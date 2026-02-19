Virgilio Sport
Ludogorets-Ferencváros: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Huvepharma Arena di Razgrad
19 Febbraio 2026 ore 21:00
Ludogorets
2
Ferencváros
1
Partita finita
Arbitro: Tobias Stieler
  1. 23' 1-0 Kwadwo Duah
  2. 27' 1-1 Bamidele Yusuf
  3. 67' 2-1 Son
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Ludogorets 2, Ferencváros 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Ludogorets 2, Ferencváros 1.22:56

  3. 90'+6'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).22:55

  4. 90'+6'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55

  5. 90'+5'

    Fuorigioco. Pedro Naressi(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.22:54

  6. 90'+2'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).22:51

  7. 90'+2'

    Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  10. 90'

    Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  11. 90'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:49

  12. 90'

    Tiro respinto. Rwan Cruz (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Erick Marcus.22:49

  13. 87'

    Mariano Gómez (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  15. 87'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:46

  16. 87'

    Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum O'Dowda.22:46

  17. 86'

    Sostituzione, Ferencváros. Zsombor Gruber sostituisce Bamidele Yusuf.22:45

  18. 83'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) e' ammonito.22:42

  19. 83'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:42

  21. 83'

    Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Son per infortunio.22:42

  22. 82'

    Tentativo fallito. Rwan Cruz (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Deroy Duarte.22:41

  23. 82'

    Gara riprende.22:41

  24. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Ivaylo Chochev (Ludogorets) per infortunio.22:40

  25. 81'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky in seguito a un contropiede.22:39

  27. 80'

    Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedro Naressi.22:39

  28. 80'

    Gara riprende.22:39

  29. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Son (Ludogorets) per infortunio.22:38

  30. 78'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:37

  31. 78'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).22:37

  33. 78'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:37

  34. 76'

    Sostituzione, Ludogorets. Rwan Cruz sostituisce Kwadwo Duah.22:35

  35. 76'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Petar Stanic.22:35

  36. 75'

    Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Mohamed Abu Fani.22:34

  37. 75'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Franko Kovacevic.22:34

  39. 75'

    Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Cadu.22:34

  40. 72'

    Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da centro area. Assist di Gabi Kanichowsky.22:31

  41. 72'

    Tiro parato. Idan Nachmias (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Stanic con cross.22:31

  42. 71'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Júlio Romão (Ferencváros).22:30

  43. 71'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:30

  45. 71'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  46. 69'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).22:28

  47. 69'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  48. 69'

    Fuorigioco. Son(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Erick Marcus e' colto in fuorigioco.22:28

  49. 67'

    Gol! Ludogorets 2, Ferencváros 1. Son (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Erick Marcus.22:26

  51. 66'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).22:25

  52. 66'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  53. 66'

    Sostituzione, Ludogorets. Erick Marcus sostituisce Vinícius Nogueira.22:25

  54. 64'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).22:23

  55. 64'

    Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:23

  57. 63'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:22

  58. 63'

    Tiro respinto. Franko Kovacevic (Ferencváros) un colpo di testa da centro area. Assist di Cadu con cross.22:22

  59. 60'

    Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Bence Ötvös per infortunio.22:19

  60. 60'

    Gara riprende.22:19

  61. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Bence Ötvös (Ferencváros) per infortunio.22:18

  63. 58'

    Cadu (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:17

  64. 58'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).22:17

  65. 58'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  66. 57'

    Tiro respinto. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area.22:16

  67. 57'

    Tiro respinto. Cadu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.22:16

  69. 56'

    Gara riprende.22:15

  70. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Bence Ötvös (Ferencváros) per infortunio.22:15

  71. 56'

    Pedro Naressi (Ludogorets) e' ammonito per fallo.22:14

  72. 55'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  73. 55'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:14

  75. 53'

    Fuorigioco. Vinícius Nogueira(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.22:12

  76. 52'

    Gara riprende.22:11

  77. 51'

    Dinis Almeida (Ludogorets) e' ammonito.22:10

  78. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedro Naressi (Ludogorets) per infortunio.22:10

  79. 50'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:09

  81. 49'

    Tentativo fallito. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Toon Raemaekers.22:08

  82. 47'

    Tentativo fallito. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Ibrahim Cissé.22:06

  83. 45'

    Sostituzione, Ludogorets. Idan Nachmias sostituisce Olivier Verdon.22:04

  84. Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, Ferencváros 1.22:04

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Ludogorets 1, Ferencváros 1.21:47

  87. 45'+2'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:47

  88. 45'+2'

    Vinícius Nogueira (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  89. 45'+2'

    Tiro parato. Cadu (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabi Kanichowsky.21:46

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  91. 45'

    Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gabi Kanichowsky.21:44

  93. 44'

    Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cadu.21:43

  94. 44'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:43

  95. 44'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  96. 42'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky.21:42

  97. 42'

    Tiro parato. Franko Kovacevic (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabi Kanichowsky.21:41

  99. 38'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) e' ammonito.21:37

  100. 38'

    Gara riprende.21:37

  101. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Abu Fani (Ferencváros) per infortunio.21:36

  102. 36'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:36

  103. 36'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  105. 36'

    Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  106. 36'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:35

  107. 34'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  108. 34'

    Fallo di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).21:34

  109. 34'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  111. 34'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).21:33

  112. 32'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:31

  113. 32'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  114. 31'

    Fuorigioco. Cadu(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.21:30

  115. 30'

    Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bence Ötvös.21:30

  117. 27'

    Gol! Ludogorets 1, Ferencváros 1. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Abu Fani.21:27

  118. 25'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:25

  119. 23'

    Gol! Ludogorets 1, Ferencváros 0. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pedro Naressi.21:23

  120. 23'

    Tiro respinto. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da centro area.21:23

  121. 23'

    Tiro respinto. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stanic.21:23

  123. 23'

    Fallo di mano di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).21:22

  124. 22'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:21

  125. 22'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  126. 21'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:20

  127. 21'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  129. 19'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  130. 19'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).21:19

  131. 18'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:18

  132. 18'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  133. 16'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).21:16

  135. 16'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16

  136. 15'

    Olivier Verdon (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  137. 15'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:15

  138. 14'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Son.21:13

  139. 13'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:12

  141. 11'

    Kwadwo Duah (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  142. 11'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).21:11

  143. 9'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).21:08

  144. 8'

    Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ibrahim Cissé.21:07

  145. 7'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anton Nedyalkov con cross.21:07

  147. 6'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:05

  148. 6'

    Hendrik Bonmann (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  149. 5'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:05

  150. 5'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  151. 4'

    Vinícius Nogueira (Ludogorets) e' ammonito per fallo.21:03

  153. 4'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  154. 4'

    Fallo di Vinícius Nogueira (Ludogorets).21:03

  155. Inizia il Primo tempo.21:00

  156. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  158. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Huvepharma Arena
    Città: Razgrad
    Capienza: 10422 spettatori19:51

Formazioni Ludogorets - Ferencváros

Ludogorets
Ferencváros
TITOLARI LUDOGORETS
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (17) SON (D)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (14) PETAR STANIC (C)
  • (27) VINÍCIUS NOGUEIRA (C)
  • (11) CAIO VIDAL (C)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (9) KWADWO DUAH (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (77) ERICK MARCUS (A)
  • (99) STANISLAV IVANOV (A)
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (A)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
  • (2) JOEL ANDERSSON (D)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (12) RWAN CRUZ (A)
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
  • (82) IVAN YORDANOV (C)
  • (81) GEORGI PENEV (A)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Per-Mathias Høgmo
TITOLARI FERENCVáROS
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (4) MARIANO GÓMEZ (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (15) MOHAMED ABU FANI (C)
  • (20) CADU (C)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (19) FRANKO KOVACEVIC (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (82) ZALÁN TÓTH (P)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
PREPARTITA

Ludogorets - Ferencváros è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Ferencváros sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Ludogorets si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Ludogorets ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.

Ludogorets e Ferencváros si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Ludogorets ha vinto 1 volta, Ferencváros ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ludogorets-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Ludogorets ha vinto solo uno dei sette incontri europei (incluse le qualificazioni) contro il Ferencváros (2N, 4P) - successo in trasferta per 3-0 in Europa League nell'ottobre 2019.
  • Il Ferencváros ha vinto quattro delle ultime sei partite nelle principali competizioni europee contro avversarie bulgare (1N, 1P), incluso il successo per 3-1 contro il Ludogorets nella quarta giornata di questa UEFA Europa League.
  • Il Ludogorets ha vinto solo due delle 14 partite a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3N, 9P), la prima in assoluto contro la Lazio (1-0, nel febbraio 2014) e 1-0 con l'Anderlecht nel febbraio 2023.
  • Il Ferencváros ha vinto solo due delle ultime 29 trasferte della fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (7N, 20P), battendo il Levski Sofia nel primo turno della Coppa delle Coppe 1991-92 e il Kocaelispor nel primo turno della Coppa UEFA 2002-03.
  • Petar Stanic ha segnato sette gol in questa UEFA Europa League, più di chiunque altro e record per un giocatore del Ludogorets in una singola stagione europea; più in generale, l'ultimo calciatore serbo capace di fare meglio in una competizione europea è stato Luka Jovic nel 2018-19 con l'Eintracht Francoforte (10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LudogoretsFerencváros
Partite giocate88
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse41
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati1212
Gol totali subiti1511
Media gol subiti per partita1.91.4
Percentuale possesso palla46.345.9
Numero totale di passaggi34063242
Numero totale di passaggi riusciti28402587
Tiri nello specchio della porta3530
Percentuale di tiri in porta39.845.5
Numero totale di cross101142
Numero medio di cross riusciti2738
Duelli per partita vinti380422
Duelli per partita persi362436
Corner subiti4241
Corner guadagnati2633
Numero di punizioni a favore9878
Numero di punizioni concesse88126
Tackle totali127149
Percentuale di successo nei tackle65.459.1
Fuorigiochi totali1412
Numero totale di cartellini gialli1518
Numero totale di cartellini rossi01

