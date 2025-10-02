Incontro terminato, FC Porto 2, Stella Rossa 1.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, FC Porto 2, Stella Rossa 1.
Secondo tempo terminato, FC Porto 2, Stella Rossa 1.22:56
Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milson.22:55
Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Timi Max Elsnik.22:53
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomás Händel.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Gol! FC Porto 2, Stella Rossa 1. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê in seguito a un contropiede.22:50
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Milson.22:48
Alberto Costa (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:47
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:47
Tentativo fallito. Milson (Stella Rossa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.22:45
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).22:44
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Sostituzione, Stella Rossa. Nikola Stankovic sostituisce Nair Tiknizyan.22:42
Sostituzione, Stella Rossa. Peter Olayinka sostituisce Vasilije Kostov.22:42
Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.22:42
Tentativo fallito. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pepê con cross.22:41
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nair Tiknizyan (Stella Rossa).22:40
Tentativo fallito. Zaidu Sanusi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Froholdt.22:39
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Nair Tiknizyan (Stella Rossa) per infortunio.22:37
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:36
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:35
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:34
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, FC Porto. Gabri Veiga sostituisce Deniz Gül.22:33
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Vasilije Kostov (Stella Rossa) per infortunio.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Zaidu Sanusi (FC Porto) per infortunio.22:31
Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nemanja Radonjic.22:30
Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:30
Nair Tiknizyan (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).22:29
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Mirko Ivanic (Stella Rossa) per infortunio.22:27
Tentativo fallito. Dominik Prpic (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:27
Tiro respinto. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:26
Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:22
Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce Ángel Alarcón.22:22
Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce William Gomes.22:21
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).22:21
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Nemanja Radonjic (Stella Rossa).22:18
Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tentativo fallito. Ángel Alarcón (FC Porto) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rodrigo Mora.22:18
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nair Tiknizyan con cross.22:17
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Tomás Händel (Stella Rossa).22:15
Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Victor Froholdt.22:15
Tiro parato. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:14
Fuorigioco. Matheus(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.22:13
Tiro parato. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13
Tiro respinto. Dominik Prpic (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stephen Eustaquio.22:12
Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Rodrigo Mora con cross da calcio d'angolo.22:09
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Matheus (Stella Rossa).22:09
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario con passaggio filtrante.22:08
Dominik Prpic (FC Porto) e' ammonito per fallo.22:07
Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).22:07
Inizia il Secondo tempo FC Porto 1, Stella Rossa 1.22:06
Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Jan Bednarek.22:05
Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes.22:05
Primo tempo terminato, FC Porto 1, Stella Rossa 1.21:50
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Martim Fernandes (FC Porto).21:49
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Martim Fernandes (FC Porto).21:48
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Marko Arnautovic.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:44
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Zaidu Sanusi (FC Porto) per infortunio.21:41
Gara riprende.21:39
Gara momentaneamente sospesa, (Stella Rossa).21:39
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Händel (Stella Rossa) per infortunio.21:36
Gara momentaneamente sospesa, Stephen Eustaquio (FC Porto) per infortunio.21:36
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:36
Stephen Eustaquio (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Mora (FC Porto).21:34
Gol! FC Porto 1, Stella Rossa 1. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Milos Veljkovic in seguito a un calcio da fermo.21:32
Rodrigo Mora (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:31
Nemanja Radonjic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Rodrigo Mora (FC Porto).21:31
Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di William Gomes (FC Porto).21:31
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.21:30
Tiro respinto. Ángel Alarcón (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodrigo Mora.21:30
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Prpic (FC Porto) per infortunio.21:26
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).21:26
Dominik Prpic (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).21:24
Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Nemanja Radonjic con cross.21:21
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Stephen Eustaquio (FC Porto).21:19
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Dominik Prpic (FC Porto).21:18
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).21:17
Fallo di Ángel Alarcón (FC Porto).21:14
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Mora.21:14
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, William Gomes (FC Porto) per infortunio.21:10
Gol! FC Porto 1, Stella Rossa 0. William Gomes (FC Porto) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:08
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:07
Rigore per FC Porto. Deniz Gül e'stato atterrato in area di rigore.21:07
Rigore concesso da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) per un fallo in area.21:07
Fallo di Deniz Gül (FC Porto).21:03
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão
Città: Porto
Capienza: 50431 spettatori19:48
FC Porto - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Stella Rossa sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente FC Porto si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 22° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
FC Porto ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Stella Rossa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
FC Porto e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.
FC Porto-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Porto
|Stella Rossa
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|57.2
|46.5
|Numero totale di passaggi
|480
|419
|Numero totale di passaggi riusciti
|412
|341
|Tiri nello specchio della porta
|3
|4
|Percentuale di tiri in porta
|27.3
|30.8
|Numero totale di cross
|21
|26
|Numero medio di cross riusciti
|5
|6
|Duelli per partita vinti
|45
|41
|Duelli per partita persi
|49
|46
|Corner subiti
|2
|4
|Corner guadagnati
|8
|8
|Numero di punizioni a favore
|14
|10
|Numero di punizioni concesse
|8
|12
|Tackle totali
|13
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|53.8
|78.6
|Fuorigiochi totali
|2
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND