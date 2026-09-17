Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3.
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Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3.
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3.22:53
Fuorigioco. Denzel De Roeve(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ilan Hurtevent e' colto in fuorigioco.22:52
Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).22:52
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Tentativo fallito. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Cerv.22:50
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).22:48
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:46
Tiro parato. Denis Vavro (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:44
Fallo di Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise).22:43
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tiro respinto. Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexandr Sojka.22:42
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Darius Olaru.22:42
Tiro respinto. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Darius Olaru.22:41
Tiro parato. Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Rodríguez.22:40
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:39
Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Louis Patris (Union Saint-Gilloise).22:38
Adam Gabriel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Fuorigioco. Denzel De Roeve(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Kevin Rodríguez e' colto in fuorigioco.22:37
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:37
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sampson Dweh.22:37
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Darius Olaru.22:35
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Nohim Chibani sostituisce Ondrej Kricfalusi.22:34
Tiro parato. Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alexandr Sojka.22:33
Fallo di Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise).22:33
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Tentativo fallito. Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cheick Souaré.22:32
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Lukás Cerv sostituisce Patrik Hrosovsky.22:31
Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:28
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Adam Gabriel (Viktoria Pilsen).22:25
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adam Gabriel sostituisce Amar Memic.22:23
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Baboucarr Faal sostituisce Prince Adu.22:23
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve sostituisce Guilherme Smith.22:23
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Ilan Hurtevent sostituisce Relebohile Mofokeng.22:23
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez sostituisce Mateo Biondic.22:23
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:22
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:20
Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fuorigioco. Rob Schoofs(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Nikki Havenaar e' colto in fuorigioco.22:20
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:19
Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:19
Gol! Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 3. Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besfort Zeneli con cross da calcio d'angolo.22:18
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).22:17
Tiro parato. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:17
Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rob Schoofs in seguito a un contropiede.22:17
Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).22:14
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mateo Biondic.22:14
Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:12
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:12
Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Darius Olaru.22:10
Fallo di Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise).22:10
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Tiro respinto. Denis Vavro (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra.22:08
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).22:08
Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:05
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 2.22:05
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Salim Lawal sostituisce Denis Visinsky.22:04
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Sampson Dweh sostituisce Karel Spácil.22:04
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 2.21:48
Tentativo fallito. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:46
Tiro parato. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:45
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).21:45
Gol! Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 2. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Louis Patris con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:44
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Denis Vavro.21:44
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.21:43
Fallo di Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).21:43
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tiro parato. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:38
Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng.21:36
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area di poco alto.21:33
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).21:33
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise).21:31
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Louis Patris (Union Saint-Gilloise).21:31
Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrik Hrosovsky.21:31
Tiro respinto. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area. Assist di Relebohile Mofokeng.21:27
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla destra.21:26
Tiro respinto. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:26
Tiro respinto. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area.21:26
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:25
Tiro parato. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:22
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).21:20
Gol! Viktoria Pilsen 0, Union Saint-Gilloise 1. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Massiré Sylla.21:18
Tiro parato. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Denis Vavro.21:18
Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise) e' ammonito.21:17
Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Darius Olaru in seguito a un contropiede.21:16
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Ondrej Kricfalusi (Union Saint-Gilloise).21:15
Tiro parato. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:14
Tiro parato. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besfort Zeneli.21:12
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:11
Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Relebohile Mofokeng.21:08
Tiro parato. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng con cross.21:08
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).21:06
Tiro respinto. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area.21:05
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori20:02
Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.
Attualmente il Viktoria Plzen si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Union Saint-Gilloise si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Union Saint-Gilloise ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Viktoria Plzen e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.
Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|Union Saint-Gilloise
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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