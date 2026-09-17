Incontro terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.
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Incontro terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.
Secondo tempo terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.20:35
Fallo di Gasper Trdin (Levski Sofia).20:34
Karim Konaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Abubakr Barry (Salisburgo) e' ammonito.20:34
Tentativo fallito. Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aldair in seguito a un calcio da fermo.20:33
David Kusso (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Damir Redzic (Salisburgo).20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31
Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).20:31
Gasper Trdin (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Sostituzione, Salisburgo. Frans Krätzig sostituisce Edmund Baidoo.20:30
Sostituzione, Levski Sofia. Asen Mitkov sostituisce Christian Makoun.20:29
Sostituzione, Levski Sofia. Stivan Stoyanchov sostituisce Everton Bala.20:28
Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:28
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Christian Makoun (Levski Sofia).20:27
Fallo di Mazire Soula (Levski Sofia).20:26
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di mano di Haris Tabakovic (Salisburgo).20:25
Tentativo fallito. Serginho (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Maicon.20:24
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).20:22
Tiro parato. Dominik Schmid (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22
Nikolas Veratschnig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21
Fallo di David Kusso (Levski Sofia).20:21
Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Karim Konaté.20:21
Sostituzione, Levski Sofia. Mazire Soula sostituisce Armstrong Oko-Flex.20:17
Sostituzione, Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez sostituisce Reinaldo.20:17
Fallo di David Kusso (Levski Sofia).20:15
Damir Redzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Karim Konaté (Salisburgo).20:14
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).20:13
Tiro respinto. Maicon (Levski Sofia) un tiro di sinistro da fuori area.20:11
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Fallo di Karim Konaté (Salisburgo).20:10
Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Yorbe Vertessen.20:09
Tentativo fallito. Kristian Dimitrov (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Serginho con cross da calcio d'angolo.20:09
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Salisburgo).20:08
Tiro respinto. David Kusso (Levski Sofia) un tiro di sinistro da centro area.20:08
Tiro respinto. David Kusso (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area. Assist di Everton Bala.20:08
Tentativo fallito. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Serginho con cross.20:08
Yorbe Vertessen (Salisburgo) e' ammonito per fallo.20:05
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).20:05
Gasper Trdin (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Sostituzione, Salisburgo. Damir Redzic sostituisce Sota Kitano.20:03
Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area.20:02
Bartosz Mazurek (Salisburgo) e' ammonito per fallo.20:01
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).20:01
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Sostituzione, Levski Sofia. David Kusso sostituisce Álex Centelles.19:59
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:58
Gasper Trdin (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Haris Tabakovic (Salisburgo) e' ammonito.19:57
Haris Tabakovic (Salisburgo) cade ma ha simulato.19:57
Tentativo fallito. Nikolas Veratschnig (Salisburgo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Schmid con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56
Álex Centelles (Levski Sofia) e' ammonito per fallo.19:55
Nikolas Veratschnig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55
Fallo di Álex Centelles (Levski Sofia).19:55
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:54
Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sota Kitano.19:53
Fallo di Kévin Boma (Salisburgo).19:51
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:51
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tentativo fallito. Nikolas Veratschnig (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Edmund Baidoo.19:50
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:50
Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:50
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Kévin Boma (Salisburgo).19:49
Tiro respinto. Álex Centelles (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Christian Makoun.19:48
Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Álex Centelles con cross.19:48
Inizia il Secondo tempo Levski Sofia 0, Salisburgo 1.19:46
Primo tempo terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.19:31
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).19:30
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Serginho (Levski Sofia).19:30
Tiro respinto. Álex Centelles (Levski Sofia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Reinaldo.19:27
Sota Kitano (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:26
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).19:26
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Gol! Levski Sofia 0, Salisburgo 1. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.Gol confermato dopo VAR Review.19:24
Tiro parato. Bartosz Mazurek (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Schmid.19:22
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Abubakr Barry (Salisburgo).19:18
Tiro respinto. Aldair (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Everton Bala.19:18
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Salisburgo).19:17
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:11
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Levski Sofia).19:08
Tiro parato. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.19:08
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:08
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Dominik Schmid (Salisburgo).19:07
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abubakr Barry.19:07
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).19:06
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tentativo fallito. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christian Makoun.19:04
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:02
Maicon (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Dominik Schmid (Salisburgo).18:58
Everton Bala (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Everton Bala (Levski Sofia).18:56
Tentativo fallito. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Serginho con cross da calcio d'angolo.18:54
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Tim Drexler (Salisburgo).18:53
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Maicon (Levski Sofia).18:50
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).18:49
Fallo di Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).18:46
Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Vasil Levski National Stadium
Città: Sofia
Capienza: 43632 spettatori17:41
Levski Sofia - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di Levski Sofia - Salisburgo sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente il Levski Sofia si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Levski Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Levski Sofia e Salisburgo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Levski Sofia non ha mai vinto, il Salisburgo ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Levski Sofia-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Levski Sofia
|Salisburgo
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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