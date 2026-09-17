Incontro terminato, Real Sociedad 1, Bournemouth 2.
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Incontro terminato, Real Sociedad 1, Bournemouth 2.
Secondo tempo terminato, Real Sociedad 1, Bournemouth 2.22:52
Fuorigioco. David Brooks(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Alex Scott e' colto in fuorigioco.22:51
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Marcus Tavernier (Bournemouth).22:50
Fallo di Orri Óskarsson (Real Sociedad).22:49
Ryan Christie (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tiro parato. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.22:48
Tiro respinto. Jon Martín (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area. Assist di Mamadou Sarr.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Bafodé Diakité (Bournemouth).22:48
Tentativo fallito. Jon Martín (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Gómez con cross da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adrien Truffert (Bournemouth).22:45
Tiro parato. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arsen Zakharyan.22:43
Sostituzione, Real Sociedad. Arsen Zakharyan sostituisce Yangel Herrera.22:41
Sostituzione, Real Sociedad. Takefusa Kubo sostituisce Ander Barrenetxea.22:41
Sostituzione, Bournemouth. David Brooks sostituisce Justin Kluivert.22:41
Tiro respinto. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area.22:40
Tiro respinto. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ander Barrenetxea.22:40
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da António Silva (Bournemouth).22:40
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Bafodé Diakité (Bournemouth).22:39
Unai Marrero (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).22:37
Tentativo fallito. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di destro da centro area tira alto.22:35
Orri Óskarsson (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Orri Óskarsson (Real Sociedad).22:33
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).22:32
Justin Kluivert (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Sostituzione, Real Sociedad. Luka Sucic sostituisce Mikel Oyarzabal.22:31
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Gonçalo Guedes.22:31
Tiro respinto. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.22:30
Sostituzione, Bournemouth. Álvaro Rodríguez sostituisce Evanilson.22:29
Sostituzione, Bournemouth. Ben Gannon-Doak sostituisce Rayan.22:29
Bafodé Diakité (Bournemouth) e' ammonito per fallo.22:27
Sergio Gómez (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).22:27
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).22:26
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Justin Kluivert (Bournemouth).22:24
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).22:23
Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Bournemouth).22:22
Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Gómez.22:22
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).22:22
Tentativo fallito. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:22
Tiro parato. Evanilson (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan.22:21
Sostituzione, Bournemouth. Ryan Christie sostituisce Tyler Adams.22:20
Sostituzione, Bournemouth. Bafodé Diakité sostituisce Adam Smith.22:20
Fuorigioco. Alex Scott(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Marcus Tavernier e' colto in fuorigioco.22:20
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Adam Smith (Bournemouth).22:19
Sostituzione, Real Sociedad. Jon Gorrotxategi sostituisce Beñat Turrientes.22:16
Gol! Real Sociedad 1, Bournemouth 2. Sergio Gómez (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla lunga distanza palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luken Beitia.22:15
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Bournemouth).22:14
Tiro parato. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Guedes.22:14
Tentativo fallito. Alex Scott (Bournemouth) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Sergio Gómez (Real Sociedad).22:11
Adrien Truffert (Bournemouth) e' ammonito per fallo.22:09
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09
Fallo di Adrien Truffert (Bournemouth).22:09
Yangel Herrera (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Tyler Adams (Bournemouth).22:08
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da James Hill (Bournemouth).22:07
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Tyler Adams (Bournemouth).22:07
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).22:05
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adrien Truffert (Bournemouth).22:04
Sostituzione, Real Sociedad. Gonçalo Guedes sostituisce Héctor Fort.22:03
Inizia il Secondo tempo Real Sociedad 0, Bournemouth 2.22:03
Primo tempo terminato, Real Sociedad 0, Bournemouth 2.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).21:44
Rayan (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Justin Kluivert (Bournemouth) e' ammonito per fallo.21:43
Sergio Gómez (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Justin Kluivert (Bournemouth).21:43
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Orri Óskarsson (Real Sociedad).21:42
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).21:41
Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Fuorigioco. Evanilson(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Justin Kluivert e' colto in fuorigioco.21:40
Tentativo fallito. Alex Scott (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di António Silva.21:39
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).21:38
Tyler Adams (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yangel Herrera.21:37
Unai Marrero (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di James Hill (Bournemouth).21:35
Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jon Martín (Real Sociedad).21:35
Fallo di Beñat Turrientes (Real Sociedad).21:34
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.21:33
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).21:33
Adam Smith (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tentativo fallito. António Silva (Bournemouth) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Scott con cross in seguito a un calcio da fermo.21:32
Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).21:31
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).21:29
Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Unai Marrero (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Evanilson (Bournemouth).21:28
Evanilson (Bournemouth) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Tavernier con cross in seguito a un calcio da fermo.21:25
Beñat Turrientes (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.21:24
Fallo di Beñat Turrientes (Real Sociedad).21:24
Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Fuorigioco. Beñat Turrientes(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mamadou Sarr e' colto in fuorigioco.21:24
Orri Óskarsson (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di António Silva (Bournemouth).21:23
Gol! Real Sociedad 0, Bournemouth 2. Rayan (Bournemouth) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Scott.21:20
Tentativo fallito. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adam Smith (Bournemouth).21:19
Fuorigioco. Alex Scott(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Evanilson e' colto in fuorigioco.21:15
Tiro respinto. Adrien Truffert (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marcus Tavernier.21:15
Decisione VAR: Gol Real Sociedad 0-1 Bournemouth (Justin Kluivert).21:13
Gol! Real Sociedad 0, Bournemouth 1. Justin Kluivert (Bournemouth) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrien Truffert con cross.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:12
Tentativo fallito. Yangel Herrera (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ander Barrenetxea.21:10
Tiro respinto. Yangel Herrera (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area. Assist di Orri Óskarsson.21:10
Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adam Smith (Bournemouth).21:08
Tentativo fallito. Rayan (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Marcus Tavernier con cross.21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Municipal de Anoeta
Città: San Sebastián
Capienza: 40000 spettatori19:52
Real Sociedad - Bournemouth è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.
Arbitro di Real Sociedad - Bournemouth sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente il Real Sociedad si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bournemouth si trova 13° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Real Sociedad ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Bournemouth ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Real Sociedad e Bournemouth è la prima che si affrontano in campionato.
Real Sociedad-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Sociedad
|Bournemouth
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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