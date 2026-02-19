Grazie per aver seguito la diretta scritta di Brann-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti della UEFA Europa League 2025-2026.20:44

90'+4' E FINISCE QUI!!! Il Bologna vince 1-0 l'andata in Norvegia. La decide Castro con una bellissima conclusione nel primo tempo.20:40

90'+3' Rowe anche a difendere in questo finale. Attacca il Brann in questi ultimissimi secondi20:39

90'+1' CI PROVA ZORTEA!!! Tentativo di Orsolini respinto, c'è Zortea che prova la conclusione ma viene murato dalla difesa di casa.20:37

90'+1' 3 minuti di recupero...20:36

90' Bravissimo Rowe con lo spunto in velocità, con l'ex Marsiglia che subisce un fallo e guadagna secondi preziosi20:36

88' Combinazione tra Haaland e Dragsnes, Zortea ci mette il corpo e lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo20:35

88' Bologna che ha terminato i cambi con questa ultima mossa.20:33

87' Qualche problema di crampi per Cambiaghi e Italiano getta nella mischia, per questo finale, Rowe.20:33

86' Lucumì ancora a presidiare l'area di rigore, anticipando Haaland sul servizio di Sorensen20:32

84' Miranda vede il movimento di Dallinga, ma il suo cross è impreciso e recupera palla il Brann che ha ripreso ad attaccare con continuità20:31

83' Ancora Haaland molto dinamico a centrocampo. Altra punizione, questa volta per il fallo di Zortea20:29

80' Haaland, appena entrato, guadagna un buon calcio di punizione nella metà campo avversaria21:04

80' E dentro anche Dragsnes che dà il cambio a Soltvedt sulla corsia mancina20:28

80' E fa il suo ingresso anche Markus Haaland che prende il posto di Thorsteinsson. Come dicevano nel pre partita, non ha nessun grado di parentela con l'Haaland del Manchester City20:28

79' TRIPLO CAMBIO BRANN!!! Cambia tanto Alexandersson che fa entrare Finne per aiutare Holm là davanti. Lascia il campo Mathisen20:27

77' Batti e ribatti nell'area del Bologna, ma Miranda riesce a liberare allontanando ogni pericolo20:24

76' Thorsteinsson va a sbattere su Zortea, poi va giù dopo un nuovo contatto col laterale del Bologna e guadagna un calcio di punizione in zona d'attacco20:23

76' Dentro anche Pobega che prende il posto di Moro. Servono nuove energie per il finale di gara, col Brann che cercherà il tutto per tutto20:21

75' DOPPIO CAMBIO BOLOGNA!!! Italiano vuole forze fresche: dentro Sohm che prende il posto di Ferguson20:21

74' OCCASIONE BOLOGNA!!! Miranda cerca e trova in area Dallinga che cerca l'esterno al volo, ma Dyngeland salva tutto mandando in angolo. Bologna vicinissimo al 2-021:02

73' Si combatte a centrocampo ma, per ora, il Bologna tiene senza soffrire come era capitato - in qualche momento - nel primo tempo20:19

71' Thorsteinsson per Holm, ma arriva un altro anticipo di Lucumì che lo segue metro per metro20:17

69' Cambia qualcosa il Brann. Fuori Ingason che nella ripresa ha fatto pochissimo: dentro Thore Pedersen a fare la mezzala20:15

67' ANCORA ORSOLINI!!! L'ex Ascoli ne salta due prima di andare alla conclusione, ma non trova la porta di Dyngeland. Gran giocata da parte di Orsolini, ma la mira non è quella giusta per firmare il 2-0 del Bologna20:13

66' CI PROVA ORSOLINI!!! Ancora una conclusione di Orsolini, questa volta col suo piede, c'è il 'giro' ma non è forte e respinge con i pugni Dyngeland20:11

65' Palla dentro per Mathisen, capisce tutto Lucumì che con esperienza riesce ad evitare che l'avversario la controlli. Palla che sfila e arriva dalle parti di Skorupski che recupera20:11

62' Miranda si fa ingolosire dalla palla vagante, ma commette fallo su De Roeve. Il belga si era visto poco nel primo tempo, ma sta attaccando maggiormente in questa prima parte di ripresa.20:09

60' Gioco fermo per un colpo subito da Ingason. L'arbitro aveva lasciato il vantaggio ma, vedendo l'islandese a terra, ferma il gioco20:07

59' BELLA GIOCATA DEL BOLOGNA!!! Cambio campo di Orsolini per Cambiaghi, palla per Miranda che crossa e trova Dallinga. Stop e conclusione di esterno, ma non c'è la giusta potenza e para Dyngeland. Si rivede il Bologna20:05

56' Myhre e Soltvedt non si intendono sulla sinistra, con la palla che finisce oltre la linea di fondo. Il Brann, però, ha ripreso ad attaccare20:03

55' Sarebbe stato comunque annullato il gol. Dal replay, si vede che Ingason partiva in posizione di fuorigioco20:01

54' CHANCE PER IL PAREGGIO!!! Ingason trova spazio sulla sinistra, palla dentro per Holm che ci va in spaccata ma non trova potenza per battere Skorupski. Poteva far meglio Holm che aveva bruciato sul tempo Lucumì, senza concludere però con la giusta potenza.20:01

54' Si affaccia Zortea sulla destra, guadagnando un corner. Primissima volta che l'ex Cagliari riesce a raggiungere il fondo da quella parte: finora il Bologna aveva attaccato solo da sinistra.20:58

53' Palla dentro per Dallinga che guadagna una punizione per il fallo di Sorensen19:59

51' Cambiaghi prova a risalire sulla sinistra, ma viene chiuso in fallo laterale. Bologna che prova a rispondere alla fisicità dei norvegesi con le proprie armi, ma serve il gol della sicurezza19:58

50' Lungo lancio per l'inserimento di De Roeve, il belga c'è ma viene anticipato da Miranda che manda in corner. Anche Il Brann si fa vedere in questo avvio di secondo tempo19:56

47' Subito pericoloso Orsolini con un tiro-cross da destra, Dyngeland smanaccia19:54

47' Fuori anche Bernardeschi che lascia il posto a Orsolini. Da capire se sia una scelta tecnica o se Bernardeschi abbia anche lui un problema fisico20:57

47' DOPPIO CAMBIO ITALIANO!!! Castro non ce la fa dopo la botta alla testa. Dallinga prende il suo posto nel secondo tempo.19:51

46' SI RIPARTE IN NORVEGIA!!!19:51

Bologna che deve mantenere questa lucidità nel saper sfruttare le occasioni davanti, con la speranza anche di ampliare il proprio vantaggio in vista del ritorno. Occhio, però, a non pensare che la partita sia finita. Il Brann ha fatto vedere, nel primo tempo, di poter colpire e poter segnare. Ma terranno questa intensità per tutta la partita?19:38

Ritmi alti nella prima frazione di gioco col Brann che l'ha messa sul piano dell'intensità. Norvegesi avanti anche col possesso palla, ma il Bologna è passato in vantaggio alla prima occasione utile col gran gol di Santiago Castro. Castro che, finalmente, si sblocca anche in Europa. Il Brann ha comunque costruito qualche pericolo con Ingasson, Myhre e Thorsteinsson, ma per fortuna non è arrivato il gol del pareggio. Decisivo Skorupski con una magia su Thorsteinsson.19:37

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 per il Bologna dopo i primi 45' grazie al gol di Castro19:35

45'+3' Vitik con un fallo stupido su Holm, regalando un calcio di punizione al Brann19:35

45'+1' Bernardeschi cerca Lucumì sul secondo palo, ma viene anticipato. Recupera Moro che guadagna un corner da sinistra19:32

45' 3 minuti di recupero in questo primo tempo...19:31

43' Schema su calcio d'angolo del Brann, ma niente di fatto. Ancora Cambiaghi a fare il difensore e ancora corner per i padroni di casa.19:30

42' Grande salvataggio di Cambiaghi che va a difendere su Holm servito dal solito Horn Myhre. Salva tutto l'esterno del Bologna che manda in angolo19:29

39' Prova a rientrare in campo Santiago Castro dopo il colpo subito.19:25

39' Si riparte col Bologna in 10, ma niente di fatto dal corner del Brann. Commesso un fallo contro Ferguson che fa passare i secondi...19:25

38' Castro viene medicato dallo staff del Bologna. Intanto Italiano chiama Orsolini a scaldarsi19:24

38' Quattro partite alle 18.45, sono avanti tutte le squadre che giocano in trasferta: Dinamo Zagabria-Genk 0-2, Fenerbahce-Nottingham Forest 0-1, Paok Salonicco-Celta Vigo 0-1 oltre a Brann-Bologna 0-119:24

37' Intanto Castro si accascia a terra. C'è da capire se sono ancora le scorie per l'intervento subito qualche minuto fa19:23

36' LAMENTELE BOLOGNA!!! Castro per Bernardeschi che va giù dopo un contatto in area con Boakye prima di andare a concludere, ma per l'arbitro non c'è rigore19:23

35' Gioco fermo per un colpo subito alla testa da Castro. L'attaccante del Bologna si lamenta anche con l'arbitro, dicendo di aver subito una gomitata da Sorensen. L'arbitro non ha visto nulla, ma il VAR non interviene19:45

33' Bernardeschi anche a difendere, visto che il Brann attacca con continuità sulla sinistra. L'ex Juve chiude bene su Soltvedt, favorendo il recupero di Ferguson19:45

32' Myhre verticalizza per Thorsteinsson che non riesce però a tenerla in campo. Aveva superato Zortea nella corsa, ma il campo è finito per lui. Bologna che deve prestare la massima attenzione sulle corsie laterali19:44

31' 63% di possesso palla per il Brann in questa prima mezz'ora di gioco. Ma in vantaggio c'è il Bologna...19:17

30' Erroraccio di Boakye, parte il contropiede del Bologna e lo stesso Boakye commette fallo su Castro, venendo così ammonito19:16

29' Errore di Juan Miranda nella rimessa laterale e... Cambio di rimessa in favore del Brann19:16

27' Proteste di Bernardeschi, già ammonito, perché l'arbitro non ha fischiato un fallo a suo favore. Deve stare attento l'esterno di Italiano. Già in Bologna-Brann, della League Phase, i Felsinei erano rimasti in 10 addirittura dal 23'.19:15

26' Lucumì spazza via e trova Bernardeschi sull'out di destra, prova ad azionare la sua velocità, ma arriva la chiusura di Boakye19:12

24' BRANN VICINO AL PAREGGIO!!! Doppia parata di Skorupski, prima sul colpo di testa di Myhre poi sul tentativo di tap-in di Thorsteinsson. Che chance per il pareggio.19:10

23' IL BRANN CHIEDE IL RIGORE!!! Ingason crossa da sinistra, c'è la deviazione di Vitik che manda in angolo. I giocatori di casa chiedono il tocco di mano, ma per l'arbitro non c'è niente. Niente rigore, corner per il Brann19:42

22' Si cerca sempre Holm con diverse verticalizzazioni, per ripulire palla, ma l'attaccante del Brann viene ancora anticipato da Lucumì19:08

19' Mathisen cerca Holm in profondità, brava la difesa del Bologna che alza la linea per far finire l'attaccante del Brann in fuorigioco19:05

16' Gran palla recuperata da Moro, lancio per Bernardeschi che cerca il sinistro dal limite dell'area, ma viene murato.19:06

14' Bernardeschi tocca Soltvedt, che aveva provato lo scatto sulla sinistra, e commette fallo. Arriva anche il giallo per l'ex Juve e Fiorentina19:41

11' Rischia Dyngeland servendo con i piedi i propri difensori. Il Brann si salva solo grazie al fallo di Ferguson. Stavano per fare la frittata18:58

10' 1° gol in Europa League per Santiago Castro in stagione18:56

9' GOL! Brann-BOLOGNA 0-1. Rete di Santiago Castro. Sinistro potente e preciso da posizione defilata di Castro che batte Dyngeland alla prima occasione. L'assist è quello di Cambiaghi che aveva temporeggiato in attesa della sovrapposizione proprio di Castro e Bologna avanti.



8' CHE PECCATO!!! Castro cerca Bernardeschi che poteva arrivare in porta, ma il pallone si ferma sul terreno di gioco. Terreno non in grandi condizioni ovviamente.19:06

6' Thorsteinsson cerca la verticalizzazione per Mathisen, Vitik intercetta ma lo fa con la mano. Calcio di punizione per il Brann18:52

5' Palla dentro per Holm che non controlla a duello con Vitik. Ci fosse riuscito, sarebbe stato solo in area davanti a Skorupski19:07

4' Spizzata di Moro per Bernardeschi che però non riesce a controllare. Grande pressione da parte dei padroni di casa18:50

3' PRIMA OCCASIONE!!! Sugli sviluppi del corner, arriva la conclusione di Ingason che non inquadra però la porta di Skorupski. Subito un Brann d'attacco19:42

2' Brutta palla persa da Ferguson, avanza Myhre che allarga per Thorsteinsson che guadagna il primo corner della partita19:07

1' SI PARTE IN NORVEGIA!!! Primo possesso per il Brann...18:46

Il direttore di gara sarà lo sloveno Rade Obrenovic. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Praprotnik e Klancnik e dal quarto ufficiale, il sig. Martin Matosa. In sala VAR ci saranno Alen Borosak (VAR) e Asmir Sagrkovic (AVAR).03:53

Le due squadre si sono già affrontate durante la League Phase con lo 0-0 del Dall'Ara. Partita in cui il Bologna è rimasto in 10, dal 23', per il cartellino rosso diretto comminato a Lykogiannis. Altri due precedenti contro squadre norvegesi per il Bologna: l'ultima sfida risale alla stagione 1967/1968 contro il Lyn in Coppa delle Fiere. Vittoria 2-0 in casa per i Felsinei all'andata e pareggio al ritorno per 0-0 in Norvegia.03:53

Rispetto alla vittoria di Torino, Italiano toglie dall'XI iniziale Rowe, Sohm e João Mário. Confermata la coppia di centrali Vitik-Lucumì, nonostante il rientro di Heggem che aveva saltato l'ultima trasferta per un infortunio muscolare. Seconda panchina consecutiva, invece, per Orsolini che contro i granata aveva giocato solo 9 minuti. Sempre out Lykogiannis.18:07

Il Brann, nelle ultime due settimane, ha giocato solo un'amichevole. Rispetto all'ultima gara ufficiale, quella contro lo Sturm Graz, a conclusione della League Phase di Europa League, ci sono due cambi di formazione. Dentro Ingason, appena acquistato dal Sonderjyske, per Pedersen. E dentro Thorsteinsson, appena arriva in prestito dall'Hertha Berlino, al posto di Haaland. Parliamo di Markus Haaland, che non è parente con l'Erling del Manchester City.18:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un 4-3-2-1 in cui figurano: Skorupski - Zortea, Vitik, Lucumì, J.Miranda - N.Moro, Freuler, L.Ferguson - Bernardeschi, Cambiaghi - S.Castro. All. Vincenzo Italiano. A disposizione: F.Ravaglia, M.Pessina - Heggem, Casale, João Mário - Pobega, Sohm - B.Domínguez, Odgaard, Orsolini, Rowe, Dallinga.17:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brann scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Dyngeland - De Roeve, Pallesen Knudsen, N.Boakye, Soltvedt - Ingason, J.Sorensen, Horn Myhre - Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Freyr Alexandersson. A disposizione: V.Nilsen, Klausen - Dragsnes, T.Pedersen, Holten - M.Haaland, Remmem, Eikrem, Sande - Finne.17:45

Il Bologna, invece, è rimasto beffato per un solo punto. 15 i punti conquistati dalla squadra di Italiano nella League Phase contro i 16 che sono "bastati" alla Roma per ottenere il pass per gli ottavi di finale diretti (con l'8° e ultimo posto disponibile). Bologna che non se la passa benissimo ultimamente: solo due vittorie negli ultimi tre mesi, anche se c'è stato un lampo di orgoglio nell'ultimo week end col successo per 2-1 in casa del Torino.03:52

Brann che arriva a questa sfida dopo essersi qualificato al playoff col 24° posto nella League Phase, ovvero l'ultimo disponibile per continuare la propria avventura in Europa. Brann che, però, non gioca una partita ufficiale in campionato dal 30 novembre scorso. Le ultime gare “vere” sono state le sconfitte contro Fenerbahce e Sturm Graz e il pareggio per 3-3 col Midtjylland. Ovvero le ultime tre partite del girone unico di Europa League.03:51

Benvenuti alla diretta scritta di Brann-Bologna, gara valida per l'andata dei playoff di UEFA Europa League 2025/2026. Si gioca al Brann Stadion di Bergen.03:49

