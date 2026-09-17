Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

Levski Sofia - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.

Arbitro di Levski Sofia - Salisburgo sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente il Levski Sofia si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Levski Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Levski Sofia e Salisburgo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Levski Sofia non ha mai vinto, il Salisburgo ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Levski Sofia-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I due soli precedenti tra Levski Sofia e Salisburgo risalgono alla stagione inaugurale della UEFA Europa League 2009/10, in cui squadra austriaca ha vinto 1-0 sia in casa che in trasferta nella fase a gironi.

Il Levski Sofia ha vinto soltanto uno dei quattro confronti in grandi tornei europei contro squadre austriache, battendo per 1-0 lo Sturm Graz in casa nella Coppa UEFA 2002/03; inoltre, tutte le quattro partite sono terminate con il punteggio di 1-0 (1V, 3P).

Includendo i preliminari, il Levski Sofia ha tenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite casalinghe in Europa. L'ultima gara interna dei bulgari in una grande competizione europea risale al dicembre 2010, terminata 1-0 contro lo Sporting CP.

Il Salisburgo ha perso tutte le ultime nove trasferte di UEFA Europa League, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Celtic nella fase a gironi 2018/19.

L'allenatore del Salisburgo, Danny Röhl, ha guidato i Rangers nella fase a gironi della UEFA Europa League 2025/26, vincendo soltanto una delle sei partite disputate (1N, 4P) e venendo poi eliminato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: