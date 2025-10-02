Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

FCSB - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di FCSB - Young Boys sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente FCSB si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Young Boys si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

FCSB ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Young Boys ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

FCSB e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.

FCSB-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'FCSB ha già affrontato due volte lo Young Boys in competizioni europee, pareggiando l'andata (2-2) e vincendo al ritorno (6-0) nel primo turno della Coppa delle Coppe nel 1979.

Lo Young Boys ha perso solo una delle sei sfide europee contro avversarie provenienti dalla Romania (2V, 3N) - con l'unica sconfitta maturata in trasferta proprio contro l'FCSB nell'ottobre 1979 (6-0 in quel caso).

L'FCSB ha vinto 1-0 contro i Go Ahead Eagles nella prima giornata e potrebbe registrare due successi di fila nelle prime due gare stagionali in UEFA Europa League per la terza stagione consecutiva nella competizione, dopo esserci riuscita nel 2017-18 e nel 2024-25.

Lo Young Boys ha perso nove partite di fila nelle principali competizioni europee (otto nella scorsa edizione di UEFA Champions League e una vs Panathinaikos in questa stagione di Europa League); più in generale, è la serie di sconfitte più lunga mai registrata da una squadra svizzera in questi tornei.

Anass Zaroury del Panathinakos ha realizzato una tripletta contro lo Young Boys alla prima giornata, la terza messa a segno contro la formazione svizzera nella storia della UEFA Europa League, dopo Jonathan de Guzmán e Romelu Lukaku nel 2014-15; più in generale, nessuna squadra ha subito più triplette nella competizione (tre, come il Rosenborg).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: