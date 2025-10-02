Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Celta de Vigo - PAOK Salonika è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Arbitro di Celta de Vigo - PAOK Salonika sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente Celta de Vigo si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece PAOK Salonika si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Celta de Vigo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; PAOK Salonika ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Celta de Vigo e PAOK Salonika è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-PAOK Salonika ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nel prossimo match, il Celta Vigo affronterà per la prima volta il PAOK in una competizione europea; più in generale, la formazione spagnola è imbattuta contro avversari greci nelle principali sfide europee (3V, 1N) in cui ha segnato esattamente due gol in ciascuno di questi incontri.

Il PAOK non ha vinto nessuna delle sette trasferte contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee (2N, 5P), non riuscendo a segnare in cinque di queste.

Il Celta Vigo ha perso solo sei delle 36 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (22V, 8N), mantenendo la porta inviolata in 17 di questi incontri.

Il PAOK ha perso otto delle ultime 10 trasferte di UEFA Europa League (1V, 1N), comprese le due più recenti senza trovare la via della rete.

Contro il Maccabi Tel Aviv nella prima giornata, il PAOK ha effettuato 18 tiri senza però trovare la via della rete: record negativo tra le squadre che non hanno segnato nel turno di apertura di questa UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: