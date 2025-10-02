Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

FC Porto - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Stella Rossa sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente FC Porto si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 22° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

FC Porto ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Stella Rossa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

FC Porto e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto sfiderà la Stella Rossa per la prima volta in una competizione europea; più in generale, la formazione portoghese è imbattuta nei quattro precedenti incontri con avversarie serbe in questi tornei (2V, 2N).

Per la nona volta la Stella Rossa affronterà una squadra portoghese in una principale competizione europea; negli otto precedenti con queste avversarie, la formazione serba ha registrato appena due successi (3N, 3P), entrambi arrivati in gare casalinghe.

Il Porto ha perso solo sei delle 23 partite casalinghe di UEFA Europa League (12V, 5N); più in generale, la formazione potoghese non ha ottenuto successi nelle due partite più recenti di questo tipo nella competizione (1N, 1P) e non è mai arrivata a tre nel torneo.

La Stella Rossa ha vinto solo due delle ultime 16 partite nelle principali competizioni UEFA (2N, 12P), tra cui la trasferta più recente disputata contro lo Young Boys a gennaio in Champions League (1-0).

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Manchester United e Roma (quattro ciascuna) hanno segnato più gol al 90° in UEFA Europa League rispetto al Porto (tre), inclusa la rete della vittoria nella prima giornata contro il Salisburgo (William Gomes in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: