Brann-FC Utrecht: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Brann Stadium di Bergen
2 Ottobre 2025 ore 18:45
Brann
1
FC Utrecht
0
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 41' 1-0 Sævar Magnússon
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Brann 1, Utrecht 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Brann 1, Utrecht 0.20:37

  3. 90'+5'

    Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  4. 90'+5'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).20:36

  5. 90'+3'

    Miliano Jonathans (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34

  6. 90'+3'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).20:34

  7. 90'+3'

    Fuorigioco. Felix Myhre(Brann) prova il lancio lungo, ma Bård Finne e' colto in fuorigioco.20:34

  9. 90'+1'

    Fuorigioco. Noah Holm(Brann) prova il lancio lungo, ma Niklas Castro e' colto in fuorigioco.20:33

  10. 90'+1'

    Can Bozdogan (Utrecht) e' ammonito per fallo.20:32

  11. 90'+1'

    Fallo di Can Bozdogan (Utrecht).20:32

  12. 90'+1'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  13. 90'+1'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  15. 90'+1'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).20:32

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  17. 88'

    Mathias Dyngeland (Brann) e' ammonito.20:30

  18. 88'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) e' ammonito.20:29

  19. 87'

    Fallo di Can Bozdogan (Utrecht).20:29

  21. 87'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  22. 86'

    Fallo di Nick Viergever (Utrecht).20:27

  23. 86'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27

  24. 84'

    Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  25. 84'

    Fallo di Bård Finne (Brann).20:26

  27. 82'

    Tentativo fallito. Can Bozdogan (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:23

  28. 81'

    Fredrik Knudsen (Brann) e' ammonito per fallo.20:23

  29. 81'

    Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23

  30. 81'

    Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).20:23

  31. 80'

    Sostituzione, Utrecht. Niklas Vesterlund sostituisce Souffian El Karouani.20:22

  33. 80'

    Sostituzione, Utrecht. Derry John Murkin sostituisce Mike van der Hoorn per infortunio.20:22

  34. 80'

    Gara riprende.20:22

  35. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Mike van der Hoorn (Utrecht) per infortunio.20:21

  36. 77'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  37. 77'

    Fallo di Eivind Helland (Brann).20:18

  39. 76'

    Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Denzel De Roeve.20:18

  40. 76'

    Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Ulrik Mathisen.20:17

  41. 73'

    Sostituzione, Utrecht. Miliano Jonathans sostituisce Miguel Rodríguez.20:14

  42. 73'

    Sostituzione, Utrecht. Can Bozdogan sostituisce Zidane Iqbal.20:14

  43. 70'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).20:12

  45. 70'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  46. 67'

    Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Souffian El Karouani con cross.20:08

  47. 64'

    Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Castro con cross.20:05

  48. 63'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Nick Viergever (Utrecht).20:05

  49. 63'

    Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).20:04

  51. 63'

    Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  52. 63'

    Sostituzione, Brann. Niklas Castro sostituisce Eggert Gudmundsson.20:04

  53. 63'

    Sostituzione, Brann. Noah Holm sostituisce Sævar Magnússon.20:04

  54. 62'

    David Min (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  55. 62'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).20:03

  57. 61'

    Sostituzione, Utrecht. Sébastien Haller sostituisce Adrian Blake.20:02

  58. 60'

    Zidane Iqbal (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  59. 60'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:02

  60. 57'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  61. 57'

    Fallo di Vetle Dragsnes (Brann).19:58

  63. 56'

    Fallo di David Min (Utrecht).19:57

  64. 56'

    Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  65. 54'

    Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Emil Kornvig.19:55

  66. 53'

    Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  67. 53'

    Fallo di Sævar Magnússon (Brann).19:54

  69. 53'

    Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di destro da fuori area.19:54

  70. 52'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Siebe Horemans (Utrecht).19:53

  71. 51'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).19:53

  72. 51'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  73. 50'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).19:52

  75. 50'

    Tiro parato. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adrian Blake.19:52

  76. 48'

    Tiro parato. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eggert Gudmundsson con suggerimento di testa.19:49

  77. 47'

    Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sævar Magnússon.19:49

  78. 47'

    Fuorigioco. Siebe Horemans(Utrecht) prova il lancio lungo, ma David Min e' colto in fuorigioco.19:48

  79. Inizia il Secondo tempo Brann 1, Utrecht 0.19:47

  81. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Brann 1, Utrecht 0.19:32

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  83. 45'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).19:30

  84. 45'

    Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Ulrik Mathisen.19:30

  85. 41'

    Gol! Brann 1, Utrecht 0. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Felix Myhre.19:26

  87. 38'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  88. 38'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:23

  89. 36'

    Tiro parato. Adrian Blake (Utrecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Souffian El Karouani.19:21

  90. 34'

    Fallo di Zidane Iqbal (Utrecht).19:20

  91. 34'

    Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  93. 34'

    Fallo di David Min (Utrecht).19:19

  94. 34'

    Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  95. 33'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).19:18

  96. 33'

    Alonzo Engwanda (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  97. 33'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:18

  99. 32'

    Tentativo fallito. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:17

  100. 29'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).19:14

  101. 28'

    Fuorigioco. Mike van der Hoorn(Utrecht) prova il lancio lungo, ma David Min e' colto in fuorigioco.19:13

  102. 26'

    Adrian Blake (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:12

  103. 26'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:12

  105. 22'

    Fuorigioco. Siebe Horemans(Utrecht) prova il lancio lungo, ma David Min e' colto in fuorigioco.19:08

  106. 22'

    Tiro parato. Felix Myhre (Brann) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eggert Gudmundsson.19:07

  107. 22'

    Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da fuori area.19:07

  108. 22'

    Tiro respinto. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jacob Sørensen.19:07

  109. 19'

    Tentativo fallito. David Min (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gjivai Zechiël con cross.19:04

  111. 18'

    Fallo di Eivind Helland (Brann).19:03

  112. 18'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03

  113. 18'

    Fallo di Vetle Dragsnes (Brann).19:03

  114. 18'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  115. 10'

    Fallo di David Min (Utrecht).18:55

  117. 10'

    Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  118. 7'

    Fallo di Eivind Helland (Brann).18:52

  119. 7'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  120. 5'

    Fredrik Knudsen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

  121. 5'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).18:50

  123. 4'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Mike van der Hoorn (Utrecht).18:49

  124. 3'

    Tentativo fallito. Sævar Magnússon (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vetle Dragsnes con cross.18:48

  125. Inizia il Primo tempo.18:46

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Brann Stadium
    Città: Bergen
    Capienza: 18500 spettatori17:50

Formazioni Brann - FC Utrecht

Brann
FC Utrecht
TITOLARI BRANN
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (26) EIVIND HELLAND (D)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (10) EMIL KORNVIG (C)
  • (18) JACOB SØRENSEN (C)
  • (8) FELIX MYHRE (C)
  • (22) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
  • (19) EGGERT GUDMUNDSSON (A)
  • (14) ULRIK MATHISEN (A)
PANCHINA BRANN
  • (24) MATHIAS KLAUSEN (P)
  • (7) MADS HANSEN (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
  • (6) JAPHET SERY LARSEN (D)
  • (4) NANA BOAKYE (D)
  • (9) NIKLAS CASTRO (A)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (27) MADS SANDE (C)
  • (23) THORE PEDERSEN (D)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
  • (12) TOM BRAMEL (P)
ALLENATORE BRANN
  • Freyr Alexandersson
TITOLARI FC UTRECHT
  • (1) VASILIOS BARKAS (P)
  • (2) SIEBE HOREMANS (D)
  • (16) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (24) NICK VIERGEVER (D)
  • (3) MIKE VAN DER HOORN (D)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (14) ZIDANE IQBAL (C)
  • (22) MIGUEL RODRÍGUEZ (C)
  • (15) ADRIAN BLAKE (C)
  • (27) ALONZO ENGWANDA (C)
  • (9) DAVID MIN (A)
PANCHINA FC UTRECHT
  • (91) SÉBASTIEN HALLER (A)
  • (26) MILIANO JONATHANS (A)
  • (25) MICHAEL BROUWER (P)
  • (46) JAYGO VAN OMMEREN (C)
  • (23) NIKLAS VESTERLUND (D)
  • (8) CAN BOZDOGAN (C)
  • (44) MIKE EERDHUIJZEN (D)
  • (55) DERRY JOHN MURKIN (D)
  • (40) MATISSE DIDDEN (D)
  • (33) KEVIN GADELLAA (P)
ALLENATORE FC UTRECHT
  • Ron Jans
PREPARTITA

Brann - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - FC Utrecht sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente Brann si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece FC Utrecht si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Brann ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Brann e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo non avere vinto nessuna delle prime quattro partite europee contro squadre olandesi tra il 1977 e il 1983 (1N, 3P), il Brann è rimasto imbattuto nelle successive sei contro queste avversarie (2V, 4N).
  • L'Utrecht affronterà per la prima volta una squadra norvegese in una competizione europea; più in generale, sarà anche la prima sfida contro un'avversaria scandinava (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia) dopo il match di Coppa Intertoto UEFA contro l'Hammarby nel luglio 2007 (0-0 e 1-1, nel terzo turno del torneo).
  • Il Brann disputerà in casa una partita della fase a gironi/campionato di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 2007-08, quando riuscì a battere la Dinamo Zagabria per 2-1 nel novembre dello stesso anno.
  • La prossima (vs Brann) sarà la prima gara in trasferta dell'Utrecht in UEFA Europa League a partire da dicembre 2010, quando pareggiò 0-0 con il Liverpool ad Anfield.
  • Sævar Magnússon ha segnato nella sconfitta per 2-1 contro il Lille nella prima giornata; considerando le ultime cinque stagioni nelle principali competizioni europee (1998-99, 2000-01, 2005-06, 2007-08, 2008-09) solo un giocatore del Brann ha realizzato due gol in una singola stagione: Azar Karadas nella Coppa UEFA 2000-01.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrannFC Utrecht
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati10
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla45.237.8
Numero totale di passaggi435299
Numero totale di passaggi riusciti343212
Tiri nello specchio della porta32
Percentuale di tiri in porta27.322.2
Numero totale di cross820
Numero medio di cross riusciti23
Duelli per partita vinti5654
Duelli per partita persi5953
Corner subiti115
Corner guadagnati44
Numero di punizioni a favore713
Numero di punizioni concesse1219
Tackle totali2312
Percentuale di successo nei tackle69.666.7
Fuorigiochi totali01
Numero totale di cartellini gialli22
Numero totale di cartellini rossi00

