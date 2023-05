Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan va in scena il ritorno della semifinale di Europa League tra il Siviglia e la Juventus. Partita di andata terminata in pareggio, con i bianconeri che hanno trovato la rete dell'1-1 all'ultimo respiro grazie ad un colpo di testa sotto porta di Gatti. Spagnoli in gol con En Nesyri.18:36

Le scelte dei due tecnici. Nel Siviglia confermato come terminale offensivo l'autore del gol dell'andata En Nesyri, dietro a lui il trio formato da Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil. Partono dalla panchina gli ex "italiani" Suso e Gomez. Nella Juventus in attacco gioca Kean con a supporto Di Maria, fuori Vlahovic, Milik e Chiesa. In mezzo al campo ci sono Iling e Cuadrado ai lati, con Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo. Davanti a Szczesny, difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo.20:08