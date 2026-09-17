Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

OFI - Hoffenheim è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion.

Arbitro di OFI - Hoffenheim sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Valentina Gómez.

Attualmente l'OFI si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Hoffenheim si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'OFI ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Hoffenheim ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

OFI e Hoffenheim è la prima che si affrontano in campionato.

OFI-Hoffenheim ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo dell'OFI contro un'avversaria tedesca risale alla fase a gironi della Coppa Intertoto UEFA 1995: sconfitta per 1-0 in casa del Bayer Leverkusen. L'Hoffenheim, invece, non ha mai affrontato una squadra greca in una competizione ufficiale.

Questa sarà la prima partita dell'OFI in una grande competizione europea, dal secondo turno della Coppa UEFA 2000/01, quando pareggiò per 2-2 in casa all'andata contro lo Slavia Praga, prima di perdere per 4-1 al ritorno.

Questa sarà la quinta stagione dell'Hoffenheim in una grande competizione europea; i tedeschi sono rimasti imbattuti nella gara d'esordio in ciascuna delle ultime tre partecipazioni (1V, 2N), pareggiando nella più recente per 1-1 contro il Midtjylland nella UEFA Europa League 2024/25.

Taxiarchis Fountas, dell'OFI, ha segnato soltanto una volta in 12 partite di UEFA Europa League, realizzando il primo gol del match per il Rapid Vienna nella sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Arsenal nell'ottobre 2020.

Christian Ilzer ha vinto solo quattro delle 22 partite (6N, 12P) disputate in UEFA Europa League, tutte ottenute nella fase a gironi tra le stagioni 2022/23 e 2024/25, alla guida dello Sturm Graz e dell'attuale club, l'Hoffenheim.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: