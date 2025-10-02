Incontro terminato, Celta Vigo 3, PAOK Salonicco 1.
Secondo tempo terminato, Celta Vigo 3, PAOK Salonicco 1.22:55
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Taison (PAOK Salonicco).22:53
Damián Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).22:53
Gara riprende.22:53
Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Carl Starfelt (Celta Vigo) per infortunio.22:52
Carl Starfelt (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Tentativo fallito. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Marcos Alonso.22:47
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:45
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:45
Bryan Zaragoza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).22:44
Sostituzione, Celta Vigo. Javi Rodríguez sostituisce Javi Rueda per infortunio.22:43
Gara riprende.22:42
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.22:41
Tentativo fallito. Fedor Chalov (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.22:40
Ilaix Moriba (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.22:38
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:38
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Tiro parato. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:38
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ferran Jutglà in seguito a un contropiede.22:38
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).22:35
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Iago Aspas.22:34
Sostituzione, PAOK Salonicco. Tomasz Kedziora sostituisce Alessandro Vogliacco.22:34
Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Williot Swedberg.22:33
Decisione VAR: Gol Celta Vigo 3-1 PAOK Salonicco (Williot Swedberg).22:30
Sostituzione, PAOK Salonicco. Andrija Zivkovic sostituisce Kiril Despodov.22:30
Sostituzione, PAOK Salonicco. Taison sostituisce Mady Camara.22:30
Gol! Celta Vigo 3, PAOK Salonicco 1. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Rueda con passaggio filtrante.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:29
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).22:28
Tentativo fallito. Carlos Domínguez (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Iago Aspas con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Joan Sastre (PAOK Salonicco).22:27
Tiro respinto. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Iago Aspas con cross.22:27
Sostituzione, Celta Vigo. Carlos Domínguez sostituisce Óscar Mingueza.22:26
Sostituzione, Celta Vigo. Ferran Jutglà sostituisce Borja Iglesias.22:26
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).22:25
Fuorigioco. Iago Aspas(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Marcos Alonso e' colto in fuorigioco.22:25
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco).22:24
Tentativo fallito. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:23
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).22:22
Carl Starfelt (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Fedor Chalov (PAOK Salonicco).22:21
Sostituzione, PAOK Salonicco. Fedor Chalov sostituisce Giorgos Giakoumakis.22:20
Sostituzione, PAOK Salonicco. Soualiho Meïté sostituisce Alessandro Bianco.22:20
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).22:17
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco).22:16
Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Iago Aspas con passaggio filtrante.22:16
Gol! Celta Vigo 2, PAOK Salonicco 1. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:12
Tiro parato. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Óscar Mingueza con passaggio filtrante.22:12
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.22:10
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).22:10
Manuel Fernández (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).22:09
Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 1, PAOK Salonicco 1.22:05
Primo tempo terminato, Celta Vigo 1, PAOK Salonicco 1.21:49
Gol! Celta Vigo 1, PAOK Salonicco 1. Iago Aspas (Celta Vigo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Óscar Mingueza con cross.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).21:46
Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito.21:44
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).21:44
Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Óscar Mingueza (Celta Vigo) e' ammonito.21:42
Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).21:42
Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:42
Gol! Celta Vigo 0, PAOK Salonicco 1. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:39
Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:37
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).21:36
Tiro parato. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Iago Aspas.21:35
Tentativo fallito. Ilaix Moriba (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Williot Swedberg.21:33
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).21:30
Tiro respinto. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area.21:27
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).21:23
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).21:22
Tiro parato. Marcos Alonso (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Óscar Mingueza con passaggio filtrante.21:18
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).21:16
Fuorigioco. Ilaix Moriba(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.21:13
Fuorigioco. Giannis Michailidis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giannis Konstantelias e' colto in fuorigioco.21:12
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).21:10
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tiro parato. Javi Rueda (Celta Vigo) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Óscar Mingueza con cross.21:08
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:06
Joan Sastre (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
Città: Vigo
Capienza: 24791 spettatori19:51
Celta de Vigo - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.
Arbitro di Celta de Vigo - PAOK Salonika sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente Celta de Vigo si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece PAOK Salonika si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Celta de Vigo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; PAOK Salonika ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Celta de Vigo e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.
Celta de Vigo-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celta de Vigo
|PAOK Salonika
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|0
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|41.2
|54.9
|Numero totale di passaggi
|420
|413
|Numero totale di passaggi riusciti
|348
|350
|Tiri nello specchio della porta
|1
|5
|Percentuale di tiri in porta
|16.7
|38.5
|Numero totale di cross
|5
|29
|Numero medio di cross riusciti
|0
|6
|Duelli per partita vinti
|46
|52
|Duelli per partita persi
|49
|46
|Corner subiti
|9
|3
|Corner guadagnati
|2
|9
|Numero di punizioni a favore
|12
|17
|Numero di punizioni concesse
|13
|14
|Tackle totali
|20
|20
|Percentuale di successo nei tackle
|75.0
|60.0
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
