FC Porto-Stella Rossa: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio do Dragão di Porto
2 Ottobre 2025 ore 21:00
FC Porto
2
Stella Rossa
1
Partita finita
Arbitro: Harm Osmers
  1. 8' 1-0 William Gomes (R)
  2. 32' 1-1 Vasilije Kostov
  3. 89' 2-1 Rodrigo Mora
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Porto 2, Stella Rossa 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Porto 2, Stella Rossa 1.22:56

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milson.22:55

  4. 90'+2'

    Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Timi Max Elsnik.22:53

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomás Händel.22:52

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  7. 89'

    Gol! FC Porto 2, Stella Rossa 1. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê in seguito a un contropiede.22:50

  9. 88'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Milson.22:48

  10. 87'

    Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:47

  11. 87'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  12. 87'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:47

  13. 84'

    Tentativo fallito. Milson (Stella Rossa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.22:45

  15. 83'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:44

  16. 83'

    Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  17. 82'

    Sostituzione, Stella Rossa. Nikola Stankovic sostituisce Nair Tiknizyan.22:42

  18. 81'

    Sostituzione, Stella Rossa. Peter Olayinka sostituisce Vasilije Kostov.22:42

  19. 81'

    Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.22:42

  21. 81'

    Tentativo fallito. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pepê con cross.22:41

  22. 80'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nair Tiknizyan (Stella Rossa).22:40

  23. 78'

    Tentativo fallito. Zaidu Sanusi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Froholdt.22:39

  24. 78'

    Gara riprende.22:38

  25. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Nair Tiknizyan (Stella Rossa) per infortunio.22:37

  27. 75'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:36

  28. 74'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:35

  29. 74'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  30. 73'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:34

  31. 73'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  33. 73'

    Sostituzione, FC Porto. Gabri Veiga sostituisce Deniz Gül.22:33

  34. 72'

    Gara riprende.22:32

  35. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Vasilije Kostov (Stella Rossa) per infortunio.22:31

  36. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Zaidu Sanusi (FC Porto) per infortunio.22:31

  37. 70'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nemanja Radonjic.22:30

  39. 69'

    Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:30

  40. 68'

    Nair Tiknizyan (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:29

  41. 68'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).22:29

  42. 68'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  43. 67'

    Gara riprende.22:28

  45. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Mirko Ivanic (Stella Rossa) per infortunio.22:27

  46. 66'

    Tentativo fallito. Dominik Prpic (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:27

  47. 66'

    Tiro respinto. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:26

  48. 62'

    Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:22

  49. 61'

    Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce Ángel Alarcón.22:22

  51. 61'

    Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce William Gomes.22:21

  52. 60'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:21

  53. 60'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  54. 58'

    Fallo di Nemanja Radonjic (Stella Rossa).22:18

  55. 58'

    Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  57. 58'

    Tentativo fallito. Ángel Alarcón (FC Porto) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rodrigo Mora.22:18

  58. 57'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nair Tiknizyan con cross.22:17

  59. 55'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Tomás Händel (Stella Rossa).22:15

  60. 55'

    Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Victor Froholdt.22:15

  61. 54'

    Tiro parato. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14

  63. 52'

    Fuorigioco. Matheus(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.22:13

  64. 52'

    Tiro parato. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13

  65. 51'

    Tiro respinto. Dominik Prpic (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stephen Eustaquio.22:12

  66. 48'

    Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Rodrigo Mora con cross da calcio d'angolo.22:09

  67. 48'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Matheus (Stella Rossa).22:09

  69. 48'

    Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario con passaggio filtrante.22:08

  70. 47'

    Dominik Prpic (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:07

  71. 46'

    Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  72. 46'

    Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).22:07

  73. Inizia il Secondo tempo FC Porto 1, Stella Rossa 1.22:06

  75. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Jan Bednarek.22:05

  76. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.22:05

  77. 45'+6'

    Primo tempo terminato, FC Porto 1, Stella Rossa 1.21:50

  78. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Martim Fernandes (FC Porto).21:49

  79. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Martim Fernandes (FC Porto).21:48

  81. 45'+3'

    Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Marko Arnautovic.21:48

  82. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45

  83. 45'

    Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:44

  84. 43'

    Gara riprende.21:42

  85. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Zaidu Sanusi (FC Porto) per infortunio.21:41

  87. 40'

    Gara riprende.21:39

  88. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, (Stella Rossa).21:39

  89. 38'

    Gara riprende.21:37

  90. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Händel (Stella Rossa) per infortunio.21:36

  91. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Stephen Eustaquio (FC Porto) per infortunio.21:36

  93. 36'

    Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:36

  94. 36'

    Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  95. 34'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Mora (FC Porto).21:34

  96. 32'

    Gol! FC Porto 1, Stella Rossa 1. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Milos Veljkovic in seguito a un calcio da fermo.21:32

  97. 32'

    Rodrigo Mora (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:31

  99. 32'

    Nemanja Radonjic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  100. 32'

    Fallo di Rodrigo Mora (FC Porto).21:31

  101. 31'

    Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  102. 31'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).21:31

  103. 30'

    Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.21:30

  105. 30'

    Tiro respinto. Ángel Alarcón (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodrigo Mora.21:30

  106. 29'

    Gara riprende.21:28

  107. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Prpic (FC Porto) per infortunio.21:26

  108. 26'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).21:26

  109. 26'

    Dominik Prpic (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  111. 24'

    Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  112. 24'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:24

  113. 22'

    Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Nemanja Radonjic con cross.21:21

  114. 19'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  115. 19'

    Fallo di Stephen Eustaquio (FC Porto).21:19

  117. 18'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  118. 18'

    Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).21:18

  119. 17'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:17

  120. 15'

    Fallo di Ángel Alarcón (FC Porto).21:14

  121. 15'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  123. 15'

    Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Mora.21:14

  124. 11'

    Gara riprende.21:11

  125. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, William Gomes (FC Porto) per infortunio.21:10

  126. 8'

    Gol! FC Porto 1, Stella Rossa 0. William Gomes (FC Porto) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:08

  127. 7'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:07

  129. 7'

    Rigore per FC Porto. Deniz Gül e'stato atterrato in area di rigore.21:07

  130. 7'

    Rigore concesso da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) per un fallo in area.21:07

  131. 3'

    Fallo di Deniz Gül (FC Porto).21:03

  132. 3'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  133. Inizia il Primo tempo.21:00

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio do Dragão
    Città: Porto
    Capienza: 50431 spettatori19:48

Formazioni FC Porto - Stella Rossa

FC Porto
Stella Rossa
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (47) ÁNGEL ALARCÓN (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (73) GABRIEL BRÁS (D)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (11) PEPÊ (A)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (23) NAIR TIKNIZYAN (D)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (49) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (14) PETER OLAYINKA (A)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
  • (37) VLADIMIR LUCIC (C)
  • (40) LUKA ZARIC (A)
  • (7) MILSON (C)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Vladan Milojevic
PREPARTITA

FC Porto - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Stella Rossa sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente FC Porto si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 22° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
FC Porto ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Stella Rossa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

FC Porto e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Porto sfiderà la Stella Rossa per la prima volta in una competizione europea; più in generale, la formazione portoghese è imbattuta nei quattro precedenti incontri con avversarie serbe in questi tornei (2V, 2N).
  • Per la nona volta la Stella Rossa affronterà una squadra portoghese in una principale competizione europea; negli otto precedenti con queste avversarie, la formazione serba ha registrato appena due successi (3N, 3P), entrambi arrivati in gare casalinghe.
  • Il Porto ha perso solo sei delle 23 partite casalinghe di UEFA Europa League (12V, 5N); più in generale, la formazione potoghese non ha ottenuto successi nelle due partite più recenti di questo tipo nella competizione (1N, 1P) e non è mai arrivata a tre nel torneo.
  • La Stella Rossa ha vinto solo due delle ultime 16 partite nelle principali competizioni UEFA (2N, 12P), tra cui la trasferta più recente disputata contro lo Young Boys a gennaio in Champions League (1-0).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, solo Manchester United e Roma (quattro ciascuna) hanno segnato più gol al 90° in UEFA Europa League rispetto al Porto (tre), inclusa la rete della vittoria nella prima giornata contro il Salisburgo (William Gomes in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC PortoStella Rossa
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati11
Gol totali subiti01
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla57.246.5
Numero totale di passaggi480419
Numero totale di passaggi riusciti412341
Tiri nello specchio della porta34
Percentuale di tiri in porta27.330.8
Numero totale di cross2126
Numero medio di cross riusciti56
Duelli per partita vinti4541
Duelli per partita persi4946
Corner subiti24
Corner guadagnati88
Numero di punizioni a favore1410
Numero di punizioni concesse812
Tackle totali1314
Percentuale di successo nei tackle53.878.6
Fuorigiochi totali23
Numero totale di cartellini gialli12
Numero totale di cartellini rossi00

