PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Genk è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Genk sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 23° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Genk si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Dinamo Zagabria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16; Genk ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

Dinamo Zagabria e Genk si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Dinamo Zagabria ha vinto 1 volta, Genk non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Dinamo Zagabria-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dinamo Zagabria e Genk si sono incontrati due volte in precedenza nelle principali competizioni europee: la squadra croata è imbattuta in questi tornei - successo per 3-0 e pareggio per 1-1 nei due confronti della fase a gironi dell'Europa League 2021-22.

Il Genk ha pareggiato ciascuna delle due precedenti trasferte contro squadre croate in competizioni europee: 2-2 con la Lokomotiva Zagabria nell'agosto 2016 nelle qualificazioni di UEFA Europa League e un 1-1 con la Dinamo Zagabria nel novembre 2021 in UEL.

La Dinamo Zagabria ha vinto cinque delle precedenti sei partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League (1P), mantenendo la porta inviolata in ciascuno di questi cinque successi.

Il Genk ha vinto tre delle sue ultime quattro partite europee in trasferta (1P), lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 14 (4N 7P).

Solamente due giocatori hanno segnato più gol di Dion Beljo della Dinamo Zagabria in questa edizione della UEFA Europa League: quattro, tutti tra le mura amiche - Igor Jesus (6) e Petar Stanic (7).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: