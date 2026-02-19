Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Ludogorets - Ferencváros è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Ferencváros sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Ludogorets si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Ludogorets ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.

Ludogorets e Ferencváros si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Ludogorets ha vinto 1 volta, Ferencváros ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ludogorets-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ludogorets ha vinto solo uno dei sette incontri europei (incluse le qualificazioni) contro il Ferencváros (2N, 4P) - successo in trasferta per 3-0 in Europa League nell'ottobre 2019.

Il Ferencváros ha vinto quattro delle ultime sei partite nelle principali competizioni europee contro avversarie bulgare (1N, 1P), incluso il successo per 3-1 contro il Ludogorets nella quarta giornata di questa UEFA Europa League.

Il Ludogorets ha vinto solo due delle 14 partite a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3N, 9P), la prima in assoluto contro la Lazio (1-0, nel febbraio 2014) e 1-0 con l'Anderlecht nel febbraio 2023.

Il Ferencváros ha vinto solo due delle ultime 29 trasferte della fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (7N, 20P), battendo il Levski Sofia nel primo turno della Coppa delle Coppe 1991-92 e il Kocaelispor nel primo turno della Coppa UEFA 2002-03.

Petar Stanic ha segnato sette gol in questa UEFA Europa League, più di chiunque altro e record per un giocatore del Ludogorets in una singola stagione europea; più in generale, l'ultimo calciatore serbo capace di fare meglio in una competizione europea è stato Luka Jovic nel 2018-19 con l'Eintracht Francoforte (10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: