PREPARTITA

Brann - FC Utrecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.

Arbitro di Brann - FC Utrecht sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente Brann si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece FC Utrecht si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Brann ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Brann e FC Utrecht è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-FC Utrecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo non avere vinto nessuna delle prime quattro partite europee contro squadre olandesi tra il 1977 e il 1983 (1N, 3P), il Brann è rimasto imbattuto nelle successive sei contro queste avversarie (2V, 4N).

L'Utrecht affronterà per la prima volta una squadra norvegese in una competizione europea; più in generale, sarà anche la prima sfida contro un'avversaria scandinava (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia) dopo il match di Coppa Intertoto UEFA contro l'Hammarby nel luglio 2007 (0-0 e 1-1, nel terzo turno del torneo).

Il Brann disputerà in casa una partita della fase a gironi/campionato di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 2007-08, quando riuscì a battere la Dinamo Zagabria per 2-1 nel novembre dello stesso anno.

La prossima (vs Brann) sarà la prima gara in trasferta dell'Utrecht in UEFA Europa League a partire da dicembre 2010, quando pareggiò 0-0 con il Liverpool ad Anfield.

Sævar Magnússon ha segnato nella sconfitta per 2-1 contro il Lille nella prima giornata; considerando le ultime cinque stagioni nelle principali competizioni europee (1998-99, 2000-01, 2005-06, 2007-08, 2008-09) solo un giocatore del Brann ha realizzato due gol in una singola stagione: Azar Karadas nella Coppa UEFA 2000-01.

