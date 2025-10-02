Virgilio Sport
Feyenoord-Aston Villa: 0-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam
2 Ottobre 2025 ore 21:00
Feyenoord
0
Aston Villa
2
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 61' 0-1 Emiliano Buendía
  2. 79' 0-2 John McGinn
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Feyenoord 0, Aston Villa 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Feyenoord 0, Aston Villa 2.22:54

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Bart Nieuwkoop (Feyenoord) un colpo di testa da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tsuyoshi Watanabe.22:54

  4. 90'+3'

    Victor Lindelöf (Aston Villa) e' ammonito per fallo.22:53

  5. 90'+3'

    Harvey Elliott (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  6. 90'+3'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:53

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  9. 90'

    Fuorigioco. Ayase Ueda(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:50

  10. 89'

    Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:49

  11. 87'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).22:47

  12. 87'

    Gijs Smal (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  13. 87'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  15. 87'

    Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).22:47

  16. 86'

    Sostituzione, Feyenoord. Jordan Bos sostituisce Luciano Valente.22:46

  17. 86'

    Sostituzione, Aston Villa. Harvey Elliott sostituisce John McGinn.22:46

  18. 86'

    Sostituzione, Aston Villa. Victor Lindelöf sostituisce Matty Cash.22:46

  19. 85'

    Morgan Rogers (Aston Villa) e' ammonito.22:45

  21. 85'

    Cyle Larin (Feyenoord) e' ammonito.22:45

  22. 84'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  23. 84'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).22:44

  24. 83'

    Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.22:43

  25. 82'

    Marco Bizot (Aston Villa) e' ammonito.22:42

  27. 81'

    Tentativo fallito. Aymen Sliti (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:41

  28. 81'

    Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayase Ueda con suggerimento di testa.22:41

  29. 79'

    Gol! Feyenoord 0, Aston Villa 2. John McGinn (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:39

  30. 77'

    Sostituzione, Aston Villa. Lucas Digne sostituisce Ian Maatsen.22:37

  31. 76'

    Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Bart Nieuwkoop e' colto in fuorigioco.22:36

  33. 75'

    Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Sem Steijn.22:35

  34. 75'

    Fallo di Pau Torres (Aston Villa).22:35

  35. 75'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  36. 74'

    Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  37. 74'

    Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).22:34

  39. 73'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  40. 73'

    Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).22:33

  41. 72'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Ian Maatsen (Aston Villa).22:32

  42. 71'

    Sostituzione, Feyenoord. Aymen Sliti sostituisce Leo Sauer.22:31

  43. 71'

    Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Givairo Read.22:31

  45. 71'

    Sostituzione, Aston Villa. Lamare Bogarde sostituisce Ollie Watkins.22:31

  46. 71'

    Sostituzione, Aston Villa. Donyell Malen sostituisce Emiliano Buendía.22:31

  47. 66'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  48. 66'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).22:26

  49. 61'

    Gol! Feyenoord 0, Aston Villa 1. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Boubacar Kamara.22:21

  51. 58'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  52. 58'

    Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).22:18

  53. 57'

    Fuorigioco. Emiliano Buendía(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ian Maatsen e' colto in fuorigioco.22:17

  54. 56'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  55. 56'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).22:16

  57. 54'

    Fallo di mano di John McGinn (Aston Villa).22:14

  58. 53'

    Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).22:13

  59. 53'

    Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  60. 52'

    Evann Guessand (Aston Villa) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ian Maatsen.22:12

  61. 49'

    Sem Steijn (Feyenoord) e' ammonito.22:09

  63. 49'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  64. 49'

    Fallo di Sem Steijn (Feyenoord).22:09

  65. 48'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:08

  66. 46'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:06

  67. 46'

    Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  69. Inizia il Secondo tempo Feyenoord 0, Aston Villa 0.22:05

  70. 45'

    Sostituzione, Feyenoord. Oussama Targhalline sostituisce Hwang In-Beom.22:05

  71. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Feyenoord 0, Aston Villa 0.21:48

  72. 45'+2'

    Fallo di mano di Morgan Rogers (Aston Villa).21:47

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  75. 44'

    Fallo di Pau Torres (Aston Villa).21:45

  76. 44'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  77. 44'

    Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  78. 44'

    Fallo di Leo Sauer (Feyenoord).21:44

  79. 42'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).21:43

  81. 41'

    Tentativo fallito. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.21:42

  82. 41'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).21:41

  83. 40'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Marco Bizot (Aston Villa).21:41

  84. 40'

    Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Gijs Smal.21:41

  85. 38'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da John McGinn (Aston Villa).21:38

  87. 34'

    Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  88. 34'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).21:35

  89. 33'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).21:33

  90. 33'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  91. 32'

    Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  93. 32'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).21:32

  94. 30'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Ezri Konsa (Aston Villa).21:31

  95. 30'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Givairo Read con cross.21:31

  96. 30'

    Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.21:31

  97. 30'

