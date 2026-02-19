Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Celtic-Stoccarda: 1-4 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Celtic Park di Glasgow
19 Febbraio 2026 ore 21:00
Celtic
1
Stoccarda
4
Partita finita
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 15' 0-1 Bilal El Khannouss
  2. 21' 1-1 Benjamin Nygren
  3. 28' 1-2 Bilal El Khannouss
  4. 57' 1-3 Jamie Leweling
  5. 90+3' 1-4 Tiago Tomás
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Celtic 1, Stuttgart 4.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Celtic 1, Stuttgart 4.22:56

  3. 90'+7'

    Tentativo fallito. Julián Araujo (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.22:56

  4. 90'+6'

    Tentativo fallito. Marcelo Saracchi (Celtic) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Reo Hatate.22:55

  5. 90'+5'

    Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kelechi Iheanacho.22:54

  6. 90'+3'

    Gol! Celtic 1, Stuttgart 4. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nikolas Nartey.22:52

  7. 90'+2'

    Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).22:51

  9. 90'+2'

    Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  10. 90'+1'

    Sostituzione, Stuttgart. Chema Andres sostituisce Angelo Stiller per infortunio.22:50

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  12. 90'

    Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  13. 90'

    Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).22:49

  15. 90'

    Tentativo fallito. Nikolas Nartey (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Atakan Karazor.22:48

  16. 89'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:48

  17. 88'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).22:47

  18. 88'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area.22:46

  19. 87'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Nikolas Nartey.22:46

  21. 85'

    Gara riprende.22:44

  22. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Auston Trusty (Celtic) per infortunio.22:44

  23. 85'

    Tiro respinto. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Atakan Karazor.22:43

  24. 84'

    Tentativo fallito. Nikolas Nartey (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Deniz Undav.22:43

  25. 83'

    Gara riprende.22:42

  27. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Tounekti (Celtic) per infortunio.22:41

  28. 80'

    Tiro parato. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikolas Nartey.22:39

  29. 80'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:38

  30. 80'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  31. 78'

    Sostituzione, Celtic. Marcelo Saracchi sostituisce Kieran Tierney.22:37

  33. 78'

    Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Jeff Chabot.22:37

  34. 78'

    Sostituzione, Stuttgart. Tiago Tomás sostituisce Ermedin Demirovic.22:37

  35. 77'

    Tiro respinto. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Luke McCowan.22:36

  36. 75'

    Tiro respinto. Reo Hatate (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area.22:33

  37. 72'

    Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Jamie Leweling.22:30

  39. 72'

    Sostituzione, Stuttgart. Nikolas Nartey sostituisce Bilal El Khannouss.22:30

  40. 71'

    Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Tomás Cvancara.22:30

  41. 71'

    Sostituzione, Celtic. Luke McCowan sostituisce Benjamin Nygren.22:30

  42. 70'

    Gara riprende.22:29

  43. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Reo Hatate (Celtic) per infortunio.22:29

  45. 69'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:28

  46. 69'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  47. 69'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Atakan Karazor (Stuttgart).22:28

  48. 66'

    Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kieran Tierney.22:25

  49. 65'

    Tomás Cvancara (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  51. 65'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).22:24

  52. 65'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:23

  53. 65'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  54. 64'

    Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kieran Tierney.22:23

  55. 64'

    Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Reo Hatate.22:23

  57. 63'

    Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  58. 63'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).22:22

  59. 62'

    Sostituzione, Celtic. Yang Hyun-Jun sostituisce Daizen Maeda.22:21

  60. 62'

    Sostituzione, Celtic. Reo Hatate sostituisce Paulo Bernardo.22:21

  61. 60'

    Decisione VAR: no gol Celtic 1-3 Stuttgart.22:19

  63. 59'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Ermedin Demirovic (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:17

  64. 59'

    Fuorigioco. Deniz Undav(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:17

  65. 57'

    Gol! Celtic 1, Stuttgart 3. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.22:16

  66. 55'

    Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:14

  67. 55'

    Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  69. 52'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Atakan Karazor (Stuttgart).22:11

  70. 50'

    Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:09

  71. 50'

    Tomás Cvancara (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  72. 50'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).22:09

  73. 49'

    Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).22:08

  75. 49'

    Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  76. 47'

    Fuorigioco. Daizen Maeda(Celtic) prova il lancio lungo, ma Julián Araujo e' colto in fuorigioco.22:06

  77. Inizia il Secondo tempo Celtic 1, Stuttgart 2.22:04

  78. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Celtic 1, Stuttgart 2.21:49

  79. 45'+4'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.21:48

  81. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stuttgart).21:46

  82. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  83. 43'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Deniz Undav.21:43

  84. 42'

    Fuorigioco. Liam Scales(Celtic) prova il lancio lungo, ma Tomás Cvancara e' colto in fuorigioco.21:42

  85. 40'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  87. 40'

    Fallo di Tomás Cvancara (Celtic).21:40

  88. 38'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josha Vagnoman con cross.21:37

  89. 36'

    Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie Leweling.21:35

  90. 30'

    Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Josha Vagnoman con suggerimento di testa.21:30

  91. 28'

    Gol! Celtic 1, Stuttgart 2. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28

  93. 26'

    Fallo di mano di Deniz Undav (Stuttgart).21:25

  94. 25'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Julián Araujo (Celtic).21:24

  95. 21'

    Gol! Celtic 1, Stuttgart 1. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:20

  96. 19'

    Julián Araujo (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  97. 19'

    Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).21:19

  99. 19'

    Tiro respinto. Tomás Cvancara (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Tounekti con cross.21:18

  100. 18'

    Tiro respinto. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kieran Tierney.21:17

  101. 15'

    Gol! Celtic 0, Stuttgart 1. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:14

  102. 13'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).21:13

  103. 13'

    Gara riprende.21:13

  105. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, (Stuttgart).21:12

  106. 11'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:10

  107. 11'

    Tomás Cvancara (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  108. 6'

    Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  109. 6'

    Fallo di Daizen Maeda (Celtic).21:06

  111. 4'

    Gara riprende.21:03

  112. Gara momentaneamente sospesa, (Stuttgart).21:00

  113. Inizia il Primo tempo.21:00

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  116. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Celtic Park
    Città: Glasgow
    Capienza: 60411 spettatori19:49

Formazioni Celtic - Stoccarda

Celtic
Stoccarda
TITOLARI CELTIC
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (22) JULIÁN ARAUJO (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (38) DAIZEN MAEDA (C)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (C)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (11) TOMÁS CVANCARA (A)
PANCHINA CELTIC
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (41) REO HATATE (C)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (9) JUNIOR ADAMU (A)
  • (17) KELECHI IHEANACHO (A)
  • (36) MARCELO SARACCHI (D)
  • (13) YANG HYUN-JUN (A)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (26) DENIZ UNDAV (C)
  • (18) JAMIE LEWELING (C)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (2) AMEEN AL DAKHIL (D)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (8) TIAGO TOMÁS (A)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (A)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
PREPARTITA

Celtic - Stoccarda è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Stoccarda sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Celtic si trova 21° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Celtic ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.

Celtic e Stoccarda si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Celtic ha vinto 1 volta, Stoccarda ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celtic-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Celtic e Stoccarda si sono affrontati due volte in precedenza nelle principali competizioni europee, con la squadra scozzese che ha vinto con un punteggio di 5-4 negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2002-03, sotto la guida di Martin O’Neill (3-1 in casa, 2-3 in trasferta).
  • Dopo aver perso ciascuna delle prime cinque trasferte europee contro avversarie scozzesi tra il 1964 e il 2007, lo Stoccarda ha vinto la sua ultima sfida in Scozia in questi tornei, nella fase a gironi della UEFA Champions League nel novembre 2009 (2-0 vs Rangers).
  • Il Celtic ha vinto solo una delle ultime dieci partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (3N, 6P) infilando quattro ko di fila e subendo almeno due gol in ognuna di queste.
  • Questa è la prima fase ad eliminazione diretta in una grande competizione europea per lo Stoccarda dall'Europa League 2012-13, quando uscirono sconfitti con un punteggio di 5-1 dagli ottavi di finale contro la Lazio; più in generale, i tedeschi hanno vinto solo una delle ultime 11 gare ad eliminazione diretta in questi tornei (3N 7P).
  • Solo il Midtjylland (nove) ha segnato più gol su calcio da fermo in questa UEFA Europa League rispetto al Celtic (otto) tra cui quattro delle ultime cinque reti degli scozzesi nella competizione (tre su angolo e una su rigore).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CelticStoccarda
Partite giocate88
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati1315
Gol totali subiti159
Media gol subiti per partita1.91.1
Percentuale possesso palla50.659.9
Numero totale di passaggi38154151
Numero totale di passaggi riusciti32003580
Tiri nello specchio della porta3552
Percentuale di tiri in porta57.451.0
Numero totale di cross113176
Numero medio di cross riusciti2851
Duelli per partita vinti369386
Duelli per partita persi403389
Corner subiti5022
Corner guadagnati4151
Numero di punizioni a favore7996
Numero di punizioni concesse97107
Tackle totali128104
Percentuale di successo nei tackle64.158.7
Fuorigiochi totali119
Numero totale di cartellini gialli1419
Numero totale di cartellini rossi10

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio