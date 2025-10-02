Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti di calcio europeo!20:47

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA! Bologna-Friburgo 1-120:39

90'+4' Quando manca poco più di un minuto Fabbian cerca il break a destra per andare al traversone dal fondo, ma il pallone è uscito. Rinvio dal fondo.20:39

90'+3' 5° sostituzione Bologna. Esce Lewis Ferguson ed entra Giovanni Fabbian.20:37

90'+2' Si salva in Bologna. Rimpallo carambolesco nell'area rossoblu. Il pallone capita sui piedi di Matanovic a 2 passi dalla porta. Skorupski è lesto ad allungare le braccia sul pallone.20:36

90'+1' Odgaard prova a proiettarsi in area di rigore ma non ha un ultimo controllo fortunato. Palla in rinvio dal fondo.20:34

90' 5 minuti di recupero.20:34

88' 5° sostituzione Friburgo. Esce Junior Adamu ed esce Igor Matanovic.20:31

86' ODGAARD DA FUORI!! In difficoltà il Friburgo. Destro dal limite di Odgaard, forte ma centrale. Respinge male nuovamente Atubolu ma questa volta non c'è nessun rossoblu pronto a calciare!20:30

85' Il Bologna sembra voler pescare dalle ultime energie per provare a portare a casa la vitoria. 20:29

84' Rowe riceve da Miranda a sinistra e si accentra per tentare di liberare il destro. Il destro arriva, e piuttosto potente, ma sbatte sulla difesa avversaria.20:28

82' Buon spunto di Dallinga che, servito in profondità, danza sul fondo e ottiene un buon calcio d'angolo.20:26

80' 4° sostituzione Friburgo. Esce Jordy Makengo ed entra Christian Günter.20:25

80' 3° sostituzione Friburgo. Esce Johan Manzambi ed entra Lucas Höler.20:25

79' Palla sanguinosa persa da Miranda con Manzambi che controlla e va dentro da Dinkci. Buona la copertura di Vitik che si frappone tra palla e avversario conquistando il calcio di punizione.20:24

77' 4° sostituzione Bologna. Esce Nicolò Cambiaghi ed entra Jonathan Rowe.20:20

75' Subito Dinkci arriva alla conclusione dopo un bell'inserimento. Ma non inquadra lo specchio della porta.20:19

75' 2° sostituzione Friburgo. Esce Niklas Beste ed entra Eren Dinkçi.20:19

74' CI PROVA ODGAARD DA FUORI! Odgaard riceve al limite, sposta palla sul destro e va a calciare incrociando! Palla a lato.20:18

71' Anche Lucumì regala erroneamente palla a Beste, per poi recuperare e spazzare via. Difesa del Bologna in grande difficoltà.20:15

71' Che impatto sulla partita di Scherhant.20:14

69' DOPPIO SKORUPSKI!! Bruttissima palla persa da Bernardeschi con Manzambi che parte in campo aperto e imbuca per Scherhant che da posizione centrale e ravvicinata, prende la mira e trova la risposta di Skorupski. La palla finisce a Beste che si coordina velocemente e calcia col sinistro trovando ancora la respinta di Skorupski!20:14

67' Fallo di Holm a fermare la ripartenza di Manzambi. Ammonito.20:11

66' 3° sostituzione Bologna. Esce Riccardo Orsolini ed entra Federico Bernardeschi.20:10

66' 2° sostituzione Bologna. Esce Charalampos Lykogiannis ed entra Juan Miranda.20:10

66' 1° sostituzione Bologna. Esce Santiago Castro ed entra Thijs Dallinga.20:10

66' Italiano prepara un triplice cambio.20:09

65' Ammonito Lienhart per una spinta rifilata a Lucumì a centro area prima della battuta del calcio d'angolo20:08

63' In posizione arretrata Ferguson va da Lucumì che subisce il pressing efficace di Adamu e perde il controllo del pallone regalando un altro corner.20:07

62' Scherhant cambia il passo sulla corsia di sinistra e viene servito in profondità. Vitik chiude in angolo.20:06

61' Bella imbucata di Odgaard per Castro che si gira con il controllo. Lienhart è chirugico e gli ruba tempo e pallone.20:05

59' Partita accesa ora. Le squadre ribaltano spesso il fronte. Bene entrambe le difese.20:04

57' GOL!! Bologna-FRIBURGO 1-1!! Gol di Junior Adamu! Skorupski resta in piedi fino all'ultimo ma viene comunque spiazzato dalla conclusione di Adamu che calcia col destro a incrociare.20:01

55' Cartellino giallo a Lukasz Skorupski per proteste.20:00

55' CALCIO DI RIGORE PER IL FRIBURGO! Richiamato al VAR Minakovic per il tocco di mano di Castro.20:00

54' ANCORA FRIBURGO!! Sugli sviluppi del corner stacca alto Ginter e Skorupski con un miracolo mette in corner. Proteste per un tocco di mano di Castro.20:02

53' CONTROPIEDE FRIBURGO! Graned giocata di Adamu che da il via all'azione d'attacco tedesca. Scherhant viene servito a sinistra ed entra in area e col mancino calcia centrale. Para Skorupski e Lucumì manda in corner.19:58

52' Beste si apre a sinistra e sfugge in un primo momento alla marcatura di Lucumì, bravo poi a recuperare e a mettere in corner il tentativo di cross dell'avversario.19:56

50' Cambiaghi tenta il break sulla sinistra. Treu entra in tackle e nel rimpallo la palla rotolo oltre la linea di fondo regalando rinvio dal fondo alla formazione ospite.19:54

47' Makengo entra in ritardo su Orsolini. Cartellino giallo.19:51

46' Manzambi entra in area e cerca in tutti i modi il contatto con Lucumì. Non cade nel tranello Minakovic che lascia giustamente correre.19:52

46' Sostituito Grifo all'intervallo. Schuster si affida a Beste per tutti i calci piazzati.19:52

46' 1° sostituzione Friburgo. Esce Vincenzo Grifo ed entra Derry Scherhant.19:49

46' SI RIPARTE! Primo pallone della seconda frazione gestito dal Bologna.19:49

Il gol che sta decidendo la partita porta la firma di Orsolini che, al 29°, raccoglie la respinta imprecisa di Atubolu e spinge in rete in pallone. Pochi minuti prima Castro salva sulla linea una conclusione di Manzambi praticamente a porta vuota.19:35

A seguito di un cross di Cambiaghi respinto dalla difesa teutonica, Minakovic manda le squadre negli spogliatoi con il Bologna in vantaggio per 1-0.19:33

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bologna-Friburgo 1-019:32

45' 1 minuto di recupero.19:31

44' Holm ruba palla a Grifo in una posizione pericolosa. Nell'incrocio delle gambe, il trequartista italiano rovina a terra. Punizione per il Friburgo.19:30

42' Il Bologna sta gestendo bene questo finale di 1° tempo. Praticamente nulla la reazione del Friburgo al gol del vantaggio felsineo.19:29

38' Doppio ripiegamento difensivo di Cambiaghi, che prima ferma Treu sulla fascia sinistra e successivamente viene puntato da Manzambi a centro area, lo ferma e subisce il fallo.19:25

35' Bella azione manovrata del Bologna che ha iniziato ad effettuare un palleggio di grande qualità. Corrono a vuoto in questo momento i giocatori del Friburgo.19:22

32' Si muove bene la difesa del Bologna. Manzambi viene servito sulla trequarti, sale bene la difesa rossoblu per fare scattare la trappola del fuorigioco.19:19

29' GOOL!! BOLOGNA-Friburgo 1-0!! Rete di Riccardo Orsolini!! Odgaard riceve e lascia sfilare a sinistra con un finta. Palla rasoterra al centro dopo respinge malissimo la difesa del Friburgo regalando palla a Cambiaghi che calcia da centro area trovando la respinta, non perfetta, di Atubolu. Orsolini è il più rapido e insacca in fondo alla rete!



27' Odgaard entra in possesso sul fondo a sinistra e ingaggia un duello fisico con Manzambi. Arriva il raddoppio in ripiegamento di Beste che ruba palla e conquista fallo per il Friburgo.19:14

26' Esce bene il Bologna. Lancio su Cambiaghi e Ferguson che prendono in mezzo Treu, bravissimo ad intervenire sul pallone e a mettere in rimessa laterale.19:12

23' CHE OCCASIONE PER IL FRIBURGO! Schema da calcio d'angolo che viene battuto sul primo palo da Grifo. La palla viene toccata all'indietro dove si trova Manzambi completamente solo che calcia da posizione centrale. Skorupski battuto, salva Castro sulla linea!19:10

21' Colpo di testa Lienhart. Palla sopra la traversa.19:07

21' Beste mette giù con il petto e protegge palla sull'arrivo di Lykogiannis. E' fallo sulla trquarti secondo Minakovic.19:07

17' CASTRO!! Taglio profondo di Castro sulla destra con Orsolini che lo serve rasoterra con i giri contati. Da posizione defilata lascia partire un destro violento sul primo palo che accarezza l'esterno della rete.19:04

17' Castro riceve a centrocampo e salta Osterhage facendo sparire il pallone. L'azione non si concretizza, troppo isolato Castro in fase offensiva.19:02

15' Palla profonda a cercare Atamu. Ancora una volta Vitik interviene e mette fuori il pallone.19:01

13' Controllo orientato di Beste a ridosso dell'area di rigore del Bologna. Vitik riesce a intervenire e a mandare palla in corner.18:59

12' Gran lavoro di Cambiaghi che si infila tra 2 avversari e conquista calcio di punizione dalla trequarti.18:58

8' Prova a prendere possesso del campo la formazione ospite che ha iniziato a palleggiare, andando spesso anche da Atubolu, e mantiene il controllo del pallone in attesa di spazi.18:54

5' Fallo evidente a centrocampo di Lienhart su Castro sotto gli occhi del direttore di gara. Punizione Bologna. Ferma poco il gioco il fischietto serbo, lasciando correre le azioni che prendono velocità.18:52

3' Calcio piazzato dalla trequarti per il Bologna. Palla deviata in corner dalla difesa tedesca.18:49

2' Contropiede Bologna. Ribaltano il fronte Castro e Cambiaghi con quest'ultimo che va al centro trovando la presa sicura di Atubolu.18:49

INIZIA LA PARTITA! Fischia Minakovic e il pallone rotolo nella metà campo del Friburgo.18:46

Le squadre si dispongono al centro del campo mentre risuona l'inno dell'Europa League. E' tutto pronto per Bologna-Friburgo!18:42

A disposizione Friburgo. Huth, Muller, Dinkci, Gunter, Hofler, Holer, Jung, Matanovic, Ogbus, Rosenfelder, Scherhant, Suzuki.17:54

FORMAZIONE UFFICIALE FRIBURGO. 4-2-3-1. Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu.17:47

A disposizione Bologna. Pessina, Ravaglia, Bernardeschi, Casale, Dallinga, Fabbian, Heggem, Miranda, Moro, Pobega, Rowe, Zortea.Ancora indisponibili Sulemana e Immobile.17:52

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Skorupski; Holm, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.17:46

Quello di questa sera è il 4° confronto del Bologna con una squadra tedesca. L'unico successo è arrivato l'anno scorso in Champions League quando i rossoblu hanno compiuto l'impresa battendo al Dall'Ara il Borussia Dortmund per 2-1 con Dallinga ed Iling-Junior a ribaltare il vantaggio iniziale di Guirassy.17:45

La direzione di gara sarà affidata al serbo Nenad Minakovic, assistito dai connazzionali Borovic e Bozovic. Il IV uomo è sempre serbo ed è Mitic .Adetti al VAR il croato Bebek e lo spagnolo Del Cerro Grande.17:42

Avvio fotocopia del Friburgo in Bundesliga, anche per la squadra tedesca sono arrivati 7 punti nelle prime 5 di campionato. A differenza del Bologna, il Friburgo ha ottenuto i 3 punti nella gara d'esordio in Europa League, avendo la meglio sul Basile per 2-1 grazie alle reti di Osterhage e Eggestein.17:40

E' iniziata con una sconfitta l'avventura europea dei rossoblu. L'Aston Villa ha battuto di misura un buon Bologna grazie al gol di John McGinn nella giornata inaugurale della competizione. Avvio altalenante anche in campionato per i ragazzi guidati da Italiano che hanno conquistato 7 punti nelle prime 5 partite e stazionano al 9° posto in classifica.17:35

Siamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Friburgo di Julian Schuster.17:32

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Friburgo, gara valida per la 2° giornata della fase campionato della UEFA Europa League.17:31

