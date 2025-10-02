Incontro terminato, Basilea 2, Stuttgart 0.
Secondo tempo terminato, Basilea 2, Stuttgart 0.22:56
Tentativo fallito. Moritz Broschinski (Basilea) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:53
Fallo di Luca Jaquez (Stuttgart).22:52
Moritz Broschinski (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Lorenz Assignon.22:50
Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Lazar Jovanovic con cross.22:50
Sostituzione, Basilea. Adrian Barisic sostituisce Ibrahim Salah per infortunio.22:49
Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Moritz Broschinski (Basilea).22:48
Gara riprende.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Salah (Basilea) per infortunio.22:47
Gol! Basilea 2, Stuttgart 0. Moritz Broschinski (Basilea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Xherdan Shaqiri.22:44
Tiro parato. Lazar Jovanovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bilal El Khannouss con cross.22:42
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Flavius Daniliuc (Basilea) per infortunio.22:41
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).22:40
Tiro parato. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:40
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Marwin Hitz (Basilea) per infortunio.22:40
Sostituzione, Stuttgart. Lazar Jovanovic sostituisce Badredine Bouanani.22:39
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:39
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Léo Leroy (Basilea).22:38
Ibrahim Salah (Basilea) e' ammonito per fallo.22:38
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Ibrahim Salah (Basilea).22:37
Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:35
Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Moritz Broschinski (Basilea).22:34
Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ermedin Demirovic.22:33
Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Philip Otele.22:31
Sostituzione, Basilea. Andrej Bacanin sostituisce Koba Koindredi.22:31
Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Albian Ajeti.22:30
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:30
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Tiro parato. Ramon Hendriks (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bilal El Khannouss con cross.22:30
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).22:29
Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Chema Andres.22:29
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Jamie Leweling.22:29
Dominik Schmid (Basilea) e' ammonito per fallo.22:28
Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:28
Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:28
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).22:27
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Badredine Bouanani.22:26
Tentativo fallito. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Angelo Stiller da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jonas Adjetey (Basilea).22:26
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:26
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area.22:25
Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Flavius Daniliuc (Basilea).22:25
Tiro respinto. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ibrahim Salah.22:25
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ramon Hendriks.22:24
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ermedin Demirovic.22:23
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:22
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lorenz Assignon.22:22
Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Jeremy Agbonifo.22:21
Chema Andres (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:20
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:18
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.22:17
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:17
Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.22:15
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:13
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:11
Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Xherdan Shaqiri.22:11
Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Badredine Bouanani.22:09
Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chema Andres.22:09
Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:08
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:06
Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo Basilea 1, Stuttgart 0.22:05
Primo tempo terminato, Basilea 1, Stuttgart 0.21:49
Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Philip Otele in seguito a un contropiede.21:49
Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xherdan Shaqiri.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:48
Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:47
Tentativo fallito. Ramon Hendriks (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt da calcio d'angolo.21:45
Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:44
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jonas Adjetey (Basilea).21:44
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Badredine Bouanani.21:43
Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).21:41
Koba Koindredi (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:38
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).21:37
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.21:36
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).21:36
Rigore parato! Ermedin Demirovic (Stuttgart) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:36
Rigore per Stuttgart. Tiago Tomás e'stato atterrato in area di rigore.21:33
Rigore concesso da Jonas Adjetey (Basilea) per un fallo in area.21:33
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:32
Albian Ajeti (Basilea) e' ammonito per fallo.21:30
Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Albian Ajeti (Basilea).21:30
Fallo di Tiago Tomás (Stuttgart).21:28
Koba Koindredi (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tiago Tomás con cross.21:26
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:25
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Léo Leroy (Basilea) per infortunio.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Angelo Stiller (Stuttgart) per infortunio.21:23
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:23
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).21:22
Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).21:20
Jeremy Agbonifo (Basilea) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Philip Otele in seguito a un contropiede.21:18
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:16
Chema Andres (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fuorigioco. Badredine Bouanani(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.21:16
Tentativo fallito. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Philip Otele in seguito a un contropiede.21:15
Tentativo fallito. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon.21:13
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).21:12
Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Xherdan Shaqiri.21:12
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.21:09
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).21:08
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, (Basilea).21:08
Fallo di mano di Albian Ajeti (Basilea).21:07
Tiro parato. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jamie Leweling con cross.21:07
Fallo di Dominik Schmid (Basilea).21:06
Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:05
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Angelo Stiller.21:05
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jeremy Agbonifo (Basilea).21:04
Gol! Basilea 1, Stuttgart 0. Albian Ajeti (Basilea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:03
Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dominik Schmid.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. Jakob-Park
Città: Basel
Capienza: 37994 spettatori19:54
Basilea - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Basilea - Stoccarda sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Attualmente il Basilea si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Stoccarda si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Basilea ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Basilea e Stoccarda si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Basilea non ha mai vinto, Stoccarda ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Basilea-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Basilea
|Stoccarda
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.7
|58.8
|Numero totale di passaggi
|424
|593
|Numero totale di passaggi riusciti
|353
|532
|Tiri nello specchio della porta
|4
|6
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|54.5
|Numero totale di cross
|23
|27
|Numero medio di cross riusciti
|6
|6
|Duelli per partita vinti
|55
|49
|Duelli per partita persi
|57
|46
|Corner subiti
|4
|2
|Corner guadagnati
|4
|9
|Numero di punizioni a favore
|10
|12
|Numero di punizioni concesse
|16
|12
|Tackle totali
|15
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|46.7
|71.4
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
