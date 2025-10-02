Incontro terminato, Steaua Bucarest 0, Young Boys 2.
Incontro terminato, Steaua Bucarest 0, Young Boys 2.
Secondo tempo terminato, Steaua Bucarest 0, Young Boys 2.20:39
Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Emmanuel Tsimba (Young Boys).20:38
Tentativo fallito. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Siyabonga Ngezana con cross.20:37
Florin Tanase (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).20:36
Fallo di Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:36
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Tentativo fallito. Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valentin Cretu con cross.20:34
Mihai Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).20:33
Sostituzione, Young Boys. Tanguy Zoukrou sostituisce Sandro Lauper per infortunio.20:31
Sostituzione, Young Boys. Emmanuel Tsimba sostituisce Joël Monteiro.20:30
Gara riprende.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Sergio Córdova (Young Boys) per infortunio.20:29
Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).20:27
Sandro Lauper (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Gara riprende.20:26
Gara momentaneamente sospesa, (Steaua Bucarest).20:26
Tentativo fallito. Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Darius Olaru in seguito a un calcio da fermo.20:26
Jaouen Hadjam (Young Boys) e' ammonito per fallo.20:25
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25
Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).20:25
Mihai Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).20:25
Fallo di Mihai Popescu (Steaua Bucarest).20:24
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:21
Fallo di Edimilson Fernandes (Young Boys).20:21
Tentativo fallito. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Valentin Cretu con cross.20:20
Fuorigioco. Darius Olaru(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Juri Cisotti e' colto in fuorigioco.20:18
Tiro parato. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valentin Cretu.20:18
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).20:17
Fallo di Saidy Janko (Young Boys).20:16
Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Gara riprende.20:14
Sostituzione, Young Boys. Dominik Pech sostituisce Rayan Raveloson.20:14
Sostituzione, Young Boys. Christian Fassnacht sostituisce Darian Males.20:12
Gara momentaneamente sospesa, Rayan Raveloson (Young Boys) per infortunio.20:12
Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:12
Rayan Raveloson (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest).20:12
Tiro respinto. Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Darius Olaru.20:11
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).20:11
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Edimilson Fernandes (Young Boys).20:09
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).20:08
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Tentativo fallito. Sergio Córdova (Young Boys) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Edimilson Fernandes con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:06
Tiro respinto. Sergio Córdova (Young Boys) un tiro di destro da centro area. Assist di Sandro Lauper.20:06
Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Chris Bedia.20:05
Sostituzione, Steaua Bucarest. Dennis-Dorian Politic sostituisce Octavian Popescu.20:03
Rayan Raveloson (Young Boys) e' ammonito per fallo.20:02
Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).20:02
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Mihai Popescu (Steaua Bucarest).20:01
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).20:00
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tentativo fallito. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.19:59
Tiro parato. Edimilson Fernandes (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:59
Tiro parato. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jaouen Hadjam.19:58
Gara riprende.19:58
Gara momentaneamente sospesa, Valentin Cretu (Steaua Bucarest) per infortunio.19:58
Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:53
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Tentativo fallito. Florin Tanase (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:50
Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).19:49
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:49
Inizia il Secondo tempo Steaua Bucarest 0, Young Boys 2.19:49
Sostituzione, Steaua Bucarest. Daniel Bîrligea sostituisce Denis Alibec.19:48
Sostituzione, Steaua Bucarest. Juri Cisotti sostituisce David Miculescu.19:48
Sostituzione, Steaua Bucarest. Darius Olaru sostituisce Mamadou Thiam.19:48
Primo tempo terminato, Steaua Bucarest 0, Young Boys 2.19:34
Fallo di Darian Males (Young Boys).19:32
Mihai Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.19:32
Gara riprende.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Gara momentaneamente sospesa, David Miculescu (Steaua Bucarest) per infortunio.19:30
Tentativo fallito. Baba Alhassan (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).19:28
Tentativo fallito. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Octavian Popescu.19:24
Tiro parato. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Octavian Popescu.19:23
Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).19:22
Octavian Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22
Gol! Steaua Bucarest 0, Young Boys 2. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edimilson Fernandes con passaggio filtrante.19:20
Joël Monteiro (Young Boys) e' ammonito per fallo.19:19
Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).19:19
Valentin Cretu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).19:16
Tiro respinto. Mamadou Thiam (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Octavian Popescu.19:16
Tentativo fallito. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:15
Tiro parato. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joël Monteiro.19:14
Tiro parato. Armin Gigovic (Young Boys) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Saidy Janko con cross.19:13
Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:12
Tentativo fallito. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area tira alto da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).19:11
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).19:10
Fallo di Loris Benito (Young Boys).19:10
Denis Alibec (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).19:08
Tentativo fallito. Alexandru Pantea (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).19:06
Tiro parato. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Chris Bedia.19:04
Tentativo fallito. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mihai Popescu.19:02
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Fallo di Octavian Popescu (Steaua Bucarest).19:00
Tentativo fallito. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Octavian Popescu in seguito a un contropiede.18:59
Sostituzione, Steaua Bucarest. Florin Tanase sostituisce Malcom Edjouma per infortunio.18:58
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).18:57
Tiro parato. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:57
Gol! Steaua Bucarest 0, Young Boys 1. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55
Joël Monteiro (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Valentin Cretu (Steaua Bucarest).18:55
Gara riprende.18:54
Gara momentaneamente sospesa, Malcom Edjouma (Steaua Bucarest) per infortunio.18:53
Tentativo fallito. Mihai Popescu (Steaua Bucarest) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Denis Alibec con cross da calcio d'angolo.18:53
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Jaouen Hadjam (Young Boys).18:52
Tentativo fallito. Edimilson Fernandes (Young Boys) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.18:52
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Fallo di Mihai Popescu (Steaua Bucarest).18:50
Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).18:50
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Valentin Cretu (Steaua Bucarest).18:48
Tiro parato. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta.18:48
Loris Benito (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di David Miculescu (Steaua Bucarest).18:47
Tentativo fallito. Rayan Raveloson (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Armin Gigovic.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: National Arena
Città: Bucarest
Capienza: 55611 spettatori17:36
FCSB - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di FCSB - Young Boys sarà Mohammed Al-Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente FCSB si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Young Boys si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
FCSB ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Young Boys ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
FCSB e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.
FCSB-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FCSB
|Young Boys
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|0
|4
|Media gol subiti per partita
|0.0
|4.0
|Percentuale possesso palla
|26.6
|58.7
|Numero totale di passaggi
|222
|486
|Numero totale di passaggi riusciti
|162
|428
|Tiri nello specchio della porta
|6
|3
|Percentuale di tiri in porta
|75.0
|20.0
|Numero totale di cross
|7
|29
|Numero medio di cross riusciti
|4
|6
|Duelli per partita vinti
|43
|36
|Duelli per partita persi
|53
|58
|Corner subiti
|7
|4
|Corner guadagnati
|1
|9
|Numero di punizioni a favore
|9
|5
|Numero di punizioni concesse
|14
|14
|Tackle totali
|15
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|58.3
|Fuorigiochi totali
|1
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
