Incontro terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.
Secondo tempo terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.22:56
Fuorigioco. Olivier Giroud(Lilla) prova il lancio lungo, ma Aïssa Mandi e' colto in fuorigioco.22:55
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:54
Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).22:53
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:52
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:51
Fallo di mano di Adem Avdic (Stella Rossa).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:48
Matheus (Stella Rossa) e' ammonito.22:47
Seol Young-Woo (Stella Rossa) e' ammonito.22:46
Fallo di mano di Romain Perraud (Lilla).22:45
Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksandar Katai con passaggio filtrante.22:44
Fuorigioco. Marko Arnautovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Seol Young-Woo e' colto in fuorigioco.22:43
Sostituzione, Stella Rossa. Nikola Stankovic sostituisce Vladimir Lucic.22:42
Sostituzione, Stella Rossa. Milos Veljkovic sostituisce Strahinja Erakovic.22:42
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:42
Vladimir Lucic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:40
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:40
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Tiro parato. Romain Perraud (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:38
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:36
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Fallo di Adem Avdic (Stella Rossa).22:36
Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Matias Fernandez-Pardo.22:35
Sostituzione, Lilla. Noah Edjouma sostituisce Félix Correia.22:35
Sostituzione, Stella Rossa. Adem Avdic sostituisce Nayair Tiknizyan.22:35
Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Bruno Duarte.22:34
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:33
Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.22:33
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Strahinja Erakovic (Stella Rossa) per infortunio.22:29
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Romain Perraud (Lilla).22:27
Fallo di Benjamin André (Lilla).22:26
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).22:25
Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan.22:24
Fuorigioco. Nathan Ngoy(Lilla) prova il lancio lungo, ma Aïssa Mandi e' colto in fuorigioco.22:23
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).22:22
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).22:22
Sostituzione, Stella Rossa. Marko Arnautovic sostituisce Jay Enem.22:21
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:21
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Gaëtan Perrin.22:20
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:19
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).22:17
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:16
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Bruno Duarte (Stella Rossa).22:15
Tiro respinto. Aïssa Mandi (Lilla) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:15
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:14
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).22:11
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Strahinja Erakovic (Stella Rossa).22:10
Gara riprende.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Aïssa Mandi (Lilla) per infortunio.22:08
Tiro respinto. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.22:08
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:06
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).22:06
Fallo di Jay Enem (Stella Rossa).22:04
Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fuorigioco. Aïssa Mandi(Lilla) prova il lancio lungo, ma Matias Fernandez-Pardo e' colto in fuorigioco.22:03
Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Stella Rossa 1.22:03
Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Hákon Haraldsson.22:03
Sostituzione, Lilla. Nabil Bentaleb sostituisce Ngal'ayel Mukau.22:03
Primo tempo terminato, Lilla 0, Stella Rossa 1.21:46
Gol! Lilla 0, Stella Rossa 1. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:44
Tiro respinto. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodrigão.21:44
Tentativo fallito. Rodrigão (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:44
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:43
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:41
Félix Correia (Lilla) e' ammonito per fallo.21:39
Fallo di Félix Correia (Lilla).21:39
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).21:36
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bruno Duarte.21:35
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Romain Perraud in seguito a un calcio da fermo.21:32
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:31
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fuorigioco. Vladimir Lucic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Seol Young-Woo e' colto in fuorigioco.21:28
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).21:26
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).21:23
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra.21:22
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:19
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).21:18
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Stella Rossa).21:14
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).21:12
Tentativo fallito. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:08
Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Benjamin André.21:08
Jay Enem (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:05
Tentativo fallito. Jay Enem (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan in seguito a un calcio da fermo.21:04
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:03
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Berke Özer (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:01
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori19:55
Lille - Stella Rossa è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Stella Rossa sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Stella Rossa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.
Lille e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Stella Rossa
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|12
|7
|Gol totali subiti
|9
|6
|Media gol subiti per partita
|1.1
|0.8
|Percentuale possesso palla
|61.0
|47.7
|Numero totale di passaggi
|4470
|3520
|Numero totale di passaggi riusciti
|3868
|2851
|Tiri nello specchio della porta
|41
|24
|Percentuale di tiri in porta
|47.7
|33.8
|Numero totale di cross
|161
|140
|Numero medio di cross riusciti
|29
|38
|Duelli per partita vinti
|379
|365
|Duelli per partita persi
|332
|340
|Corner subiti
|24
|30
|Corner guadagnati
|53
|40
|Numero di punizioni a favore
|99
|107
|Numero di punizioni concesse
|86
|96
|Tackle totali
|129
|120
|Percentuale di successo nei tackle
|65.1
|60.8
|Fuorigiochi totali
|14
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND