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OFI-Hoffenheim: 2-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Pankritio Stadium di Heraklion
17 Settembre 2026 ore 18:45
OFI
2
Hoffenheim
0
Partita finita
Arbitro: Javier Alberola Rojas
  1. 30' 1-0 Aitor Cantalapiedra
  2. 84' 2-0 Georgios Kanellopoulos
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, OFI 2, Hoffenheim 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, OFI 2, Hoffenheim 0.20:37

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Borja González (OFI) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:36

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Bambasé Conté (Hoffenheim).20:35

  5. 90'+1'

    Fuorigioco. Vladimír Coufal(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:34

  6. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Kostoulas (OFI).20:34

  7. 90'+1'

    Fuorigioco. Konstantinos Kostoulas(OFI) prova il lancio lungo, ma Thiago Nuss e' colto in fuorigioco.20:33

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  10. 89'

    Ozan Kabak (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  11. 89'

    Fallo di Aaron Leya Iseka (OFI).20:31

  12. 88'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).20:30

  13. 88'

    Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  15. 87'

    Tentativo fallito. Konstantinos Kostoulas (OFI) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Borja González con cross da calcio d'angolo.20:29

  16. 86'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Koki Machida (Hoffenheim).20:28

  17. 86'

    Tiro respinto. Thiago Nuss (OFI) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikolaos Athanasiou.20:28

  18. 85'

    Ozan Kabak (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27

  19. 85'

    Fallo di Borja González (OFI).20:27

  21. 84'

    Gol! OFI 2, Hoffenheim 0. Georgios Kanellopoulos (OFI) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Borja González con cross da calcio d'angolo.20:26

  22. 83'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).20:26

  23. 82'

    Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Wouter Burger (Hoffenheim).20:25

  24. 80'

    Leon Avdullahu (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  25. 80'

    Fallo di Aaron Leya Iseka (OFI).20:23

  27. 80'

    Sostituzione, OFI. Aaron Leya Iseka sostituisce Kenan Kodro.20:23

  28. 80'

    Sostituzione, OFI. Borja González sostituisce Lorenzo Dickmann.20:22

  29. 78'

    Tentativo fallito. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wouter Burger con cross.20:21

  30. 77'

    Tiro parato. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:19

  31. 77'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).20:19

  33. 76'

    Gara riprende.20:18

  34. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikos Christogeorgos (OFI) per infortunio.20:17

  35. 75'

    Sostituzione, Hoffenheim. Fisnik Asllani sostituisce Adam Hlozek.20:17

  36. 74'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).20:17

  37. 74'

    Nikos Christogeorgos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  39. 74'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).20:16

  40. 72'

    Fuorigioco. Lorenzo Dickmann(OFI) prova il lancio lungo, ma Giannis Apostolakis e' colto in fuorigioco.20:14

  41. 71'

    Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).20:14

  42. 71'

    Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  43. 71'

    Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).20:13

  45. 71'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  46. 70'

    Sostituzione, OFI. Georgios Kanellopoulos sostituisce Andreas Bouchalakis.20:12

  47. 70'

    Sostituzione, OFI. Giannis Apostolakis sostituisce Aitor Cantalapiedra.20:12

  48. 67'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).20:10

  49. 67'

    Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  51. 67'

    Sostituzione, Hoffenheim. Adam Daghim sostituisce Mats Rots.20:09

  52. 67'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).20:09

  53. 66'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).20:08

  54. 65'

    Tentativo fallito. Bambasé Conté (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wouter Burger con cross.20:07

  55. 64'

    Aitor Cantalapiedra (OFI) e' ammonito per fallo.20:06

  57. 64'

    Bambasé Conté (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  58. 64'

    Fallo di Aitor Cantalapiedra (OFI).20:06

  59. 64'

    Tiro respinto. Andreas Bouchalakis (OFI) un tiro di sinistro da fuori area.20:06

  60. 63'

    Koki Machida (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.20:05

  61. 62'

    Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).20:05

  63. 62'

    Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05

  64. 61'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tim Lemperle.20:03

  65. 60'

    Sostituzione, OFI. Thiago Nuss sostituisce Taxiarchis Fountas.20:03

  66. 60'

    Sostituzione, Hoffenheim. Bambasé Conté sostituisce Patrick Wimmer.20:02

  67. 60'

    Sostituzione, Hoffenheim. Andrej Kramaric sostituisce Nathan De Cat.20:02

  69. 59'

    Tiro respinto. Leon Avdullahu (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vladimír Coufal.20:02

