius Corbu(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Krisztián Lisztes e' colto in fuorigioco.22:47

  15. 89'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  16. 89'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).22:45

  17. 87'

    Attila Osváth (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:44

  18. 87'

    Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  19. 87'

    Fallo di Attila Osváth (Ferencváros).22:44

  21. 86'

    Jonathan Levi (Ferencváros) e' ammonito.22:43

  22. 86'

    Jonathan Levi (Ferencváros) cade ma ha simulato.22:43

  23. 85'

    Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:42

  24. 85'

    Nathan Zohoré (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  25. 85'

    Tentativo fallito. Krisztián Lisztes (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:41

  27. 84'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:41

  28. 84'

    Jonathan Levi (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  29. 82'

    Fallo di Anthony Ralston (Celtic).22:39

  30. 82'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  31. 81'

    Sostituzione, Ferencváros. Nathan Zohoré sostituisce Mariano Gómez per infortunio.22:38

  33. 81'

    Gara riprende.22:38

  34. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Mariano Gómez (Ferencváros) per infortunio.22:38

  35. 80'

    Anthony Ralston (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  36. 80'

    Fallo di Krisztián Lisztes (Ferencváros).22:37

  37. 80'

    Sostituzione, Celtic. Anthony Ralston sostituisce Colby Donovan.22:36

  39. 77'

    Tiro parato. Attila Osváth (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum O'Dowda con cross.22:34

  40. 77'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:34

  41. 77'

    Krisztián Lisztes (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  42. 77'

    Tiro respinto. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Camilo Durán.22:33

  43. 76'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).22:33

  45. 76'

    Tiro respinto. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Benjamin Nygren.22:33

  46. 75'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:32

  47. 73'

    Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da fuori area di poco alto.22:30

  48. 73'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).22:29

  49. 73'

    Krisztián Lisztes (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  51. 72'

    Tiro parato. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Benjamin Nygren.22:28

  52. 71'

    Sostituzione, Ferencváros. Krisztián Lisztes sostituisce Ádám Bagi.22:27

  53. 69'

    Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kasper Høgh.22:25

  54. 68'

    Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:24

  55. 68'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  57. 66'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:23

  58. 66'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  59. 66'

    Sostituzione, Celtic. Luke McCowan sostituisce Mika Baur.22:23

  60. 66'

    Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Daniel Arzani.22:23

  61. 66'

    Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Bamidele Yusuf.22:23

  63. 65'

    Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:22

  64. 65'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  65. 64'

    Fallo di mano di Daniel Arzani (Ferencváros).22:20

  66. 63'

    Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  67. 63'

    Fallo di Attila Osváth (Ferencváros).22:20

  69. 62'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ferencváros).22:18

  70. 61'

    Mika Baur (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  71. 61'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:17

  72. 59'

    Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Attila Osváth in seguito a un calcio da fermo.22:16

  73. 58'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:15

  75. 58'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  76. 57'

    Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:14

  77. 57'

    Attila Osváth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  78. 57'

    Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Haissem Hassan.22:13

  79. 57'

    Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce James Forrest.22:13

  81. 56'

    Fallo di Camilo Durán (Celtic).22:13

  82. 56'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  83. 54'

    Fallo di Mika Baur (Celtic).22:11

  84. 54'

    Márius Corbu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  85. 54'

    Tiro respinto. Ádám Bagi (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Márius Corbu.22:11

  87. 53'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:10

  88. 52'

    Tentativo fallito. James Forrest (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:08

  89. 51'

    Tiro respinto. Mika Baur (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Kasper Høgh.22:08

  90. 47'

    Gol! Celtic 1, Ferencváros 3. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bamidele Yusuf in seguito a un contropiede.22:04

  91. 46'

    James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  93. 46'

    Fallo di Ádám Nagy (Ferencváros).22:03

  94. 45'

    Sostituzione, Celtic. Kasper Høgh sostituisce Oliver Sørensen.22:01

  95. Inizia il Secondo tempo Celtic 1, Ferencváros 2.22:02

  96. 45'

    Sostituzione, Ferencváros. Attila Osváth sostituisce Olivér Nagy.22:01

  97. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Celtic 1, Ferencváros 2.21:46

  99. 45'+1'

    Gol! Celtic 1, Ferencváros 2. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bamidele Yusuf.21:46

  100. 45'+1'

    Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  101. 45'+1'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).21:45

  102. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  103. 44'

    Gol! Celtic 1, Ferencváros 1. Mika Baur (Celtic) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kieran Tierney.21:44

  105. 43'

    Tiro parato. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oliver Sørensen.21:42

  106. 42'

    Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:42

  107. 42'

    Ádám Bagi (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  108. 42'

    Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.21:41

  109. 41'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:40

  111. 38'

    Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  112. 38'

    Fallo di Ádám Bagi (Ferencváros).21:38

  113. 38'

    Tiro respinto. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ádám Nagy.21:38

  114. 38'

    Tiro respinto. Márius Corbu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ádám Nagy.21:37

  115. 37'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:37

  117. 37'

    Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  118. 36'

    Oliver Sørensen (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  119. 36'

    Fallo di Márius Corbu (Ferencváros).21:35

  120. 32'

    Fallo di Haissem Hassan (Celtic).21:32

  121. 32'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  123. 32'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Ádám Nagy (Ferencváros).21:31

  124. 32'

    Tiro respinto. Callum McGregor (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Haissem Hassan.21:31

  125. 31'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).21:30

  126. 30'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ádám Bagi.21:29

  127. 30'

    Tiro parato. Mariano Gómez (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  129. 29'

    Fallo di Camilo Durán (Celtic).21:28

  130. 29'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28

  131. 28'

    Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  132. 28'

    Fallo di Daniel Arzani (Ferencváros).21:27

  133. 25'

    James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  135. 25'

    Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).21:25

  136. 23'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).21:23

  137. 23'

    Tiro parato. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bamidele Yusuf.21:23

  138. 22'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:21

  139. 20'

    Gol! Celtic 0, Ferencváros 1. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Zachariassen.21:19

  141. 18'

    Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Bamidele Yusuf con cross.21:17

  142. 16'

    Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:16

  143. 16'

    Ádám Bagi (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  144. 13'

    Tiro parato. James Forrest (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mika Baur.21:13

  145. 8'

    Tentativo fallito. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di James Forrest con cross.21:07

  147. 6'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  148. 6'

    Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).21:06

  149. 4'

    Tiro respinto. James Forrest (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Kieran Tierney.21:04

  150. 3'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Olivér Nagy (Ferencváros).21:03

  151. 2'

    Fuorigioco. Callum McGregor(Celtic) prova il lancio lungo, ma James Forrest e' colto in fuorigioco.21:02

  153. 2'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:01

  154. Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Olivér Nagy (Ferencváros).21:01

  155. Tiro respinto. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:01

  156. Inizia il Primo tempo.21:00

  157. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  159. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Celtic Park
    Città: Glasgow
    Capienza: 60411 spettatori19:49

Formazioni Celtic - Ferencváros

Celtic
Ferencváros
TITOLARI CELTIC
  • (1) VILJAMI SINISALO (P)
  • (20) CAMERON CARTER-VICKERS (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (22) MIKA BAUR (C)
  • (18) OLIVER SØRENSEN (C)
  • (23) HAISSEM HASSAN (C)
  • (11) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA CELTIC
  • (3) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (9) KASPER HØGH (A)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (17) SEBASTIAN TOUNEKTI (A)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
  • (26) SAM JOHNSTONE (P)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
TITOLARI FERENCVáROS
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (54) OLIVÉR NAGY (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (4) MARIANO GÓMEZ (D)
  • (20) CADU (D)
  • (6) ÁDÁM NAGY (C)
  • (15) DANIEL ARZANI (C)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (17) MÁRIUS CORBU (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (C)
  • (18) ÁDÁM BAGI (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (19) FRANKO KOVACEVIC (A)
  • (71) CSONGOR LAKATOS (D)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (76) KRISZTIÁN LISZTES (A)
  • (5) NATHAN ZOHORÉ (D)
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (7) VELJKO BIRMANCEVIC (A)
  • (14) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (22) MATÚS BERO (C)
  • (8) NABY KEÏTA (C)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Balázs Borbély
PREPARTITA

Celtic - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Ferencváros sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente il Celtic si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Ferencváros si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Celtic ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Ferencváros ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Celtic e Ferencváros si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celtic ha vinto 2 volte, il Ferencváros non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celtic-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente tra Celtic e Ferencváros nelle grandi competizioni europee risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2021/22, in cui la squadra scozzese ha vinto per 2-0 in casa e 3-2 in trasferta.
  • Il Celtic non pareggia da 22 partite casalinghe (11V, 11P) in UEFA Europa League, ovvero dal 2-2 contro il Fenerbahçe nell'ottobre 2015, e ha perso tre delle ultime cinque gare giocate tra le mura amiche.
  • Il Ferencváros ha perso soltanto una delle ultime nove gare (5V, 3N) della fase a gironi di UEFA Europa League, ovvero quella per 0-4 contro il Nottingham Forest nell'ultima giornata della stagione 2025/26.
  • Sei dei 17 gol segnati dal Ferencváros nella scorsa edizione della UEFA Europa League sono arrivati da cross: più di qualsiasi altra avversaria da questa situazione di gioco.
  • Callum McGregor ha collezionato 74 partite nelle grandi competizioni europee con il Celtic: un record nella storia del club. Il centrocampista potrebbe diventare il quinto scozzese a raggiungere almeno 75 presenze in Europa, dopo Allan McGregor (78), Billy Bremner (76), David Narey (76) e Kenny Dalglish (75).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CelticFerencváros
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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