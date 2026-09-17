Dominio bianconero in questa prima partita del girone di Europa League. Nel primo tempo la Juventus va in rete con Nico Gonzalez, Alajbegovic e Woltemade, nella ripresa in un primo momento il ritmo cala ma nel finale, Celik e Kolo Muani, arrotondano il risultato.
La Juventus si regala i primi tre punti e nel prossimo turno sfidera in Spagna il Celta Vigo, mentre il NEC ospiterà il Levski Sofia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Europa League!22:52
90'+3'
Fine partita: JUVENTUS - NEC 5-0.22:52
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.22:49
86'
Ci prova anche Sarr, controllo e conclusoione a giro dal limite che non trova la porta.22:45
83'
Sostituzione nella Juventus, entra Owusu per Woltemade.22:42
82'
GOL! JUVENTUS - Nec 5-0! Rete di Kolo Muani. Lancio in profondità di Lucumi, altra uscita fuori tempo di Polster, Kolo Muani lo anticipa e si invola solo verso la porta calciando e siglando la rete del 5-0.
Sostituzione nella Juventus, entra Kolo Muani per Alajbegovic.22:29
67'
Sostituzione nel Nec, entra una vecchia conoscenza del calcio italiano, Schuurs, al posto di Sandler.22:26
66'
Partita che non sta regalando molto in questa ripresa, la Juventus tiene di proposito il ritmo del gioco basso.22:25
61'
Dentro anche Koopmeiners per Douglas Luiz.22:19
61'
Finisce la partita di Nico Gonzalez, al suo posto entra Conceicao.22:19
60'
Triplo cambio nella Juventus, entra Bremer per McKennie.22:19
58'
Prova ad alzare il ritmo il Nec, cercando di farsi vedere in avanti, la Juventus riesce a tenere botta senza grandi patemi.22:17
53'
Cartellino giallo per Douglas Luiz per aver fermato una ripartenza della squadra olandese.22:12
52'
Cartellino giallo per Monteiro, fallo su Sarr.22:11
52'
Gran botta di Geiger da fuori area, palla di poco sopra la traversa.22:10
51'
Ritmi bassi in questo avvio di ripresa.22:09
46'
Inizia il secondo tempo di JUVENTUS - NEC.22:05
46'
Sostituzione nel Nec, entra Monteiro per Kabar.22:05
Primo tempo di dominio per la Juventus che va subito in vantaggio con Nico Gonzelez, complice un errore del portiere del Nec, Alajbegovic trova il raddoppio con una gran conclusione dal limite dell'area, infine Woltemade trova il gol su rigore.21:48
45'+2'
Fine primo tempo: JUVENTUS - NEC 3-0.21:48
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:46
43'
Conclusione rasoterra di Kabar dalla distanza, blocca sicuro Grabara.21:44
38'
Buon controllo e conclusione con il destro di Thomas dal limite dell'area, blocca in due tempi Grabara.21:39
35'
GOL! JUVENTUS - Nec 3-0! Rete di Woltemade. Perfetta esecuzione per Woltemade che spiazza il portiere e sigla la sua prima rete in bianconero.
Conclusione da fuori areas di Douglas Luiz, la palla viene deviata e finisce a Woltemade che prova a deviarla con il ginocchio ma Polster è attento.21:24
19'
Ci prova Chery dalla distanza, palla alla destra di Grabara.21:20
17'
Chery pesca in area Lebreton, controllo e conclusione insidiosa ma centrale, blocca Grabara.21:18
13'
La Juventus dopo il gol del vantaggio fa girare palla e controlla il gioco.21:13
9'
GOL! JUVENTUS - Nec 1-0! Rete di Nico Gonzalez. Passa subito la Juventus, lancio in profondità di Grabara, esce male il portiere del Nec che buca completamente l'intervento, Nico Gonzelez si ritrova la porta spalancata e deve solo calciare a rete.
Buon ritmo in questo avvio, la Juventus prova a tenere le redini del gioco.21:08
3'
Punizione dalla trequarti destra per la Juventus, Douglas Luiz crossa in area, allontana la difesa del Nec.21:04
1'
FISCHIO D’INIZIO DI JUVENTUS - NEC. Arbitra Derevinskyi.21:01
Molti cambi nelle file della Juventus a partire dal portiere che vede l'esordio di Grabara. In difesa torna Gatti dal primo minuto con Lucumi e Kalulu. In attacco gioca Woltemade con McKennie e Alajbegovic alle sue spalle. Parte dalla panchina Kolo Muani. Nel NEC in avanti c'è Tadic con Chery e Linssen sulla trequarti. In mezzo al campo Nejasmic e Bischoff con ai lati Thomas e Lebreton.20:06
Formazione NEC (3-4-2-1): Polster - Storm, Sandler, Kabar - Thomas, Nejasmic, Bischoff, Lebreton - Chery, Linssen - Tadic. A disposizione: Entius, Geneste, Schuurs, Willumsson, Sierhuis, Nuytinck, Geiger, Kers, Monteiro, Moslih, Gabriel Bras.20:03
Il NEC partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia e sfiderà una squadra italiana solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l'Udinese nel dicembre 2008.18:36
Prima partita della fase a girone unico per la Juventus in Europa League, gli avversari sono gli olandesi del NEC.18:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori18:35
Formazioni Juventus - NEC
Juventus
NEC
TITOLARI JUVENTUS
(1) KAMIL GRABARA (P)
(26) JHON LUCUMÍ (D)
(4) FEDERICO GATTI (D)
(15) PIERRE KALULU (D)
(2) ZEKI ÇELIK (C)
(12) DOUGLAS LUIZ (C)
(22) WESTON MCKENNIE (C)
(29) PAPE MATAR SARR (C)
(31) NICO GONZÁLEZ (A)
(17) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
(27) NICK WOLTEMADE (A)
PANCHINA JUVENTUS
(48) DESTINY ELIMOGHALE (A)
(23) CARLO PINSOGLIO (P)
(41) AUGUSTO OWUSU (C)
(43) FILIPPO PAGNUCCO (C)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
(3) BREMER (D)
(9) RANDAL KOLO MUANI (A)
(8) TEUN KOOPMEINERS (C)
(25) GUGLIELMO VICARIO (P)
ALLENATORE JUVENTUS
Luciano Spalletti
TITOLARI NEC
(12) NIKOLAS POLSTER (P)
(66) ALMUGERA KABAR (D)
(21) TOBIAS STORM (D)
(3) PHILIPPE SANDLER (D)
(77) AYODELE THOMAS (C)
(99) CLEMENT BISCHOFF (C)
(20) NOÉ LEBRETON (C)
(6) DARKO NEJASMIC (C)
(9) TJARONN CHERY (A)
(10) DUSAN TADIC (A)
(30) BRYAN LINSSEN (A)
PANCHINA NEC
(11) WILLUM WILLUMSSON (C)
(14) KAJ SIERHUIS (A)
(4) PERR SCHUURS (D)
(73) GABRIEL BRÁS (D)
(18) DENNIS GEIGER (C)
(35) JAMIRO MONTEIRO (C)
(17) BRAM NUYTINCK (D)
(36) FREEK ENTIUS (P)
(34) KEVIN KERS (A)
(38) JOEP GENESTE (P)
(42) YASSIN MOSLIH (D)
ALLENATORE NEC
Dick Schreuder
PREPARTITA
Juventus - NEC è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - NEC sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.
Attualmente la Juventus si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il NEC si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Juventus ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il NEC ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Juventus e NEC è la prima che si affrontano in campionato.
Juventus-NEC ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (2N, 2P); in aggiunta, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il NEC.
Il NEC partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo la Coppa delle Coppe 1983/84 (ottavi di finale), la Coppa UEFA 2003/04 (primo turno) e la Coppa UEFA 2008/09 (sedicesimi di finale).
La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (1N, 1P), tanti quanti successi nelle precedenti 17 partite a livello europeo (4V, 8N, 5P).
Il NEC sfiderà una squadra italiana in competizioni europee solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l'Udinese il 18 dicembre 2008 (2-0 in casa in Coppa UEFA).
La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee; i bianconeri non registrano una serie più lunga di successi interni di fila a livello europeo dal periodo tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei in quel caso).
La Juventus sarà il quinto club allenato da Luciano Spalletti in Europa League (dal 2009/10), dopo Zenit San Pietroburgo, Roma, Inter e Napoli. Il tecnico di Certaldo ha perso solo due delle 18 partite disputate nella fase a gironi della competizione (12V, 4N, 2P).
Il NEC ha chiuso al terzo posto l'ultima Eredivisie, primeggiando nello scorso campionato per recuperi offensivi (326) e azioni difensive (994), oltre a registrare il valore di PPDA più basso (9.3).
Randal Kolo Muani è stato coinvolto in sei reti nelle sue ultime sette presenze in competizioni europee con club (4G+2A), dopo che nelle sue prime 25 gare a livello europeo aveva preso parte a soli tre gol (3G+0A).
Teun Koopmeiners ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze con la Juventus in competizioni europee (2G+1A), dopo che non era stato coinvolto in alcuna rete nelle sue prime 17 gare con i bianconeri a livello europeo. In generale, il classe '98 potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre match di fila in competizioni europee per la prima volta in carriera, considerando anche Atalanta e AZ.
Dusan Tadic ha preso parte a ben 36 gol in carriera in competizioni europee con club (18G+18A), uno in media ogni 179 minuti; 23 di queste 36 partecipazioni al gol sono arrivate in trasferta (il 64%).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: