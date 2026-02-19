Incontro terminato, Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 2.
Secondo tempo terminato, Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 2.22:53
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:53
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:52
Fallo di Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).22:52
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matej Valenta.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Karol Swiderski.22:48
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Cheick Souaré.22:46
Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Matej Vydra.22:42
Tiro parato. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tasos Bakasetas.22:41
Gara riprende.22:40
Sostituzione, Panathinaikos. Javi Hernández sostituisce Ahmed Touba.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Merchas Doski (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:39
Gol! Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 2. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matej Valenta.22:37
Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Andrews Tetteh.22:36
Fuorigioco. Santino Andino(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Andrews Tetteh e' colto in fuorigioco.22:35
Gara riprende.22:33
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Alexandr Sojka sostituisce Denis Visinsky.22:32
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Valenta sostituisce Lukás Cerv.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Tasos Bakasetas (Panathinaikos) per infortunio.22:32
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:31
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:29
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).22:29
Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Tentativo fallito. Santino Andino (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:28
Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Fallo di Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).22:27
Sverrir Ingason (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:27
Santino Andino (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.22:26
Fallo di Santino Andino (Panathinaikos).22:26
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tentativo fallito. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Patrik Hrosovsky.22:25
Sostituzione, Panathinaikos. Santino Andino sostituisce Vicente Taborda.22:23
Sostituzione, Panathinaikos. Filip Djuricic sostituisce Milos Pantovic.22:22
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).22:21
Gol! Panathinaikos 2, Viktoria Pilsen 1. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.22:18
Gara riprende.22:16
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Vydra sostituisce Salim Lawal.22:16
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Tomás Ladra sostituisce Jirí Panos.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Alban Lafont (Panathinaikos) per infortunio.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:14
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:14
Tiro parato. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14
Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Cerv.22:14
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:11
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).22:10
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).22:10
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Tiro parato. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sverrir Ingason con cross.22:09
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:08
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Davide Calabria (Panathinaikos) per infortunio.22:08
Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).22:07
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).22:07
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Davide Calabria (Panathinaikos) per infortunio.22:04
Fallo di Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).22:04
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 1, Viktoria Pilsen 1.22:03
Primo tempo terminato, Panathinaikos 1, Viktoria Pilsen 1.21:48
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:46
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:45
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tentativo fallito. Jirí Panos (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:44
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:42
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:40
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:39
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:39
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:38
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Jirí Panos (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Jirí Panos (Viktoria Pilsen).21:36
Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).21:35
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Gol! Panathinaikos 1, Viktoria Pilsen 1. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos con cross.21:31
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:29
Tiro respinto. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrews Tetteh.21:28
Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).21:26
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tentativo fallito. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Denis Visinsky.21:25
Tiro respinto. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Amar Memic.21:23
Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).21:22
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:21
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:16
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:15
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area.21:14
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area.21:14
Fallo di Milos Pantovic (Panathinaikos).21:13
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Gol! Panathinaikos 0, Viktoria Pilsen 1. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Cerv.21:11
Tiro parato. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:11
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Alban Lafont (Panathinaikos) per infortunio.21:07
Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).21:07
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jirí Panos.21:07
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Cheick Souaré.21:06
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Athens Olympic Stadium
Città: Atene
Capienza: 71030 spettatori19:58
Panathinaikos - Viktoria Plzen è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Viktoria Plzen sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).
Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Viktoria Plzen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
Panathinaikos e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.
Panathinaikos-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|Viktoria Plzen
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|3
|5
|Gol totali segnati
|11
|8
|Gol totali subiti
|9
|3
|Media gol subiti per partita
|1.1
|0.4
|Percentuale possesso palla
|55.2
|43.1
|Numero totale di passaggi
|4013
|2601
|Numero totale di passaggi riusciti
|3367
|1979
|Tiri nello specchio della porta
|36
|32
|Percentuale di tiri in porta
|38.7
|43.2
|Numero totale di cross
|167
|135
|Numero medio di cross riusciti
|45
|32
|Duelli per partita vinti
|439
|417
|Duelli per partita persi
|356
|474
|Corner subiti
|33
|46
|Corner guadagnati
|49
|38
|Numero di punizioni a favore
|116
|103
|Numero di punizioni concesse
|82
|110
|Tackle totali
|123
|134
|Percentuale di successo nei tackle
|65.0
|53.0
|Fuorigiochi totali
|15
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|3
