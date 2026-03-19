Incontro terminato, Friburgo 5, Genk 1.
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Incontro terminato, Friburgo 5, Genk 1.
Secondo tempo terminato, Friburgo 5, Genk 1.20:36
Tentativo fallito. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Philipp Lienhart da calcio d'angolo.20:35
Tentativo fallito. Philipp Lienhart (Friburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Derry Scherhant con cross da calcio d'angolo.20:35
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).20:34
Tiro respinto. Bruno Ogbus (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Yuito Suzuki.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Josue Kongolo (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Lucas Höler (Friburgo).20:32
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).20:30
Tiro respinto. Junya Ito (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Robin Mirisola.20:30
Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordy Makengo.20:29
Tentativo fallito. Robin Mirisola (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Matte Smets.20:26
Sostituzione, Friburgo. Lukas Kübler sostituisce Philipp Treu.20:26
Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Daan Heymans.20:25
Sostituzione, Friburgo. Philipp Lienhart sostituisce Johan Manzambi.20:23
Gol! Friburgo 5, Genk 1. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yuito Suzuki in seguito a un contropiede.20:21
Lucas Höler (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:18
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Lucas Höler (Friburgo).20:18
Fallo di Ken Nkuba (Genk).20:15
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.20:14
Sostituzione, Friburgo. Patrick Osterhage sostituisce Igor Matanovic.20:14
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Niklas Beste.20:14
Sostituzione, Genk. Junya Ito sostituisce Ibrahima Bangoura.20:12
Sostituzione, Genk. Yaimar Medina sostituisce Joris Kayembe.20:12
Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Aaron Bibout.20:11
Fallo di Aaron Bibout (Genk).20:11
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Gara riprende.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Yuito Suzuki (Friburgo) per infortunio.20:08
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, Johan Manzambi (Friburgo) per infortunio.20:07
Ibrahima Bangoura (Genk) e' ammonito per fallo.20:06
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).20:06
Tiro respinto. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:02
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).20:02
Tiro respinto. Ibrahima Bangoura (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bryan Heynen.20:02
Tiro respinto. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area.20:01
Johan Manzambi (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:01
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).20:01
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Daan Heymans (Genk) e' ammonito.20:00
Vincenzo Grifo (Friburgo) e' ammonito.20:00
Gol! Friburgo 4, Genk 1. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Johan Manzambi in seguito a un contropiede.19:59
Tiro respinto. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area.19:59
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:58
Gol! Friburgo 3, Genk 1. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.19:55
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).19:55
Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un tiro di destro da fuori area.19:55
Tentativo fallito. Yira Sor (Genk) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ken Nkuba.19:53
Gara riprende.19:49
Gara momentaneamente sospesa, Johan Manzambi (Friburgo) per infortunio.19:48
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Karetsas (Genk) per infortunio.19:48
Inizia il Secondo tempo Friburgo 2, Genk 1.19:48
Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Noah Adedeji-Sternberg.19:47
Primo tempo terminato, Friburgo 2, Genk 1.19:32
Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Yuito Suzuki.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Niklas Beste (Friburgo) e' ammonito per fallo.19:28
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:28
Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tentativo fallito. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da centro area tira alto.19:27
Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Genk) prova il lancio lungo, ma Aaron Bibout e' colto in fuorigioco.19:25
Gol! Friburgo 2, Genk 1. Matte Smets (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas da calcio d'angolo.19:23
Konstantinos Karetsas (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Bryan Heynen con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:23
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).19:22
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Joris Kayembe (Genk).19:19
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:19
Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di mano di Maximilian Eggestein (Friburgo).19:17
Igor Matanovic (Friburgo) e' ammonito.19:15
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).19:14
Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14
Gol! Friburgo 2, Genk 0. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matthias Ginter con suggerimento di testa.19:09
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maximilian Eggestein.19:09
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).19:07
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:06
Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).19:05
Josue Kongolo (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Tentativo fallito. Aaron Bibout (Genk) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Joris Kayembe con cross da calcio d'angolo.19:05
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).19:04
Tiro parato. Aaron Bibout (Genk) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joris Kayembe.19:04
Gol! Friburgo 1, Genk 0. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross in seguito a un calcio da fermo.19:03
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Fallo di Ken Nkuba (Genk).19:02
Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Niklas Beste e' colto in fuorigioco.18:59
Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Igor Matanovic.18:59
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).18:57
Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Bangoura (Genk).18:55
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Josue Kongolo (Genk).18:54
Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Karetsas.18:52
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Igor Matanovic.18:52
Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Yuito Suzuki e' colto in fuorigioco.18:50
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Joris Kayembe (Genk).18:50
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).18:48
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Fallo di mano di Jordy Makengo (Friburgo).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: Europa-Park Stadion
Città: Freiburg im Breisgau
Capienza: 34700 spettatori17:43
Friburgo - Genk è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Genk sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Genk si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Genk ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7.
Friburgo e Genk è la prima che si affrontano in campionato.
Friburgo-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Friburgo
|Genk
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|7
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|10
|18
|Gol totali subiti
|5
|11
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.0
|Percentuale possesso palla
|48.9
|48.5
|Numero totale di passaggi
|3576
|5066
|Numero totale di passaggi riusciti
|2895
|4286
|Tiri nello specchio della porta
|44
|57
|Percentuale di tiri in porta
|50.6
|50.0
|Numero totale di cross
|151
|187
|Numero medio di cross riusciti
|38
|39
|Duelli per partita vinti
|486
|521
|Duelli per partita persi
|477
|585
|Corner subiti
|41
|54
|Corner guadagnati
|48
|45
|Numero di punizioni a favore
|120
|119
|Numero di punizioni concesse
|111
|131
|Tackle totali
|169
|198
|Percentuale di successo nei tackle
|58.6
|68.2
|Fuorigiochi totali
|10
|24
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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