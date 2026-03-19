Incontro terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3).
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Incontro terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3).
Rigori terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3).21:28
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Edward Chilufya (Midtjylland) un tiro di destro tira alto. Edward Chilufya sara' molto deluso con se stesso.21:28
Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(3). Neco Williams (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:27
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(2). Aral Simsir (Midtjylland) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro.21:26
Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(2). Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:25
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(1). Cho Gue-Sung (Midtjylland) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro.21:24
Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2(1). Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24
Inizia il Rigori Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.21:22
Secondo tempo supplementare terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.21:18
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ola Aina.21:18
Tentativo fallito. Pedro Bravo (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:17
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:17
Fuorigioco. Elliot Anderson(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Ryan Yates e' colto in fuorigioco.21:14
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Ola Aina (Nottingham Forest).21:12
Fallo di Adam Gabriel (Midtjylland).21:11
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' ammonito.21:10
Fallo di mano di Edward Chilufya (Midtjylland).21:10
Tentativo fallito. Adam Gabriel (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aral Simsir in seguito a un calcio da fermo.21:09
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).21:08
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:07
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Ryan Yates (Nottingham Forest) per infortunio.21:04
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:04
Inizia il Secondo tempo supplementare Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.21:01
Primo tempo supplementare terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.20:59
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:59
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Nottingham Forest).20:58
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:58
Fallo di Adam Gabriel (Midtjylland).20:57
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Darío Osorio.20:56
Fuorigioco. Morato(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Morgan Gibbs-White e' colto in fuorigioco.20:55
Gara riprende.20:55
Martin Erlic (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:55
Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.20:54
Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Morgan Gibbs-White.20:50
Adam Gabriel (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).20:48
Murillo (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.20:46
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).20:46
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:45
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:44
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:44
Fuorigioco. Ola Aina(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lucca e' colto in fuorigioco.20:43
Sostituzione, Midtjylland. Adam Gabriel sostituisce Ousmane Diao.20:42
Inizia il Primo tempo supplementare Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.20:43
Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce Nicolás Domínguez.20:42
Secondo tempo terminato, Midtjylland 1, Nottingham Forest 2.20:37
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).20:35
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:35
Murillo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Fuorigioco. Elías Ólafsson(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Ousmane Diao e' colto in fuorigioco.20:32
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).20:31
Pedro Bravo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:30
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:30
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ryan Yates da calcio d'angolo.20:28
Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Elliot Anderson con cross.20:28
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).20:28
Tiro parato. Ola Aina (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Morgan Gibbs-White.20:28
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Nottingham Forest).20:27
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).20:26
Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aral Simsir con cross.20:26
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:23
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:23
Tiro respinto. Pedro Bravo (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Bak Jensen.20:23
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Murillo.20:21
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).20:20
Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Sostituzione, Nottingham Forest. Ola Aina sostituisce Dilane Bakwa per infortunio.20:17
Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce James McAtee.20:17
Tiro respinto. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area.20:17
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Dilane Bakwa (Nottingham Forest) per infortunio.20:14
Darío Osorio (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:13
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:13
James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).20:12
Gol! Midtjylland 1, Nottingham Forest 2. Martin Erlic (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.20:11
Tentativo fallito. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mads Bech con cross.20:11
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:06
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Darío Osorio (Midtjylland).20:05
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:03
Sostituzione, Nottingham Forest. Murillo sostituisce Nikola Milenkovic.20:03
Sostituzione, Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White sostituisce Omari Hutchinson.20:03
Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Dan Ndoye.20:03
Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ousmane Diao con cross.20:02
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).20:00
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Midtjylland).19:59
Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area.19:59
Sostituzione, Midtjylland. Cho Gue-Sung sostituisce Júnior Brumado.19:58
Gara riprende.19:58
Gara momentaneamente sospesa, Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) per infortunio.19:57
Gol! Midtjylland 0, Nottingham Forest 2. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di James McAtee.19:54
Fallo di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).19:53
Martin Erlic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Júnior Brumado (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:53
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:53
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).19:52
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fuorigioco. Morato(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Omari Hutchinson e' colto in fuorigioco.19:50
Tentativo fallito. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lee Han-Beom.19:49
Inizia il Secondo tempo Midtjylland 0, Nottingham Forest 1.19:48
Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Philip Billing.19:47
Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Valdemar Byskov.19:47
Primo tempo terminato, Midtjylland 0, Nottingham Forest 1.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Omari Hutchinson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Domínguez.19:30
Gol! Midtjylland 0, Nottingham Forest 1. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nikola Milenkovic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).19:25
Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Omari Hutchinson.19:25
Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Lorenzo Lucca.19:24
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:22
Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:22
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).19:20
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fuorigioco. Ryan Yates(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Nicolás Domínguez e' colto in fuorigioco.19:20
Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area.19:20
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Denil Castillo (Midtjylland).19:19
Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Omari Hutchinson con cross da calcio d'angolo.19:17
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).19:17
Tentativo fallito. Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikola Milenkovic con suggerimento di testa.19:16
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:15
Omari Hutchinson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:14
Ryan Yates (Nottingham Forest) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di James McAtee con passaggio filtrante.19:12
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).19:11
Tiro respinto. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Valdemar Byskov con cross.19:11
Fallo di Morato (Nottingham Forest).19:10
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Tiro parato. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye.19:08
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).19:07
Tiro parato. Lorenzo Lucca (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morato.19:07
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).19:06
James McAtee (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:04
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Denil Castillo (Midtjylland).19:02
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:01
Zach Abbott (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).18:58
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).18:57
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).18:55
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da James McAtee (Nottingham Forest).18:55
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).18:53
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).18:52
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di mano di Lorenzo Lucca (Nottingham Forest).18:49
Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Omari Hutchinson.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: MCH Arena
Città: Herning
Capienza: 11800 spettatori17:44
FC Midtjylland - Nottingham Forest è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di FC Midtjylland - Nottingham Forest sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente FC Midtjylland si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
FC Midtjylland ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.
In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte).
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
FC Midtjylland e Nottingham Forest si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Midtjylland ha vinto 2 volte, Nottingham Forest non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
FC Midtjylland-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Midtjylland
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|7
|5
|Numero di partite perse
|1
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|19
|19
|Gol totali subiti
|8
|10
|Media gol subiti per partita
|0.9
|0.9
|Percentuale possesso palla
|50.6
|53.5
|Numero totale di passaggi
|3388
|5431
|Numero totale di passaggi riusciti
|2639
|4641
|Tiri nello specchio della porta
|49
|73
|Percentuale di tiri in porta
|59.8
|52.1
|Numero totale di cross
|147
|223
|Numero medio di cross riusciti
|44
|52
|Duelli per partita vinti
|559
|550
|Duelli per partita persi
|524
|516
|Corner subiti
|55
|41
|Corner guadagnati
|44
|61
|Numero di punizioni a favore
|107
|135
|Numero di punizioni concesse
|144
|147
|Tackle totali
|160
|187
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|66.3
|Fuorigiochi totali
|21
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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