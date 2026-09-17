Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Crystal Palace - Lech Poznań è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.

Arbitro di Crystal Palace - Lech Poznań sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente il Crystal Palace si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lech Poznań si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Crystal Palace ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Crystal Palace e Lech Poznań è la prima che si affrontano in campionato.

Crystal Palace-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I detentori in carica della Conference League hanno vinto la loro prima partita europea nella stagione successiva in una sola delle ultime quattro occasioni (3P), con il West Ham United che ha battuto il Backa Topola in Europa League 2023/24.

Il Lech Poznań ha perso tre dei quattro precedenti contro squadre inglesi nelle competizioni europee, ma ha vinto l'ultimo, un 3-1 casalingo contro il Manchester City nella fase a gironi di Europa League 2010/11.

Vincendo la Conference League 2025/26, il Crystal Palace è diventato la prima squadra a conquistare un trofeo di una principale competizione europea alla stagione del suo debutto dai tempi del KV Mechelen nel 1987/88 (Coppa delle Coppe); le Eagles sono rimaste imbattute nelle ultime sei partite casalinghe (4V, 2N), dopo aver perso la prima contro l'AEK Larnaca.

Il Lech Poznań si è qualificato per una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 1982/83 e il 1985/86; la squadra polacca ha perso cinque delle sei partite del girone nella sua più recente partecipazione in Europa League nel 2020/21.

Mikael Ishak ha segnato 18 gol in 28 presenze nelle principali competizioni europee con il Lech Poznań, il triplo rispetto a qualsiasi altro giocatore nella storia del club (segue Michal Skóras con 6). Questo bottino include cinque reti in sei presenze in Europa League 2020/21.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: