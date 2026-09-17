Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente il Viktoria Plzen si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Union Saint-Gilloise si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; l'Union Saint-Gilloise ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Viktoria Plzen e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Viktoria Plzeň e Union Saint-Gilloise; la squadra ceca ha raggiunto la fase campionato di Europa League dopo aver superato la Stella Rossa per 5-4 negli spareggi, mentre i belgi sono stati sconfitti 6-5 dal Bodø/Glimt nelle qualificazioni di Champions League.

Il Viktoria Plzeň è stata l'unica squadra a non subire sconfitte nella scorsa edizione di Europa League (3V, 7N), venendo eliminato dal Panathinaikos ai rigori negli spareggi.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto quattro delle ultime sei partite di Europa League (2P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 17 gare nella competizione (7N, 6P).

Solo due squadre hanno registrato un valore medio di Expected Goals per tiri subiti inferiore a quello del Viktoria Plzeň (0.09 in media a tiro) nella scorsa Europa League, avendo affrontato 131 tiri per un xG complessivo di 11.83.

Solo un giocatore ha effettuato più contrasti di Sampson Dweh del Viktoria Plzeň (36) nella scorsa Europa League, competizione in cui il difensore si è anche classificato secondo a pari merito per duelli vinti (81).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: