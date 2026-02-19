Virgilio Sport
Lille-Stella Rossa: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
19 Febbraio 2026 ore 21:00
Lille
0
Stella Rossa
1
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 45+1' 0-1 Franklin Tebo Uchenna
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.22:56

  3. 90'+7'

    Fuorigioco. Olivier Giroud(Lilla) prova il lancio lungo, ma Aïssa Mandi e' colto in fuorigioco.22:55

  4. 90'+7'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  5. 90'+7'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:54

  6. 90'+6'

    Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).22:53

  7. 90'+6'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  9. 90'+4'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:52

  10. 90'+4'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  11. 90'+4'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:51

  12. 90'+1'

    Fallo di mano di Adem Avdic (Stella Rossa).22:49

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:48

  15. 89'

    Matheus (Stella Rossa) e' ammonito.22:47

  16. 89'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) e' ammonito.22:46

  17. 87'

    Fallo di mano di Romain Perraud (Lilla).22:45

  18. 86'

    Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksandar Katai con passaggio filtrante.22:44

  19. 85'

    Fuorigioco. Marko Arnautovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Seol Young-Woo e' colto in fuorigioco.22:43

  21. 85'

    Sostituzione, Stella Rossa. Nikola Stankovic sostituisce Vladimir Lucic.22:42

  22. 85'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milos Veljkovic sostituisce Strahinja Erakovic.22:42

  23. 84'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  24. 84'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).22:42

  25. 82'

    Vladimir Lucic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:40

  27. 82'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:40

  28. 82'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  29. 80'

    Tiro parato. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:38

  30. 78'

    Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:36

  31. 78'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  33. 78'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

  34. 78'

    Fallo di Adem Avdic (Stella Rossa).22:36

  35. 77'

    Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Matias Fernandez-Pardo.22:35

  36. 77'

    Sostituzione, Lilla. Noah Edjouma sostituisce Félix Correia.22:35

  37. 77'

    Sostituzione, Stella Rossa. Adem Avdic sostituisce Nayair Tiknizyan.22:35

  39. 77'

    Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Bruno Duarte.22:34

  40. 75'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:33

  41. 75'

    Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.22:33

  42. 74'

    Gara riprende.22:31

  43. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Strahinja Erakovic (Stella Rossa) per infortunio.22:29

  45. 69'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Romain Perraud (Lilla).22:27

  46. 69'

    Fallo di Benjamin André (Lilla).22:26

  47. 69'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  48. 68'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).22:25

  49. 67'

    Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan.22:24

  51. 65'

    Fuorigioco. Nathan Ngoy(Lilla) prova il lancio lungo, ma Aïssa Mandi e' colto in fuorigioco.22:23

  52. 65'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).22:22

  53. 64'

    Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  54. 64'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).22:22

  55. 64'

    Sostituzione, Stella Rossa. Marko Arnautovic sostituisce Jay Enem.22:21

  57. 63'

    Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:21

  58. 63'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  59. 62'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Gaëtan Perrin.22:20

  60. 61'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:19

  61. 59'

    Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).22:17

  63. 59'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  64. 59'

    Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:16

  65. 59'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  66. 57'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Bruno Duarte (Stella Rossa).22:15

  67. 57'

    Tiro respinto. Aïssa Mandi (Lilla) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:15

  69. 57'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:14

  70. 53'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  71. 53'

    Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).22:11

  72. 52'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  73. 52'

    Fallo di Strahinja Erakovic (Stella Rossa).22:10

  75. 52'

    Gara riprende.22:10

  76. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Aïssa Mandi (Lilla) per infortunio.22:08

  77. 50'

    Tiro respinto. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.22:08

  78. 49'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  79. 49'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:06

  81. 48'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  82. 48'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:06

  83. 46'

    Fallo di Jay Enem (Stella Rossa).22:04

  84. 46'

    Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  85. 46'

    Fuorigioco. Aïssa Mandi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Matias Fernandez-Pardo e' colto in fuorigioco.22:03

  87. Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Stella Rossa 1.22:03

  88. 45'

    Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Hákon Haraldsson.22:03

  89. 45'

    Sostituzione, Lilla. Nabil Bentaleb sostituisce Ngal'ayel Mukau.22:03

  90. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.21:46

  91. 45'+1'

    Gol! Lilla 0, Stella Rossa 1. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:45

  93. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  94. 45'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:44

  95. 45'

    Tiro respinto. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodrigão.21:44

  96. 45'

    Tentativo fallito. Rodrigão (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:44

  97. 44'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:43

  99. 42'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:41

  100. 40'

    Félix Correia (Lilla) e' ammonito per fallo.21:39

  101. 40'

    Fallo di Félix Correia (Lilla).21:39

  102. 40'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39

  103. 37'

    Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).21:36

  105. 37'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  106. 35'

    Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bruno Duarte.21:35

  107. 32'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Romain Perraud in seguito a un calcio da fermo.21:32

  108. 32'

    Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:31

  109. 32'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  111. 29'

    Fuorigioco. Vladimir Lucic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Seol Young-Woo e' colto in fuorigioco.21:28

  112. 27'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).21:26

  113. 27'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  114. 24'

    Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  115. 24'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).21:23

  117. 23'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra.21:22

  118. 20'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  119. 20'

    Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:19

  120. 19'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).21:18

  121. 19'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  123. 15'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Stella Rossa).21:14

  124. 13'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  125. 13'

    Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).21:12

  126. 10'

    Tentativo fallito. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:09

  127. 9'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:08

  129. 8'

    Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Benjamin André.21:08

  130. 6'

    Jay Enem (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  131. 6'

    Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:05

  132. 4'

    Tentativo fallito. Jay Enem (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan in seguito a un calcio da fermo.21:04

  133. 4'

    Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:03

  135. 4'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  136. 2'

    Berke Özer (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  137. 2'

    Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:01

  138. Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:00

  139. Inizia il Primo tempo.21:00

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori19:55

Formazioni Lille - Stella Rossa

Lille
Stella Rossa
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (28) GAËTAN PERRIN (C)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (27) FÉLIX CORREIA (C)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
PANCHINA LILLE
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (39) LILIAN BARET (C)
  • (20) NOAH EDJOUMA (A)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (60) ZADIG LANSSADE (P)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (42) SAAD BOUSSADIA (C)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (25) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (23) NAYAIR TIKNIZYAN (C)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (42) JAY ENEM (A)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (37) VLADIMIR LUCIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (40) LUKA ZARIC (C)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (35) DOUGLAS OWUSU (C)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (28) VUK DRASKIC (P)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
  • (45) STEFAN GUDELJ (D)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Dejan Stankovic
PREPARTITA

Lille - Stella Rossa è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Stella Rossa sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Stella Rossa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

Lille e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Per la seconda volta in questa stagione di UEFA Europa League, il Lille incontrerà la Stella Rossa; la squadra serba ha vinto 1-0 nella fase a gironi del torneo in corso.
  • Includendo le qualificazioni, la Stella Rossa non ha mai vinto una partita europea disputata in trasferta in Francia (2N, 7P), concedendo almeno due gol in tutte le nove sfide fuori casa (31 in totale, 3.4 a match).
  • Il Lille ha vinto due delle prime tre partite della fase a eliminazione diretta in UEFA Europa League (1N) ma da allora non ha ottenuto il successo in alcuna delle successive cinque (1N, 4P), perdendo entrambe le gare più recenti nei sedicesimi di finale nel 2020-21 contro l'Ajax (2-1 in casa e in trasferta).
  • La Stella Rossa ha vinto la gara di andata solo una volta nelle ultime 12 sfide a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (6N, 5P), un successo esterno per 1-0 contro il Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski nel primo turno di Coppa UEFA 2007-08.
  • Olivier Giroud, 39 anni, ha segnato in ciascuna delle ultime due partite con il Lille in UEFA Europa League e, dal 2009/10, solo Aritz Aduriz (26) ed Edin Dzeko (20) hanno realizzato più gol del francese (18)  nella competizione dopo aver compiuto i 30 anni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleStella Rossa
Partite giocate88
Numero di partite vinte44
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati127
Gol totali subiti96
Media gol subiti per partita1.10.8
Percentuale possesso palla61.047.7
Numero totale di passaggi44703520
Numero totale di passaggi riusciti38682851
Tiri nello specchio della porta4124
Percentuale di tiri in porta47.733.8
Numero totale di cross161140
Numero medio di cross riusciti2938
Duelli per partita vinti379365
Duelli per partita persi332340
Corner subiti2430
Corner guadagnati5340
Numero di punizioni a favore99107
Numero di punizioni concesse8696
Tackle totali129120
Percentuale di successo nei tackle65.160.8
Fuorigiochi totali1418
Numero totale di cartellini gialli1717
Numero totale di cartellini rossi11

