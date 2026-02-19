Incontro terminato, Ludogorets 2, Ferencváros 1.
La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Incontro terminato, Ludogorets 2, Ferencváros 1.
Secondo tempo terminato, Ludogorets 2, Ferencváros 1.22:56
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).22:55
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55
Fuorigioco. Pedro Naressi(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.22:54
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).22:51
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:49
Tiro respinto. Rwan Cruz (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Erick Marcus.22:49
Mariano Gómez (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:46
Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Callum O'Dowda.22:46
Sostituzione, Ferencváros. Zsombor Gruber sostituisce Bamidele Yusuf.22:45
Cebrails Makreckis (Ferencváros) e' ammonito.22:42
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:42
Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Son per infortunio.22:42
Tentativo fallito. Rwan Cruz (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Deroy Duarte.22:41
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Ivaylo Chochev (Ludogorets) per infortunio.22:40
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky in seguito a un contropiede.22:39
Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pedro Naressi.22:39
Gara riprende.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Son (Ludogorets) per infortunio.22:38
Callum O'Dowda (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).22:37
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:37
Sostituzione, Ludogorets. Rwan Cruz sostituisce Kwadwo Duah.22:35
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Petar Stanic.22:35
Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Mohamed Abu Fani.22:34
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Franko Kovacevic.22:34
Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Cadu.22:34
Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da centro area. Assist di Gabi Kanichowsky.22:31
Tiro parato. Idan Nachmias (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Stanic con cross.22:31
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Júlio Romão (Ferencváros).22:30
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:30
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).22:28
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fuorigioco. Son(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Erick Marcus e' colto in fuorigioco.22:28
Gol! Ludogorets 2, Ferencváros 1. Son (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Erick Marcus.22:26
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).22:25
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, Ludogorets. Erick Marcus sostituisce Vinícius Nogueira.22:25
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).22:23
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:23
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:22
Tiro respinto. Franko Kovacevic (Ferencváros) un colpo di testa da centro area. Assist di Cadu con cross.22:22
Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Bence Ötvös per infortunio.22:19
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Bence Ötvös (Ferencváros) per infortunio.22:18
Cadu (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Cadu (Ferencváros).22:17
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Tiro respinto. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area.22:16
Tiro respinto. Cadu (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.22:16
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Bence Ötvös (Ferencváros) per infortunio.22:15
Pedro Naressi (Ludogorets) e' ammonito per fallo.22:14
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:14
Fuorigioco. Vinícius Nogueira(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.22:12
Gara riprende.22:11
Dinis Almeida (Ludogorets) e' ammonito.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Pedro Naressi (Ludogorets) per infortunio.22:10
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:09
Tentativo fallito. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Toon Raemaekers.22:08
Tentativo fallito. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Ibrahim Cissé.22:06
Sostituzione, Ludogorets. Idan Nachmias sostituisce Olivier Verdon.22:04
Inizia il Secondo tempo Ludogorets 1, Ferencváros 1.22:04
Primo tempo terminato, Ludogorets 1, Ferencváros 1.21:47
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:47
Vinícius Nogueira (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Tiro parato. Cadu (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabi Kanichowsky.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gabi Kanichowsky.21:44
Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cadu.21:43
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:43
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky.21:42
Tiro parato. Franko Kovacevic (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabi Kanichowsky.21:41
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) e' ammonito.21:37
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Abu Fani (Ferencváros) per infortunio.21:36
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:36
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:35
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).21:34
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).21:33
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:31
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fuorigioco. Cadu(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.21:30
Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bence Ötvös.21:30
Gol! Ludogorets 1, Ferencváros 1. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Abu Fani.21:27
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:25
Gol! Ludogorets 1, Ferencváros 0. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pedro Naressi.21:23
Tiro respinto. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da centro area.21:23
Tiro respinto. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stanic.21:23
Fallo di mano di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).21:22
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:21
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:20
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).21:19
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).21:18
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).21:16
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Olivier Verdon (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:15
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Son.21:13
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:12
Kwadwo Duah (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).21:11
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).21:08
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ibrahim Cissé.21:07
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anton Nedyalkov con cross.21:07
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:05
Hendrik Bonmann (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:05
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Vinícius Nogueira (Ludogorets) e' ammonito per fallo.21:03
Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Vinícius Nogueira (Ludogorets).21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Huvepharma Arena
Città: Razgrad
Capienza: 10422 spettatori19:51
Ludogorets - Ferencváros è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Ferencváros sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente Ludogorets si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Ludogorets ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15; Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.
Ludogorets e Ferencváros si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Ludogorets ha vinto 1 volta, Ferencváros ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Ludogorets-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ludogorets
|Ferencváros
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|12
|12
|Gol totali subiti
|15
|11
|Media gol subiti per partita
|1.9
|1.4
|Percentuale possesso palla
|46.3
|45.9
|Numero totale di passaggi
|3406
|3242
|Numero totale di passaggi riusciti
|2840
|2587
|Tiri nello specchio della porta
|35
|30
|Percentuale di tiri in porta
|39.8
|45.5
|Numero totale di cross
|101
|142
|Numero medio di cross riusciti
|27
|38
|Duelli per partita vinti
|380
|422
|Duelli per partita persi
|362
|436
|Corner subiti
|42
|41
|Corner guadagnati
|26
|33
|Numero di punizioni a favore
|98
|78
|Numero di punizioni concesse
|88
|126
|Tackle totali
|127
|149
|Percentuale di successo nei tackle
|65.4
|59.1
|Fuorigiochi totali
|14
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND