Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

PAOK Salonika - Celta de Vigo è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Attualmente PAOK Salonika si trova 17° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

PAOK Salonika ha segnato 17 gol e ne ha subiti 14; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

PAOK Salonika e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità PAOK e Celta Vigo si sono incontrati solo una volta in precedenza nelle maggiori competizioni europee: l'unico precedente risale alla fase a gironi della UEFA Europa League in corso, con la squadra spagnola che ha vinto per 3-1 in casa.

Il Celta Vigo ha vinto tutte le ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avversarie greche da novembre 1999, ciascuna con due gol di scarto.

Il PAOK Salonicco non ha vinto una partita ad eliminazione diretta in UEFA Europa League o in Coppa UEFA in nessuna delle ultime 16 occasioni (7N 9P) dal successo per 3-0 in trasferta contro il Lyn nell'ottobre 2003.

Il Celta Vigo è imbattuto nelle ultime quattro trasferte nelle fasi a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (2V, 2N). La sua ultima sconfitta risale al marzo 2007 (0-2 in trasferta contro il Werder Brema in Coppa UEFA).

Giorgos Giakoumakis ha segnato quattro gol in UEFA Europa League per il PAOK in questa stagione; gli unici giocatori ad aver realizzato più marcature per il club in una singola stagione europea sono Stefanos Athanasiadis nel 2014-15 (sei) e Yiasemis Yiasemakis nel 2001-02 (cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: