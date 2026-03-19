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Lione-Celta de Vigo: 0-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Stadium di Lione
19 Marzo 2026 ore 18:45
Lione
0
Celta de Vigo
2
Partita finita
Arbitro: Irfan Peljto
  1. 61' 0-1 Javi Rueda
  2. 90+2' 0-2 Ferran Jutglà
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lione 0, Celta Vigo 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Lione 0, Celta Vigo 2.20:38

  3. 90'+6'

    Secondo cartellino giallo per Nicolás Tagliafico (Lione) per fallo.20:37

  4. 90'+5'

    Hugo Sotelo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+5'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).20:37

  6. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).20:36

  7. 90'+2'

    Gol! Lione 0, Celta Vigo 2. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Rodríguez.20:34

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Alonso.20:34

  10. 90'+1'

    Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  11. 90'+1'

    Fallo di Corentin Tolisso (Lione).20:33

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

  13. 89'

    Javi Rueda (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:30

  15. 89'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).20:30

  16. 89'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30

  17. 87'

    Fuorigioco. Hugo Sotelo(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Hugo Álvarez e' colto in fuorigioco.20:29

  18. 87'

    Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Afonso Moreira con cross.20:28

  19. 86'

    Fallo di mano di Javi Rueda (Celta Vigo).20:28

  21. 84'

    Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).20:26

  22. 84'

    Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  23. 83'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:24

  24. 82'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).20:24

  25. 82'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24

  27. 82'

    Sostituzione, Lione. Malick Fofana sostituisce Tyler Morton.20:24

  28. 81'

    Nicolás Tagliafico (Lione) e' ammonito per fallo.20:23

  29. 81'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23

  30. 81'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).20:23

  31. 81'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Sotelo sostituisce Matías Vecino per infortunio.20:23

  33. 81'

    Gara riprende.20:23

  34. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Matías Vecino (Celta Vigo) per infortunio.20:21

  35. 79'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Steeve Kango (Lione).20:20

  36. 76'

    Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18

  37. 76'

    Fallo di Tanner Tessmann (Lione).20:18

  39. 74'

    Tentativo fallito. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:16

  40. 74'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  41. 74'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).20:16

  42. 72'

    Gara riprende.20:14

  43. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.20:13

  45. 70'

    Fuorigioco. Nicolás Tagliafico(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.20:12

  46. 69'

    Tentativo fallito. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Iago Aspas.20:11

  47. 67'

    Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Endrick.20:09

  48. 67'

    Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Abner Vinícius.20:09

  49. 67'

    Sostituzione, Lione. Orel Mangala sostituisce Noah Nartey.20:09

  51. 63'

    Tentativo fallito. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iago Aspas.20:05

  52. 63'

    Gara riprende.20:05

  53. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, Endrick (Lione) per infortunio.20:04

  54. 61'

    Gol! Lione 0, Celta Vigo 1. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:03

  55. 59'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).20:01

  57. 59'

    Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  58. 58'

    Fuorigioco. Sergio Carreira(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Ilaix Moriba e' colto in fuorigioco.20:00

  59. 57'

    Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Fer López.19:59

  60. 57'

    Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Pablo Durán.19:59

  61. 57'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:59

  63. 57'

    Endrick (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  64. 56'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).19:58

  65. 56'

    Tiro parato. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Álvarez.19:58

  66. 54'

    Tentativo fallito. Endrick (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:56

  67. 53'

    Fer López (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.19:55

  69. 53'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:54

  70. 53'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54

  71. 52'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:54

  72. 52'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  73. 50'

    Fer López (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  75. 50'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).19:52

  76. 49'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).19:51

  77. 49'

    Tiro respinto. Hugo Álvarez (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Sergio Carreira.19:51

  78. 47'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Noah Nartey (Lione).19:49

  79. Inizia il Secondo tempo Lione 0, Celta Vigo 0.19:47

  81. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Williot Swedberg.19:47

  82. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Joseph Aidoo sostituisce Carl Starfelt.19:47

  83. 45'

    Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Roman Yaremchuk.19:47

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lione 0, Celta Vigo 0.19:32

  85. 45'+2'

    Tentativo fallito. Javi Rueda (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:32

  87. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Corentin Tolisso (Lione).19:31

  88. 45'+1'

    Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tyler Morton con cross.19:30

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  90. 44'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:28

  91. 44'

    Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  93. 43'

    Carl Starfelt (Celta Vigo) e' ammonito.19:27

  94. 43'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:27

  95. 43'

    Roman Yaremchuk (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  96. 42'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:26

  97. 42'

    Roman Yaremchuk (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  99. 40'

    Fuorigioco. Javi Rodríguez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.19:25

  100. 40'

    Tiro parato. Fer López (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Williot Swedberg.19:24

  101. 37'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:21

  102. 37'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  103. 36'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).19:21

  105. 36'

    Tiro parato. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Rueda.19:21

  106. 33'

    Fuorigioco. Noah Nartey(Lione) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.19:18

  107. 33'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.19:17

  108. 33'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).19:17

  109. 33'

    Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  111. 31'

    Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).19:15

  112. 31'

    Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  113. 30'

    Fer López (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  114. 30'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).19:15

  115. 29'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:13

  117. 29'

    Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  118. 29'

    Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Carreira.19:13

  119. 28'

    Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:12

  120. 28'

    Roman Yaremchuk (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  121. 27'

    Tentativo fallito. Noah Nartey (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roman Yaremchuk in seguito a un calcio da fermo.19:11

  123. 27'

    Fallo di mano di Fer López (Celta Vigo).19:11

  124. 26'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).19:10

  125. 26'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  126. 26'

    Tiro parato. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fer López.19:10

  127. 23'

    Gara riprende.19:07

  129. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.19:06

  130. 21'

    Tiro respinto. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area.19:05

  131. 19'

    Moussa Niakhaté (Lione) e' stato espulso.19:03

  132. 18'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03

  133. 18'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).19:03

  135. 18'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  136. 18'

    Fallo di Corentin Tolisso (Lione).19:02

  137. 14'

    Fuorigioco. Nicolás Tagliafico(Lione) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.18:59

  138. 14'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).18:58

  139. 14'

    Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  141. 13'

    Gara riprende.18:57

  142. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.18:56

  143. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Lione) per infortunio.18:56

  144. 11'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).18:55

  145. 11'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  147. 8'

    Gara riprende.18:52

  148. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Moussa Niakhaté (Lione) per infortunio.18:51

  149. 6'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50

  150. 6'

    Fallo di Corentin Tolisso (Lione).18:50

  151. 4'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48

  153. 4'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).18:48

  154. 3'

    Gara riprende.18:47

  155. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.18:46

  156. Inizia il Primo tempo.18:45

  157. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  159. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Stadium
    Città: Lione
    Capienza: 59500 spettatori17:35

Formazioni Lione - Celta de Vigo

Lione
Celta de Vigo
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (60) STEEVE KANGO (D)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (99) NOAH NARTEY (C)
  • (77) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (9) ENDRICK (A)
PANCHINA LIONE
  • (62) YVANN KONAN (P)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (17) AFONSO MOREIRA (A)
  • (10) PAVEL SULC (C)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
  • (84) ADIL HAMDANI (A)
  • (5) OREL MANGALA (C)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (11) MALICK FOFANA (A)
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (5) SERGIO CARREIRA (D)
  • (2) CARL STARFELT (D)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (15) MATÍAS VECINO (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (30) FER LÓPEZ (C)
  • (17) JAVI RUEDA (A)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
  • (24) CARLOS DOMÍNGUEZ (D)
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (14) ÁLVARO NÚÑEZ (D)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (36) ANDRÉS ANTAÑÓN (C)
  • (4) JOSEPH AIDOO (D)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Lione - Celta de Vigo è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Celta de Vigo sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Lione si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Lione ha segnato 18 gol e ne ha subiti 5; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

Lione e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Olympique Lione ha perso solo due delle ultime 14 partite casalinghe contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee (7V 5N 2P) e non ha mai perso quando le ha ospitate in una partita a eliminazione diretta (3V 3N).
  • Il Celta Vigo è imbattuto nelle sue tre partite contro squadre francesi in questa stagione di UEFA Europa League (vittorie contro Nizza e Lilla, pareggio contro l'Olympique Lione). Tuttavia, ha perso entrambe le partite in trasferta giocate contro squadre francesi in Europa: 1-2 sia contro il Marsiglia (marzo 1999) sia contro il Lens (marzo 2000), entrambe in Coppa UEFA.
  • L'Olympique Lione ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in UEFA Europa League e potrebbe ottenere cinque vittorie consecutive in casa nelle principali competizioni europee per la prima volta da una serie di sette tra novembre 1998 e settembre 2000.
  • Il Celta Vigo potrebbe raggiungere i quarti di finale in una delle maggiori competizioni europee per la quinta volta nella sua storia (tutti in Coppa UEFA/Europa League i precedenti quattro), la prima dalla stagione 2016-17 sotto la guida di Eduardo Berizzo.
  • Oltre a quello del gol del pareggio, Endrick è stato direttamente coinvolto in 11 dei 20 tiri dell'Olympique Lione nella gara d'andata (7 conclusioni, 4 occasioni create). Il brasiliano (19 anni e 234 giorni) è stato il giocatore più giovane del Lione a segnare in una partita a eliminazione diretta in una delle maggiori competizioni europee dopo Houssem Aouar nel febbraio 2017 (18 anni e 238 giorni contro l'AZ).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LioneCelta de Vigo
Partite giocate911
Numero di partite vinte76
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati1919
Gol totali subiti613
Media gol subiti per partita0.71.2
Percentuale possesso palla64.246.6
Numero totale di passaggi55965116
Numero totale di passaggi riusciti49994379
Tiri nello specchio della porta5148
Percentuale di tiri in porta45.951.1
Numero totale di cross169103
Numero medio di cross riusciti3721
Duelli per partita vinti393417
Duelli per partita persi392449
Corner subiti1549
Corner guadagnati4036
Numero di punizioni a favore103111
Numero di punizioni concesse105140
Tackle totali131159
Percentuale di successo nei tackle56.562.3
Fuorigiochi totali1720
Numero totale di cartellini gialli1822
Numero totale di cartellini rossi02

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