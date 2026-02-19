Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Lille - Stella Rossa è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Stella Rossa sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Stella Rossa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

Lille e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Per la seconda volta in questa stagione di UEFA Europa League, il Lille incontrerà la Stella Rossa; la squadra serba ha vinto 1-0 nella fase a gironi del torneo in corso.

Includendo le qualificazioni, la Stella Rossa non ha mai vinto una partita europea disputata in trasferta in Francia (2N, 7P), concedendo almeno due gol in tutte le nove sfide fuori casa (31 in totale, 3.4 a match).

Il Lille ha vinto due delle prime tre partite della fase a eliminazione diretta in UEFA Europa League (1N) ma da allora non ha ottenuto il successo in alcuna delle successive cinque (1N, 4P), perdendo entrambe le gare più recenti nei sedicesimi di finale nel 2020-21 contro l'Ajax (2-1 in casa e in trasferta).

La Stella Rossa ha vinto la gara di andata solo una volta nelle ultime 12 sfide a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (6N, 5P), un successo esterno per 1-0 contro il Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski nel primo turno di Coppa UEFA 2007-08.

Olivier Giroud, 39 anni, ha segnato in ciascuna delle ultime due partite con il Lille in UEFA Europa League e, dal 2009/10, solo Aritz Aduriz (26) ed Edin Dzeko (20) hanno realizzato più gol del francese (18) nella competizione dopo aver compiuto i 30 anni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: