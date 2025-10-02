Incontro terminato, Fenerbahce 2, Nizza 1.
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 2, Nizza 1.20:40
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Mohamed-Ali Cho (Nizza).20:38
Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Irfan Can Kahveci.20:37
Oguz Aydin (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36
Fallo di Sofiane Diop (Nizza).20:36
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Antoine Mendy (Nizza).20:35
Tiro parato. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fred.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Tiro parato. Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Edson Álvarez con suggerimento di testa.20:34
Fallo di Sebastian Szymanski (Fenerbahce).20:32
Ali Abdi (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Terem Moffi (Nizza).20:30
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:27
Fred (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:26
Fallo di Fred (Fenerbahce).20:26
Ali Abdi (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Tiro respinto. Sofiane Diop (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed-Ali Cho.20:25
Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce Dorgeles Nene.20:25
Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Kerem Aktürkoglu per infortunio.20:25
Sostituzione, Nizza. Antoine Mendy sostituisce Kojo Peprah Oppong.20:24
Sostituzione, Nizza. Mohamed-Ali Cho sostituisce Jérémie Boga.20:23
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Terem Moffi (Nizza).20:22
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) e' ammonito.20:21
Fallo di Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).20:20
Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Gara riprende.20:19
Gara momentaneamente sospesa, Kojo Peprah Oppong (Nizza) per infortunio.20:18
Fallo di Youssef En-Nesyri (Fenerbahce).20:18
Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Ismail Yüksek.20:17
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Dorgeles Nene con cross.20:16
Tiro respinto. Edson Álvarez (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Archie Brown.20:14
Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:13
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).20:13
Jonathan Clauss (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Sostituzione, Nizza. Ali Abdi sostituisce Tiago Gouveia.20:12
Sostituzione, Nizza. Sofiane Diop sostituisce Morgan Sanson.20:12
Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Morgan Sanson (Nizza).20:12
Tiro parato. Terem Moffi (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonathan Clauss.20:12
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).20:10
Sostituzione, Fenerbahce. Edson Álvarez sostituisce Marco Asensio.20:08
Sostituzione, Fenerbahce. Sebastian Szymanski sostituisce Talisca.20:08
Fallo di mano di Tiago Gouveia (Nizza).20:06
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).20:04
Sostituzione, Nizza. Terem Moffi sostituisce Kevin Carlos.20:03
Tom Louchet (Nizza) e' ammonito per fallo.19:59
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Fallo di Tom Louchet (Nizza).19:58
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:58
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).19:56
Tentativo fallito. Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Milan Skriniar.19:53
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Melvin Bard (Nizza).19:50
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 2, Nizza 1.19:49
Primo tempo terminato, Fenerbahce 2, Nizza 1.19:33
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).19:33
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Jonathan Clauss (Nizza).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémie Boga.19:28
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ismail Yüksek.19:27
Fuorigioco. Ismail Yüksek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.19:26
Fuorigioco. Ismail Yüksek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dorgeles Nene e' colto in fuorigioco.19:25
Tiago Gouveia (Nizza) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area da calcio d'angolo.19:24
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:23
Gol! Fenerbahce 2, Nizza 1. Kevin Carlos (Nizza) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.19:22
Gara riprende.19:21
Gara momentaneamente sospesa, Tiago Gouveia (Nizza) per infortunio.19:20
Rigore concesso da Milan Skriniar (Fenerbahce) per un fallo di mano in area.19:19
Tiro respinto. Tom Louchet (Nizza) un tiro di destro da fuori area.19:19
Fallo di Dorgeles Nene (Fenerbahce).19:18
Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18
Fallo di Dorgeles Nene (Fenerbahce).19:17
Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla lunga distanza. Assist di Ismail Yüksek.19:17
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).19:16
Tiro respinto. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:16
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:15
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14
Fallo di Jonathan Clauss (Nizza).19:14
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nélson Semedo.19:13
Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marco Asensio.19:13
Gol! Fenerbahce 2, Nizza 0. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ismail Yüksek.19:10
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Melvin Bard (Nizza).19:09
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).19:08
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Marco Asensio (Fenerbahce).19:08
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area.19:07
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).19:05
Tentativo fallito. Morgan Sanson (Nizza) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jérémie Boga.19:05
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Kojo Peprah Oppong (Nizza).19:03
Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tom Louchet in seguito a un calcio da fermo.19:01
Fallo di Talisca (Fenerbahce).19:01
Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.19:00
Gara riprende.18:59
Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.18:59
Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Tom Louchet con cross da calcio d'angolo.18:58
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).18:57
Fuorigioco. Jayden Oosterwolde(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Nélson Semedo e' colto in fuorigioco.18:57
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Charles Vanhoutte (Nizza).18:54
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52
Fallo di Morgan Sanson (Nizza).18:52
Gol! Fenerbahce 1, Nizza 0. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Talisca in seguito a un contropiede.18:47
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:45
Fenerbahçe - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Nizza sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente Fenerbahçe si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Nizza si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Fenerbahçe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; Nizza ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Fenerbahçe e Nizza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe ha vinto 1 volta, Nizza ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Fenerbahçe-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Nizza
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|3.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|58.0
|42.9
|Numero totale di passaggi
|524
|437
|Numero totale di passaggi riusciti
|440
|347
|Tiri nello specchio della porta
|2
|2
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|40.0
|Numero totale di cross
|25
|15
|Numero medio di cross riusciti
|0
|1
|Duelli per partita vinti
|31
|61
|Duelli per partita persi
|62
|42
|Corner subiti
|5
|5
|Corner guadagnati
|6
|3
|Numero di punizioni a favore
|7
|19
|Numero di punizioni concesse
|8
|9
|Tackle totali
|15
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|40.0
|58.8
|Fuorigiochi totali
|1
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
