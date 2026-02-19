Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Dinamo Zagabria-Genk: 1-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Maksimir di Zagabria
19 Febbraio 2026 ore 18:45
Dinamo Zagabria
1
Genk
3
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 15' 0-1 Bryan Heynen
  2. 21' 0-2 Zakaria El Ouahdi
  3. 44' 1-2 Dion Beljo
  4. 90' 1-3 Zakaria El Ouahdi
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Dinamo Zagabria 1, Genk 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Genk 3.20:34

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).20:33

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31

  5. 90'

    Gol! Dinamo Zagabria 1, Genk 3. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daan Heymans.20:31

  6. 89'

    Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).20:30

  7. 89'

    Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  9. 88'

    Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Konstantinos Karetsas.20:29

  10. 86'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daan Heymans.20:27

  11. 85'

    Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:26

  12. 85'

    Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  13. 84'

    Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  15. 84'

    Fallo di Bryan Heynen (Genk).20:25

  16. 80'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Dion Beljo.20:20

  17. 79'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Marko Soldo sostituisce Luka Stojkovic.20:20

  18. 78'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  19. 78'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).20:18

  21. 76'

    Fuorigioco. Joris Kayembe(Genk) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.20:16

  22. 71'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Miha Zajc.20:12

  23. 71'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.20:11

  24. 70'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mateo Lisica sostituisce Fran Topic.20:11

  25. 70'

    Sostituzione, Genk. Ibrahima Bangoura sostituisce Junya Ito.20:11

  27. 70'

    Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Jarne Steuckers.20:10

  28. 69'

    Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  29. 69'

    Fallo di Matte Smets (Genk).20:10

  30. 69'

    Tiro parato. Junya Ito (Genk) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jarne Steuckers con cross.20:09

  31. 63'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).20:03

  33. 60'

    Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Aaron Bibout.20:01

  34. 60'

    Fuorigioco. Joris Kayembe(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.20:00

  35. 58'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  36. 58'

    Fallo di Jarne Steuckers (Genk).19:59

  37. 56'

    Miha Zajc (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.19:57

  39. 56'

    Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).19:57

  40. 56'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  41. 56'

    Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.19:56

  42. 55'

    Tiro respinto. Jarne Steuckers (Genk) un colpo di testa da centro area. Assist di Junya Ito con cross.19:56

  43. 52'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).19:53

  45. 50'

    Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  46. 50'

    Fallo di Joris Kayembe (Genk).19:51

  47. 49'

    Tiro respinto. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bryan Heynen.19:50

  48. Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 1, Genk 2.19:46

  49. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Genk 2.19:30

  51. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  52. 44'

    Gol! Dinamo Zagabria 1, Genk 2. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fran Topic.19:29

  53. 44'

    Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas con passaggio filtrante.19:28

  54. 42'

    Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Scott McKenna con suggerimento di testa.19:26

  55. 41'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).19:26

  57. 35'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.19:19

  58. 35'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:19

  59. 35'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  60. 31'

    Tentativo fallito. Fran Topic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.19:16

  61. 29'

    Fallo di Jarne Steuckers (Genk).19:14

  63. 29'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  64. 28'

    Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Fran Topic in seguito a un contropiede.19:12

  65. 26'

    Tiro respinto. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.19:11

  66. 26'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fran Topic con cross.19:11

  67. 25'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Moris Valincic (Dinamo Zagabria).19:10

  69. 25'

    Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro da fuori area.19:10

  70. 25'

    Tiro respinto. Aaron Bibout (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Junya Ito con cross.19:10

  71. 24'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:09

  72. 24'

    Tiro respinto. Aaron Bibout (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Jarne Steuckers.19:09

  73. 21'

    Gol! Dinamo Zagabria 0, Genk 2. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.19:05

  75. 17'

    Tiro respinto. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dion Beljo.19:02

  76. 15'

    Gol! Dinamo Zagabria 0, Genk 1. Bryan Heynen (Genk) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.19:00

  77. 15'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).18:59

  78. 11'

    Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.18:56

  79. 8'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Arbër Hoxha.18:53

  81. Fuorigioco. Daan Heymans(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.18:46

  82. Inizia il Primo tempo.18:45

  83. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

  85. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Maksimir
    Città: Zagabria
    Capienza: 40000 spettatori17:52

Formazioni Dinamo Zagabria - Genk

Dinamo Zagabria
Genk
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (40) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
  • (25) MORIS VALINCIC (D)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (7) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (11) ARBËR HOXHA (C)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (30) FRAN TOPIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (10) GABRIEL VIDOVIC (C)
  • (47) PATRIK HORVAT (A)
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (21) MATEO LISICA (A)
  • (23) CARDOSO VARELA (A)
  • (71) MOUNSEF BAKRAR (A)
  • (28) KÉVIN THÉOPHILE-CATHERINE (D)
  • (14) MARKO SOLDO (C)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
TITOLARI GENK
  • (26) TOBIAS LAWAL (P)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (18) JORIS KAYEMBE (D)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (77) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (10) JUNYA ITO (C)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (38) DAAN HEYMANS (C)
  • (7) JARNE STEUCKERS (C)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
PANCHINA GENK
  • (14) YIRA SOR (A)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (A)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (97) ÉMILE DOUCOURÉ (P)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
  • (27) KEN NKUBA (D)
  • (19) YAIMAR MEDINA (D)
ALLENATORE GENK
  • Nicky Hayen
PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Genk è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Genk sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 23° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Genk si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16; Genk ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Milan ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Como ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-2 mentre Como ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol.

Dinamo Zagabria e Genk si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Dinamo Zagabria ha vinto 1 volta, Genk non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Dinamo Zagabria-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dinamo Zagabria e Genk si sono incontrati due volte in precedenza nelle principali competizioni europee: la squadra croata è imbattuta in questi tornei - successo per 3-0 e pareggio per 1-1 nei due confronti della fase a gironi dell'Europa League 2021-22.
  • Il Genk ha pareggiato ciascuna delle due precedenti trasferte contro squadre croate in competizioni europee: 2-2 con la Lokomotiva Zagabria nell'agosto 2016 nelle qualificazioni di UEFA Europa League e un 1-1 con la Dinamo Zagabria nel novembre 2021 in UEL.
  • La Dinamo Zagabria ha vinto cinque delle precedenti sei partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League (1P), mantenendo la porta inviolata in ciascuno di questi cinque successi.
  • Il Genk ha vinto tre delle sue ultime quattro partite europee in trasferta (1P), lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 14 (4N 7P).
  • Solamente due giocatori hanno segnato più gol di Dion Beljo della Dinamo Zagabria in questa edizione della UEFA Europa League: quattro, tutti tra le mura amiche - Igor Jesus (6) e Petar Stanic (7).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo ZagabriaGenk
Partite giocate88
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1211
Gol totali subiti167
Media gol subiti per partita2.00.9
Percentuale possesso palla48.949.1
Numero totale di passaggi37263627
Numero totale di passaggi riusciti31023061
Tiri nello specchio della porta3041
Percentuale di tiri in porta50.850.6
Numero totale di cross138143
Numero medio di cross riusciti2427
Duelli per partita vinti397389
Duelli per partita persi362418
Corner subiti3636
Corner guadagnati3829
Numero di punizioni a favore8497
Numero di punizioni concesse8797
Tackle totali158147
Percentuale di successo nei tackle65.868.0
Fuorigiochi totali1316
Numero totale di cartellini gialli1114
Numero totale di cartellini rossi00

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio