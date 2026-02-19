Virgilio Sport
Fenerbahçe-Nottingham Forest: 0-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chobani Stadyumu di Istanbul
19 Febbraio 2026 ore 18:45
Fenerbahçe
0
Nottingham Forest
3
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 21' 0-1 Murillo
  2. 43' 0-2 Igor Jesus
  3. 50' 0-3 Morgan Gibbs-White
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3.20:37

  3. 90'+3'

    Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).20:37

  4. 90'+3'

    James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+3'

    Levent Mercan (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  6. 90'+3'

    Fallo di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).20:36

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).20:36

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di James McAtee.20:36

  10. 90'+2'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).20:35

  11. 90'+2'

    Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  12. 90'+1'

    Fred (Fenerbahce) e' ammonito.20:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  15. 90'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  16. 90'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:34

  17. 89'

    Tentativo fallito. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:33

  18. 88'

    Sidiki Cherif (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  19. 88'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:32

  21. 86'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  22. 86'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).20:30

  23. 84'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra.20:28

  24. 83'

    Sostituzione, Nottingham Forest. James McAtee sostituisce Callum Hudson-Odoi.20:26

  25. 82'

    Sidiki Cherif (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  27. 82'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).20:25

  28. 80'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Murillo (Nottingham Forest).20:24

  29. 78'

    Çaglar Söyüncü (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:22

  30. 78'

    Fallo di Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).20:22

  31. 78'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  33. 77'

    Fallo di Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).20:21

  34. 77'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  35. 76'

    Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce N'Golo Kanté.20:20

  36. 72'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  37. 72'

    Fallo di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).20:16

  39. 71'

    Tentativo fallito. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ola Aina.20:15

  40. 70'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).20:14

  41. 70'

    Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nikola Milenkovic.20:14

  42. 69'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito.20:13

  43. 69'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Levent Mercan (Fenerbahce).20:13

  45. 69'

    Fallo di Levent Mercan (Fenerbahce).20:13

  46. 69'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

  47. 69'

    Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nélson Semedo con cross.20:12

  48. 68'

    Levent Mercan (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  49. 68'

    Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).20:11

  51. 67'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ryan Yates sostituisce Morgan Gibbs-White.20:11

  52. 67'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Nicolás Domínguez sostituisce Elliot Anderson.20:11

  53. 61'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce Omari Hutchinson.20:05

  54. 61'

    Sostituzione, Fenerbahce. Ismail Yüksek sostituisce Talisca.20:05

  55. 61'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Lorenzo Lucca sostituisce Igor Jesus.20:05

  57. 58'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02

  58. 58'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).20:02

  59. 57'

    Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:00

  60. 56'

    Levent Mercan (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  61. 56'

    Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).20:00

  63. 55'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams.19:59

  64. 54'

    Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Omari Hutchinson.19:57

  65. 50'

    Gol! Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Jesus.19:54

  66. 50'

    Fuorigioco. Morgan Gibbs-White(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Omari Hutchinson e' colto in fuorigioco.19:53

  67. 50'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.19:53

  69. 49'

    Fallo di Talisca (Fenerbahce).19:52

  70. 49'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  71. 48'

    Fallo di Dorgeles Nene (Fenerbahce).19:52

  72. 48'

    Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  73. 47'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  75. 47'

    Fallo di Omari Hutchinson (Nottingham Forest).19:50

  76. 46'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Nottingham Forest).19:50

  77. 46'

    Tiro parato. Sidiki Cherif (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Çaglar Söyüncü con passaggio filtrante.19:50

  78. 45'

    Sostituzione, Fenerbahce. Levent Mercan sostituisce Mert Müldür.19:49

  79. 45'

    Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Kerem Aktürkoglu.19:49

  81. Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 0, Nottingham Forest 2.19:49

  82. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Fenerbahce 0, Nottingham Forest 2.19:33

  83. 45'+2'

    Tentativo fallito. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ola Aina.19:33

  84. 45'+1'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Murillo.19:31

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  87. 43'

    Gol! Fenerbahce 0, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Morgan Gibbs-White con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:29

  88. 42'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).19:28

  89. 42'

    Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Omari Hutchinson.19:28

  90. 42'

    Fallo di mano di Ola Aina (Nottingham Forest).19:27

  91. 41'

    Gara riprende.19:27

  93. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, (Nottingham Forest). Viene consultato il VAR.19:26

  94. 40'

    Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:25

  95. 39'

    Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:24

  96. 38'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).19:24

  97. 38'

    Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ola Aina.19:24

  99. 38'

    Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Morgan Gibbs-White in seguito a un calcio da fermo.19:23

  100. 38'

    Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.19:23

  101. 37'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  102. 37'

    Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).19:22

  103. 30'

    Gara riprende.19:16

  105. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Talisca (Fenerbahce) per infortunio.19:15

  106. 28'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Omari Hutchinson.19:14

  107. 27'

    Fuorigioco. Ibrahim Sangaré(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Nikola Milenkovic e' colto in fuorigioco.19:12

  108. 26'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Marco Asensio (Fenerbahce).19:12

  109. 26'

    Sostituzione, Fenerbahce. Çaglar Söyüncü sostituisce Milan Skriniar per infortunio.19:11

  111. 26'

    Gara riprende.19:11

  112. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Milan Skriniar (Fenerbahce) per infortunio.19:10

  113. 23'

    Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Callum Hudson-Odoi.19:09

  114. 23'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:09

  115. 21'

    Gol! Fenerbahce 0, Nottingham Forest 1. Murillo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elliot Anderson in seguito a un contropiede.19:07

  117. 19'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  118. 19'

    Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).19:05

  119. 19'

    Tentativo fallito. Mert Müldür (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d'angolo.19:04

  120. 18'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Nottingham Forest).19:04

  121. 17'

    Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).19:03

  123. 17'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  124. 17'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).19:02

  125. 17'

    Sidiki Cherif (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  126. 16'

    Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.19:02

  127. 15'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Fenerbahce).19:01

  129. 13'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).18:58

  130. 13'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  131. 11'

    Gara riprende.18:56

  132. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Elliot Anderson (Nottingham Forest) per infortunio.18:55

  133. 9'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.18:55

  135. 9'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55

  136. 9'

    Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).18:55

  137. 5'

    Tiro respinto. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:51

  138. 5'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).18:50

  139. 4'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area.18:50

  141. 3'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Omari Hutchinson con cross.18:48

  142. Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).18:47

  143. Inizia il Primo tempo.18:46

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chobani Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 47834 spettatori17:48

Formazioni Fenerbahçe - Nottingham Forest

Fenerbahçe
Nottingham Forest
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (94) TALISCA (C)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (C)
  • (6) MATTÉO GUENDOUZI (C)
  • (21) MARCO ASENSIO (C)
  • (17) N'GOLO KANTÉ (C)
  • (26) SIDIKI CHERIF (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (39) ENGIN BITERGE (P)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (22) LEVENT MERCAN (D)
  • (54) ALAETTIN EKICI (A)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (45) DORGELES NENE (A)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (3) ARCHIE BROWN (D)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (7) FRED (C)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (27) STEFAN ORTEGA (P)
  • (5) MURILLO (D)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (34) OLA AINA (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (21) OMARI HUTCHINSON (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (C)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (19) IGOR JESUS (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (14) DAN NDOYE (A)
  • (23) JAIR CUNHA (D)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (29) DILANE BAKWA (A)
  • (18) ANGUS GUNN (P)
  • (4) MORATO (D)
  • (20) LORENZO LUCCA (A)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
PREPARTITA

Fenerbahçe - Nottingham Forest è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Attualmente Fenerbahçe si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Fenerbahçe ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

Fenerbahçe e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Fenerbahçe affronterà il Nottingham Forest per la prima volta in assoluto in competizioni europee; in generale, i turchi hanno vinto solo una delle ultime nove partite contro avversarie inglesi (2N, 6P – incluse le qualificazioni).
  • Questa è la prima sfida a eliminazione diretta tra avversarie inglesi e turche dalla UEFA Europa League 2014-15 (sedicesimi di finale), quando il Liverpool affrontò il Besiktas nel torneo; tuttavia, entrambe le squadre vinsero 1-0 in casa tra andata e ritorno, con i bianconeri che passarono il turno dopo la lotteria dei calci di rigore.
  • Il Fenerbahçe ha perso la gara di andata in quattro dei suoi ultimi sei spareggi a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (2V); più in generale, i turchi non hanno mai passato il turno in un doppio confronto di questo tipo dopo aver incassato un ko nel match di andata - venendo eliminati in tutte le 26 precedenti occasioni.
  • Il Nottingham Forest ha segnato 15 gol in otto partite in questa UEFA Europa League e ha fatto meglio in una singola competizione europea solamente nella Coppa dei Campioni del 1978-79, quando vinse il trofeo (19 reti in nove gare).
  • Igor Jesus ha segnato sei gol con il Nottingham Forest in questa UEFA Europa League, record a pari merito per un giocatore dei Reds in una singola stagione nelle principali competizioni europee, al pari di Garry Birtles nella Coppa dei Campioni 1978-79 (sei reti in nove partite); più in generale, l'ultimo calciatore brasiliano capace di far meglio in una singola edizione del torneo è stato Giuliano con lo Zenit nel 2016-17 (otto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FenerbahçeNottingham Forest
Partite giocate88
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati1015
Gol totali subiti77
Media gol subiti per partita0.90.9
Percentuale possesso palla59.654.3
Numero totale di passaggi40433998
Numero totale di passaggi riusciti34293440
Tiri nello specchio della porta5056
Percentuale di tiri in porta52.157.7
Numero totale di cross143158
Numero medio di cross riusciti3040
Duelli per partita vinti397400
Duelli per partita persi384386
Corner subiti4433
Corner guadagnati4239
Numero di punizioni a favore97105
Numero di punizioni concesse79112
Tackle totali155129
Percentuale di successo nei tackle54.869.8
Fuorigiochi totali217
Numero totale di cartellini gialli3018
Numero totale di cartellini rossi11

