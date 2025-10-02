Incontro terminato, Feyenoord 0, Aston Villa 2.
Secondo tempo terminato, Feyenoord 0, Aston Villa 2.22:54
Tiro parato. Bart Nieuwkoop (Feyenoord) un colpo di testa da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tsuyoshi Watanabe.22:54
Victor Lindelöf (Aston Villa) e' ammonito per fallo.22:53
Harvey Elliott (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Fuorigioco. Ayase Ueda(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:50
Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:49
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).22:47
Gijs Smal (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).22:47
Sostituzione, Feyenoord. Jordan Bos sostituisce Luciano Valente.22:46
Sostituzione, Aston Villa. Harvey Elliott sostituisce John McGinn.22:46
Sostituzione, Aston Villa. Victor Lindelöf sostituisce Matty Cash.22:46
Morgan Rogers (Aston Villa) e' ammonito.22:45
Cyle Larin (Feyenoord) e' ammonito.22:45
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).22:44
Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.22:43
Marco Bizot (Aston Villa) e' ammonito.22:42
Tentativo fallito. Aymen Sliti (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:41
Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayase Ueda con suggerimento di testa.22:41
Gol! Feyenoord 0, Aston Villa 2. John McGinn (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:39
Sostituzione, Aston Villa. Lucas Digne sostituisce Ian Maatsen.22:37
Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Bart Nieuwkoop e' colto in fuorigioco.22:36
Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Sem Steijn.22:35
Fallo di Pau Torres (Aston Villa).22:35
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).22:34
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).22:33
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Ian Maatsen (Aston Villa).22:32
Sostituzione, Feyenoord. Aymen Sliti sostituisce Leo Sauer.22:31
Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Givairo Read.22:31
Sostituzione, Aston Villa. Lamare Bogarde sostituisce Ollie Watkins.22:31
Sostituzione, Aston Villa. Donyell Malen sostituisce Emiliano Buendía.22:31
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).22:26
Gol! Feyenoord 0, Aston Villa 1. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Boubacar Kamara.22:21
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).22:18
Fuorigioco. Emiliano Buendía(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ian Maatsen e' colto in fuorigioco.22:17
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).22:16
Fallo di mano di John McGinn (Aston Villa).22:14
Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).22:13
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Evann Guessand (Aston Villa) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ian Maatsen.22:12
Sem Steijn (Feyenoord) e' ammonito.22:09
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Sem Steijn (Feyenoord).22:09
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:08
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:06
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Inizia il Secondo tempo Feyenoord 0, Aston Villa 0.22:05
Sostituzione, Feyenoord. Oussama Targhalline sostituisce Hwang In-Beom.22:05
Primo tempo terminato, Feyenoord 0, Aston Villa 0.21:48
Fallo di mano di Morgan Rogers (Aston Villa).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fallo di Pau Torres (Aston Villa).21:45
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Leo Sauer (Feyenoord).21:44
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).21:43
Tentativo fallito. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.21:42
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).21:41
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Marco Bizot (Aston Villa).21:41
Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Gijs Smal.21:41
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da John McGinn (Aston Villa).21:38
Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).21:35
Fallo di John McGinn (Aston Villa).21:33
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).21:32
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Aston Villa).21:31
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Givairo Read con cross.21:31
Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.21:31
Tiro parato. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa.21:30
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Givairo Read con cross.21:28
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Leo Sauer con cross.21:27
Tiro parato. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Givairo Read.21:26
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, John McGinn (Aston Villa) per infortunio.21:24
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:23
Tiro respinto. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sem Steijn.21:23
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).21:22
Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Leo Sauer (Feyenoord).21:20
Fuorigioco. Emiliano Buendía(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ollie Watkins e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).21:18
Timon Wellenreuther (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Givairo Read (Feyenoord).21:17
Tiro respinto. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area.21:17
Tiro respinto. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emiliano Buendía.21:17
Decisione VAR: nessun cambiamento Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:15
Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) e' ammonito per fallo.21:14
Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:14
Tentativo fallito. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:12
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Hwang In-Beom.21:12
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Marco Bizot (Aston Villa).21:11
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sem Steijn.21:11
Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Sem Steijn (Feyenoord).21:10
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.21:08
Fallo di John McGinn (Aston Villa).21:06
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Marco Bizot (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).21:04
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Aston Villa).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Feijenoord
Città: Rotterdam
Capienza: 47500 spettatori19:50
Feyenoord - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Aston Villa sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente Feyenoord si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Feyenoord ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Aston Villa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
Feyenoord e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.
Feyenoord-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Feyenoord
|Aston Villa
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|54.6
|47.1
|Numero totale di passaggi
|464
|338
|Numero totale di passaggi riusciti
|380
|269
|Tiri nello specchio della porta
|1
|4
|Percentuale di tiri in porta
|20.0
|44.4
|Numero totale di cross
|20
|14
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|48
|54
|Duelli per partita persi
|59
|68
|Corner subiti
|7
|3
|Corner guadagnati
|2
|8
|Numero di punizioni a favore
|10
|14
|Numero di punizioni concesse
|15
|16
|Tackle totali
|16
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|75.0
|62.5
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
