PAOK Salonika-Celta de Vigo: 1-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Toumba Stadium di Salonicco
19 Febbraio 2026 ore 18:45
PAOK Salonika
1
Celta de Vigo
2
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 34' 0-1 Iago Aspas
  2. 43' 0-2 Williot Swedberg
  3. 77' 1-2 Alexander Jeremejeff
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, PAOK Salonicco 1, Celta Vigo 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 1, Celta Vigo 2.20:37

  3. 90'+6'

    Fallo di Dimitrios Chatsidis (PAOK Salonicco).20:36

  4. 90'+6'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  5. 90'+4'

    Fallo di Dejan Lovren (PAOK Salonicco).20:35

  6. 90'+4'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35

  7. 90'+3'

    Dimitrios Chatsidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  9. 90'+3'

    Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).20:34

  10. 90'+1'

    Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Magomed Ozdoev in seguito a un calcio da fermo.20:32

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31

  12. 90'

    Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  13. 90'

    Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).20:31

  15. 90'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.20:31

  16. 90'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:30

  17. 90'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  18. 88'

    Fuorigioco. Christos Zafeiris(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Alexander Jeremejeff e' colto in fuorigioco.20:29

  19. 87'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).20:28

  21. 87'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  22. 87'

    Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).20:27

  23. 86'

    Sostituzione, Celta Vigo. Matías Vecino sostituisce Miguel Román.20:27

  24. 85'

    Tiro parato. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:26

  25. 85'

    Gara riprende.20:26

  27. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Dejan Lovren (PAOK Salonicco) per infortunio.20:25

  28. 83'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Antonis Tsiftsis (PAOK Salonicco).20:24

  29. 83'

    Tiro parato. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Rueda.20:24

  30. 82'

    Fallo di Dimitrios Chatsidis (PAOK Salonicco).20:23

  31. 82'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23

  33. 80'

    Gara riprende.20:21

  34. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.20:21

  35. 77'

    Gol! PAOK Salonicco 1, Celta Vigo 2. Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con passaggio filtrante.20:18

  36. 75'

    Fuorigioco. Hugo Álvarez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Ferran Jutglà e' colto in fuorigioco.20:16

  37. 75'

    Tiro parato. Hugo Álvarez (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilaix Moriba.20:15

  39. 72'

    Javi Rueda (Celta Vigo) e' ammonito.20:13

  40. 67'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Giannis Michailidis sostituisce Alessandro Vogliacco.20:08

  41. 67'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Dimitrios Chatsidis sostituisce Mady Camara.20:08

  42. 67'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Abdul Baba sostituisce Greg Taylor.20:08

  43. 67'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:08

  45. 67'

    Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  46. 67'

    Fallo di Hugo Álvarez (Celta Vigo).20:08

  47. 66'

    Sostituzione, Celta Vigo. Fer López sostituisce Iago Aspas.20:07

  48. 66'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Williot Swedberg.20:07

  49. 64'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Miguel Román (Celta Vigo).20:05

  51. 63'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:03

  52. 63'

    Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  53. 63'

    Tiro parato. Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Greg Taylor con cross.20:03

  54. 61'

    Sostituzione, Celta Vigo. Javi Rueda sostituisce Óscar Mingueza.20:02

  55. 61'

    Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Borja Iglesias.20:02

  57. 59'

    Greg Taylor (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

  58. 59'

    Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).20:00

  59. 55'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Óscar Mingueza (Celta Vigo).19:56

  60. 55'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  61. 55'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:56

  63. 54'

    Fuorigioco. Óscar Mingueza(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.19:55

  64. 53'

    Fuorigioco. Óscar Mingueza(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.19:54

  65. 52'

    Fuorigioco. Jonjoe Kenny(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Andrija Zivkovic e' colto in fuorigioco.19:53

  66. 52'

    Gara riprende.19:52

  67. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, (PAOK Salonicco).19:52

  69. 48'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dejan Lovren (PAOK Salonicco).19:48

  70. 47'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).19:48

  71. 46'

    Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  72. 46'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:47

  73. Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 2.19:46

  75. 45'+2'

    Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 2.19:31

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  77. 45'+1'

    Fuorigioco. Óscar Mingueza(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Williot Swedberg e' colto in fuorigioco.19:30

  78. 43'

    Gol! PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 2. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.19:27

  79. 41'

    Fallo di Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco).19:25

  81. 41'

    Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  82. 39'

    Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  83. 39'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:24

  84. 38'

    Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).19:23

  85. 38'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23

  87. 36'

    Fallo di Christos Zafeiris (PAOK Salonicco).19:20

  88. 36'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  89. 34'

    Gol! PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 1. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miguel Román con passaggio filtrante.19:18

  90. 33'

    Tiro respinto. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area.19:17

  91. 32'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  93. 32'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:16

  94. 21'

    Gara riprende.19:05

  95. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) per infortunio.19:04

  96. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Williot Swedberg (Celta Vigo) per infortunio.19:04

  97. 18'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  99. 18'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:02

  100. 17'

    Fuorigioco. Christos Zafeiris(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Jonjoe Kenny e' colto in fuorigioco.19:01

  101. 15'

    Tentativo fallito. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Ilaix Moriba.19:00

  102. 15'

    Tiro respinto. Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Taison.18:59

  103. 14'

    Fallo di Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco).18:58

  105. 14'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  106. 13'

    Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Óscar Mingueza.18:57

  107. 13'

    Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.18:57

  108. 13'

    Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Iago Aspas con passaggio filtrante.18:57

  109. 11'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).18:55

  111. 11'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55

  112. 5'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  113. 5'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).18:49

  114. 3'

    Fuorigioco. Jonjoe Kenny(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Alexander Jeremejeff e' colto in fuorigioco.18:47

  115. Inizia il Primo tempo.18:45

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

  119. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Toumba Stadium
    Città: Salonicco
    Capienza: 28803 spettatori17:43

Formazioni PAOK Salonika - Celta de Vigo

PAOK Salonika
Celta de Vigo
TITOLARI PAOK SALONIKA
  • (99) ANTONIS TSIFTSIS (P)
  • (6) DEJAN LOVREN (D)
  • (4) ALESSANDRO VOGLIACCO (D)
  • (32) GREG TAYLOR (D)
  • (3) JONJOE KENNY (D)
  • (11) TAISON (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (2) MADY CAMARA (C)
  • (20) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (27) MAGOMED OZDOEV (C)
  • (19) ALEXANDER JEREMEJEFF (A)
PANCHINA PAOK SALONIKA
  • (35) JORGE SÁNCHEZ (D)
  • (22) ALESSANDRO BIANCO (C)
  • (21) ABDUL BABA (D)
  • (25) KONSTANTINOS THYMIANIS (D)
  • (39) DIMITRIS BERDOS (A)
  • (5) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (16) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (56) ANESTIS MYTHOU (A)
  • (41) DIMITRIS MONASTIRLIS (P)
  • (1) JIRÍ PAVLENKA (P)
  • (52) DIMITRIOS CHATSIDIS (A)
ALLENATORE PAOK SALONIKA
  • Razvan Lucescu
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (2) CARL STARFELT (D)
  • (5) SERGIO CARREIRA (C)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (16) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (15) MATÍAS VECINO (C)
  • (24) CARLOS DOMÍNGUEZ (D)
  • (30) FER LÓPEZ (C)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (17) JAVI RUEDA (D)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

PAOK Salonika - Celta de Vigo è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Attualmente PAOK Salonika si trova 17° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
PAOK Salonika ha segnato 17 gol e ne ha subiti 14; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

PAOK Salonika e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • PAOK e Celta Vigo si sono incontrati solo una volta in precedenza nelle maggiori competizioni europee: l'unico precedente risale alla fase a gironi della UEFA Europa League in corso, con la squadra spagnola che ha vinto per 3-1 in casa.
  • Il Celta Vigo ha vinto tutte le ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avversarie greche da novembre 1999, ciascuna con due gol di scarto.
  • Il PAOK Salonicco non ha vinto una partita ad eliminazione diretta in UEFA Europa League o in Coppa UEFA in nessuna delle ultime 16 occasioni (7N 9P) dal successo per 3-0 in trasferta contro il Lyn nell'ottobre 2003.
  • Il Celta Vigo è imbattuto nelle ultime quattro trasferte nelle fasi a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (2V, 2N). La sua ultima sconfitta risale al marzo 2007 (0-2 in trasferta contro il Werder Brema in Coppa UEFA).
  • Giorgos Giakoumakis ha segnato quattro gol in UEFA Europa League per il PAOK in questa stagione; gli unici giocatori ad aver realizzato più marcature per il club in una singola stagione europea sono Stefanos Athanasiadis nel 2014-15 (sei) e Yiasemis Yiasemakis nel 2001-02 (cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PAOK SalonikaCelta de Vigo
Partite giocate88
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati1715
Gol totali subiti1411
Media gol subiti per partita1.81.4
Percentuale possesso palla46.848.2
Numero totale di passaggi32253811
Numero totale di passaggi riusciti26573251
Tiri nello specchio della porta4634
Percentuale di tiri in porta54.848.6
Numero totale di cross12480
Numero medio di cross riusciti2816
Duelli per partita vinti371298
Duelli per partita persi361350
Corner subiti4337
Corner guadagnati3627
Numero di punizioni a favore8980
Numero di punizioni concesse100109
Tackle totali129115
Percentuale di successo nei tackle55.862.6
Fuorigiochi totali1312
Numero totale di cartellini gialli1517
Numero totale di cartellini rossi21

