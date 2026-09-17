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Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise: 0-3 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Doosan Arena di Plzen
17 Settembre 2026 ore 21:00
Viktoria Plzen
0
Union Saint-Gilloise
3
Partita finita
Arbitro: Yigal Frid
  1. 17' 0-1 Relebohile Mofokeng
  2. 43' 0-2 Mateo Biondic
  3. 59' 0-3 Ondrej Kricfalusi
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3.22:53

  3. 90'+3'

    Fuorigioco. Denzel De Roeve(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ilan Hurtevent e' colto in fuorigioco.22:52

  4. 90'+3'

    Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).22:52

  5. 90'+3'

    Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Cerv.22:50

  9. 89'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).22:48

  10. 87'

    Gara riprende.22:46

  11. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:46

  12. 84'

    Tiro parato. Denis Vavro (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:44

  13. 83'

    Fallo di Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise).22:43

  15. 83'

    Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  16. 83'

    Tiro respinto. Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexandr Sojka.22:42

  17. 82'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Darius Olaru.22:42

  18. 82'

    Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Darius Olaru.22:41

  19. 81'

    Tiro parato. Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Rodríguez.22:40

  21. 79'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:39

  22. 79'

    Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  23. 78'

    Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).22:38

  24. 78'

    Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  25. 78'

    Fuorigioco. Denzel De Roeve(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.22:37

  27. 78'

    Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  28. 78'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:37

  29. 77'

    Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sampson Dweh.22:37

  30. 75'

    Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Darius Olaru.22:35

  31. 75'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Nohim Chibani sostituisce Ondrej Kricfalusi.22:34

  33. 74'

    Tiro parato. Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alexandr Sojka.22:33

  34. 74'

    Fallo di Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise).22:33

  35. 74'

    Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  36. 73'

    Tentativo fallito. Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cheick Souaré.22:32

  37. 72'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Lukás Cerv sostituisce Patrik Hrosovsky.22:31

  39. 69'

    Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  40. 69'

    Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:28

  41. 66'

    Louis Patris (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  42. 66'

    Fallo di Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).22:25

  43. 64'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adam Gabriel sostituisce Amar Memic.22:23

  45. 64'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Baboucarr Faal sostituisce Prince Adu.22:23

  46. 63'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve sostituisce Guilherme Smith.22:23

  47. 63'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Ilan Hurtevent sostituisce Relebohile Mofokeng.22:23

  48. 63'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez sostituisce Mateo Biondic.22:23

  49. 63'

    Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  51. 63'

    Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:22

  52. 61'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:20

  53. 61'

    Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  54. 61'

    Fuorigioco. Rob Schoofs(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Nikki Havenaar e' colto in fuorigioco.22:20

  55. 60'

    Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:19

  57. 60'

    Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  58. 60'

    Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:19

  59. 59'

    Gol! Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3. Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besfort Zeneli con cross da calcio d'angolo.22:18

  60. 58'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).22:17

  61. 58'

    Tiro parato. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:17

  63. 57'

    Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rob Schoofs in seguito a un contropiede.22:17

  64. 55'

    Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).22:14

  65. 55'

    Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  66. 55'

    Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mateo Biondic.22:14

  67. 53'

    Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  69. 53'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:12

  70. 52'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:12

  71. 52'

    Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  72. 51'

    Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Darius Olaru.22:10

  73. 50'

    Fallo di Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise).22:10

  75. 50'

    Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  76. 49'

    Tiro respinto. Denis Vavro (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra.22:08

  77. 48'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:08

  78. 46'

    Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  79. 46'

    Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:05

  81. Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 2.22:05

  82. 45'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Salim Lawal sostituisce Denis Visinsky.22:04

  83. 45'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Sampson Dweh sostituisce Karel Spácil.22:04

  84. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 2.21:48

  85. 45'+1'

    Tentativo fallito. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:46

  87. 45'+1'

    Tiro parato. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:46

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  89. 45'

    Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:45

  90. 45'

    Louis Patris (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  91. 45'

    Fallo di Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).21:45

  93. 43'

    Gol! Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 2. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Louis Patris con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:44

  94. 43'

    Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denis Vavro.21:44

  95. 42'

    Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.21:43

  96. 42'

    Fallo di Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).21:43

  97. 42'

    Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  99. 37'

    Tiro parato. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:38

  100. 36'

    Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng.21:36

  101. 33'

    Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area di poco alto.21:33

  102. 32'

    Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  103. 32'

    Fallo di Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).21:33

  105. 31'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise).21:31

  106. 30'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Louis Patris (Union Saint-Gilloise).21:31

  107. 30'

    Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrik Hrosovsky.21:31

  108. 27'

    Tiro respinto. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area. Assist di Relebohile Mofokeng.21:27

  109. 25'

    Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla destra.21:26

  111. 25'

    Tiro respinto. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:26

  112. 25'

    Tiro respinto. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area.21:26

  113. 24'

    Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  114. 24'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:25

  115. 22'

    Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:22

  117. 19'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  118. 19'

    Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).21:20

  119. 17'

    Gol! Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 1. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Massiré Sylla.21:18

  120. 17'

    Tiro parato. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denis Vavro.21:18

  121. 16'

    Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise) e' ammonito.21:17

  123. 15'

    Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Darius Olaru in seguito a un contropiede.21:16

  124. 14'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise).21:15

  125. 13'

    Tiro parato. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:14

  126. 12'

    Tiro parato. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besfort Zeneli.21:12

  127. 10'

    Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  129. 10'

    Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:11

  130. 8'

    Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Relebohile Mofokeng.21:08

  131. 7'

    Tiro parato. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng con cross.21:08

  132. 5'

    Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06

  133. 5'

    Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).21:06

  135. 5'

    Tiro respinto. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area.21:05

  136. 3'

    Louis Patris (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  137. 3'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:03

  138. Inizia il Primo tempo.21:01

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Doosan Arena
    Città: Plzen
    Capienza: 12500 spettatori20:02

Formazioni Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise

Viktoria Plzen
Union Saint-Gilloise
TITOLARI VIKTORIA PLZEN
  • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (2) TOBIÁS PALISCÁK (D)
  • (5) KAREL SPÁCIL (D)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (36) STEFAN PIRGIC (C)
  • (19) CHEICK SOUARÉ (C)
  • (99) AMAR MEMIC (C)
  • (9) DENIS VISINSKY (A)
  • (80) PRINCE ADU (A)
  • (12) ALEXANDR SOJKA (A)
PANCHINA VIKTORIA PLZEN
  • (10) MOHAMED TOURE (A)
  • (23) BABOUCARR FAAL (A)
  • (7) SALIM LAWAL (A)
  • (20) JIRÍ PANOS (C)
  • (30) VIKTOR BAIER (P)
  • (40) SAMPSON DWEH (D)
  • (14) MERCHAS DOSKI (D)
  • (29) ADAM GABRIEL (D)
  • (25) CHRISTOPHE KABONGO (A)
  • (98) FILIP PREBSL (D)
  • (6) LUKÁS CERV (C)
  • (18) TOMÁS LADRA (A)
ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
  • Radoslav Kovac
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (12) HERVÉ KOFFI (P)
  • (55) NIKKI HAVENAAR (D)
  • (29) MASSIRÉ SYLLA (D)
  • (80) ONDREJ KRICFALUSI (D)
  • (27) LOUIS PATRIS (C)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (23) BESFORT ZENELI (C)
  • (28) DARIUS OLARU (C)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (9) MATEO BIONDIC (A)
  • (38) RELEBOHILE MOFOKENG (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (4) NOHIM CHIBANI (D)
  • (25) ILAN HURTEVENT (A)
  • (18) GIORGI KAVLASHVILI (P)
  • (32) SEKOU KEITA (A)
  • (39) YOUSSEF HAMOUTAHAR (A)
  • (43) DANIEL TSHILANDA (D)
  • (20) DYLAN AQUINO (A)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
PREPARTITA

Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente il Viktoria Plzen si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Union Saint-Gilloise si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Union Saint-Gilloise ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Viktoria Plzen e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Viktoria Plzeň e Union Saint-Gilloise; la squadra ceca ha raggiunto la fase campionato di Europa League dopo aver superato la Stella Rossa per 5-4 negli spareggi, mentre i belgi sono stati sconfitti 6-5 dal Bodø/Glimt nelle qualificazioni di Champions League.
  • Il Viktoria Plzeň è stata l'unica squadra a non subire sconfitte nella scorsa edizione di Europa League (3V, 7N), venendo eliminato dal Panathinaikos ai rigori negli spareggi.
  • L'Union Saint-Gilloise ha vinto quattro delle ultime sei partite di Europa League (2P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare nella competizione (7N, 6P).
  • Solo due squadre hanno registrato un valore medio di Expected Goals per tiri subiti inferiore a quello del Viktoria Plzeň (0.09 in media a tiro) nella scorsa Europa League, avendo affrontato 131 tiri per un xG complessivo di 11.83.
  • Solo un giocatore ha effettuato più contrasti di Sampson Dweh del Viktoria Plzeň (36) nella scorsa Europa League, competizione in cui il difensore si è anche classificato secondo a pari merito per duelli vinti (81).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Viktoria PlzenUnion Saint-Gilloise
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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