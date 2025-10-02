Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Basilea - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.

Arbitro di Basilea - Stoccarda sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Attualmente il Basilea si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Stoccarda si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Basilea ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Basilea e Stoccarda si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Basilea non ha mai vinto, Stoccarda ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Basilea-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Basilea e Stoccarda si sono già affrontate due volte in una importante competizione europea, con la squadra tedesca che ha vinto con un punteggio complessivo di 7-3 nel primo turno di Coppa UEFA.

Lo Stoccarda ha vinto sei delle sette partite contro avversarie svizzere nelle principali competizioni europee (1P), segnando in media 3,1 gol a partita nel parziale.

Il Basilea ha perso le ultime due partite in una principale competizione europea; l'ultima volta che ne ha registrate tre di fila risale al novembre 2016; in aggiunta, la squadra svizzera potrebbe perdere entrambe le prime due sfide stagionali in questi tornei per la prima volta dal 2010-11 in UEFA Champions League.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Celta Vigo, lo Stoccarda potrebbe infilare due successi stagionali di fila in una grande competizione europea, per la prima volta dal 2010-11 in UEFA Europa League.

Lo Stoccarda ha registrato 13 recuperi offensivi nella prima giornata di questa UEFA Europa League, più di chiunque altro nella competizione; in aggiunta, è anche la formazione che ha registrato il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area nel torneo in corso (sei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: