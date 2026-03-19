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FC Midtjylland-Nottingham Forest: 1-5 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MCH Arena di Herning
19 Marzo 2026 ore 18:45
FC Midtjylland
1
Nottingham Forest
5
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 40' 0-1 Nicolás Domínguez
  2. 52' 0-2 Ryan Yates
  3. 69' 1-2 Martin Erlic
  4. 122' 1-3 Morgan Gibbs-White (R)
  5. 124' 1-4 Ibrahim Sangaré (R)
  6. 126' 1-5 Neco Williams (R)
0'
45'
90'
90'
126'

Incontro terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3).

  1. 120'+7'

    Rigori terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3).21:28

  3. 120'+6'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Edward Chilufya (Midtjylland) un tiro di destro tira alto. Edward Chilufya sara' molto deluso con se stesso.21:28

  4. 120'+6'

    Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3). Neco Williams (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:27

  5. 120'+5'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(2). Aral Simsir (Midtjylland) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro.21:26

  6. 120'+4'

    Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(2). Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:25

  7. 120'+3'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(1). Cho Gue-Sung (Midtjylland) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro.21:24

  9. 120'+2'

    Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(1). Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24

  10. Inizia il Rigori Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.21:22

  11. 120'+2'

    Secondo tempo supplementare terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.21:18

  12. 120'+2'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ola Aina.21:18

  13. 120'+1'

    Tentativo fallito. Pedro Bravo (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:17

  15. 120'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:17

  16. 118'

    Fuorigioco. Elliot Anderson(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Ryan Yates e' colto in fuorigioco.21:14

  17. 116'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  18. 116'

    Fallo di Ola Aina (Nottingham Forest).21:12

  19. 115'

    Fallo di Adam Gabriel (Midtjylland).21:11

  21. 115'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  22. 114'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' ammonito.21:10

  23. 114'

    Fallo di mano di Edward Chilufya (Midtjylland).21:10

  24. 113'

    Tentativo fallito. Adam Gabriel (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aral Simsir in seguito a un calcio da fermo.21:09

  25. 112'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  27. 112'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).21:08

  28. 111'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:07

  29. 111'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  30. 109'

    Gara riprende.21:05

  31. 108'

    Gara momentaneamente sospesa, Ryan Yates (Nottingham Forest) per infortunio.21:04

  33. 108'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  34. 108'

    Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:04

  35. Inizia il Secondo tempo supplementare Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.21:01

  36. 105'+2'

    Primo tempo supplementare terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.20:59

  37. 105'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:59

  39. 105'+1'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Nottingham Forest).20:58

  40. 105'+1'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:58

  41. 105'

    Fallo di Adam Gabriel (Midtjylland).20:57

  42. 105'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  43. 103'

    Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Darío Osorio.20:56

  45. 103'

    Fuorigioco. Morato(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Morgan Gibbs-White e' colto in fuorigioco.20:55

  46. 102'

    Gara riprende.20:55

  47. 102'

    Martin Erlic (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:55

  48. 102'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:54

  49. 98'

    Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Morgan Gibbs-White.20:50

  51. 95'

    Adam Gabriel (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  52. 95'

    Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).20:48

  53. 94'

    Murillo (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.20:46

  54. 94'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46

  55. 94'

    Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:46

  57. 92'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:45

  58. 92'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

  59. 91'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:44

  60. 91'

    Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:44

  61. 91'

    Fuorigioco. Ola Aina(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lucca e' colto in fuorigioco.20:43

  63. 90'

    Sostituzione, Midtjylland. Adam Gabriel sostituisce Ousmane Diao.20:42

  64. Inizia il Primo tempo supplementare Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.20:43

  65. 90'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce Nicolás Domínguez.20:42

  66. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.20:37

  67. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).20:35

  69. 90'+3'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:35

  70. 90'+3'

    Murillo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  71. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).20:33

  72. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  73. 90'

    Fuorigioco. Elías Ólafsson(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Ousmane Diao e' colto in fuorigioco.20:32

  75. 89'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).20:31

  76. 88'

    Pedro Bravo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:30

  77. 88'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:30

  78. 88'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  79. 86'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ryan Yates da calcio d'angolo.20:28

  81. 86'

    Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Elliot Anderson con cross.20:28

  82. 85'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).20:28

  83. 85'

    Tiro parato. Ola Aina (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Morgan Gibbs-White.20:28

  84. 85'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Nottingham Forest).20:27

  85. 84'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  87. 84'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).20:26

  88. 83'

    Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aral Simsir con cross.20:26

  89. 81'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:23

  90. 81'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  91. 81'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:23

  93. 81'

    Tiro respinto. Pedro Bravo (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Bak Jensen.20:23

  94. 79'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Murillo.20:21

  95. 77'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).20:20

  96. 77'

    Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  97. 75'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ola Aina sostituisce Dilane Bakwa per infortunio.20:17

  99. 75'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce James McAtee.20:17

  100. 74'

    Tiro respinto. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area.20:17

  101. 73'

    Gara riprende.20:15

  102. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Dilane Bakwa (Nottingham Forest) per infortunio.20:14

  103. 71'

    Darío Osorio (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:13

  105. 71'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:13

  106. 71'

    James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  107. 70'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  108. 70'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).20:12

  109. 69'

    Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2. Martin Erlic (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.20:11

  111. 68'

    Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mads Bech con cross.20:11

  112. 64'

    Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:06

  113. 63'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Darío Osorio (Midtjylland).20:05

  114. 61'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  115. 61'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:03

  117. 61'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Murillo sostituisce Nikola Milenkovic.20:03

  118. 61'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White sostituisce Omari Hutchinson.20:03

  119. 61'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Dan Ndoye.20:03

  120. 60'

    Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ousmane Diao con cross.20:02

  121. 58'

    Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).20:00

  123. 58'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  124. 57'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Midtjylland).19:59

  125. 57'

    Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area.19:59

  126. 56'

    Sostituzione, Midtjylland. Cho Gue-Sung sostituisce Júnior Brumado.19:58

  127. 56'

    Gara riprende.19:58

  129. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) per infortunio.19:57

  130. 52'

    Gol! Midtjylland 0, Nottingham Forest 2. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di James McAtee.19:54

  131. 51'

    Fallo di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).19:53

  132. 51'

    Martin Erlic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  133. 51'

    Júnior Brumado (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:53

  135. 51'

    Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  136. 51'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:53

  137. 50'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).19:52

  138. 50'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  139. 48'

    Fuorigioco. Morato(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Omari Hutchinson e' colto in fuorigioco.19:50

  141. 46'

    Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lee Han-Beom.19:49

  142. Inizia il Secondo tempo Midtjylland 0, Nottingham Forest 1.19:48

  143. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Philip Billing.19:47

  144. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Valdemar Byskov.19:47

  145. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 0, Nottingham Forest 1.19:32

  147. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  148. 45'

    Tiro parato. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Domínguez.19:30

  149. 40'

    Gol! Midtjylland 0, Nottingham Forest 1. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nikola Milenkovic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:26

  150. 40'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).19:25

  151. 40'

    Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Omari Hutchinson.19:25

  153. 39'

    Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Lorenzo Lucca.19:24

  154. 37'

    Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  155. 37'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:22

  156. 36'

    Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  157. 36'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:22

  159. 35'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).19:20

  160. 35'

    Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

  161. 34'

    Fuorigioco. Ryan Yates(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Nicolás Domínguez e' colto in fuorigioco.19:20

  162. 34'

    Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area.19:20

  163. 34'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Denil Castillo (Midtjylland).19:19

  165. 32'

    Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Omari Hutchinson con cross da calcio d'angolo.19:17

  166. 32'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).19:17

  167. 31'

    Tentativo fallito. Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikola Milenkovic con suggerimento di testa.19:16

  168. 29'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:15

  169. 28'

    Omari Hutchinson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  171. 28'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:14

  172. 26'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di James McAtee con passaggio filtrante.19:12

  173. 26'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  174. 26'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).19:11

  175. 25'

    Tiro respinto. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Valdemar Byskov con cross.19:11

  177. 24'

    Fallo di Morato (Nottingham Forest).19:10

  178. 24'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  179. 23'

    Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye.19:08

  180. 22'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).19:07

  181. 22'

    Tiro parato. Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morato.19:07

  183. 21'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).19:06

  184. 21'

    James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06

  185. 19'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:04

  186. 19'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  187. 17'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Denil Castillo (Midtjylland).19:02

  189. 16'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:01

  190. 16'

    Zach Abbott (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01

  191. 12'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).18:58

  192. 12'

    Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  193. 12'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  195. 12'

    Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).18:57

  196. 10'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).18:55

  197. 10'

    Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  198. 10'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da James McAtee (Nottingham Forest).18:55

  199. 8'

    Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  201. 8'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).18:53

  202. 7'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).18:52

  203. 7'

    Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  204. 4'

    Fallo di mano di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).18:49

  205. 2'

    Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Omari Hutchinson.18:48

  207. Inizia il Primo tempo.18:46

  208. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

  210. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MCH Arena
    Città: Herning
    Capienza: 11800 spettatori17:44

Formazioni FC Midtjylland - Nottingham Forest

FC Midtjylland
Nottingham Forest
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (6) MARTIN ERLIC (D)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (11) DARÍO OSORIO (C)
  • (74) JÚNIOR BRUMADO (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (41) MIKEL GOGORZA (A)
  • (17) MIKAEL UHRE (A)
  • (38) JULIUS EMEFILE (A)
  • (58) ARAL SIMSIR (C)
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (39) JUNIOR ZÉ (C)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
  • (14) EDWARD CHILUFYA (A)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (13) ADAM GABRIEL (D)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (27) STEFAN ORTEGA (P)
  • (4) MORATO (D)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (29) DILANE BAKWA (C)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (14) DAN NDOYE (C)
  • (21) OMARI HUTCHINSON (A)
  • (20) LORENZO LUCCA (A)
  • (24) JAMES MCATEE (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (5) MURILLO (D)
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (65) JUSTIN HANKS (D)
  • (51) ARCHIE WHITEHALL (C)
  • (19) IGOR JESUS (A)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (34) OLA AINA (D)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
PREPARTITA

FC Midtjylland - Nottingham Forest è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di FC Midtjylland - Nottingham Forest sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente FC Midtjylland si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
FC Midtjylland ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte).
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

FC Midtjylland e Nottingham Forest si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Midtjylland ha vinto 2 volte, Nottingham Forest non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

FC Midtjylland-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Midtjylland ha vinto entrambe le due sfide contro il Nottingham Forest, in questa UEFA Europa League, e potrebbe battere la stessa squadra tre volte in una grande competizione europea per la prima volta.
  • Questa sarà la prima trasferta assoluta del Nottingham Forest in Danimarca in una delle maggiori competizioni europee; il Nottingham ha subito due sconfitte nel finale nelle due sfide di UEFA Europa League contro il Midtjylland in questa stagione, all'88° e all'80° minuto al City Ground.
  • Il Midtjylland ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee, sebbene abbia perso le ultime due nella fase a eliminazione diretta, entrambe in UEFA Europa League: contro lo Sporting Lisbona nel 2022-23 e la Real Sociedad nel 2024-25.
  • Il Nottingham Forest ha perso in casa la gara di andata di una doppia sfida a eliminazione diretta in una delle maggiori competizioni europee solo per la seconda volta, riuscendo a superare il turno nell'altra occasione: sconfitta per 1-0 contro il Berliner FC Dynamo nell'andata della Coppa dei Campioni 1979-80 e vittoria al ritorno per 3-1, conquistando poi il trofeo nella competizione.
  • Nessun giocatore ha segnato più gol in trasferta in questa UEFA Europa League dell'attaccante del Nottingham Forest Igor Jesus (4) – tuttavia, ha tentato nove tiri contro il Midtjylland in questa stagione, senza riuscire a segnare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC MidtjyllandNottingham Forest
Partite giocate911
Numero di partite vinte75
Numero di partite perse14
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati1919
Gol totali subiti810
Media gol subiti per partita0.90.9
Percentuale possesso palla50.653.5
Numero totale di passaggi33885431
Numero totale di passaggi riusciti26394641
Tiri nello specchio della porta4973
Percentuale di tiri in porta59.852.1
Numero totale di cross147223
Numero medio di cross riusciti4452
Duelli per partita vinti559550
Duelli per partita persi524516
Corner subiti5541
Corner guadagnati4461
Numero di punizioni a favore107135
Numero di punizioni concesse144147
Tackle totali160187
Percentuale di successo nei tackle56.266.3
Fuorigiochi totali2111
Numero totale di cartellini gialli1820
Numero totale di cartellini rossi01

ENEL

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