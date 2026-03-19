Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

FC Midtjylland - Nottingham Forest è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - Nottingham Forest sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente FC Midtjylland si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

FC Midtjylland ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

FC Midtjylland e Nottingham Forest si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Midtjylland ha vinto 2 volte, Nottingham Forest non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

FC Midtjylland-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Midtjylland ha vinto entrambe le due sfide contro il Nottingham Forest, in questa UEFA Europa League, e potrebbe battere la stessa squadra tre volte in una grande competizione europea per la prima volta.

Questa sarà la prima trasferta assoluta del Nottingham Forest in Danimarca in una delle maggiori competizioni europee; il Nottingham ha subito due sconfitte nel finale nelle due sfide di UEFA Europa League contro il Midtjylland in questa stagione, all'88° e all'80° minuto al City Ground.

Il Midtjylland ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee, sebbene abbia perso le ultime due nella fase a eliminazione diretta, entrambe in UEFA Europa League: contro lo Sporting Lisbona nel 2022-23 e la Real Sociedad nel 2024-25.

Il Nottingham Forest ha perso in casa la gara di andata di una doppia sfida a eliminazione diretta in una delle maggiori competizioni europee solo per la seconda volta, riuscendo a superare il turno nell'altra occasione: sconfitta per 1-0 contro il Berliner FC Dynamo nell'andata della Coppa dei Campioni 1979-80 e vittoria al ritorno per 3-1, conquistando poi il trofeo nella competizione.

Nessun giocatore ha segnato più gol in trasferta in questa UEFA Europa League dell'attaccante del Nottingham Forest Igor Jesus (4) – tuttavia, ha tentato nove tiri contro il Midtjylland in questa stagione, senza riuscire a segnare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: