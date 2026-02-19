Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

Panathinaikos - Viktoria Plzen è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Viktoria Plzen sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).

Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Viktoria Plzen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Panathinaikos e Viktoria Plzen è la prima che si affrontano in campionato.

Panathinaikos-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà solo il secondo incontro europeo tra Panathinaikos e Viktoria Plzen; dopo il pareggio per 0-0 maturato in questa stagione alla sesta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League.

Il Viktoria Plzeň non ha mai battuto una squadra greca in quattro precedenti considerando tutte le maggiori competizioni europee; tre pareggi e un ko per 4-0 in trasferta contro l'Olympiakos nel luglio 2019 in un turno di qualificazione alla UEFA Champions League.

L'allenatore del Panathinaikos, Rafael Benítez, ha perso solo una delle ultime 16 partite di UEFA Europa League (8V, 7N) - il match più recente a eliminazione diretta nella competizione (ko per 1-0 contro il Dnipro con il Napoli in una semifinale di ritorno nel maggio 2015).

Il Viktoria Plzeň è stata l'unica squadra a superare l'intera fase a gironi della UEFA Europa League 2025-26 da imbattuta (3V 5N), incassando anche il minor numero di gol (tre).

Florian Wiegele, ha parato 19 dei 20 tiri nello specchio subiti in questa Europa League (95% di interventi su conclusioni totali); più in generale, tra i portieri che hanno disputato più di tre gare in una stagione del torneo a partire dal 2009-10, solo Marco Bizot dell'Aston Villa iha fatto meglio nel torneo (96.3%, quest'anno).