  70. 58'

    Fallo di mano di Patrick Wimmer (Hoffenheim).20:01

  71. 57'

    Fallo di Nathan De Cat (Hoffenheim).20:00

  72. 57'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  73. 57'

    Tiro parato. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nathan De Cat.19:59

  75. 56'

    Thanasis Androutsos (OFI) e' ammonito per fallo.19:59

  76. 56'

    Adam Hlozek (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  77. 56'

    Fallo di Thanasis Androutsos (OFI).19:59

  78. 55'

    Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).19:58

  79. 55'

    Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58

  81. 54'

    Tentativo fallito. Taxiarchis Fountas (OFI) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikolaos Athanasiou con cross.19:56

  82. 54'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:56

  83. 54'

    Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  84. 53'

    Nathan De Cat (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:55

  85. 53'

    Fallo di Nathan De Cat (Hoffenheim).19:55

  87. 53'

    Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  88. 50'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Koki Machida.19:52

  89. 49'

    Tiro respinto. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tim Lemperle.19:52

  90. 48'

    Tentativo fallito. Mats Rots (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Patrick Wimmer.19:50

  91. 47'

    Tiro parato. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tim Lemperle con cross.19:50

  93. 47'

    Fuorigioco. Nathan De Cat(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Patrick Wimmer e' colto in fuorigioco.19:49

  94. Inizia il Secondo tempo OFI 1, Hoffenheim 0.19:48

  95. 45'

    Sostituzione, Hoffenheim. Koki Machida sostituisce Albian Hajdari.19:48

  96. 45'+3'

    Primo tempo terminato, OFI 1, Hoffenheim 0.19:32

  97. 45'+2'

    Fallo di Adam Hlozek (Hoffenheim).19:31

  99. 45'+2'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  100. 45'+2'

    Tiro respinto. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area.19:31

  101. 45'+1'

    Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross.19:31

  102. 45'+1'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).19:30

  103. 45'+1'

    Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  105. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  106. 44'

    Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.19:28

  107. 43'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).19:28

  108. 43'

    Tiro respinto. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nathan De Cat.19:28

  109. 43'

    Gara riprende.19:27

  111. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Thanasis Androutsos (OFI) per infortunio.19:26

  112. 41'

    Tiro respinto. Ozan Kabak (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area. Assist di Vladimír Coufal.19:26

  113. 41'

    Tiro respinto. Patrick Wimmer (Hoffenheim) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Wouter Burger con cross.19:25

  114. 40'

    Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  115. 40'

    Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).19:24

  117. 39'

    Fallo di Adam Hlozek (Hoffenheim).19:23

  118. 39'

    Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  119. 37'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).19:21

  120. 37'

    Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  121. 35'

    Fallo di Albian Hajdari (Hoffenheim).19:19

  123. 35'

    Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  124. 34'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal con cross.19:18

  125. 34'

    Leon Avdullahu (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18

  126. 34'

    Fallo di Kenan Kodro (OFI).19:18

  127. 30'

    Gol! OFI 1, Hoffenheim 0. Aitor Cantalapiedra (OFI) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kenan Kodro in seguito a un contropiede.19:15

  129. 26'

    Patrick Wimmer (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

  130. 26'

    Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).19:11

  131. 24'

    Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).19:09

  132. 24'

    Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  133. 23'

    Vladimír Coufal (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:08

  135. 23'

    Fallo di Vladimír Coufal (Hoffenheim).19:08

  136. 23'

    Aitor Cantalapiedra (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08

  137. 21'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).19:06

  138. 21'

    Aitor Cantalapiedra (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06

  139. 20'

    Tiro parato. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Wimmer.19:04

  141. 19'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).19:03

  142. 19'

    Nikos Christogeorgos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  143. 17'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).19:01

  144. 17'

    Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  145. 16'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Wouter Burger.19:01

  147. 15'

    Fuorigioco. Patrick Wimmer(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Tim Lemperle e' colto in fuorigioco.18:59

  148. 14'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).18:59

  149. 12'

    Tiro parato. Andreas Bouchalakis (OFI) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:56

  150. 12'

    Tentativo fallito. Aitor Cantalapiedra (OFI) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.18:56

  151. 11'

    Fallo di Albian Hajdari (Hoffenheim).18:55

  153. 11'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  154. 10'

    Tentativo fallito. Tim Lemperle (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Hlozek con cross da calcio d'angolo.18:54

  155. 9'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).18:53

  156. 8'

    Fallo di Patrick Wimmer (Hoffenheim).18:52

  157. 8'

    Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  159. 7'

    Tiro parato. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.18:52

  160. Inizia il Primo tempo.18:45

  161. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  163. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Pankritio Stadium
    Città: Heraklion
    Capienza: 26400 spettatori17:37

Formazioni OFI - Hoffenheim

OFI
Hoffenheim
TITOLARI OFI
  • (31) NIKOS CHRISTOGEORGOS (P)
  • (15) ACHILLEAS POUNGOURAS (D)
  • (5) KONSTANTINOS KOSTOULAS (D)
  • (2) KRESIMIR KRIZMANIC (D)
  • (24) LORENZO DICKMANN (C)
  • (41) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)
  • (14) THANASIS ANDROUTSOS (C)
  • (3) NIKOLAOS ATHANASIOU (C)
  • (11) TAXIARCHIS FOUNTAS (A)
  • (19) KENAN KODRO (A)
  • (10) AITOR CANTALAPIEDRA (A)
PANCHINA OFI
  • (90) PAVLOS KAINOURGIAKIS (D)
  • (30) THIAGO ROMANO (A)
  • (1) KLIDMAN LILO (P)
  • (46) GIANNIS THEODOSOULAKIS (A)
  • (21) GIANNIS APOSTOLAKIS (C)
  • (18) THIAGO NUSS (A)
  • (13) PANAGIOTIS KATSIKAS (P)
  • (8) GEORGIOS KANELLOPOULOS (C)
  • (16) CHRISTOS SHIELIS (D)
  • (6) ZISIS KARACHALIOS (C)
  • (17) BORJA GONZÁLEZ (D)
  • (9) AARON LEYA ISEKA (A)
ALLENATORE OFI
  • Christos Kontis
TITOLARI HOFFENHEIM
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (34) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (5) OZAN KABAK (D)
  • (39) MATS ROTS (D)
  • (21) ALBIAN HAJDARI (D)
  • (17) NATHAN DE CAT (C)
  • (18) WOUTER BURGER (C)
  • (7) LEON AVDULLAHU (C)
  • (8) PATRICK WIMMER (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (C)
  • (19) TIM LEMPERLE (A)
PANCHINA HOFFENHEIM
  • (27) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (2) ROBIN HRANÁC (D)
  • (20) BAMBASÉ CONTÉ (C)
  • (37) LUCA PHILIPP (P)
  • (36) LÚKAS PETERSSON (P)
  • (9) MAX MOERSTEDT (A)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (14) ADAM DAGHIM (A)
  • (15) VALENTIN GENDREY (D)
  • (22) ALEXANDER PRASS (D)
  • (28) KOKI MACHIDA (D)
  • (32) CAJETAN LENZ (C)
ALLENATORE HOFFENHEIM
  • Christian Ilzer
PREPARTITA

OFI - Hoffenheim è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion.
Arbitro di OFI - Hoffenheim sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Valentina Gómez.

Attualmente l'OFI si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Hoffenheim si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'OFI ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Hoffenheim ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

OFI e Hoffenheim è la prima che si affrontano in campionato.

OFI-Hoffenheim ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente europeo dell'OFI contro un'avversaria tedesca risale alla fase a gironi della Coppa Intertoto UEFA 1995: sconfitta per 1-0 in casa del Bayer Leverkusen. L'Hoffenheim, invece, non ha mai affrontato una squadra greca in una competizione ufficiale.
  • Questa sarà la prima partita dell'OFI in una grande competizione europea, dal secondo turno della Coppa UEFA 2000/01, quando pareggiò per 2-2 in casa all'andata contro lo Slavia Praga, prima di perdere per 4-1 al ritorno.
  • Questa sarà la quinta stagione dell'Hoffenheim in una grande competizione europea; i tedeschi sono rimasti imbattuti nella gara d'esordio in ciascuna delle ultime tre partecipazioni (1V, 2N), pareggiando nella più recente per 1-1 contro il Midtjylland nella UEFA Europa League 2024/25.
  • Taxiarchis Fountas, dell'OFI, ha segnato soltanto una volta in 12 partite di UEFA Europa League, realizzando il primo gol del match per il Rapid Vienna nella sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Arsenal nell'ottobre 2020.
  • Christian Ilzer ha vinto solo quattro delle 22 partite (6N, 12P) disputate in UEFA Europa League, tutte ottenute nella fase a gironi tra le stagioni 2022/23 e 2024/25, alla guida dello Sturm Graz e dell'attuale club, l'Hoffenheim.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

OFIHoffenheim
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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