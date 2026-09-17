Incontro terminato, Lillestrøm 1, Torreense 2.
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Incontro terminato, Lillestrøm 1, Torreense 2.
Secondo tempo terminato, Lillestrøm 1, Torreense 2.22:55
Tiro respinto. Lars Ranger (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daniel Bassi.22:55
Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lars Ranger con cross.22:54
Tentativo fallito. Daniel Bassi (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.22:53
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Juan María Alcedo (Torreense).22:52
Fallo di Eric Kitolano (Lillestrøm).22:51
Adriel (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Tiro respinto. Volnei Feltes (Torreense) un tiro di destro da fuori area.22:50
Fallo di Ruben Gabrielsen (Lillestrøm).22:49
André Simões (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Tiro respinto. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area. Assist di Frederik Elkær.22:47
Sostituzione, Torreense. Stopira sostituisce Javi Vázquez.22:47
Sostituzione, Torreense. Juan María Alcedo sostituisce Dany Jean.22:46
Fallo di Kevin Krygård (Lillestrøm).22:46
André Simões (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Tiro respinto. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area.22:45
Secondo cartellino giallo per Nuha Jatta (Torreense) per fallo.22:44
Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Nuha Jatta (Torreense).22:44
Fallo di Frederik Elkær (Lillestrøm).22:43
Nuha Jatta (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Lars Ranger (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sander Foss.22:41
Tiro respinto. Lars Ranger (Lillestrøm) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vá.22:40
Sostituzione, Lillestrøm. Henrik Melland sostituisce Gustav Nyheim.22:40
Gol! Lillestrøm 1, Torreense 2. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vá.22:38
Kevin Krygård (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Musa Drammeh (Torreense).22:38
Sostituzione, Torreense. André Simões sostituisce João Marques.22:37
Sostituzione, Torreense. Musa Drammeh sostituisce Malik Abubakari.22:37
Fallo di Kevin Krygård (Lillestrøm).22:36
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Sostituzione, Lillestrøm. Kevin Krygård sostituisce Filip Ottosson.22:36
Tentativo fallito. Vá (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:35
Tiro respinto. Filip Ottosson (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thomas Lehne Olsen.22:35
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Dany Jean (Torreense).22:33
Tiro parato. Filip Ottosson (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Bassi.22:32
Tentativo fallito. Frederik Elkær (Lillestrøm) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:32
Dany Jean (Torreense) e' ammonito per fallo.22:30
Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Dany Jean (Torreense).22:30
Nuha Jatta (Torreense) e' ammonito.22:29
Nuha Jatta (Torreense) cade ma ha simulato.22:29
Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).22:28
Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Tentativo fallito. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da David Bruno (Torreense).22:25
Sostituzione, Torreense. Nuha Jatta sostituisce Manu Pozo.22:24
Filip Ottosson (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di João Marques (Torreense).22:22
Fallo di Daniel Bassi (Lillestrøm).22:21
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Gara riprende.22:20
Sostituzione, Lillestrøm. Daniel Bassi sostituisce Yaw Paintsil.22:20
Sostituzione, Lillestrøm. Eric Kitolano sostituisce Ylldren Ibrahimaj.22:20
Sostituzione, Lillestrøm. Thomas Lehne Olsen sostituisce Fredrik Gulbrandsen.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) per infortunio.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Adriel (Torreense) per infortunio.22:19
Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.22:18
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).22:17
David Bruno (Torreense) e' ammonito.22:16
Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di David Bruno (Torreense).22:16
Fallo di Ruben Gabrielsen (Lillestrøm).22:15
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Tentativo fallito. Malik Abubakari (Torreense) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Manu Pozo con cross.22:13
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).22:12
Tiro respinto. Lars Ranger (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vá.22:12
Manu Pozo (Torreense) e' ammonito.22:11
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di João Marques (Torreense).22:11
Gol! Lillestrøm 0, Torreense 2. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Vázquez con cross.22:08
Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).22:07
Dany Jean (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Amine Oudrhiri (Torreense).22:07
Lars Ranger (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Javi Vázquez (Torreense).22:06
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Frederik Elkær (Lillestrøm).22:05
Inizia il Secondo tempo Lillestrøm 0, Torreense 1.22:05
Primo tempo terminato, Lillestrøm 0, Torreense 1.21:50
Tiro parato. Yaw Paintsil (Lillestrøm) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vá.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48
Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).21:48
Malik Abubakari (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da João Marques (Torreense).21:46
Tentativo fallito. Vá (Lillestrøm) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:46
Tiro respinto. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Frederik Elkær con cross.21:46
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Alejandro Alfaro (Torreense).21:46
Tiro respinto. Sander Foss (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ruben Gabrielsen.21:46
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).21:45
Tiro respinto. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Malik Abubakari.21:44
Sander Foss (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Malik Abubakari (Torreense).21:42
Fallo di Yaw Paintsil (Lillestrøm).21:41
Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fuorigioco. Ylldren Ibrahimaj(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Vá e' colto in fuorigioco.21:40
Gara riprende.21:39
Gara momentaneamente sospesa, João Marques (Torreense) per infortunio.21:38
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Adriel (Torreense).21:37
Tentativo fallito. Vá (Lillestrøm) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Frederik Elkær.21:37
Fallo di Gustav Nyheim (Lillestrøm).21:34
David Bruno (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Fallo di Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm).21:33
Amine Oudrhiri (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tiro respinto. Dany Jean (Torreense) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Marques.21:30
Tiro parato. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Vázquez con cross.21:28
Gol! Lillestrøm 0, Torreense 1. Alejandro Alfaro (Torreense) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di David Bruno con cross.21:25
Tentativo fallito. Ruben Gabrielsen (Lillestrøm) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Frederik Elkær con cross da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).21:24
Tiro parato. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Ottosson.21:24
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Javi Vázquez (Torreense).21:21
Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Manu Pozo (Torreense).21:18
Fallo di Gustav Nyheim (Lillestrøm).21:18
Malik Abubakari (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Tiro respinto. Amine Oudrhiri (Torreense) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Javi Vázquez con cross.21:17
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Ruben Gabrielsen (Lillestrøm).21:16
Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Amine Oudrhiri (Torreense).21:15
Tiro respinto. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dany Jean.21:13
Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di David Bruno (Torreense).21:10
Tentativo fallito. Lars Ranger (Lillestrøm) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sander Foss.21:09
Yaw Paintsil (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Amine Oudrhiri (Torreense).21:09
Tentativo fallito. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dany Jean.21:06
Tiro parato. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gustav Nyheim.21:06
Tentativo fallito. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alejandro Alfaro con cross.21:04
Tiro respinto. Fredrik Gulbrandsen (Lillestrøm) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vá.21:04
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Arasen Stadion
Città: Lillestrøm
Capienza: 11637 spettatori20:07
Lillestrøm - Torreense è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.
Arbitro di Lillestrøm - Torreense sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente il Lillestrøm si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Torreense si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lillestrøm ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Torreense ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Lillestrøm e Torreense è la prima che si affrontano in campionato.
Lillestrøm-Torreense ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lillestrøm
|Torreense
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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