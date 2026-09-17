Incontro terminato, OFI 2, Hoffenheim 0.
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Incontro terminato, OFI 2, Hoffenheim 0.
Secondo tempo terminato, OFI 2, Hoffenheim 0.20:37
Tentativo fallito. Borja González (OFI) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Bambasé Conté (Hoffenheim).20:35
Fuorigioco. Vladimír Coufal(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.20:34
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Kostoulas (OFI).20:34
Fuorigioco. Konstantinos Kostoulas(OFI) prova il lancio lungo, ma Thiago Nuss e' colto in fuorigioco.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Ozan Kabak (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Aaron Leya Iseka (OFI).20:31
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).20:30
Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Tentativo fallito. Konstantinos Kostoulas (OFI) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Borja González con cross da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Koki Machida (Hoffenheim).20:28
Tiro respinto. Thiago Nuss (OFI) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikolaos Athanasiou.20:28
Ozan Kabak (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27
Fallo di Borja González (OFI).20:27
Gol! OFI 2, Hoffenheim 0. Georgios Kanellopoulos (OFI) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Borja González con cross da calcio d'angolo.20:26
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Ozan Kabak (Hoffenheim).20:26
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Wouter Burger (Hoffenheim).20:25
Leon Avdullahu (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Aaron Leya Iseka (OFI).20:23
Sostituzione, OFI. Aaron Leya Iseka sostituisce Kenan Kodro.20:23
Sostituzione, OFI. Borja González sostituisce Lorenzo Dickmann.20:22
Tentativo fallito. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wouter Burger con cross.20:21
Tiro parato. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:19
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).20:19
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Nikos Christogeorgos (OFI) per infortunio.20:17
Sostituzione, Hoffenheim. Fisnik Asllani sostituisce Adam Hlozek.20:17
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).20:17
Nikos Christogeorgos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).20:16
Fuorigioco. Lorenzo Dickmann(OFI) prova il lancio lungo, ma Giannis Apostolakis e' colto in fuorigioco.20:14
Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).20:14
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).20:13
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Sostituzione, OFI. Georgios Kanellopoulos sostituisce Andreas Bouchalakis.20:12
Sostituzione, OFI. Giannis Apostolakis sostituisce Aitor Cantalapiedra.20:12
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).20:10
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Sostituzione, Hoffenheim. Adam Daghim sostituisce Mats Rots.20:09
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).20:09
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).20:08
Tentativo fallito. Bambasé Conté (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wouter Burger con cross.20:07
Aitor Cantalapiedra (OFI) e' ammonito per fallo.20:06
Bambasé Conté (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Aitor Cantalapiedra (OFI).20:06
Tiro respinto. Andreas Bouchalakis (OFI) un tiro di sinistro da fuori area.20:06
Koki Machida (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.20:05
Fallo di Koki Machida (Hoffenheim).20:05
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tim Lemperle.20:03
Sostituzione, OFI. Thiago Nuss sostituisce Taxiarchis Fountas.20:03
Sostituzione, Hoffenheim. Bambasé Conté sostituisce Patrick Wimmer.20:02
Sostituzione, Hoffenheim. Andrej Kramaric sostituisce Nathan De Cat.20:02
Tiro respinto. Leon Avdullahu (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vladimír Coufal.20:02
Fallo di mano di Patrick Wimmer (Hoffenheim).20:01
Fallo di Nathan De Cat (Hoffenheim).20:00
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tiro parato. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nathan De Cat.19:59
Thanasis Androutsos (OFI) e' ammonito per fallo.19:59
Adam Hlozek (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Thanasis Androutsos (OFI).19:59
Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).19:58
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Tentativo fallito. Taxiarchis Fountas (OFI) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nikolaos Athanasiou con cross.19:56
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).19:56
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Nathan De Cat (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:55
Fallo di Nathan De Cat (Hoffenheim).19:55
Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Koki Machida.19:52
Tiro respinto. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tim Lemperle.19:52
Tentativo fallito. Mats Rots (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Patrick Wimmer.19:50
Tiro parato. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tim Lemperle con cross.19:50
Fuorigioco. Nathan De Cat(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Patrick Wimmer e' colto in fuorigioco.19:49
Inizia il Secondo tempo OFI 1, Hoffenheim 0.19:48
Sostituzione, Hoffenheim. Koki Machida sostituisce Albian Hajdari.19:48
Primo tempo terminato, OFI 1, Hoffenheim 0.19:32
Fallo di Adam Hlozek (Hoffenheim).19:31
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Tiro respinto. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area.19:31
Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross.19:31
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).19:30
Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Wouter Burger (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).19:28
Tiro respinto. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nathan De Cat.19:28
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Thanasis Androutsos (OFI) per infortunio.19:26
Tiro respinto. Ozan Kabak (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area. Assist di Vladimír Coufal.19:26
Tiro respinto. Patrick Wimmer (Hoffenheim) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Wouter Burger con cross.19:25
Wouter Burger (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).19:24
Fallo di Adam Hlozek (Hoffenheim).19:23
Lorenzo Dickmann (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).19:21
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Albian Hajdari (Hoffenheim).19:19
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal con cross.19:18
Leon Avdullahu (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Fallo di Kenan Kodro (OFI).19:18
Gol! OFI 1, Hoffenheim 0. Aitor Cantalapiedra (OFI) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kenan Kodro in seguito a un contropiede.19:15
Patrick Wimmer (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Fallo di Nikolaos Athanasiou (OFI).19:11
Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).19:09
Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Vladimír Coufal (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Vladimír Coufal (Hoffenheim).19:08
Aitor Cantalapiedra (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).19:06
Aitor Cantalapiedra (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06
Tiro parato. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Wimmer.19:04
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).19:03
Nikos Christogeorgos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).19:01
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Wouter Burger.19:01
Fuorigioco. Patrick Wimmer(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Tim Lemperle e' colto in fuorigioco.18:59
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).18:59
Tiro parato. Andreas Bouchalakis (OFI) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:56
Tentativo fallito. Aitor Cantalapiedra (OFI) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.18:56
Fallo di Albian Hajdari (Hoffenheim).18:55
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tentativo fallito. Tim Lemperle (Hoffenheim) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adam Hlozek con cross da calcio d'angolo.18:54
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).18:53
Fallo di Patrick Wimmer (Hoffenheim).18:52
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Tiro parato. Wouter Burger (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.18:52
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pankritio Stadium
Città: Heraklion
Capienza: 26400 spettatori17:37
OFI - Hoffenheim è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion.
Arbitro di OFI - Hoffenheim sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Valentina Gómez.
Attualmente l'OFI si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Hoffenheim si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'OFI ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Hoffenheim ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
OFI e Hoffenheim è la prima che si affrontano in campionato.
OFI-Hoffenheim ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|OFI
|Hoffenheim
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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