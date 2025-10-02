Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

Fenerbahçe - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Nizza sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Fenerbahçe si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Nizza si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Fenerbahçe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; Nizza ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Fenerbahçe e Nizza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe ha vinto 1 volta, Nizza ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Fenerbahçe-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Fenerbahçe e Nizza si sono affrontate cinque volte nelle competizioni europee; l'incrocio più recente risale ai sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1973/74, vinti dalla squadra francese con un punteggio complessivo di 4-2.

Il Nizza ha vinto tre delle cinque sfide contro il Fenerbahce (2P) nelle competizioni europee; entrambe le sconfitte dei francesi sono arrivate in trasferta, 2-1 nel novembre 1959 e 2-0 nel novembre 1973.

Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Dinamo Zagabria nella prima giornata, il Fenerbahçe potrebbe perdere entrambe le prime due partite stagionali in una delle principali competizioni UEFA per la prima volta dalla UEFA Champions League 2001/02.

Il Nizza ha perso tutte le ultime 10 trasferte consecutive di UEFA Europa League, serie iniziata dopo la vittoria per 5-1 contro l'SV Zulte Waregem nel settembre 2017.

Sebastian Szymanski ha segnato tre gol nelle ultime due partite del Fenerbahçe in una delle principali competizioni europee; gli unici giocatori ad aver segnato in tre presenze consecutive nei match di questo tipo per il club sono stati Alex (febbraio-settembre 2005) e Youssef En-Nesyri (due volte la scorsa stagione).

