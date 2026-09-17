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Crystal Palace-Lech Poznań: 4-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Selhurst Park di Londra
17 Settembre 2026 ore 21:00
Crystal Palace
4
Lech Poznań
0
Partita finita
Arbitro: Michal Ocenas
  1. 10' 1-0 Yéremy Pino
  2. 27' 2-0 Chris Richards
  3. 34' 3-0 Jørgen Strand Larsen (R)
  4. 89' 4-0 Eddie Nketiah
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Crystal Palace 4, Lech Poznan 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Crystal Palace 4, Lech Poznan 0.22:50

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Jaydee Canvot (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Ismaïla Sarr.22:50

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:48

  5. 90'

    Dwight McNeil (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  6. 90'

    Fallo di Daniel Håkans (Lech Poznan).22:48

  7. 89'

    Gol! Crystal Palace 4, Lech Poznan 0. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dwight McNeil con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:46

  9. 88'

    Fuorigioco. Dwight McNeil(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.22:46

  10. 87'

    Secondo cartellino giallo per Radoslaw Murawski (Lech Poznan) per fallo.22:45

  11. 87'

    Jaydee Canvot (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  12. 87'

    Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).22:44

  13. 86'

    Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Radoslaw Murawski.22:44

  15. 86'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Honest Ahanor (Crystal Palace).22:43

  16. 85'

    Tentativo fallito. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:43

  17. 85'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra.22:43

  18. 85'

    Tiro respinto. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leo Bengtsson.22:43

  19. 85'

    Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:43

  21. 84'

    Fallo di mano di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).22:41

  22. 83'

    Tiro parato. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:40

  23. 81'

    Sostituzione, Lech Poznan. Daniel Håkans sostituisce Pablo Rodríguez per infortunio.22:39

  24. 81'

    Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:39

  25. 76'

    Radoslaw Murawski (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.22:34

  27. 76'

    Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.22:34

  28. 74'

    Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jørgen Strand Larsen.22:32

  29. 74'

    Sostituzione, Crystal Palace. Ismaïla Sarr sostituisce Daichi Kamada.22:32

  30. 74'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jaydee Canvot sostituisce Chris Richards.22:31

  31. 73'

    Tentativo fallito. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dwight McNeil.22:31

  33. 70'

    Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Patrik Wålemark.22:28

  34. 70'

    Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Joel Pereira.22:28

  35. 68'

    Tiro respinto. Terry Yegbe (Lech Poznan) un tiro di sinistro da oltre 25 metri. Assist di Wojciech Monka.22:26

  36. 67'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Dwight McNeil (Crystal Palace).22:24

  37. 66'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).22:24

  39. 66'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Dwight McNeil.22:23

  40. 63'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.22:20

  41. 62'

    Sostituzione, Crystal Palace. Dwight McNeil sostituisce Quinten Timber.22:19

  42. 62'

    Sostituzione, Crystal Palace. Óscar Mingueza sostituisce Anan Khalaili.22:19

  43. 61'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.22:19

  45. 61'

    Sostituzione, Lech Poznan. Filip Jagiello sostituisce Allahyar Sayyadmanesh.22:19

  46. 57'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Crystal Palace).22:15

  47. 56'

    Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).22:14

  48. 56'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  49. 55'

    Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joel Pereira.22:13

  51. 53'

    Fallo di Anan Khalaili (Crystal Palace).22:11

  52. 53'

    Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  53. 53'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daichi Kamada con cross.22:10

  54. 51'

    Tiro parato. Quinten Timber (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Chris Richards.22:09

  55. 51'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Murawski (Lech Poznan).22:09

  57. 50'

    Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  58. 50'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:08

  59. 49'

    Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Radoslaw Murawski.22:07

  60. Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 3, Lech Poznan 0.22:03

  61. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Crystal Palace 3, Lech Poznan 0.21:47

  63. 45'+2'

    Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:47

  64. 45'+2'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47

  65. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Walter Benítez (Crystal Palace).21:46

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  67. 45'

    Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  69. 45'

    Fallo di Honest Ahanor (Crystal Palace).21:45

  70. 43'

    Michal Gurgul (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  71. 43'

    Fallo di Quinten Timber (Crystal Palace).21:43

  72. 41'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).21:41

  73. 41'

    Wojciech Monka (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  75. 37'

    Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.21:37

  76. 34'

    Gol! Crystal Palace 3, Lech Poznan 0. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:34

  77. 33'

    Rigore per Crystal Palace. Yéremy Pino e'stato atterrato in area di rigore.21:33

  78. 33'

    Rigore concesso da Radoslaw Murawski (Lech Poznan) per un fallo in area.21:33

  79. 31'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  81. 31'

    Fallo di Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:31

  82. 31'

    Tiro respinto. Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrik Wålemark con cross.21:31

  83. 30'

    Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).21:30

  84. 30'

    Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  85. 29'

    Tiro parato. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Quinten Timber con cross.21:29

  87. 29'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).21:29

  88. 29'

    Tiro respinto. Quinten Timber (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Wharton.21:29

  89. 27'

    Gol! Crystal Palace 2, Lech Poznan 0. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.21:27

  90. 26'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Michal Gurgul (Lech Poznan).21:26

  91. 25'

    Tentativo fallito. Terry Yegbe (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Allahyar Sayyadmanesh con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:25

  93. 24'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Tyrick Mitchell (Crystal Palace).21:24

  94. 23'

    Tentativo fallito. Radoslaw Murawski (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:23

  95. 21'

    Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Radoslaw Murawski con passaggio filtrante.21:21

  96. 18'

    Tiro respinto. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Allahyar Sayyadmanesh con suggerimento di testa.21:18

  97. 16'

    Fallo di Quinten Timber (Crystal Palace).21:16

  99. 16'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  100. 16'

    Fallo di mano di Luis Palma (Lech Poznan).21:16

  101. 15'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:15

  102. 12'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:12

  103. 12'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  105. 12'

    Quinten Timber (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  106. 12'

    Fallo di Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan).21:12

  107. 12'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:12

  108. 12'

    Allahyar Sayyadmanesh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  109. 10'

    Gol! Crystal Palace 1, Lech Poznan 0. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10

  111. 7'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).21:07

  112. 6'

    Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jørgen Strand Larsen e' colto in fuorigioco.21:06

  113. 5'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Radoslaw Murawski (Lech Poznan).21:05

  114. 5'

    Tiro respinto. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Wharton.21:05

  115. 4'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con suggerimento di testa.21:04

  117. 3'

    Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Allahyar Sayyadmanesh.21:03

  118. 2'

    Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark.21:02

  119. Inizia il Primo tempo.21:00

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Selhurst Park
    Città: Londra
    Capienza: 25486 spettatori19:56

Formazioni Crystal Palace - Lech Poznań

Crystal Palace
Lech Poznań
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (21) HONEST AHANOR (D)
  • (5) AXEL DISASI (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (23) QUINTEN TIMBER (C)
  • (18) DAICHI KAMADA (A)
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (81) LUCCA BENETTON (P)
  • (6) JAYDEE CANVOT (D)
  • (43) SEBASTIAN WILLIAMS (C)
  • (24) DARÍO OSORIO (C)
  • (11) DWIGHT MCNEIL (A)
  • (30) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
  • (17) TAKEHIRO TOMIYASU (D)
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
  • (33) BEN CHILWELL (D)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Pierre Sage
TITOLARI LECH POZNAń
  • (1) MATEUSZ LIS (P)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (59) TERRY YEGBE (D)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (22) RADOSLAW MURAWSKI (C)
  • (10) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (21) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (17) ALLAHYAR SAYYADMANESH (C)
  • (77) LUIS PALMA (C)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
PANCHINA LECH POZNAń
  • (4) JOÃO MOUTINHO (D)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (11) DANIEL HÅKANS (C)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (24) FILIP JAGIELLO (C)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (56) WOJCIECH SZYMCZAK (A)
  • (31) WIKTOR OBREMSKI (P)
ALLENATORE LECH POZNAń
  • Niels Frederiksen
PREPARTITA

Crystal Palace - Lech Poznań è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - Lech Poznań sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente il Crystal Palace si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lech Poznań si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Crystal Palace ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Crystal Palace e Lech Poznań è la prima che si affrontano in campionato.

Crystal Palace-Lech Poznań ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I detentori in carica della Conference League hanno vinto la loro prima partita europea nella stagione successiva in una sola delle ultime quattro occasioni (3P), con il West Ham United che ha battuto il Backa Topola in Europa League 2023/24.
  • Il Lech Poznań ha perso tre dei quattro precedenti contro squadre inglesi nelle competizioni europee, ma ha vinto l'ultimo, un 3-1 casalingo contro il Manchester City nella fase a gironi di Europa League 2010/11.
  • Vincendo la Conference League 2025/26, il Crystal Palace è diventato la prima squadra a conquistare un trofeo di una principale competizione europea alla stagione del suo debutto dai tempi del KV Mechelen nel 1987/88 (Coppa delle Coppe); le Eagles sono rimaste imbattute nelle ultime sei partite casalinghe (4V, 2N), dopo aver perso la prima contro l'AEK Larnaca.
  • Il Lech Poznań si è qualificato per una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 1982/83 e il 1985/86; la squadra polacca ha perso cinque delle sei partite del girone nella sua più recente partecipazione in Europa League nel 2020/21.
  • Mikael Ishak ha segnato 18 gol in 28 presenze nelle principali competizioni europee con il Lech Poznań, il triplo rispetto a qualsiasi altro giocatore nella storia del club (segue Michal Skóras con 6). Questo bottino include cinque reti in sei presenze in Europa League 2020/21.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Crystal PalaceLech Poznań
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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