Panathinaikos-Viktoria Plzen: 2-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Athens Olympic Stadium di Atene
19 Febbraio 2026 ore 21:00
Panathinaikos
2
Viktoria Plzen
2
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 11' 0-1 Denis Visinsky
  2. 31' 1-1 Andrews Tetteh
  3. 61' 2-1 Andrews Tetteh
  4. 80' 2-2 Tomás Ladra
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 2.22:53

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:53

  4. 90'+4'

    Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:52

  5. 90'+4'

    Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).22:52

  6. 90'+4'

    Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  7. 90'+2'

    Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matej Valenta.22:49

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  10. 90'

    Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Karol Swiderski.22:48

  11. 88'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Cheick Souaré.22:46

  12. 84'

    Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Matej Vydra.22:42

  13. 84'

    Tiro parato. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas.22:41

  15. 82'

    Gara riprende.22:40

  16. 82'

    Sostituzione, Panathinaikos. Javi Hernández sostituisce Ahmed Touba.22:40

  17. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Merchas Doski (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:39

  18. 80'

    Gol! Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 2. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matej Valenta.22:37

  19. 78'

    Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Andrews Tetteh.22:36

  21. 77'

    Fuorigioco. Santino Andino(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Andrews Tetteh e' colto in fuorigioco.22:35

  22. 75'

    Gara riprende.22:33

  23. 75'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Alexandr Sojka sostituisce Denis Visinsky.22:32

  24. 75'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Valenta sostituisce Lukás Cerv.22:32

  25. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Tasos Bakasetas (Panathinaikos) per infortunio.22:32

  27. 73'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  28. 73'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:31

  29. 72'

    Gara riprende.22:30

  30. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:29

  31. 71'

    Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).22:29

  33. 71'

    Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  34. 70'

    Tentativo fallito. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:28

  35. 70'

    Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

  36. 70'

    Fallo di Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).22:27

  37. 69'

    Sverrir Ingason (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:27

  39. 69'

    Santino Andino (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:26

  40. 69'

    Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).22:26

  41. 69'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  42. 67'

    Tentativo fallito. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Patrik Hrosovsky.22:25

  43. 65'

    Sostituzione, Panathinaikos. Santino Andino sostituisce Vicente Taborda.22:23

  45. 64'

    Sostituzione, Panathinaikos. Filip Djuricic sostituisce Milos Pantovic.22:22

  46. 63'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  47. 63'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).22:21

  48. 61'

    Gol! Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 1. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.22:18

  49. 59'

    Gara riprende.22:16

  51. 58'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Vydra sostituisce Salim Lawal.22:16

  52. 58'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Tomás Ladra sostituisce Jirí Panos.22:16

  53. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Alban Lafont (Panathinaikos) per infortunio.22:14

  54. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:14

  55. 56'

    Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  57. 56'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:14

  58. 56'

    Tiro parato. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14

  59. 56'

    Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Cerv.22:14

  60. 54'

    Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:11

  61. 53'

    Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  63. 53'

    Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).22:10

  64. 52'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:10

  65. 52'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  66. 51'

    Tiro parato. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sverrir Ingason con cross.22:09

  67. 51'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:08

  69. 50'

    Gara riprende.22:08

  70. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Davide Calabria (Panathinaikos) per infortunio.22:08

  71. 49'

    Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).22:07

  72. 49'

    Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  73. 49'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:07

  75. 49'

    Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  76. 47'

    Gara riprende.22:05

  77. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Davide Calabria (Panathinaikos) per infortunio.22:04

  78. 47'

    Fallo di Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).22:04

  79. 47'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  81. Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, Viktoria Pilsen 1.22:03

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, Viktoria Pilsen 1.21:48

  83. 45'+1'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:46

  84. 45'+1'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  87. 45'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:45

  88. 45'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  89. 44'

    Tentativo fallito. Jirí Panos (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:44

  90. 42'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:42

  91. 42'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  93. 40'

    Gara riprende.21:41

  94. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:40

  95. 39'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:39

  96. 38'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:39

  97. 38'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:38

  99. 38'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  100. 36'

    Jirí Panos (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:36

  101. 36'

    Fallo di Jirí Panos (Viktoria Pilsen).21:36

  102. 36'

    Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  103. 35'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).21:35

  105. 35'

    Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  106. 31'

    Gol! Panathinaikos 1, Viktoria Pilsen 1. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.21:31

  107. 29'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  108. 29'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:29

  109. 28'

    Tiro respinto. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrews Tetteh.21:28

  111. 26'

    Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).21:26

  112. 26'

    Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  113. 25'

    Tentativo fallito. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Denis Visinsky.21:25

  114. 23'

    Tiro respinto. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Amar Memic.21:23

  115. 21'

    Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).21:22

  117. 21'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  118. 20'

    Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  119. 20'

    Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:21

  120. 15'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:16

  121. 14'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:15

  123. 14'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area.21:14

  124. 14'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area.21:14

  125. 13'

    Fallo di Milos Pantovic (Panathinaikos).21:13

  126. 13'

    Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  127. 11'

    Gol! Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 1. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Cerv.21:11

  129. 11'

    Tiro parato. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:11

  130. 9'

    Gara riprende.21:09

  131. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Alban Lafont (Panathinaikos) per infortunio.21:07

  132. 7'

    Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).21:07

  133. 7'

    Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  135. 7'

    Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jirí Panos.21:07

  136. 6'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Cheick Souaré.21:06

  137. Inizia il Primo tempo.21:01

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Athens Olympic Stadium
    Città: Atene
    Capienza: 71030 spettatori19:58

Formazioni Panathinaikos - Viktoria Plzen

Panathinaikos
Viktoria Plzen
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (40) ALBAN LAFONT (P)
  • (15) SVERRIR INGASON (D)
  • (5) AHMED TOUBA (D)
  • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (8) RENATO SANCHES (C)
  • (77) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (C)
  • (2) DAVIDE CALABRIA (C)
  • (7) ANDREWS TETTEH (A)
  • (20) VICENTE TABORDA (A)
  • (72) MILOS PANTOVIC (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (3) GIORGOS KATRIS (D)
  • (26) JAVI HERNÁNDEZ (D)
  • (6) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (31) FILIP DJURICIC (C)
  • (71) CHRISTOS GEITONAS (P)
  • (9) ANASS ZAROURY (A)
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (10) SANTINO ANDINO (A)
  • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Rafael Benítez
TITOLARI VIKTORIA PLZEN
  • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (14) MERCHAS DOSKI (D)
  • (5) KAREL SPÁCIL (D)
  • (40) SAMPSON DWEH (D)
  • (99) AMAR MEMIC (C)
  • (6) LUKÁS CERV (C)
  • (9) DENIS VISINSKY (C)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (19) CHEICK SOUARÉ (A)
  • (70) SALIM LAWAL (A)
  • (20) JIRÍ PANOS (A)
PANCHINA VIKTORIA PLZEN
  • (21) VÁCLAV JEMELKA (D)
  • (33) ADAM NOVÁK (A)
  • (18) TOMÁS LADRA (A)
  • (13) MARIÁN TVRDON (P)
  • (15) MATYÁS SILHAVY (P)
  • (80) PRINCE ADU (A)
  • (4) JAKUB CHALUPA (D)
  • (32) MATEJ VALENTA (C)
  • (11) MATEJ VYDRA (A)
  • (12) ALEXANDR SOJKA (C)
ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
  • Martin Hysky
PREPARTITA

Panathinaikos - Viktoria Plzen è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Viktoria Plzen sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).
Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Viktoria Plzen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Panathinaikos e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Panathinaikos-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questo sarà solo il secondo incontro europeo tra Panathinaikos e Viktoria Plzen; dopo il pareggio per 0-0 maturato in questa stagione alla sesta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League.
  • Il Viktoria Plzeň non ha mai battuto una squadra greca in quattro precedenti considerando tutte le maggiori competizioni europee; tre pareggi e un ko per 4-0 in trasferta contro l'Olympiakos nel luglio 2019 in un turno di qualificazione alla UEFA Champions League.
  • L'allenatore del Panathinaikos, Rafael Benítez, ha perso solo una delle ultime 16 partite di UEFA Europa League (8V, 7N) - il match più recente a eliminazione diretta nella competizione (ko per 1-0 contro il Dnipro con il Napoli in una semifinale di ritorno nel maggio 2015).
  • Il Viktoria Plzeň è stata l'unica squadra a superare l'intera fase a gironi della UEFA Europa League 2025-26 da imbattuta (3V 5N), incassando anche il minor numero di gol (tre).
  • Florian Wiegele, ha parato 19 dei 20 tiri nello specchio subiti in questa Europa League (95% di interventi su conclusioni totali); più in generale, tra i portieri che hanno disputato più di tre gare in una stagione del torneo a partire dal 2009-10, solo Marco Bizot dell'Aston Villa iha fatto meglio nel torneo (96.3%, quest'anno).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PanathinaikosViktoria Plzen
Partite giocate88
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate35
Gol totali segnati118
Gol totali subiti93
Media gol subiti per partita1.10.4
Percentuale possesso palla55.243.1
Numero totale di passaggi40132601
Numero totale di passaggi riusciti33671979
Tiri nello specchio della porta3632
Percentuale di tiri in porta38.743.2
Numero totale di cross167135
Numero medio di cross riusciti4532
Duelli per partita vinti439417
Duelli per partita persi356474
Corner subiti3346
Corner guadagnati4938
Numero di punizioni a favore116103
Numero di punizioni concesse82110
Tackle totali123134
Percentuale di successo nei tackle65.053.0
Fuorigiochi totali1511
Numero totale di cartellini gialli1920
Numero totale di cartellini rossi03

