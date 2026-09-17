Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Real Sociedad - Bournemouth è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Bournemouth sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il Real Sociedad si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bournemouth si trova 13° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Real Sociedad ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Bournemouth ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Real Sociedad e Bournemouth è la prima che si affrontano in campionato.

Real Sociedad-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Si tratta del primo incontro in assoluto tra Real Sociedad e Bournemouth, con la formazione spagnola che ha vinto solo una delle precedenti 10 sfide contro squadre inglesi (3N, 6P).

La Real Sociedad ha raggiunto gli ottavi di finale nella sua più recente stagione nelle competizioni europee, nell'Europa League 2024/25. La squadra spagnola è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe (4V, 1N).

Il Bournemouth parteciperà per la prima volta ad una delle principali competizioni europee, mentre Marco Rose guiderà una squadra nella competizione per la prima volta dal 2021/22, quando era alla guida del Borussia Dortmund.

La Real Sociedad ha perso solo due delle ultime 15 partite casalinghe nella fase a gironi delle principali competizioni europee (8V, 5N), mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime cinque.

Mikel Oyarzabal detiene il record di presenze (40) e di gol (12) con la Real Sociedad nelle principali competizioni europee. L'attaccante ha partecipato a 10 reti nelle sue ultime 13 gare da titolare in Europa League (8 gol, 2 assist), andando a segno in ciascuna delle ultime tre presenze nella stagione 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: