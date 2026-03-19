Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Friburgo - Genk è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - Genk sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Genk si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Genk ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.

Friburgo e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente del Friburgo nelle maggiori competizioni europee contro una squadra belga è stata la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata di questo turno.

Il Genk non ha mai vinto nelle quattro precedenti trasferte in Germania nelle maggiori competizioni europee (2N 2P), con la prima di queste che coincide con un pareggio per 1-1 a Stoccarda nei sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2012-13.

Il Friburgo ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League, ma non ha mai subito tre sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee.

Dopo la vittoria per 1-0 nella gara d'andata, il Genk potrebbe vincere entrambe le gambe di un turno a eliminazione diretta di una maggiore competizione europea per la seconda volta nella sua storia, la prima contro lo Zurigo nel primo turno della Coppa UEFA 2000-01.

Zakaria El Ouahdi, capocannoniere della UEFA Europa League nel 2026 con quattro reti, ha realizzato il gol vittoria in tutte e tre le partite del torneo in cui ha segnato in questo anno solare, inclusa la gara d'andata contro il Friburgo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: