Incontro terminato, PAOK Salonicco 1, Celta Vigo 2.
Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 1, Celta Vigo 2.20:37
Fallo di Dimitrios Chatsidis (PAOK Salonicco).20:36
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Dejan Lovren (PAOK Salonicco).20:35
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35
Dimitrios Chatsidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).20:34
Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Magomed Ozdoev in seguito a un calcio da fermo.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31
Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).20:31
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:30
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fuorigioco. Christos Zafeiris(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Alexander Jeremejeff e' colto in fuorigioco.20:29
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).20:28
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).20:27
Sostituzione, Celta Vigo. Matías Vecino sostituisce Miguel Román.20:27
Tiro parato. Miguel Román (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:26
Gara riprende.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Dejan Lovren (PAOK Salonicco) per infortunio.20:25
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Antonis Tsiftsis (PAOK Salonicco).20:24
Tiro parato. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Rueda.20:24
Fallo di Dimitrios Chatsidis (PAOK Salonicco).20:23
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23
Gara riprende.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.20:21
Gol! PAOK Salonicco 1, Celta Vigo 2. Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con passaggio filtrante.20:18
Fuorigioco. Hugo Álvarez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Ferran Jutglà e' colto in fuorigioco.20:16
Tiro parato. Hugo Álvarez (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilaix Moriba.20:15
Javi Rueda (Celta Vigo) e' ammonito.20:13
Sostituzione, PAOK Salonicco. Giannis Michailidis sostituisce Alessandro Vogliacco.20:08
Sostituzione, PAOK Salonicco. Dimitrios Chatsidis sostituisce Mady Camara.20:08
Sostituzione, PAOK Salonicco. Abdul Baba sostituisce Greg Taylor.20:08
Hugo Álvarez (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:08
Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Hugo Álvarez (Celta Vigo).20:08
Sostituzione, Celta Vigo. Fer López sostituisce Iago Aspas.20:07
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Williot Swedberg.20:07
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Miguel Román (Celta Vigo).20:05
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:03
Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Tiro parato. Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Greg Taylor con cross.20:03
Sostituzione, Celta Vigo. Javi Rueda sostituisce Óscar Mingueza.20:02
Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Borja Iglesias.20:02
Greg Taylor (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).20:00
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Óscar Mingueza (Celta Vigo).19:56
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:56
Fuorigioco. Óscar Mingueza(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.19:55
Fuorigioco. Óscar Mingueza(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.19:54
Fuorigioco. Jonjoe Kenny(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Andrija Zivkovic e' colto in fuorigioco.19:53
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, (PAOK Salonicco).19:52
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dejan Lovren (PAOK Salonicco).19:48
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).19:48
Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:47
Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 2.19:46
Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 2.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Fuorigioco. Óscar Mingueza(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Williot Swedberg e' colto in fuorigioco.19:30
Gol! PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 2. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.19:27
Fallo di Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco).19:25
Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:24
Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).19:23
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Fallo di Christos Zafeiris (PAOK Salonicco).19:20
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Gol! PAOK Salonicco 0, Celta Vigo 1. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miguel Román con passaggio filtrante.19:18
Tiro respinto. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area.19:17
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:16
Gara riprende.19:05
Gara momentaneamente sospesa, Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) per infortunio.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Williot Swedberg (Celta Vigo) per infortunio.19:04
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:02
Fuorigioco. Christos Zafeiris(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Jonjoe Kenny e' colto in fuorigioco.19:01
Tentativo fallito. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Ilaix Moriba.19:00
Tiro respinto. Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Taison.18:59
Fallo di Alexander Jeremejeff (PAOK Salonicco).18:58
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Óscar Mingueza.18:57
Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.18:57
Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Iago Aspas con passaggio filtrante.18:57
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).18:55
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).18:49
Fuorigioco. Jonjoe Kenny(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Alexander Jeremejeff e' colto in fuorigioco.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toumba Stadium
Città: Salonicco
Capienza: 28803 spettatori17:43
PAOK Salonika - Celta de Vigo è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Attualmente PAOK Salonika si trova 17° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
PAOK Salonika ha segnato 17 gol e ne ha subiti 14; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.
PAOK Salonika e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.
PAOK Salonika-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PAOK Salonika
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|17
|15
|Gol totali subiti
|14
|11
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.4
|Percentuale possesso palla
|46.8
|48.2
|Numero totale di passaggi
|3225
|3811
|Numero totale di passaggi riusciti
|2657
|3251
|Tiri nello specchio della porta
|46
|34
|Percentuale di tiri in porta
|54.8
|48.6
|Numero totale di cross
|124
|80
|Numero medio di cross riusciti
|28
|16
|Duelli per partita vinti
|371
|298
|Duelli per partita persi
|361
|350
|Corner subiti
|43
|37
|Corner guadagnati
|36
|27
|Numero di punizioni a favore
|89
|80
|Numero di punizioni concesse
|100
|109
|Tackle totali
|129
|115
|Percentuale di successo nei tackle
|55.8
|62.6
|Fuorigiochi totali
|13
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
