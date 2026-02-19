Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

GOL CANCELLATO DAL VAR: Ermedin Demirovic (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:17

PREPARTITA

Celtic - Stoccarda è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Stoccarda sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Celtic si trova 21° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Celtic ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15; Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.

Celtic e Stoccarda si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Celtic ha vinto 1 volta, Stoccarda ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celtic-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Celtic e Stoccarda si sono affrontati due volte in precedenza nelle principali competizioni europee, con la squadra scozzese che ha vinto con un punteggio di 5-4 negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2002-03, sotto la guida di Martin O’Neill (3-1 in casa, 2-3 in trasferta).

Dopo aver perso ciascuna delle prime cinque trasferte europee contro avversarie scozzesi tra il 1964 e il 2007, lo Stoccarda ha vinto la sua ultima sfida in Scozia in questi tornei, nella fase a gironi della UEFA Champions League nel novembre 2009 (2-0 vs Rangers).

Il Celtic ha vinto solo una delle ultime dieci partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (3N, 6P) infilando quattro ko di fila e subendo almeno due gol in ognuna di queste.

Questa è la prima fase ad eliminazione diretta in una grande competizione europea per lo Stoccarda dall'Europa League 2012-13, quando uscirono sconfitti con un punteggio di 5-1 dagli ottavi di finale contro la Lazio; più in generale, i tedeschi hanno vinto solo una delle ultime 11 gare ad eliminazione diretta in questi tornei (3N 7P).

Solo il Midtjylland (nove) ha segnato più gol su calcio da fermo in questa UEFA Europa League rispetto al Celtic (otto) tra cui quattro delle ultime cinque reti degli scozzesi nella competizione (tre su angolo e una su rigore).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: