Incontro terminato, Celtic 1, Stuttgart 4.
Secondo tempo terminato, Celtic 1, Stuttgart 4.22:56
Tentativo fallito. Julián Araujo (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.22:56
Tentativo fallito. Marcelo Saracchi (Celtic) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Reo Hatate.22:55
Tiro respinto. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kelechi Iheanacho.22:54
Gol! Celtic 1, Stuttgart 4. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nikolas Nartey.22:52
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).22:51
Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Sostituzione, Stuttgart. Chema Andres sostituisce Angelo Stiller per infortunio.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).22:49
Tentativo fallito. Nikolas Nartey (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Atakan Karazor.22:48
Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).22:47
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area.22:46
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Nikolas Nartey.22:46
Gara riprende.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Auston Trusty (Celtic) per infortunio.22:44
Tiro respinto. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Atakan Karazor.22:43
Tentativo fallito. Nikolas Nartey (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Deniz Undav.22:43
Gara riprende.22:42
Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Tounekti (Celtic) per infortunio.22:41
Tiro parato. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikolas Nartey.22:39
Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:38
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Celtic. Marcelo Saracchi sostituisce Kieran Tierney.22:37
Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Jeff Chabot.22:37
Sostituzione, Stuttgart. Tiago Tomás sostituisce Ermedin Demirovic.22:37
Tiro respinto. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Luke McCowan.22:36
Tiro respinto. Reo Hatate (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area.22:33
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Jamie Leweling.22:30
Sostituzione, Stuttgart. Nikolas Nartey sostituisce Bilal El Khannouss.22:30
Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Tomás Cvancara.22:30
Sostituzione, Celtic. Luke McCowan sostituisce Benjamin Nygren.22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Reo Hatate (Celtic) per infortunio.22:29
Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:28
Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Atakan Karazor (Stuttgart).22:28
Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kieran Tierney.22:25
Tomás Cvancara (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).22:24
Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:23
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tentativo fallito. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kieran Tierney.22:23
Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Reo Hatate.22:23
Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).22:22
Sostituzione, Celtic. Yang Hyun-Jun sostituisce Daizen Maeda.22:21
Sostituzione, Celtic. Reo Hatate sostituisce Paulo Bernardo.22:21
Decisione VAR: no gol Celtic 1-3 Stuttgart.22:19
GOL CANCELLATO DAL VAR: Ermedin Demirovic (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:17
Fuorigioco. Deniz Undav(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:17
Gol! Celtic 1, Stuttgart 3. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.22:16
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).22:14
Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Atakan Karazor (Stuttgart).22:11
Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:09
Tomás Cvancara (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).22:09
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).22:08
Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fuorigioco. Daizen Maeda(Celtic) prova il lancio lungo, ma Julián Araujo e' colto in fuorigioco.22:06
Inizia il Secondo tempo Celtic 1, Stuttgart 2.22:04
Primo tempo terminato, Celtic 1, Stuttgart 2.21:49
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.21:48
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stuttgart).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Deniz Undav.21:43
Fuorigioco. Liam Scales(Celtic) prova il lancio lungo, ma Tomás Cvancara e' colto in fuorigioco.21:42
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Tomás Cvancara (Celtic).21:40
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josha Vagnoman con cross.21:37
Tentativo fallito. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jamie Leweling.21:35
Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Josha Vagnoman con suggerimento di testa.21:30
Gol! Celtic 1, Stuttgart 2. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28
Fallo di mano di Deniz Undav (Stuttgart).21:25
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Julián Araujo (Celtic).21:24
Gol! Celtic 1, Stuttgart 1. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.21:20
Julián Araujo (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).21:19
Tiro respinto. Tomás Cvancara (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Tounekti con cross.21:18
Tiro respinto. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kieran Tierney.21:17
Gol! Celtic 0, Stuttgart 1. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniz Undav.21:14
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).21:13
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, (Stuttgart).21:12
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:10
Tomás Cvancara (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).21:06
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, (Stuttgart).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park
Città: Glasgow
Capienza: 60411 spettatori19:49
Celtic - Stoccarda è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Stoccarda sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente Celtic si trova 21° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Celtic ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.
Celtic e Stoccarda si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Celtic ha vinto 1 volta, Stoccarda ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Celtic-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celtic
|Stoccarda
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|13
|15
|Gol totali subiti
|15
|9
|Media gol subiti per partita
|1.9
|1.1
|Percentuale possesso palla
|50.6
|59.9
|Numero totale di passaggi
|3815
|4151
|Numero totale di passaggi riusciti
|3200
|3580
|Tiri nello specchio della porta
|35
|52
|Percentuale di tiri in porta
|57.4
|51.0
|Numero totale di cross
|113
|176
|Numero medio di cross riusciti
|28
|51
|Duelli per partita vinti
|369
|386
|Duelli per partita persi
|403
|389
|Corner subiti
|50
|22
|Corner guadagnati
|41
|51
|Numero di punizioni a favore
|79
|96
|Numero di punizioni concesse
|97
|107
|Tackle totali
|128
|104
|Percentuale di successo nei tackle
|64.1
|58.7
|Fuorigiochi totali
|11
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
