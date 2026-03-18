Incontro terminato, Sporting Braga 4, Ferencváros 0.
Mobilità elettrica sostenibile
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusiveLEGGI
Incontro terminato, Sporting Braga 4, Ferencváros 0.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 4, Ferencváros 0.18:23
Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Zsombor Gruber e' colto in fuorigioco.18:21
Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).18:20
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.18:18
Gara riprende.18:18
Gara momentaneamente sospesa, Naby Keïta (Ferencváros) per infortunio.18:17
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).18:17
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:17
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).18:17
Júlio Romão (Ferencváros) e' ammonito per fallo.18:16
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).18:16
Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).18:12
João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Pau Víctor.18:10
Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).18:08
Gabriel Moscardo (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.18:08
Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).18:08
Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08
Sostituzione, Ferencváros. Naby Keïta sostituisce Gabi Kanichowsky.18:05
Sostituzione, Ferencváros. Cadu sostituisce Bamidele Yusuf.18:05
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:04
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:04
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Gabri Martínez.18:04
Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Florian Grillitsch.18:03
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Ricardo Horta.18:03
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.18:03
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).18:02
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Fallo di mano di Franko Kovacevic (Ferencváros).18:01
Tiro parato. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:00
Pau Víctor (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.17:59
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).17:59
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:59
Sostituzione, Ferencváros. Zsombor Gruber sostituisce Lenny Joseph.17:58
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:58
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).17:58
Tiro parato. Júlio Romão (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.17:55
Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:54
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).17:54
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.17:53
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).17:53
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:53
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Jean-Baptiste Gorby.17:52
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:50
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).17:50
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).17:49
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:49
Sostituzione, Ferencváros. Franko Kovacevic sostituisce Mohamed Abu Fani.17:47
Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.17:46
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).17:46
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:46
Fuorigioco. Mariano Gómez(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.17:45
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:45
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).17:45
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lenny Joseph.17:44
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).17:42
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:42
Gol! Sporting Braga 4, Ferencváros 0. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Grillitsch con cross.17:41
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).17:38
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).17:37
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:37
Tentativo fallito. Sikou Niakaté (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ricardo Horta con cross da calcio d'angolo.17:37
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).17:36
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 3, Ferencváros 0.17:33
Primo tempo terminato, Sporting Braga 3, Ferencváros 0.17:17
Fuorigioco. Gustaf Lagerbielke(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Rodrigo Zalazar e' colto in fuorigioco.17:16
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).17:16
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:16
Fuorigioco. Gustaf Lagerbielke(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.17:15
Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).17:13
Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:13
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).17:12
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:12
Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).17:12
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:12
Gara riprende.17:11
Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) per infortunio.17:10
Gol! Sporting Braga 3, Ferencváros 0. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pau Víctor con passaggio filtrante.17:04
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:01
Fallo di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).17:01
Fuorigioco. Dávid Gróf(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.16:58
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).16:57
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:57
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lenny Joseph in seguito a un contropiede.16:56
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:55
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).16:55
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).16:54
Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rodrigo Zalazar.16:53
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).16:53
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).16:51
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:51
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).16:51
Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:51
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:49
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).16:49
Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Sikou Niakaté e' colto in fuorigioco.16:48
Tentativo fallito. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:48
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).16:47
Gol! Sporting Braga 2, Ferencváros 0. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.16:46
Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).16:44
Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:44
Gol! Sporting Braga 1, Ferencváros 0. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.16:41
Tentativo fallito. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.16:38
Tiro parato. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabri Martínez.16:37
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).16:33
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:32
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).16:32
Inizia il Primo tempo.16:31
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:27
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Città: Braga
Capienza: 30286 spettatori15:27
Sporting Braga - Ferencváros è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 16:30 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Attualmente Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.
In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Milan e il Lecc ottenendo 0 punti.
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.
Sporting Braga e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Braga-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Ferencváros
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|11
|17
|Gol totali subiti
|7
|13
|Media gol subiti per partita
|0.8
|1.2
|Percentuale possesso palla
|55.2
|44.8
|Numero totale di passaggi
|4709
|4260
|Numero totale di passaggi riusciti
|3995
|3414
|Tiri nello specchio della porta
|32
|45
|Percentuale di tiri in porta
|48.5
|46.9
|Numero totale di cross
|155
|194
|Numero medio di cross riusciti
|32
|46
|Duelli per partita vinti
|436
|581
|Duelli per partita persi
|389
|567
|Corner subiti
|32
|62
|Corner guadagnati
|46
|42
|Numero di punizioni a favore
|110
|112
|Numero di punizioni concesse
|96
|164
|Tackle totali
|159
|205
|Percentuale di successo nei tackle
|55.3
|60.5
|Fuorigiochi totali
|7
|21
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|28
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusiveLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND