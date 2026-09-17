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Levski Sofia-Salisburgo: 0-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia
17 Settembre 2026 ore 18:45
Levski Sofia
0
Salisburgo
1
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Emara
  1. 39' 0-1 Haris Tabakovic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.20:35

  3. 90'+4'

    Fallo di Gasper Trdin (Levski Sofia).20:34

  4. 90'+4'

    Karim Konaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  5. 90'+3'

    Abubakr Barry (Salisburgo) e' ammonito.20:34

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aldair in seguito a un calcio da fermo.20:33

  7. 90'+1'

    David Kusso (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  9. 90'+1'

    Fallo di Damir Redzic (Salisburgo).20:32

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31

  11. 90'

    Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).20:31

  12. 90'

    Gasper Trdin (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  13. 89'

    Sostituzione, Salisburgo. Frans Krätzig sostituisce Edmund Baidoo.20:30

  15. 88'

    Sostituzione, Levski Sofia. Asen Mitkov sostituisce Christian Makoun.20:29

  16. 88'

    Sostituzione, Levski Sofia. Stivan Stoyanchov sostituisce Everton Bala.20:28

  17. 87'

    Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:28

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Christian Makoun (Levski Sofia).20:27

  19. 85'

    Fallo di Mazire Soula (Levski Sofia).20:26

  21. 85'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  22. 84'

    Fallo di mano di Haris Tabakovic (Salisburgo).20:25

  23. 83'

    Tentativo fallito. Serginho (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Maicon.20:24

  24. 81'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  25. 81'

    Fallo di Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).20:22

  27. 81'

    Tiro parato. Dominik Schmid (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22

  28. 80'

    Nikolas Veratschnig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:21

  29. 80'

    Fallo di David Kusso (Levski Sofia).20:21

  30. 80'

    Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Karim Konaté.20:21

  31. 77'

    Sostituzione, Levski Sofia. Mazire Soula sostituisce Armstrong Oko-Flex.20:17

  33. 76'

    Sostituzione, Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez sostituisce Reinaldo.20:17

  34. 75'

    Fallo di David Kusso (Levski Sofia).20:15

  35. 75'

    Damir Redzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  36. 73'

    Fallo di Karim Konaté (Salisburgo).20:14

  37. 73'

    Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  39. 73'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).20:13

  40. 70'

    Tiro respinto. Maicon (Levski Sofia) un tiro di sinistro da fuori area.20:11

  41. 69'

    Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10

  42. 69'

    Fallo di Karim Konaté (Salisburgo).20:10

  43. 69'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Yorbe Vertessen.20:09

  45. 68'

    Tentativo fallito. Kristian Dimitrov (Levski Sofia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Serginho con cross da calcio d'angolo.20:09

  46. 67'

    Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Salisburgo).20:08

  47. 67'

    Tiro respinto. David Kusso (Levski Sofia) un tiro di sinistro da centro area.20:08

  48. 67'

    Tiro respinto. David Kusso (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area. Assist di Everton Bala.20:08

  49. 67'

    Tentativo fallito. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Serginho con cross.20:08

  51. 65'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) e' ammonito per fallo.20:05

  52. 65'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).20:05

  53. 65'

    Gasper Trdin (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  54. 63'

    Sostituzione, Salisburgo. Damir Redzic sostituisce Sota Kitano.20:03

  55. 61'

    Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area.20:02

  57. 60'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) e' ammonito per fallo.20:01

  58. 60'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).20:01

  59. 60'

    Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  60. 58'

    Sostituzione, Levski Sofia. David Kusso sostituisce Álex Centelles.19:59

  61. 58'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:58

  63. 58'

    Gasper Trdin (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  64. 56'

    Haris Tabakovic (Salisburgo) e' ammonito.19:57

  65. 56'

    Haris Tabakovic (Salisburgo) cade ma ha simulato.19:57

  66. 55'

    Tentativo fallito. Nikolas Veratschnig (Salisburgo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dominik Schmid con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56

  67. 55'

    Álex Centelles (Levski Sofia) e' ammonito per fallo.19:55

  69. 54'

    Nikolas Veratschnig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55

  70. 54'

    Fallo di Álex Centelles (Levski Sofia).19:55

  71. 53'

    Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  72. 53'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:54

  73. 52'

    Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sota Kitano.19:53

  75. 51'

    Fallo di Kévin Boma (Salisburgo).19:51

  76. 51'

    Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51

  77. 50'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:51

  78. 50'

    Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  79. 49'

    Tentativo fallito. Nikolas Veratschnig (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Edmund Baidoo.19:50

  81. 49'

    Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:50

  82. 49'

    Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:50

  83. 48'

    Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Kévin Boma (Salisburgo).19:49

  84. 48'

    Tiro respinto. Álex Centelles (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Christian Makoun.19:48

  85. 48'

    Tiro respinto. Everton Bala (Levski Sofia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Álex Centelles con cross.19:48

  87. Inizia il Secondo tempo Levski Sofia 0, Salisburgo 1.19:46

  88. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Levski Sofia 0, Salisburgo 1.19:31

  89. 45'+1'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).19:30

  90. 45'+1'

    Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  93. 45'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  94. 45'

    Fallo di Serginho (Levski Sofia).19:30

  95. 42'

    Tiro respinto. Álex Centelles (Levski Sofia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Reinaldo.19:27

  96. 41'

    Sota Kitano (Salisburgo) e' ammonito per fallo.19:26

  97. 41'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).19:26

  99. 41'

    Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  100. 39'

    Gol! Levski Sofia 0, Salisburgo 1. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.Gol confermato dopo VAR Review.19:24

  101. 37'

    Tiro parato. Bartosz Mazurek (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Schmid.19:22

  102. 33'

    Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Abubakr Barry (Salisburgo).19:18

  103. 33'

    Tiro respinto. Aldair (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Everton Bala.19:18

  105. 32'

    Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Salisburgo).19:17

  106. 26'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).19:11

  107. 26'

    Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  108. 23'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Svetoslav Vutsov (Levski Sofia).19:08

  109. 23'

    Tiro parato. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.19:08

  111. 23'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:08

  112. 23'

    Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  113. 22'

    Fallo di Dominik Schmid (Salisburgo).19:07

  114. 22'

    Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  115. 22'

    Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abubakr Barry.19:07

  117. 21'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).19:06

  118. 21'

    Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  119. 19'

    Tentativo fallito. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christian Makoun.19:04

  120. 17'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:02

  121. 17'

    Maicon (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  123. 13'

    Fallo di Dominik Schmid (Salisburgo).18:58

  124. 13'

    Everton Bala (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  125. 11'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  126. 11'

    Fallo di Everton Bala (Levski Sofia).18:56

  127. 10'

    Tentativo fallito. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Serginho con cross da calcio d'angolo.18:54

  129. 8'

    Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Tim Drexler (Salisburgo).18:53

  130. 5'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Maicon (Levski Sofia).18:50

  131. 4'

    Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  132. 4'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).18:49

  133. Fallo di Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).18:46

  135. Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  136. Inizia il Primo tempo.18:45

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Vasil Levski National Stadium
    Città: Sofia
    Capienza: 43632 spettatori17:41

Formazioni Levski Sofia - Salisburgo

Levski Sofia
Salisburgo
TITOLARI LEVSKI SOFIA
  • (92) SVETOSLAV VUTSOV (P)
  • (50) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (4) CHRISTIAN MAKOUN (D)
  • (3) MAICON (D)
  • (21) ALDAIR (D)
  • (11) ARMSTRONG OKO-FLEX (C)
  • (20) ÁLEX CENTELLES (C)
  • (18) GASPER TRDIN (C)
  • (17) EVERTON BALA (C)
  • (35) SERGINHO (C)
  • (7) REINALDO (A)
PANCHINA LEVSKI SOFIA
  • (28) STIVAN STOYANCHOV (A)
  • (8) MARKO GRUJIC (C)
  • (1) OGNYAN VLADIMIROV (P)
  • (27) DAVID KUSSO (A)
  • (2) HEVERTTON SANTOS (D)
  • (9) JUAN ESTEBAN PEREA SANCHEZ (A)
  • (10) ASEN MITKOV (C)
  • (22) MAZIRE SOULA (A)
  • (78) MARTIN LUKOV (P)
ALLENATORE LEVSKI SOFIA
  • Julio Velázquez
TITOLARI SALISBURGO
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (44) KÉVIN BOMA (D)
  • (18) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (21) TIM DREXLER (D)
  • (20) EDMUND BAIDOO (C)
  • (15) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (11) YORBE VERTESSEN (C)
  • (8) SOTA KITANO (C)
  • (32) ABUBAKR BARRY (C)
  • (9) HARIS TABAKOVIC (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (23) DAMIR REDZIC (A)
  • (33) ABOUBACAR CAMARA (C)
  • (4) JOHN MELLBERG (D)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
  • (39) LEANDRO MORGALLA (D)
  • (41) NIKOLA SARCEVIC (P)
  • (7) UMUT TOHUMCU (C)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (35) JESPER LINDSTRØM (C)
  • (1) CHRISTIAN FRÜCHTL (P)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Danny Röhl
PREPARTITA

Levski Sofia - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di Levski Sofia - Salisburgo sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente il Levski Sofia si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Levski Sofia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Levski Sofia e Salisburgo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Levski Sofia non ha mai vinto, il Salisburgo ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Levski Sofia-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I due soli precedenti tra Levski Sofia e Salisburgo risalgono alla stagione inaugurale della UEFA Europa League 2009/10, in cui squadra austriaca ha vinto 1-0 sia in casa che in trasferta nella fase a gironi.
  • Il Levski Sofia ha vinto soltanto uno dei quattro confronti in grandi tornei europei contro squadre austriache, battendo per 1-0 lo Sturm Graz in casa nella Coppa UEFA 2002/03; inoltre, tutte le quattro partite sono terminate con il punteggio di 1-0 (1V, 3P).
  • Includendo i preliminari, il Levski Sofia ha tenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite casalinghe in Europa. L'ultima gara interna dei bulgari in una grande competizione europea risale al dicembre 2010, terminata 1-0 contro lo Sporting CP.
  • Il Salisburgo ha perso tutte le ultime nove trasferte di UEFA Europa League, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Celtic nella fase a gironi 2018/19.
  • L'allenatore del Salisburgo, Danny Röhl, ha guidato i Rangers nella fase a gironi della UEFA Europa League 2025/26, vincendo soltanto una delle sei partite disputate (1N, 4P) e venendo poi eliminato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Levski SofiaSalisburgo
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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