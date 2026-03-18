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Sporting Braga-Ferencváros: 4-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Municipal de Braga di Braga
18 Marzo 2026 ore 16:30
Sporting Braga
4
Ferencváros
0
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 11' 1-0 Ricardo Horta
  2. 15' 2-0 Florian Grillitsch
  3. 34' 3-0 Gabri Martínez
  4. 53' 4-0 Ricardo Horta
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sporting Braga 4, Ferencváros 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sporting Braga 4, Ferencváros 0.18:23

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Zsombor Gruber e' colto in fuorigioco.18:21

  4. 90'+2'

    Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).18:20

  5. 90'+2'

    Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.18:18

  7. 90'

    Gara riprende.18:18

  9. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Naby Keïta (Ferencváros) per infortunio.18:17

  10. 89'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).18:17

  11. 89'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

  12. 89'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:17

  13. 89'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).18:17

  15. 88'

    Júlio Romão (Ferencváros) e' ammonito per fallo.18:16

  16. 88'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

  17. 88'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).18:16

  18. 85'

    Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).18:12

  19. 85'

    João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

  21. 83'

    Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Pau Víctor.18:10

  22. 81'

    Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

  23. 81'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).18:08

  24. 80'

    Gabriel Moscardo (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.18:08

  25. 80'

    Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).18:08

  27. 80'

    Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

  28. 78'

    Sostituzione, Ferencváros. Naby Keïta sostituisce Gabi Kanichowsky.18:05

  29. 78'

    Sostituzione, Ferencváros. Cadu sostituisce Bamidele Yusuf.18:05

  30. 77'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:04

  31. 77'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:04

  33. 76'

    Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Gabri Martínez.18:04

  34. 76'

    Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Florian Grillitsch.18:03

  35. 76'

    Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Ricardo Horta.18:03

  36. 75'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.18:03

  37. 75'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).18:02

  39. 75'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  40. 73'

    Fallo di mano di Franko Kovacevic (Ferencváros).18:01

  41. 72'

    Tiro parato. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:00

  42. 71'

    Pau Víctor (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.17:59

  43. 71'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).17:59

  45. 71'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:59

  46. 71'

    Sostituzione, Ferencváros. Zsombor Gruber sostituisce Lenny Joseph.17:58

  47. 70'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:58

  48. 70'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).17:58

  49. 68'

    Tiro parato. Júlio Romão (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.17:55

  51. 66'

    Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:54

  52. 66'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).17:54

  53. 65'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.17:53

  54. 65'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).17:53

  55. 65'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:53

  57. 65'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Jean-Baptiste Gorby.17:52

  58. 62'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:50

  59. 62'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).17:50

  60. 61'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).17:49

  61. 61'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:49

  63. 59'

    Sostituzione, Ferencváros. Franko Kovacevic sostituisce Mohamed Abu Fani.17:47

  64. 59'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.17:46

  65. 59'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).17:46

  66. 59'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:46

  67. 58'

    Fuorigioco. Mariano Gómez(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.17:45

  69. 57'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:45

  70. 57'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).17:45

  71. 57'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lenny Joseph.17:44

  72. 55'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).17:42

  73. 55'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:42

  75. 53'

    Gol! Sporting Braga 4, Ferencváros 0. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Grillitsch con cross.17:41

  76. 50'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).17:38

  77. 50'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).17:37

  78. 50'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:37

  79. 49'

    Tentativo fallito. Sikou Niakaté (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ricardo Horta con cross da calcio d'angolo.17:37

  81. 49'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).17:36

  82. Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 3, Ferencváros 0.17:33

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sporting Braga 3, Ferencváros 0.17:17

  84. 45'+1'

    Fuorigioco. Gustaf Lagerbielke(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Rodrigo Zalazar e' colto in fuorigioco.17:16

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.17:16

  87. 45'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).17:16

  88. 45'

    Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:16

  89. 45'

    Fuorigioco. Gustaf Lagerbielke(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.17:15

  90. 43'

    Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).17:13

  91. 43'

    Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:13

  93. 42'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).17:12

  94. 42'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:12

  95. 41'

    Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).17:12

  96. 41'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:12

  97. 41'

    Gara riprende.17:11

  99. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) per infortunio.17:10

  100. 34'

    Gol! Sporting Braga 3, Ferencváros 0. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pau Víctor con passaggio filtrante.17:04

  101. 30'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:01

  102. 30'

    Fallo di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).17:01

  103. 27'

    Fuorigioco. Dávid Gróf(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.16:58

  105. 27'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).16:57

  106. 27'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:57

  107. 25'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lenny Joseph in seguito a un contropiede.16:56

  108. 25'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:55

  109. 25'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).16:55

  111. 23'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).16:54

  112. 23'

    Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rodrigo Zalazar.16:53

  113. 22'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).16:53

  114. 22'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53

  115. 21'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).16:51

  117. 21'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:51

  118. 20'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).16:51

  119. 20'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:51

  120. 19'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:49

  121. 19'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).16:49

  123. 18'

    Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Sikou Niakaté e' colto in fuorigioco.16:48

  124. 18'

    Tentativo fallito. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:48

  125. 17'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).16:47

  126. 15'

    Gol! Sporting Braga 2, Ferencváros 0. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.16:46

  127. 14'

    Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).16:44

  129. 14'

    Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:44

  130. 11'

    Gol! Sporting Braga 1, Ferencváros 0. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.16:41

  131. 8'

    Tentativo fallito. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.16:38

  132. 6'

    Tiro parato. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabri Martínez.16:37

  133. 2'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).16:33

  135. 1'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:32

  136. 1'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).16:32

  137. Inizia il Primo tempo.16:31

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:27

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Municipal de Braga
    Città: Braga
    Capienza: 30286 spettatori15:27

Formazioni Sporting Braga - Ferencváros

Sporting Braga
Ferencváros
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (10) RODRIGO ZALAZAR (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (78) JOÃO CARVALHO (P)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (5) LEONARDO LELO (D)
  • (34) DEMIR EGE TIKNAZ (C)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
TITOLARI FERENCVáROS
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (4) MARIANO GÓMEZ (D)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (15) MOHAMED ABU FANI (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (82) ZALÁN TÓTH (P)
  • (20) CADU (C)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (19) FRANKO KOVACEVIC (A)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
PREPARTITA

Sporting Braga - Ferencváros è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 16:30 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Attualmente Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Milan e il Lecc ottenendo 0 punti.
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Sporting Braga e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Sporting Braga ha perso due delle sue tre partite contro avversarie ungheresi in competizioni europee (incluso il match di andata di questa sfida), ma ha vinto l'unica occasione in cui ne ha ospitata una: 2-0 contro il Györi ETO nella Coppa delle Coppe 1966-67.
  • L'unica precedente trasferta del Ferencváros contro un avversario portoghese in competizioni europee risale all'ottobre 1994, sconfitta per 6-0 contro il Porto negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe.
  • Inclusa la sconfitta 2-0 della scorsa settimana, lo Sporting Braga ha perso il match di andata di una sfida a eliminazione diretta in una delle maggiori competizioni europee con uno scarto di almeno due gol in 13 occasioni, riuscendo poi a passare il turno solo in un'occasione nelle 12 precedenti: 3-2 ai rigori contro lo Sheriff Tiraspol nello spareggio della UEFA Europa League 2021-22, dopo un pareggio per 2-2 tra andata e ritorno.
  • Il Ferencváros ha perso cinque delle ultime otto trasferte in UEFA Europa League (2V 1N), incluse le ultime due. In queste otto sfide fuori casa nella competizione, la squadra ungherese – che ha due gol di vantaggio in questo caso contro il Braga – ha subito una media di 2.4 reti a partita (19 in totale).
  • Lo Sporting Braga ha tentato solo otto tiri nella partita di andata contro il Ferencváros, nonostante un possesso palla del 70.4%. Quella portoghese è stata la prima squadra a effettuare meno di dieci conclusioni con il 70% o più di possesso in una sfida di UEFA Europa League dal Malmö contro l'Union Berlino nell'ottobre 2022 (sette tiri in quel caso con il 71.9% di possesso palla).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting BragaFerencváros
Partite giocate911
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati1117
Gol totali subiti713
Media gol subiti per partita0.81.2
Percentuale possesso palla55.244.8
Numero totale di passaggi47094260
Numero totale di passaggi riusciti39953414
Tiri nello specchio della porta3245
Percentuale di tiri in porta48.546.9
Numero totale di cross155194
Numero medio di cross riusciti3246
Duelli per partita vinti436581
Duelli per partita persi389567
Corner subiti3262
Corner guadagnati4642
Numero di punizioni a favore110112
Numero di punizioni concesse96164
Tackle totali159205
Percentuale di successo nei tackle55.360.5
Fuorigiochi totali721
Numero totale di cartellini gialli1628
Numero totale di cartellini rossi11

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