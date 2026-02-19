Incontro terminato, Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3.
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3.20:37
Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).20:37
James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Levent Mercan (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).20:36
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).20:36
Tiro parato. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di James McAtee.20:36
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).20:35
Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fred (Fenerbahce) e' ammonito.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:34
Tentativo fallito. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:33
Sidiki Cherif (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:32
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).20:30
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra.20:28
Sostituzione, Nottingham Forest. James McAtee sostituisce Callum Hudson-Odoi.20:26
Sidiki Cherif (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).20:25
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Murillo (Nottingham Forest).20:24
Çaglar Söyüncü (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:22
Fallo di Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).20:22
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).20:21
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce N'Golo Kanté.20:20
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).20:16
Tentativo fallito. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ola Aina.20:15
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).20:14
Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nikola Milenkovic.20:14
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito.20:13
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Levent Mercan (Fenerbahce).20:13
Fallo di Levent Mercan (Fenerbahce).20:13
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nélson Semedo con cross.20:12
Levent Mercan (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).20:11
Sostituzione, Nottingham Forest. Ryan Yates sostituisce Morgan Gibbs-White.20:11
Sostituzione, Nottingham Forest. Nicolás Domínguez sostituisce Elliot Anderson.20:11
Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce Omari Hutchinson.20:05
Sostituzione, Fenerbahce. Ismail Yüksek sostituisce Talisca.20:05
Sostituzione, Nottingham Forest. Lorenzo Lucca sostituisce Igor Jesus.20:05
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).20:02
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:00
Levent Mercan (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).20:00
Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams.19:59
Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Omari Hutchinson.19:57
Gol! Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Igor Jesus.19:54
Fuorigioco. Morgan Gibbs-White(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Omari Hutchinson e' colto in fuorigioco.19:53
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.19:53
Fallo di Talisca (Fenerbahce).19:52
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Dorgeles Nene (Fenerbahce).19:52
Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Omari Hutchinson (Nottingham Forest).19:50
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Nottingham Forest).19:50
Tiro parato. Sidiki Cherif (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Çaglar Söyüncü con passaggio filtrante.19:50
Sostituzione, Fenerbahce. Levent Mercan sostituisce Mert Müldür.19:49
Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Kerem Aktürkoglu.19:49
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 0, Nottingham Forest 2.19:49
Primo tempo terminato, Fenerbahce 0, Nottingham Forest 2.19:33
Tentativo fallito. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ola Aina.19:33
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Murillo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Gol! Fenerbahce 0, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Morgan Gibbs-White con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:29
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Çaglar Söyüncü (Fenerbahce).19:28
Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Omari Hutchinson.19:28
Fallo di mano di Ola Aina (Nottingham Forest).19:27
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, (Nottingham Forest). Viene consultato il VAR.19:26
Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:25
Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:24
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).19:24
Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ola Aina.19:24
Tentativo fallito. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Morgan Gibbs-White in seguito a un calcio da fermo.19:23
Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.19:23
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).19:22
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Talisca (Fenerbahce) per infortunio.19:15
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Omari Hutchinson.19:14
Fuorigioco. Ibrahim Sangaré(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Nikola Milenkovic e' colto in fuorigioco.19:12
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Marco Asensio (Fenerbahce).19:12
Sostituzione, Fenerbahce. Çaglar Söyüncü sostituisce Milan Skriniar per infortunio.19:11
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Milan Skriniar (Fenerbahce) per infortunio.19:10
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Callum Hudson-Odoi.19:09
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:09
Gol! Fenerbahce 0, Nottingham Forest 1. Murillo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elliot Anderson in seguito a un contropiede.19:07
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).19:05
Tentativo fallito. Mert Müldür (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Nottingham Forest).19:04
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).19:03
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).19:02
Sidiki Cherif (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.19:02
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Fenerbahce).19:01
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).18:58
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Gara riprende.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Elliot Anderson (Nottingham Forest) per infortunio.18:55
Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.18:55
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).18:55
Tiro respinto. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:51
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).18:50
Tiro respinto. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area.18:50
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Omari Hutchinson con cross.18:48
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:48
Fenerbahçe - Nottingham Forest è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Attualmente Fenerbahçe si trova 19° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Fenerbahçe ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.
Fenerbahçe-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|10
|15
|Gol totali subiti
|7
|7
|Media gol subiti per partita
|0.9
|0.9
|Percentuale possesso palla
|59.6
|54.3
|Numero totale di passaggi
|4043
|3998
|Numero totale di passaggi riusciti
|3429
|3440
|Tiri nello specchio della porta
|50
|56
|Percentuale di tiri in porta
|52.1
|57.7
|Numero totale di cross
|143
|158
|Numero medio di cross riusciti
|30
|40
|Duelli per partita vinti
|397
|400
|Duelli per partita persi
|384
|386
|Corner subiti
|44
|33
|Corner guadagnati
|42
|39
|Numero di punizioni a favore
|97
|105
|Numero di punizioni concesse
|79
|112
|Tackle totali
|155
|129
|Percentuale di successo nei tackle
|54.8
|69.8
|Fuorigiochi totali
|21
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|30
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
