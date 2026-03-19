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Friburgo-Genk: 5-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau
19 Marzo 2026 ore 18:45
Friburgo
5
Genk
1
Partita finita
Arbitro: Michael Oliver
  1. 19' 1-0 Matthias Ginter
  2. 25' 2-0 Igor Matanovic
  3. 39' 2-1 Matte Smets
  4. 53' 3-1 Vincenzo Grifo
  5. 56' 4-1 Yuito Suzuki
  6. 79' 5-1 Maximilian Eggestein
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Friburgo 5, Genk 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Friburgo 5, Genk 1.20:36

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Philipp Lienhart da calcio d'angolo.20:35

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Philipp Lienhart (Friburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Derry Scherhant con cross da calcio d'angolo.20:35

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).20:34

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Bruno Ogbus (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Yuito Suzuki.20:34

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  9. 89'

    Josue Kongolo (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  10. 89'

    Fallo di Lucas Höler (Friburgo).20:32

  11. 88'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).20:30

  12. 88'

    Tiro respinto. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Robin Mirisola.20:30

  13. 87'

    Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordy Makengo.20:29

  15. 84'

    Tentativo fallito. Robin Mirisola (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Matte Smets.20:26

  16. 83'

    Sostituzione, Friburgo. Lukas Kübler sostituisce Philipp Treu.20:26

  17. 83'

    Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Daan Heymans.20:25

  18. 81'

    Sostituzione, Friburgo. Philipp Lienhart sostituisce Johan Manzambi.20:23

  19. 79'

    Gol! Friburgo 5, Genk 1. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yuito Suzuki in seguito a un contropiede.20:21

  21. 75'

    Lucas Höler (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:18

  22. 75'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  23. 75'

    Fallo di Lucas Höler (Friburgo).20:18

  24. 73'

    Fallo di Ken Nkuba (Genk).20:15

  25. 73'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  27. 72'

    Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.20:14

  28. 72'

    Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Igor Matanovic.20:14

  29. 71'

    Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Niklas Beste.20:14

  30. 69'

    Sostituzione, Genk. Junya Ito sostituisce Ibrahima Bangoura.20:12

  31. 69'

    Sostituzione, Genk. Yaimar Medina sostituisce Joris Kayembe.20:12

  33. 69'

    Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Aaron Bibout.20:11

  34. 69'

    Fallo di Aaron Bibout (Genk).20:11

  35. 69'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  36. 66'

    Gara riprende.20:09

  37. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Yuito Suzuki (Friburgo) per infortunio.20:08

  39. 65'

    Gara riprende.20:08

  40. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Johan Manzambi (Friburgo) per infortunio.20:07

  41. 64'

    Ibrahima Bangoura (Genk) e' ammonito per fallo.20:06

  42. 64'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  43. 64'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).20:06

  45. 60'

    Tiro respinto. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:02

  46. 59'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).20:02

  47. 59'

    Tiro respinto. Ibrahima Bangoura (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bryan Heynen.20:02

  48. 59'

    Tiro respinto. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area.20:01

  49. 58'

    Johan Manzambi (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:01

  51. 58'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).20:01

  52. 58'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  53. 58'

    Daan Heymans (Genk) e' ammonito.20:00

  54. 58'

    Vincenzo Grifo (Friburgo) e' ammonito.20:00

  55. 56'

    Gol! Friburgo 4, Genk 1. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Johan Manzambi in seguito a un contropiede.19:59

  57. 56'

    Tiro respinto. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area.19:59

  58. 56'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:58

  59. 53'

    Gol! Friburgo 3, Genk 1. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.19:55

  60. 53'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).19:55

  61. 53'

    Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  63. 52'

    Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di destro da fuori area.19:55

  64. 50'

    Tentativo fallito. Yira Sor (Genk) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ken Nkuba.19:53

  65. 47'

    Gara riprende.19:49

  66. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, Johan Manzambi (Friburgo) per infortunio.19:48

  67. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Karetsas (Genk) per infortunio.19:48

  69. Inizia il Secondo tempo Friburgo 2, Genk 1.19:48

  70. 45'

    Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Noah Adedeji-Sternberg.19:47

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Friburgo 2, Genk 1.19:32

  72. 45'+1'

    Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Yuito Suzuki.19:31

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  75. 44'

    Niklas Beste (Friburgo) e' ammonito per fallo.19:28

  76. 44'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:28

  77. 44'

    Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  78. 42'

    Tentativo fallito. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da centro area tira alto.19:27

  79. 40'

    Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Genk) prova il lancio lungo, ma Aaron Bibout e' colto in fuorigioco.19:25

  81. 39'

    Gol! Friburgo 2, Genk 1. Matte Smets (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas da calcio d'angolo.19:23

  82. 39'

    Konstantinos Karetsas (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Bryan Heynen con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:23

  83. 38'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:22

  84. 35'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  85. 35'

    Fallo di Joris Kayembe (Genk).19:19

  87. 34'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:19

  88. 34'

    Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  89. 33'

    Fallo di mano di Maximilian Eggestein (Friburgo).19:17

  90. 30'

    Igor Matanovic (Friburgo) e' ammonito.19:15

  91. 30'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).19:14

  93. 30'

    Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14

  94. 25'

    Gol! Friburgo 2, Genk 0. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matthias Ginter con suggerimento di testa.19:09

  95. 25'

    Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maximilian Eggestein.19:09

  96. 23'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  97. 23'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).19:07

  99. 22'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:06

  100. 22'

    Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  101. 21'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).19:05

  102. 21'

    Josue Kongolo (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  103. 20'

    Tentativo fallito. Aaron Bibout (Genk) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Joris Kayembe con cross da calcio d'angolo.19:05

  105. 20'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:04

  106. 20'

    Tiro parato. Aaron Bibout (Genk) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joris Kayembe.19:04

  107. 19'

    Gol! Friburgo 1, Genk 0. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross in seguito a un calcio da fermo.19:03

  108. 18'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02

  109. 18'

    Fallo di Ken Nkuba (Genk).19:02

  111. 15'

    Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Niklas Beste e' colto in fuorigioco.18:59

  112. 15'

    Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Igor Matanovic.18:59

  113. 12'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).18:57

  114. 12'

    Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  115. 10'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Bangoura (Genk).18:55

  117. 10'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Josue Kongolo (Genk).18:54

  118. 8'

    Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Karetsas.18:52

  119. 7'

    Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Igor Matanovic.18:52

  120. 6'

    Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Yuito Suzuki e' colto in fuorigioco.18:50

  121. 5'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  123. 5'

    Fallo di Joris Kayembe (Genk).18:50

  124. 4'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).18:48

  125. 4'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48

  126. 2'

    Fallo di mano di Jordy Makengo (Friburgo).18:46

  127. Inizia il Primo tempo.18:45

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

  131. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Europa-Park Stadion
    Città: Freiburg im Breisgau
    Capienza: 34700 spettatori17:43

Formazioni Friburgo - Genk

Friburgo
Genk
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (26) MAXIMILIAN PHILIPP (A)
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
  • (3) PHILIPP LIENHART (D)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
TITOLARI GENK
  • (26) TOBIAS LAWAL (P)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (27) KEN NKUBA (D)
  • (18) JORIS KAYEMBE (D)
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
  • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (C)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (38) DAAN HEYMANS (C)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
PANCHINA GENK
  • (28) LUCCA BRUGHMANS (P)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (10) JUNYA ITO (A)
  • (19) YAIMAR MEDINA (D)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (30) AYUMU YOKOYAMA (A)
  • (7) JARNE STEUCKERS (A)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (14) YIRA SOR (A)
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
ALLENATORE GENK
  • Nicky Hayen
PREPARTITA

Friburgo - Genk è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Genk sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Genk si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Genk ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

Friburgo e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente del Friburgo nelle maggiori competizioni europee contro una squadra belga è stata la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata di questo turno.
  • Il Genk non ha mai vinto nelle quattro precedenti trasferte in Germania nelle maggiori competizioni europee (2N 2P), con la prima di queste che coincide con un pareggio per 1-1 a Stoccarda nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2012-13.
  • Il Friburgo ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League, ma non ha mai subito tre sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee.
  • Dopo la vittoria per 1-0 nella gara d'andata, il Genk potrebbe vincere entrambe le gambe di un turno a eliminazione diretta di una maggiore competizione europea per la seconda volta nella sua storia, la prima contro lo Zurigo nel primo turno della Coppa UEFA 2000-01.
  • Zakaria El Ouahdi, capocannoniere della UEFA Europa League nel 2026 con quattro reti, ha realizzato il gol vittoria in tutte e tre le partite del torneo in cui ha segnato in questo anno solare, inclusa la gara d'andata contro il Friburgo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FriburgoGenk
Partite giocate911
Numero di partite vinte57
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1018
Gol totali subiti511
Media gol subiti per partita0.61.0
Percentuale possesso palla48.948.5
Numero totale di passaggi35765066
Numero totale di passaggi riusciti28954286
Tiri nello specchio della porta4457
Percentuale di tiri in porta50.650.0
Numero totale di cross151187
Numero medio di cross riusciti3839
Duelli per partita vinti486521
Duelli per partita persi477585
Corner subiti4154
Corner guadagnati4845
Numero di punizioni a favore120119
Numero di punizioni concesse111131
Tackle totali169198
Percentuale di successo nei tackle58.668.2
Fuorigiochi totali1024
Numero totale di cartellini gialli1117
Numero totale di cartellini rossi10

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