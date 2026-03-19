Incontro terminato, Lione 0, Celta Vigo 2.
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Incontro terminato, Lione 0, Celta Vigo 2.
Secondo tempo terminato, Lione 0, Celta Vigo 2.20:38
Secondo cartellino giallo per Nicolás Tagliafico (Lione) per fallo.20:37
Hugo Sotelo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).20:37
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).20:36
Gol! Lione 0, Celta Vigo 2. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Rodríguez.20:34
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Alonso.20:34
Ionut Radu (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Javi Rueda (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:30
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).20:30
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30
Fuorigioco. Hugo Sotelo(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Hugo Álvarez e' colto in fuorigioco.20:29
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Afonso Moreira con cross.20:28
Fallo di mano di Javi Rueda (Celta Vigo).20:28
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).20:26
Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Javi Rodríguez (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.20:24
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).20:24
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24
Sostituzione, Lione. Malick Fofana sostituisce Tyler Morton.20:24
Nicolás Tagliafico (Lione) e' ammonito per fallo.20:23
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).20:23
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Sotelo sostituisce Matías Vecino per infortunio.20:23
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Matías Vecino (Celta Vigo) per infortunio.20:21
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Steeve Kango (Lione).20:20
Ferran Jutglà (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18
Fallo di Tanner Tessmann (Lione).20:18
Tentativo fallito. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:16
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).20:16
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.20:13
Fuorigioco. Nicolás Tagliafico(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.20:12
Tentativo fallito. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Iago Aspas.20:11
Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Endrick.20:09
Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Abner Vinícius.20:09
Sostituzione, Lione. Orel Mangala sostituisce Noah Nartey.20:09
Tentativo fallito. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iago Aspas.20:05
Gara riprende.20:05
Gara momentaneamente sospesa, Endrick (Lione) per infortunio.20:04
Gol! Lione 0, Celta Vigo 1. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:03
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).20:01
Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fuorigioco. Sergio Carreira(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Ilaix Moriba e' colto in fuorigioco.20:00
Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Fer López.19:59
Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Pablo Durán.19:59
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:59
Endrick (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).19:58
Tiro parato. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Álvarez.19:58
Tentativo fallito. Endrick (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:56
Fer López (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.19:55
Fallo di Fer López (Celta Vigo).19:54
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:54
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).19:54
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fer López (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).19:52
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).19:51
Tiro respinto. Hugo Álvarez (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Sergio Carreira.19:51
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Noah Nartey (Lione).19:49
Inizia il Secondo tempo Lione 0, Celta Vigo 0.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Williot Swedberg.19:47
Sostituzione, Celta Vigo. Joseph Aidoo sostituisce Carl Starfelt.19:47
Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Roman Yaremchuk.19:47
Primo tempo terminato, Lione 0, Celta Vigo 0.19:32
Tentativo fallito. Javi Rueda (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:32
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Corentin Tolisso (Lione).19:31
Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tyler Morton con cross.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:28
Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Carl Starfelt (Celta Vigo) e' ammonito.19:27
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:27
Roman Yaremchuk (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:26
Roman Yaremchuk (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fuorigioco. Javi Rodríguez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.19:25
Tiro parato. Fer López (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Williot Swedberg.19:24
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).19:21
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).19:21
Tiro parato. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Rueda.19:21
Fuorigioco. Noah Nartey(Lione) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.19:18
Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.19:17
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).19:17
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Matías Vecino (Celta Vigo).19:15
Abner Vinícius (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fer López (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Fallo di Abner Vinícius (Lione).19:15
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).19:13
Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Carreira.19:13
Fallo di Carl Starfelt (Celta Vigo).19:12
Roman Yaremchuk (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Noah Nartey (Lione) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roman Yaremchuk in seguito a un calcio da fermo.19:11
Fallo di mano di Fer López (Celta Vigo).19:11
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).19:10
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tiro parato. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fer López.19:10
Gara riprende.19:07
Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.19:06
Tiro respinto. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area.19:05
Moussa Niakhaté (Lione) e' stato espulso.19:03
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:03
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).19:03
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).19:02
Fuorigioco. Nicolás Tagliafico(Lione) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.18:59
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).18:58
Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Gara riprende.18:57
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Lione) per infortunio.18:56
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).18:55
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Gara riprende.18:52
Gara momentaneamente sospesa, Moussa Niakhaté (Lione) per infortunio.18:51
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).18:50
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Fallo di Clinton Mata (Lione).18:48
Gara riprende.18:47
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Lione
Capienza: 59500 spettatori17:35
Lione - Celta de Vigo è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 marzo alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Celta de Vigo sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente Lione si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Lione ha segnato 18 gol e ne ha subiti 5; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.
Lione e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.
Lione-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lione
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|7
|6
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|19
|19
|Gol totali subiti
|6
|13
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.2
|Percentuale possesso palla
|64.2
|46.6
|Numero totale di passaggi
|5596
|5116
|Numero totale di passaggi riusciti
|4999
|4379
|Tiri nello specchio della porta
|51
|48
|Percentuale di tiri in porta
|45.9
|51.1
|Numero totale di cross
|169
|103
|Numero medio di cross riusciti
|37
|21
|Duelli per partita vinti
|393
|417
|Duelli per partita persi
|392
|449
|Corner subiti
|15
|49
|Corner guadagnati
|40
|36
|Numero di punizioni a favore
|103
|111
|Numero di punizioni concesse
|105
|140
|Tackle totali
|131
|159
|Percentuale di successo nei tackle
|56.5
|62.3
|Fuorigiochi totali
|17
|20
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|22
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
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