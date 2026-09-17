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Real Sociedad-Bournemouth: 1-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián
17 Settembre 2026 ore 21:00
Real Sociedad
1
Bournemouth
2
Partita finita
Arbitro: Pawel Raczkowski
  1. 11' 0-1 Justin Kluivert
  2. 20' 0-2 Rayan
  3. 57' 1-2 Sergio Gómez
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Real Sociedad 1, Bournemouth 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Real Sociedad 1, Bournemouth 2.22:52

  3. 90'+3'

    Fuorigioco. David Brooks(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Alex Scott e' colto in fuorigioco.22:51

  4. 90'+3'

    Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+3'

    Fallo di Marcus Tavernier (Bournemouth).22:50

  6. 90'+1'

    Fallo di Orri Óskarsson (Real Sociedad).22:49

  7. 90'+1'

    Ryan Christie (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.22:48

  10. 90'+1'

    Tiro respinto. Jon Martín (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area. Assist di Mamadou Sarr.22:48

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Bafodé Diakité (Bournemouth).22:48

  13. 87'

    Tentativo fallito. Jon Martín (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Gómez con cross da calcio d'angolo.22:45

  15. 87'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adrien Truffert (Bournemouth).22:45

  16. 85'

    Tiro parato. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arsen Zakharyan.22:43

  17. 84'

    Sostituzione, Real Sociedad. Arsen Zakharyan sostituisce Yangel Herrera.22:41

  18. 83'

    Sostituzione, Real Sociedad. Takefusa Kubo sostituisce Ander Barrenetxea.22:41

  19. 83'

    Sostituzione, Bournemouth. David Brooks sostituisce Justin Kluivert.22:41

  21. 82'

    Tiro respinto. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area.22:40

  22. 82'

    Tiro respinto. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ander Barrenetxea.22:40

  23. 82'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da António Silva (Bournemouth).22:40

  24. 81'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Bafodé Diakité (Bournemouth).22:39

  25. 79'

    Unai Marrero (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  27. 79'

    Fallo di Álvaro Rodríguez (Bournemouth).22:37

  28. 78'

    Tentativo fallito. Ben Gannon-Doak (Bournemouth) un tiro di destro da centro area tira alto.22:35

  29. 75'

    Orri Óskarsson (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.22:33

  30. 75'

    Fallo di Orri Óskarsson (Real Sociedad).22:33

  31. 75'

    Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  33. 74'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).22:32

  34. 74'

    Justin Kluivert (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  35. 73'

    Sostituzione, Real Sociedad. Luka Sucic sostituisce Mikel Oyarzabal.22:31

  36. 73'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Gonçalo Guedes.22:31

  37. 73'

    Tiro respinto. Álvaro Rodríguez (Bournemouth) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.22:30

  39. 71'

    Sostituzione, Bournemouth. Álvaro Rodríguez sostituisce Evanilson.22:29

  40. 71'

    Sostituzione, Bournemouth. Ben Gannon-Doak sostituisce Rayan.22:29

  41. 69'

    Bafodé Diakité (Bournemouth) e' ammonito per fallo.22:27

  42. 69'

    Sergio Gómez (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 69'

    Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).22:27

  45. 68'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).22:26

  46. 68'

    Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 66'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  48. 66'

    Fallo di Justin Kluivert (Bournemouth).22:24

  49. 66'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).22:23

  51. 66'

    Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  52. 65'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Bournemouth).22:22

  53. 65'

    Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Gómez.22:22

  54. 64'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  55. 64'

    Fallo di Bafodé Diakité (Bournemouth).22:22

  57. 64'

    Tentativo fallito. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:22

  58. 63'

    Tiro parato. Evanilson (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan.22:21

  59. 63'

    Sostituzione, Bournemouth. Ryan Christie sostituisce Tyler Adams.22:20

  60. 63'

    Sostituzione, Bournemouth. Bafodé Diakité sostituisce Adam Smith.22:20

  61. 62'

    Fuorigioco. Alex Scott(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Marcus Tavernier e' colto in fuorigioco.22:20

  63. 62'

    Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  64. 62'

    Fallo di Adam Smith (Bournemouth).22:19

  65. 58'

    Sostituzione, Real Sociedad. Jon Gorrotxategi sostituisce Beñat Turrientes.22:16

  66. 57'

    Gol! Real Sociedad 1, Bournemouth 2. Sergio Gómez (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla lunga distanza palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Luken Beitia.22:15

  67. 57'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Bournemouth).22:14

  69. 57'

    Tiro parato. Beñat Turrientes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Guedes.22:14

  70. 54'

    Tentativo fallito. Alex Scott (Bournemouth) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:12

  71. 54'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Sergio Gómez (Real Sociedad).22:11

  72. 52'

    Adrien Truffert (Bournemouth) e' ammonito per fallo.22:09

  73. 52'

    Ander Barrenetxea (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09

  75. 52'

    Fallo di Adrien Truffert (Bournemouth).22:09

  76. 50'

    Yangel Herrera (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  77. 50'

    Fallo di Tyler Adams (Bournemouth).22:08

  78. 49'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da James Hill (Bournemouth).22:07

  79. 49'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  81. 49'

    Fallo di Tyler Adams (Bournemouth).22:07

  82. 47'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).22:05

  83. 47'

    Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  84. 46'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:04

  85. 46'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adrien Truffert (Bournemouth).22:04

  87. 45'

    Sostituzione, Real Sociedad. Gonçalo Guedes sostituisce Héctor Fort.22:03

  88. Inizia il Secondo tempo Real Sociedad 0, Bournemouth 2.22:03

  89. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Real Sociedad 0, Bournemouth 2.21:47

  90. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  91. 44'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).21:44

  93. 44'

    Rayan (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  94. 42'

    Justin Kluivert (Bournemouth) e' ammonito per fallo.21:43

  95. 42'

    Sergio Gómez (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  96. 42'

    Fallo di Justin Kluivert (Bournemouth).21:43

  97. 42'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Orri Óskarsson (Real Sociedad).21:42

  99. 41'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).21:41

  100. 41'

    Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  101. 39'

    Fuorigioco. Evanilson(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Justin Kluivert e' colto in fuorigioco.21:40

  102. 38'

    Tentativo fallito. Alex Scott (Bournemouth) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di António Silva.21:39

  103. 38'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).21:38

  105. 38'

    Tyler Adams (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  106. 37'

    Tiro respinto. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yangel Herrera.21:37

  107. 35'

    Unai Marrero (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  108. 35'

    Fallo di James Hill (Bournemouth).21:35

  109. 35'

    Calcio d'angolo,Bournemouth. Calcio d'angolo causato da Jon Martín (Real Sociedad).21:35

  111. 33'

    Fallo di Beñat Turrientes (Real Sociedad).21:34

  112. 33'

    Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  113. 33'

    Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.21:33

  114. 33'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).21:33

  115. 33'

    Adam Smith (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  117. 31'

    Tentativo fallito. António Silva (Bournemouth) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alex Scott con cross in seguito a un calcio da fermo.21:32

  118. 31'

    Fallo di Ander Barrenetxea (Real Sociedad).21:31

  119. 31'

    Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  120. 29'

    Fallo di Yangel Herrera (Real Sociedad).21:29

  121. 29'

    Evanilson (Bournemouth) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  123. 27'

    Unai Marrero (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  124. 27'

    Fallo di Evanilson (Bournemouth).21:28

  125. 25'

    Evanilson (Bournemouth) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Tavernier con cross in seguito a un calcio da fermo.21:25

  126. 24'

    Beñat Turrientes (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.21:24

  127. 24'

    Fallo di Beñat Turrientes (Real Sociedad).21:24

  129. 24'

    Alex Scott (Bournemouth) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  130. 23'

    Fuorigioco. Beñat Turrientes(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mamadou Sarr e' colto in fuorigioco.21:24

  131. 23'

    Orri Óskarsson (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  132. 23'

    Fallo di António Silva (Bournemouth).21:23

  133. 20'

    Gol! Real Sociedad 0, Bournemouth 2. Rayan (Bournemouth) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Scott.21:20

  135. 19'

    Tentativo fallito. Ander Barrenetxea (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:20

  136. 19'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adam Smith (Bournemouth).21:19

  137. 15'

    Fuorigioco. Alex Scott(Bournemouth) prova il lancio lungo, ma Evanilson e' colto in fuorigioco.21:15

  138. 15'

    Tiro respinto. Adrien Truffert (Bournemouth) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marcus Tavernier.21:15

  139. 13'

    Decisione VAR: Gol Real Sociedad 0-1 Bournemouth (Justin Kluivert).21:13

  141. 11'

    Gol! Real Sociedad 0, Bournemouth 1. Justin Kluivert (Bournemouth) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adrien Truffert con cross.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:12

  142. 10'

    Tentativo fallito. Yangel Herrera (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ander Barrenetxea.21:10

  143. 10'

    Tiro respinto. Yangel Herrera (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area. Assist di Orri Óskarsson.21:10

  144. 7'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Adam Smith (Bournemouth).21:08

  145. 3'

    Tentativo fallito. Rayan (Bournemouth) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Marcus Tavernier con cross.21:04

  147. Inizia il Primo tempo.21:01

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Municipal de Anoeta
    Città: San Sebastián
    Capienza: 40000 spettatori19:52

Formazioni Real Sociedad - Bournemouth

Real Sociedad
Bournemouth
TITOLARI REAL SOCIEDAD
  • (13) UNAI MARRERO (P)
  • (6) JON MARTÍN (D)
  • (17) SERGIO GÓMEZ (D)
  • (34) LUKEN BEITIA (D)
  • (19) MAMADOU SARR (D)
  • (22) HÉCTOR FORT (D)
  • (10) MIKEL OYARZABAL (C)
  • (21) YANGEL HERRERA (C)
  • (7) ANDER BARRENETXEA (C)
  • (8) BEÑAT TURRIENTES (C)
  • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
PANCHINA REAL SOCIEDAD
  • (23) ARSEN ZAKHARYAN (C)
  • (29) ALEX MARCHAL (A)
  • (12) JOB OCHIENG (A)
  • (15) PABLO MARÍN (C)
  • (4) JON GORROTXATEGI (C)
  • (11) GONÇALO GUEDES (A)
  • (3) AIHEN MUÑOZ (D)
  • (24) LUKA SUCIC (C)
  • (16) JON PACHECO (D)
  • (18) CARLOS SOLER (C)
  • (14) TAKEFUSA KUBO (A)
  • (1) ÁLEX REMIRO (P)
ALLENATORE REAL SOCIEDAD
  • Pellegrino Matarazzo
TITOLARI BOURNEMOUTH
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (15) ADAM SMITH (D)
  • (5) JAMES HILL (D)
  • (14) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (3) ADRIEN TRUFFERT (D)
  • (12) TYLER ADAMS (C)
  • (16) MARCUS TAVERNIER (C)
  • (8) ALEX SCOTT (C)
  • (37) RAYAN (C)
  • (19) JUSTIN KLUIVERT (A)
  • (9) EVANILSON (A)
PANCHINA BOURNEMOUTH
  • (27) ALEX TÓTH (C)
  • (55) MACK ALLAN (P)
  • (6) JULIO SOLER (D)
  • (30) ÁLVARO RODRÍGUEZ (A)
  • (11) BEN GANNON-DOAK (A)
  • (18) BAFODÉ DIAKITÉ (D)
  • (20) MICHELE DI GREGORIO (P)
  • (10) RYAN CHRISTIE (C)
  • (4) LEWIS COOK (C)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
ALLENATORE BOURNEMOUTH
  • Marco Rose
PREPARTITA

Real Sociedad - Bournemouth è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.
Arbitro di Real Sociedad - Bournemouth sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il Real Sociedad si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bournemouth si trova 13° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Real Sociedad ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Bournemouth ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Real Sociedad e Bournemouth è la prima che si affrontano in campionato.

Real Sociedad-Bournemouth ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Si tratta del primo incontro in assoluto tra Real Sociedad e Bournemouth, con la formazione spagnola che ha vinto solo una delle precedenti 10 sfide contro squadre inglesi (3N, 6P).
  • La Real Sociedad ha raggiunto gli ottavi di finale nella sua più recente stagione nelle competizioni europee, nell'Europa League 2024/25. La squadra spagnola è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe (4V, 1N).
  • Il Bournemouth parteciperà per la prima volta ad una delle principali competizioni europee, mentre Marco Rose guiderà una squadra nella competizione per la prima volta dal 2021/22, quando era alla guida del Borussia Dortmund.
  • La Real Sociedad ha perso solo due delle ultime 15 partite casalinghe nella fase a gironi delle principali competizioni europee (8V, 5N), mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime cinque.
  • Mikel Oyarzabal detiene il record di presenze (40) e di gol (12) con la Real Sociedad nelle principali competizioni europee. L'attaccante ha partecipato a 10 reti nelle sue ultime 13 gare da titolare in Europa League (8 gol, 2 assist), andando a segno in ciascuna delle ultime tre presenze nella stagione 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real SociedadBournemouth
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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