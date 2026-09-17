Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07

PREPARTITA

Lillestrøm - Torreense è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.

Arbitro di Lillestrøm - Torreense sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente il Lillestrøm si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Torreense si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lillestrøm ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Torreense ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Lillestrøm e Torreense è la prima che si affrontano in campionato.

Lillestrøm-Torreense ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torreense è la 24ª squadra portoghese diversa a partecipare a una delle principali competizioni europee e la prima a debuttare dal Rio Ave in Europa League 2013/14.

L'unico precedente del Lillestrøm contro avversarie portoghesi in una delle principali competizioni europee risale al primo turno della Coppa delle Coppe 1986/87, quando fu eliminato dal Benfica con un 4-1 complessivo.

Il Lillestrøm partecipa a una delle principali competizioni europee per la prima volta dalla stagione 2000/01, quando raggiunse il secondo turno di Coppa UEFA prima di essere eliminato dall'Alavés, finalista di quell'edizione.

Il Torreense è la prima squadra a partecipare alla fase principale di Europa League provenendo da una serie inferiore rispetto al massimo campionato nazionale dallo Zurigo nella stagione 2016/17.

Fredrik Gulbrandsen del Lillestrøm ha segnato otto gol in 42 presenze in Europa League, vestendo le maglie di Molde, Salisburgo e Istanbul Basaksehir; nessun giocatore norvegese ha segnato più gol di lui nella competizione (dal 2009/10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: