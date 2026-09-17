Dominio bianconero in questa prima partita del girone di Europa League. Nel primo tempo la Juventus va in rete con Nico Gonzalez, Alajbegovic e Woltemade, nella ripresa in un primo momento il ritmo cala ma nel finale, Celik e Kolo Muani, arrotondano il risultato.

Molti cambi nelle file della Juventus a partire dal portiere che vede l'esordio di Grabara. In difesa torna Gatti dal primo minuto con Lucumi e Kalulu. In attacco gioca Woltemade con McKennie e Alajbegovic alle sue spalle. Parte dalla panchina Kolo Muani. Nel NEC in avanti c'è Tadic con Chery e Linssen sulla trequarti. In mezzo al campo Nejasmic e Bischoff con ai lati Thomas e Lebreton.20:06

Conclusione da fuori areas di Douglas Luiz, la palla viene deviata e finisce a Woltemade che prova a deviarla con il ginocchio ma Polster è attento.21:24

GOL! JUVENTUS - Nec 2-0! Rete di Alajbegovic. McKennie servito in profondità arriva al limite e serve Alajbegovic, il bosniaco controlla e calcia sotto la traversa. Guarda la scheda del giocatore Kerim Alajbegovic 21:26

GOL! JUVENTUS - Nec 5-0! Rete di Kolo Muani. Lancio in profondità di Lucumi, altra uscita fuori tempo di Polster, Kolo Muani lo anticipa e si invola solo verso la porta calciando e siglando la rete del 5-0. Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani 22:42

PREPARTITA

Juventus - NEC è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - NEC sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Attualmente la Juventus si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il NEC si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il NEC ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Juventus e NEC è la prima che si affrontano in campionato.

Juventus-NEC ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (2N, 2P); in aggiunta, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il NEC.

Il NEC partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo la Coppa delle Coppe 1983/84 (ottavi di finale), la Coppa UEFA 2003/04 (primo turno) e la Coppa UEFA 2008/09 (sedicesimi di finale).

La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (1N, 1P), tanti quanti successi nelle precedenti 17 partite a livello europeo (4V, 8N, 5P).

Il NEC sfiderà una squadra italiana in competizioni europee solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l'Udinese il 18 dicembre 2008 (2-0 in casa in Coppa UEFA).

La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee; i bianconeri non registrano una serie più lunga di successi interni di fila a livello europeo dal periodo tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei in quel caso).

La Juventus sarà il quinto club allenato da Luciano Spalletti in Europa League (dal 2009/10), dopo Zenit San Pietroburgo, Roma, Inter e Napoli. Il tecnico di Certaldo ha perso solo due delle 18 partite disputate nella fase a gironi della competizione (12V, 4N, 2P).

Il NEC ha chiuso al terzo posto l'ultima Eredivisie, primeggiando nello scorso campionato per recuperi offensivi (326) e azioni difensive (994), oltre a registrare il valore di PPDA più basso (9.3).

Randal Kolo Muani è stato coinvolto in sei reti nelle sue ultime sette presenze in competizioni europee con club (4G+2A), dopo che nelle sue prime 25 gare a livello europeo aveva preso parte a soli tre gol (3G+0A).

Teun Koopmeiners ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze con la Juventus in competizioni europee (2G+1A), dopo che non era stato coinvolto in alcuna rete nelle sue prime 17 gare con i bianconeri a livello europeo. In generale, il classe '98 potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre match di fila in competizioni europee per la prima volta in carriera, considerando anche Atalanta e AZ.

Dusan Tadic ha preso parte a ben 36 gol in carriera in competizioni europee con club (18G+18A), uno in media ogni 179 minuti; 23 di queste 36 partecipazioni al gol sono arrivate in trasferta (il 64%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: