Incontro terminato, Brann 1, Utrecht 0.
Secondo tempo terminato, Brann 1, Utrecht 0.20:37
Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Niklas Castro (Brann).20:36
Miliano Jonathans (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34
Fallo di Niklas Castro (Brann).20:34
Fuorigioco. Felix Myhre(Brann) prova il lancio lungo, ma Bård Finne e' colto in fuorigioco.20:34
Fuorigioco. Noah Holm(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.20:33
Can Bozdogan (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:32
Fallo di Can Bozdogan (Utrecht).20:32
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Mathias Dyngeland (Brann) e' ammonito.20:30
Gjivai Zechiël (Utrecht) e' ammonito.20:29
Fallo di Can Bozdogan (Utrecht).20:29
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Nick Viergever (Utrecht).20:27
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27
Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Bård Finne (Brann).20:26
Tentativo fallito. Can Bozdogan (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:23
Fredrik Knudsen (Brann) e' ammonito per fallo.20:23
Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).20:23
Sostituzione, Utrecht. Niklas Vesterlund sostituisce Souffian El Karouani.20:22
Sostituzione, Utrecht. Derry John Murkin sostituisce Mike van der Hoorn per infortunio.20:22
Gara riprende.20:22
Gara momentaneamente sospesa, Mike van der Hoorn (Utrecht) per infortunio.20:21
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Eivind Helland (Brann).20:18
Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Denzel De Roeve.20:18
Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Ulrik Mathisen.20:17
Sostituzione, Utrecht. Miliano Jonathans sostituisce Miguel Rodríguez.20:14
Sostituzione, Utrecht. Can Bozdogan sostituisce Zidane Iqbal.20:14
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).20:12
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Souffian El Karouani con cross.20:08
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Castro con cross.20:05
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).20:05
Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).20:04
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Sostituzione, Brann. Niklas Castro sostituisce Eggert Gudmundsson.20:04
Sostituzione, Brann. Noah Holm sostituisce Sævar Magnússon.20:04
David Min (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).20:03
Sostituzione, Utrecht. Sébastien Haller sostituisce Adrian Blake.20:02
Zidane Iqbal (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:02
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Vetle Dragsnes (Brann).19:58
Fallo di David Min (Utrecht).19:57
Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Emil Kornvig.19:55
Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Sævar Magnússon (Brann).19:54
Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di destro da fuori area.19:54
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Siebe Horemans (Utrecht).19:53
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).19:53
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).19:52
Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adrian Blake.19:52
Tiro parato. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eggert Gudmundsson con suggerimento di testa.19:49
Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sævar Magnússon.19:49
Fuorigioco. Siebe Horemans(Utrecht) prova il lancio lungo, ma David Min e' colto in fuorigioco.19:48
Inizia il Secondo tempo Brann 1, Utrecht 0.19:47
Primo tempo terminato, Brann 1, Utrecht 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).19:30
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Ulrik Mathisen.19:30
Gol! Brann 1, Utrecht 0. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Felix Myhre.19:26
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:23
Tiro parato. Adrian Blake (Utrecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Souffian El Karouani.19:21
Fallo di Zidane Iqbal (Utrecht).19:20
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di David Min (Utrecht).19:19
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).19:18
Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:18
Tentativo fallito. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:17
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).19:14
Fuorigioco. Mike van der Hoorn(Utrecht) prova il lancio lungo, ma David Min e' colto in fuorigioco.19:13
Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:12
Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:12
Fuorigioco. Siebe Horemans(Utrecht) prova il lancio lungo, ma David Min e' colto in fuorigioco.19:08
Tiro parato. Felix Myhre (Brann) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eggert Gudmundsson.19:07
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da fuori area.19:07
Tiro respinto. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jacob Sørensen.19:07
Tentativo fallito. David Min (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gjivai Zechiël con cross.19:04
Fallo di Eivind Helland (Brann).19:03
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03
Fallo di Vetle Dragsnes (Brann).19:03
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di David Min (Utrecht).18:55
Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Eivind Helland (Brann).18:52
Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).18:50
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).18:49
Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vetle Dragsnes con cross.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Brann Stadium
Città: Bergen
Capienza: 18500 spettatori17:50
Brann - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - FC Utrecht sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
Attualmente Brann si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece FC Utrecht si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Brann ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Brann e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.
Brann-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Brann
|FC Utrecht
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|0
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.2
|37.8
|Numero totale di passaggi
|435
|299
|Numero totale di passaggi riusciti
|343
|212
|Tiri nello specchio della porta
|3
|2
|Percentuale di tiri in porta
|27.3
|22.2
|Numero totale di cross
|8
|20
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|56
|54
|Duelli per partita persi
|59
|53
|Corner subiti
|11
|5
|Corner guadagnati
|4
|4
|Numero di punizioni a favore
|7
|13
|Numero di punizioni concesse
|12
|19
|Tackle totali
|23
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|69.6
|66.7
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
