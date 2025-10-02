Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

GOL CANCELLATO DAL VAR: Kelechi Iheanacho (Celtic) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:54

PREPARTITA

Celtic - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Sporting Braga sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Celtic si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Celtic ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Sporting Braga ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Celtic e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Celtic-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prossima sarà la terza sfida europea tra Celtic e Braga, dopo che la squadra portoghese eliminò gli Hoops nelle qualificazioni alla UEFA Champions League nella stagione 2010-11 (4-2 il punteggio complessivo).

Il Braga ha già affrontato quattro volte avversarie scozzesi in UEFA Europa League (1V, 3P); l'unico successo contro queste avversarie nella competizione risale all'aprile 2022 (1-0 vs Rangers, nell'andata dei quarti di finale).

Il Celtic ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe considerando le principali competizioni europee (4V, 3N), sconfitta per 1-2 contro il Bayern Monaco nella scorsa edizione di UEFA Champions League.

Il Braga non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte di UEFA Europa League (1N, 3P), subendo in totale nove gol fuori casa nel periodo.

Dopo il gol realizzato contro la Stella Rossa, Kelechi Iheanacho potrebbe diventare il settimo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze nelle principali competizioni europee con il Celtic; il primo da Andreas Thom e Simon Donnelly nel settembre 1995 in Coppa delle Coppe.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: