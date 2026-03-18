PREPARTITA

Sporting Braga - Ferencváros è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 16:30 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Attualmente Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Milan e il Lecc ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Sporting Braga e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting Braga ha perso due delle sue tre partite contro avversarie ungheresi in competizioni europee (incluso il match di andata di questa sfida), ma ha vinto l'unica occasione in cui ne ha ospitata una: 2-0 contro il Györi ETO nella Coppa delle Coppe 1966-67.

L'unica precedente trasferta del Ferencváros contro un avversario portoghese in competizioni europee risale all'ottobre 1994, sconfitta per 6-0 contro il Porto negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe.

Inclusa la sconfitta 2-0 della scorsa settimana, lo Sporting Braga ha perso il match di andata di una sfida a eliminazione diretta in una delle maggiori competizioni europee con uno scarto di almeno due gol in 13 occasioni, riuscendo poi a passare il turno solo in un'occasione nelle 12 precedenti: 3-2 ai rigori contro lo Sheriff Tiraspol nello spareggio della UEFA Europa League 2021-22, dopo un pareggio per 2-2 tra andata e ritorno.

Il Ferencváros ha perso cinque delle ultime otto trasferte in UEFA Europa League (2V 1N), incluse le ultime due. In queste otto sfide fuori casa nella competizione, la squadra ungherese – che ha due gol di vantaggio in questo caso contro il Braga – ha subito una media di 2.4 reti a partita (19 in totale).

Lo Sporting Braga ha tentato solo otto tiri nella partita di andata contro il Ferencváros, nonostante un possesso palla del 70.4%. Quella portoghese è stata la prima squadra a effettuare meno di dieci conclusioni con il 70% o più di possesso in una sfida di UEFA Europa League dal Malmö contro l'Union Berlino nell'ottobre 2022 (sette tiri in quel caso con il 71.9% di possesso palla).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: