Incontro terminato, Crystal Palace 4, Lech Poznan 0.
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Incontro terminato, Crystal Palace 4, Lech Poznan 0.
Secondo tempo terminato, Crystal Palace 4, Lech Poznan 0.22:50
Tentativo fallito. Jaydee Canvot (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Ismaïla Sarr.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:48
Dwight McNeil (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Daniel Håkans (Lech Poznan).22:48
Gol! Crystal Palace 4, Lech Poznan 0. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dwight McNeil con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:46
Fuorigioco. Dwight McNeil(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.22:46
Secondo cartellino giallo per Radoslaw Murawski (Lech Poznan) per fallo.22:45
Jaydee Canvot (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).22:44
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Radoslaw Murawski.22:44
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Honest Ahanor (Crystal Palace).22:43
Tentativo fallito. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:43
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra.22:43
Tiro respinto. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leo Bengtsson.22:43
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:43
Fallo di mano di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).22:41
Tiro parato. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:40
Sostituzione, Lech Poznan. Daniel Håkans sostituisce Pablo Rodríguez per infortunio.22:39
Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:39
Radoslaw Murawski (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.22:34
Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.22:34
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jørgen Strand Larsen.22:32
Sostituzione, Crystal Palace. Ismaïla Sarr sostituisce Daichi Kamada.22:32
Sostituzione, Crystal Palace. Jaydee Canvot sostituisce Chris Richards.22:31
Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dwight McNeil.22:31
Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Patrik Wålemark.22:28
Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Joel Pereira.22:28
Tiro respinto. Terry Yegbe (Lech Poznan) un tiro di sinistro da oltre 25 metri. Assist di Wojciech Monka.22:26
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Dwight McNeil (Crystal Palace).22:24
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:24
Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Dwight McNeil.22:23
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.22:20
Sostituzione, Crystal Palace. Dwight McNeil sostituisce Quinten Timber.22:19
Sostituzione, Crystal Palace. Óscar Mingueza sostituisce Anan Khalaili.22:19
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.22:19
Sostituzione, Lech Poznan. Filip Jagiello sostituisce Allahyar Sayyadmanesh.22:19
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Crystal Palace).22:15
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).22:14
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joel Pereira.22:13
Fallo di Anan Khalaili (Crystal Palace).22:11
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daichi Kamada con cross.22:10
Tiro parato. Quinten Timber (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Chris Richards.22:09
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Murawski (Lech Poznan).22:09
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:08
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Radoslaw Murawski.22:07
Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 3, Lech Poznan 0.22:03
Primo tempo terminato, Crystal Palace 3, Lech Poznan 0.21:47
Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:47
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Walter Benítez (Crystal Palace).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Honest Ahanor (Crystal Palace).21:45
Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Quinten Timber (Crystal Palace).21:43
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).21:41
Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.21:37
Gol! Crystal Palace 3, Lech Poznan 0. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:34
Rigore per Crystal Palace. Yéremy Pino e'stato atterrato in area di rigore.21:33
Rigore concesso da Radoslaw Murawski (Lech Poznan) per un fallo in area.21:33
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:31
Tiro respinto. Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrik Wålemark con cross.21:31
Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).21:30
Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Tiro parato. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Quinten Timber con cross.21:29
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).21:29
Tiro respinto. Quinten Timber (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Wharton.21:29
Gol! Crystal Palace 2, Lech Poznan 0. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).21:26
Tentativo fallito. Terry Yegbe (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Allahyar Sayyadmanesh con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Tyrick Mitchell (Crystal Palace).21:24
Tentativo fallito. Radoslaw Murawski (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:23
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Radoslaw Murawski con passaggio filtrante.21:21
Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Allahyar Sayyadmanesh con suggerimento di testa.21:18
Fallo di Quinten Timber (Crystal Palace).21:16
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di mano di Luis Palma (Lech Poznan).21:16
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:15
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:12
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan).21:12
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:12
Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Gol! Crystal Palace 1, Lech Poznan 0. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).21:07
Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.21:06
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:05
Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Wharton.21:05
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con suggerimento di testa.21:04
Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Allahyar Sayyadmanesh.21:03
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Selhurst Park
Città: Londra
Capienza: 25486 spettatori19:56
Crystal Palace - Lech Poznań è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - Lech Poznań sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente il Crystal Palace si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lech Poznań si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Crystal Palace ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Crystal Palace e Lech Poznań è la prima che si affrontano in campionato.
Crystal Palace-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Crystal Palace
|Lech Poznań
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
La nuova eVitara che conquista la città e la montagnaLEGGI
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