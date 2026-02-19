PREPARTITA

Fenerbahçe - Nottingham Forest è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Attualmente Fenerbahçe si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Fenerbahçe ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

Fenerbahçe e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Fenerbahçe affronterà il Nottingham Forest per la prima volta in assoluto in competizioni europee; in generale, i turchi hanno vinto solo una delle ultime nove partite contro avversarie inglesi (2N, 6P – incluse le qualificazioni).

Questa è la prima sfida a eliminazione diretta tra avversarie inglesi e turche dalla UEFA Europa League 2014-15 (sedicesimi di finale), quando il Liverpool affrontò il Besiktas nel torneo; tuttavia, entrambe le squadre vinsero 1-0 in casa tra andata e ritorno, con i bianconeri che passarono il turno dopo la lotteria dei calci di rigore.

Il Fenerbahçe ha perso la gara di andata in quattro dei suoi ultimi sei spareggi a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (2V); più in generale, i turchi non hanno mai passato il turno in un doppio confronto di questo tipo dopo aver incassato un ko nel match di andata - venendo eliminati in tutte le 26 precedenti occasioni.

Il Nottingham Forest ha segnato 15 gol in otto partite in questa UEFA Europa League e ha fatto meglio in una singola competizione europea solamente nella Coppa dei Campioni del 1978-79, quando vinse il trofeo (19 reti in nove gare).

Igor Jesus ha segnato sei gol con il Nottingham Forest in questa UEFA Europa League, record a pari merito per un giocatore dei Reds in una singola stagione nelle principali competizioni europee, al pari di Garry Birtles nella Coppa dei Campioni 1978-79 (sei reti in nove partite); più in generale, l'ultimo calciatore brasiliano capace di far meglio in una singola edizione del torneo è stato Giuliano con lo Zenit nel 2016-17 (otto).

