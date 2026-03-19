Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Lione - Celta de Vigo è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - Celta de Vigo sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Lione si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Lione ha segnato 18 gol e ne ha subiti 5; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

Lione e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympique Lione ha perso solo due delle ultime 14 partite casalinghe contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee (7V 5N 2P) e non ha mai perso quando le ha ospitate in una partita a eliminazione diretta (3V 3N).

Il Celta Vigo è imbattuto nelle sue tre partite contro squadre francesi in questa stagione di UEFA Europa League (vittorie contro Nizza e Lilla, pareggio contro l'Olympique Lione). Tuttavia, ha perso entrambe le partite in trasferta giocate contro squadre francesi in Europa: 1-2 sia contro il Marsiglia (marzo 1999) sia contro il Lens (marzo 2000), entrambe in Coppa UEFA.

L'Olympique Lione ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in UEFA Europa League e potrebbe ottenere cinque vittorie consecutive in casa nelle principali competizioni europee per la prima volta da una serie di sette tra novembre 1998 e settembre 2000.

Il Celta Vigo potrebbe raggiungere i quarti di finale in una delle maggiori competizioni europee per la quinta volta nella sua storia (tutti in Coppa UEFA/Europa League i precedenti quattro), la prima dalla stagione 2016-17 sotto la guida di Eduardo Berizzo.

Oltre a quello del gol del pareggio, Endrick è stato direttamente coinvolto in 11 dei 20 tiri dell'Olympique Lione nella gara d'andata (7 conclusioni, 4 occasioni create). Il brasiliano (19 anni e 234 giorni) è stato il giocatore più giovane del Lione a segnare in una partita a eliminazione diretta in una delle maggiori competizioni europee dopo Houssem Aouar nel febbraio 2017 (18 anni e 238 giorni contro l'AZ).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: