Incontro terminato, Dinamo Zagabria 1, Genk 3.
Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Genk 3.20:34
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31
Gol! Dinamo Zagabria 1, Genk 3. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daan Heymans.20:31
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).20:30
Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Konstantinos Karetsas.20:29
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daan Heymans.20:27
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:26
Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Fallo di Bryan Heynen (Genk).20:25
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Dion Beljo.20:20
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Marko Soldo sostituisce Luka Stojkovic.20:20
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).20:18
Fuorigioco. Joris Kayembe(Genk) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.20:16
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Miha Zajc.20:12
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.20:11
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mateo Lisica sostituisce Fran Topic.20:11
Sostituzione, Genk. Ibrahima Bangoura sostituisce Junya Ito.20:11
Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Jarne Steuckers.20:10
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Matte Smets (Genk).20:10
Tiro parato. Junya Ito (Genk) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jarne Steuckers con cross.20:09
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).20:03
Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Aaron Bibout.20:01
Fuorigioco. Joris Kayembe(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.20:00
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Jarne Steuckers (Genk).19:59
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.19:57
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).19:57
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.19:56
Tiro respinto. Jarne Steuckers (Genk) un colpo di testa da centro area. Assist di Junya Ito con cross.19:56
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).19:53
Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Joris Kayembe (Genk).19:51
Tiro respinto. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bryan Heynen.19:50
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 1, Genk 2.19:46
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Genk 2.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Gol! Dinamo Zagabria 1, Genk 2. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fran Topic.19:29
Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas con passaggio filtrante.19:28
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Scott McKenna con suggerimento di testa.19:26
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).19:26
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.19:19
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:19
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Tentativo fallito. Fran Topic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.19:16
Fallo di Jarne Steuckers (Genk).19:14
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Fran Topic in seguito a un contropiede.19:12
Tiro respinto. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.19:11
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fran Topic con cross.19:11
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Moris Valincic (Dinamo Zagabria).19:10
Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro da fuori area.19:10
Tiro respinto. Aaron Bibout (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Junya Ito con cross.19:10
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:09
Tiro respinto. Aaron Bibout (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Jarne Steuckers.19:09
Gol! Dinamo Zagabria 0, Genk 2. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.19:05
Tiro respinto. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dion Beljo.19:02
Gol! Dinamo Zagabria 0, Genk 1. Bryan Heynen (Genk) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.19:00
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).18:59
Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.18:56
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Arbër Hoxha.18:53
Fuorigioco. Daan Heymans(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori17:52
Dinamo Zagabria - Genk è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Genk sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente Dinamo Zagabria si trova 23° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Genk si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16; Genk ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.
Dinamo Zagabria e Genk si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Dinamo Zagabria ha vinto 1 volta, Genk non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Dinamo Zagabria-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Zagabria
|Genk
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|12
|11
|Gol totali subiti
|16
|7
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.9
|Percentuale possesso palla
|48.9
|49.1
|Numero totale di passaggi
|3726
|3627
|Numero totale di passaggi riusciti
|3102
|3061
|Tiri nello specchio della porta
|30
|41
|Percentuale di tiri in porta
|50.8
|50.6
|Numero totale di cross
|138
|143
|Numero medio di cross riusciti
|24
|27
|Duelli per partita vinti
|397
|389
|Duelli per partita persi
|362
|418
|Corner subiti
|36
|36
|Corner guadagnati
|38
|29
|Numero di punizioni a favore
|84
|97
|Numero di punizioni concesse
|87
|97
|Tackle totali
|158
|147
|Percentuale di successo nei tackle
|65.8
|68.0
|Fuorigiochi totali
|13
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
