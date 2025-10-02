Incontro terminato, Celtic 0, Sporting Braga 2.
Incontro terminato, Celtic 0, Sporting Braga 2.
Secondo tempo terminato, Celtic 0, Sporting Braga 2.20:39
Fallo di James Forrest (Celtic).20:38
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).20:37
Fallo di Liam Scales (Celtic).20:35
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fuorigioco. Jean-Baptiste Gorby(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Rodrigo Zalazar e' colto in fuorigioco.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:33
Liam Scales (Celtic) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Liam Scales (Celtic).20:31
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Gol! Celtic 0, Sporting Braga 2. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:27
Tiro respinto. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area.20:27
Tiro parato. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Víctor Gómez.20:27
Sostituzione, Sporting Braga. Gabri Martínez sostituisce Amine El Ouazzani.20:25
Fallo di Kelechi Iheanacho (Celtic).20:24
Vítor Carvalho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Marcelo Saracchi (Celtic) e' ammonito per fallo.20:23
Sostituzione, Celtic. Dane Murray sostituisce Kieran Tierney per infortunio.20:23
Tentativo fallito. Cameron Carter-Vickers (Celtic) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Arne Engels con cross da calcio d'angolo.20:22
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da João Moutinho (Sporting Braga).20:21
Marcelo Saracchi (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:20
Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Daizen Maeda.20:19
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).20:17
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).20:16
Tiro parato. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcelo Saracchi.20:16
Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Pau Víctor.20:13
Sostituzione, Sporting Braga. Rodrigo Zalazar sostituisce Ricardo Horta.20:13
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:12
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, Celtic. Reo Hatate sostituisce Paulo Bernardo.20:09
Sostituzione, Celtic. Arne Engels sostituisce Benjamin Nygren.20:09
Tiro respinto. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcelo Saracchi.20:08
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Florian Grillitsch.20:07
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Sporting Braga).20:05
Tiro parato. Kieran Tierney (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Benjamin Nygren con cross.20:05
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:05
Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:04
Tiro respinto. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Amine El Ouazzani.20:04
Tiro respinto. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Tounekti.20:02
Tentativo fallito. Kieran Tierney (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Benjamin Nygren con cross da calcio d'angolo.20:00
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Florian Grillitsch (Sporting Braga).20:00
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:58
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).19:58
Decisione VAR: no gol Celtic 0-1 Sporting Braga.19:56
GOL CANCELLATO DAL VAR: Kelechi Iheanacho (Celtic) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:54
Fallo di mano di Kelechi Iheanacho (Celtic).19:54
Vítor Carvalho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Marcelo Saracchi (Celtic).19:53
Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez.19:52
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).19:51
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Benjamin Nygren (Celtic).19:48
Inizia il Secondo tempo Celtic 0, Sporting Braga 1.19:48
Sostituzione, Sporting Braga. Víctor Gómez sostituisce Yanis da Rocha.19:47
Sostituzione, Celtic. Marcelo Saracchi sostituisce Colby Donovan.19:47
Primo tempo terminato, Celtic 0, Sporting Braga 1.19:32
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum McGregor (Celtic).19:31
Tiro respinto. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area.19:31
Tiro respinto. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area.19:31
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30
Fallo di Callum McGregor (Celtic).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Kasper Schmeichel (Celtic).19:29
Tiro parato. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Leonardo Lelo.19:29
Tentativo fallito. Colby Donovan (Celtic) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Callum McGregor.19:27
Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).19:26
Daizen Maeda (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Colby Donovan (Celtic).19:24
Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).19:23
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:22
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:21
Cameron Carter-Vickers (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Vítor Carvalho (Sporting Braga) per infortunio.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Paulo Bernardo (Celtic) per infortunio.19:19
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Paulo Bernardo (Celtic).19:18
Fuorigioco. Vítor Carvalho(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Amine El Ouazzani e' colto in fuorigioco.19:17
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).19:16
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).19:13
Tiro parato. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ricardo Horta.19:11
Gara riprende.19:07
Gara momentaneamente sospesa, (Celtic).19:06
Gol! Celtic 0, Sporting Braga 1. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jean-Baptiste Gorby.19:05
Tentativo fallito. Vítor Carvalho (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Grillitsch da calcio d'angolo.19:03
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Paulo Bernardo (Celtic).19:02
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).19:01
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Tiro respinto. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Florian Grillitsch.19:00
Tiro respinto. Colby Donovan (Celtic) un colpo di testa da centro area. Assist di Benjamin Nygren con cross.18:59
Yanis da Rocha (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.18:58
Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Fallo di Yanis da Rocha (Sporting Braga).18:58
Tiro parato. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Paulo Bernardo.18:58
Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).18:56
Sebastian Tounekti (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).18:56
Fuorigioco. Daizen Maeda(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kelechi Iheanacho e' colto in fuorigioco.18:50
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Vítor Carvalho (Sporting Braga).18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park
Città: Glasgow
Capienza: 60411 spettatori17:49
Celtic - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Sporting Braga sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Celtic si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Sporting Braga si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Celtic ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Sporting Braga ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
Celtic e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.
Celtic-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celtic
|Sporting Braga
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|53.5
|45.4
|Numero totale di passaggi
|497
|379
|Numero totale di passaggi riusciti
|427
|311
|Tiri nello specchio della porta
|6
|2
|Percentuale di tiri in porta
|85.7
|25.0
|Numero totale di cross
|12
|25
|Numero medio di cross riusciti
|3
|4
|Duelli per partita vinti
|46
|59
|Duelli per partita persi
|41
|48
|Corner subiti
|8
|2
|Corner guadagnati
|4
|7
|Numero di punizioni a favore
|12
|13
|Numero di punizioni concesse
|10
|10
|Tackle totali
|11
|23
|Percentuale di successo nei tackle
|72.7
|56.5
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
