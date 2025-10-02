Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Feyenoord - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Aston Villa sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Feyenoord si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Feyenoord ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Aston Villa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Feyenoord e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Feyenoord-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro europeo del Feyenoord contro l'Aston Villa: la squadra olandese ha vinto solo otto delle 28 partite europee con avversarie inglesi (6N, 14P) - sei delle quali arrivate in gare casalinghe.

L'Aston Villa è imbattuto nelle cinque sfide contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (4V, 1N), il maggior numero di partite senza subire sconfitte contro avversarie di qualsiasi altro Paese in questi tornei.

Il Feyenoord è imbattuto da sei partite casalinghe di fila in UEFA Europa League (4V, 2N), dove ha segnato in media tre gol a partita nel periodo nella competizione.

Questa sarà la prima partita in trasferta dell'Aston Villa in UEFA Europa League/Coppa UEFA dalla sconfitta per 2-0 contro il CSKA Mosca nel febbraio 2009; più in generale, la formazione inglese ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime sette gare disputate fuori casa nelle principali competizioni europee, perdendo l'ultima contro il PSG ad aprile di quest'anno (1-3).

John McGinn e Ollie Watkins hanno entrambi collezionato 23 presenze nelle principali competizioni UEFA con la maglia dell'Aston Villa: solo Gordon Cowans (28) e Dennis Mortimer (27) ne contano di più con la maglia dei Villains; in aggiunta, lo scozzese ha segnato sette gol e l'inglese sei in questi tornei - e solo Peter Withe (nove) e Gary Shaw (otto) hanno fatto meglio con la formazione inglese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: