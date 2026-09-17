Incontro terminato, Celtic 1, Ferencváros 3.
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Incontro terminato, Celtic 1, Ferencváros 3.
Secondo tempo terminato, Celtic 1, Ferencváros 3.22:51
Gara riprende.22:51
Gara momentaneamente sospesa, Ádám Varga (Ferencváros) per infortunio.22:50
Fallo di Camilo Durán (Celtic).22:50
Ádám Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Liam Scales.22:49
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ferencváros).22:49
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:48
Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Fuorigioco. Márius Corbu(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Krisztián Lisztes e' colto in fuorigioco.22:47
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Cadu (Ferencváros).22:45
Attila Osváth (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:44
Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Attila Osváth (Ferencváros).22:44
Jonathan Levi (Ferencváros) e' ammonito.22:43
Jonathan Levi (Ferencváros) cade ma ha simulato.22:43
Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:42
Nathan Zohoré (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Tentativo fallito. Krisztián Lisztes (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:41
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).22:41
Jonathan Levi (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Anthony Ralston (Celtic).22:39
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Sostituzione, Ferencváros. Nathan Zohoré sostituisce Mariano Gómez per infortunio.22:38
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Mariano Gómez (Ferencváros) per infortunio.22:38
Anthony Ralston (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Krisztián Lisztes (Ferencváros).22:37
Sostituzione, Celtic. Anthony Ralston sostituisce Colby Donovan.22:36
Tiro parato. Attila Osváth (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum O'Dowda con cross.22:34
Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:34
Krisztián Lisztes (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Tiro respinto. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Camilo Durán.22:33
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).22:33
Tiro respinto. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Benjamin Nygren.22:33
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:32
Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro da fuori area di poco alto.22:30
Fallo di Liam Scales (Celtic).22:29
Krisztián Lisztes (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Tiro parato. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Benjamin Nygren.22:28
Sostituzione, Ferencváros. Krisztián Lisztes sostituisce Ádám Bagi.22:27
Tentativo fallito. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kasper Høgh.22:25
Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:24
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:23
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Sostituzione, Celtic. Luke McCowan sostituisce Mika Baur.22:23
Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Daniel Arzani.22:23
Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Bamidele Yusuf.22:23
Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:22
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di mano di Daniel Arzani (Ferencváros).22:20
Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Attila Osváth (Ferencváros).22:20
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ferencváros).22:18
Mika Baur (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:17
Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Attila Osváth in seguito a un calcio da fermo.22:16
Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:15
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fallo di Kasper Høgh (Celtic).22:14
Attila Osváth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Haissem Hassan.22:13
Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce James Forrest.22:13
Fallo di Camilo Durán (Celtic).22:13
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Mika Baur (Celtic).22:11
Márius Corbu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Tiro respinto. Ádám Bagi (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Márius Corbu.22:11
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:10
Tentativo fallito. James Forrest (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:08
Tiro respinto. Mika Baur (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Kasper Høgh.22:08
Gol! Celtic 1, Ferencváros 3. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bamidele Yusuf in seguito a un contropiede.22:04
James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Ádám Nagy (Ferencváros).22:03
Sostituzione, Celtic. Kasper Høgh sostituisce Oliver Sørensen.22:01
Inizia il Secondo tempo Celtic 1, Ferencváros 2.22:02
Sostituzione, Ferencváros. Attila Osváth sostituisce Olivér Nagy.22:01
Primo tempo terminato, Celtic 1, Ferencváros 2.21:46
Gol! Celtic 1, Ferencváros 2. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bamidele Yusuf.21:46
Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Cadu (Ferencváros).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gol! Celtic 1, Ferencváros 1. Mika Baur (Celtic) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kieran Tierney.21:44
Tiro parato. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oliver Sørensen.21:42
Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:42
Ádám Bagi (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:40
Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Ádám Bagi (Ferencváros).21:38
Tiro respinto. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ádám Nagy.21:38
Tiro respinto. Márius Corbu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ádám Nagy.21:37
Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:37
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Oliver Sørensen (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Márius Corbu (Ferencváros).21:35
Fallo di Haissem Hassan (Celtic).21:32
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Ádám Nagy (Ferencváros).21:31
Tiro respinto. Callum McGregor (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Haissem Hassan.21:31
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).21:30
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ádám Bagi.21:29
Tiro parato. Mariano Gómez (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Fallo di Camilo Durán (Celtic).21:28
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Daniel Arzani (Ferencváros).21:27
James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).21:25
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).21:23
Tiro parato. Daniel Arzani (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bamidele Yusuf.21:23
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:21
Gol! Celtic 0, Ferencváros 1. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Zachariassen.21:19
Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Bamidele Yusuf con cross.21:17
Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:16
Ádám Bagi (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro parato. James Forrest (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mika Baur.21:13
Tentativo fallito. Camilo Durán (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di James Forrest con cross.21:07
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).21:06
Tiro respinto. James Forrest (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Kieran Tierney.21:04
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Olivér Nagy (Ferencváros).21:03
Fuorigioco. Callum McGregor(Celtic) prova il lancio lungo, ma James Forrest e' colto in fuorigioco.21:02
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:01
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Olivér Nagy (Ferencváros).21:01
Tiro respinto. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park
Città: Glasgow
Capienza: 60411 spettatori19:49
Celtic - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Ferencváros sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente il Celtic si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Ferencváros si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Celtic ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Ferencváros ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Celtic e Ferencváros si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celtic ha vinto 2 volte, il Ferencváros non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Celtic-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celtic
|Ferencváros
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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