    Tiro parato. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa.21:30

  99. 27'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Givairo Read con cross.21:28

  100. 27'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Leo Sauer con cross.21:27

  101. 26'

    Tiro parato. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Givairo Read.21:26

  102. 24'

    Gara riprende.21:24

  103. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, John McGinn (Aston Villa) per infortunio.21:24

  105. 23'

    Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.21:23

  106. 22'

    Tiro respinto. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sem Steijn.21:23

  107. 21'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  108. 21'

    Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).21:22

  109. 20'

    Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  111. 20'

    Fallo di Leo Sauer (Feyenoord).21:20

  112. 18'

    Fuorigioco. Emiliano Buendía(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ollie Watkins e' colto in fuorigioco.21:19

  113. 18'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).21:18

  114. 18'

    Timon Wellenreuther (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 17'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Givairo Read (Feyenoord).21:17

  117. 17'

    Tiro respinto. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area.21:17

  118. 17'

    Tiro respinto. John McGinn (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emiliano Buendía.21:17

  119. 15'

    Decisione VAR: nessun cambiamento Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:15

  120. 13'

    Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) e' ammonito per fallo.21:14

  121. 13'

    Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  123. 13'

    Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:14

  124. 12'

    Tentativo fallito. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:12

  125. 11'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Hwang In-Beom.21:12

  126. 10'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Marco Bizot (Aston Villa).21:11

  127. 10'

    Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sem Steijn.21:11

  129. 9'

    Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  130. 9'

    Fallo di Sem Steijn (Feyenoord).21:10

  131. 8'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa.21:08

  132. 5'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).21:06

  133. 5'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  135. 3'

    Marco Bizot (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  136. 3'

    Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).21:04

  137. 2'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Aston Villa).21:03

  138. Inizia il Primo tempo.21:01

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Feijenoord
    Città: Rotterdam
    Capienza: 47500 spettatori19:50

Formazioni Feyenoord - Aston Villa

Feyenoord
Aston Villa
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (5) GIJS SMAL (D)
  • (21) ANEL AHMEDHODZIC (D)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (26) GIVAIRO READ (D)
  • (6) HWANG IN-BEOM (C)
  • (14) SEM STEIJN (C)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (9) AYASE UEDA (A)
  • (16) LEO SAUER (A)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (A)
  • (11) GONÇALO BORGES (A)
  • (15) JORDAN BOS (D)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (1) JUSTIN BIJLOW (P)
  • (10) CYLE LARIN (A)
  • (32) AYMEN SLITI (A)
  • (2) BART NIEUWKOOP (D)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (43) JAN PLUG (D)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
TITOLARI ASTON VILLA
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (44) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (27) MORGAN ROGERS (C)
  • (29) EVANN GUESSAND (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (62) BEN BROGGIO (C)
  • (83) BRADLEY BURROWES (C)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (17) DONYELL MALEN (A)
  • (9) HARVEY ELLIOTT (C)
  • (26) LAMARE BOGARDE (D)
  • (20) JAMALDEEN JIMOH-ALOBA (C)
  • (52) SAM PROCTOR (P)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Feyenoord - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Aston Villa sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Feyenoord si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Feyenoord ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Aston Villa ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Feyenoord e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Feyenoord-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro europeo del Feyenoord contro l'Aston Villa: la squadra olandese ha vinto solo otto delle 28 partite europee con avversarie inglesi (6N, 14P) - sei delle quali arrivate in gare casalinghe.
  • L'Aston Villa è imbattuto nelle cinque sfide contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (4V, 1N), il maggior numero di partite senza subire sconfitte contro avversarie di qualsiasi altro Paese in questi tornei.
  • Il Feyenoord è imbattuto da sei partite casalinghe di fila in UEFA Europa League (4V, 2N), dove ha segnato in media tre gol a partita nel periodo nella competizione.
  • Questa sarà la prima partita in trasferta dell'Aston Villa in UEFA Europa League/Coppa UEFA dalla sconfitta per 2-0 contro il CSKA Mosca nel febbraio 2009; più in generale, la formazione inglese ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime sette gare disputate fuori casa nelle principali competizioni europee, perdendo l'ultima contro il PSG ad aprile di quest'anno (1-3).
  • John McGinn e Ollie Watkins hanno entrambi collezionato 23 presenze nelle principali competizioni UEFA con la maglia dell'Aston Villa: solo Gordon Cowans (28) e Dennis Mortimer (27) ne contano di più con la maglia dei Villains; in aggiunta, lo scozzese ha segnato sette gol e l'inglese sei in questi tornei - e solo Peter Withe (nove) e Gary Shaw (otto) hanno fatto meglio con la formazione inglese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FeyenoordAston Villa
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati01
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla54.647.1
Numero totale di passaggi464338
Numero totale di passaggi riusciti380269
Tiri nello specchio della porta14
Percentuale di tiri in porta20.044.4
Numero totale di cross2014
Numero medio di cross riusciti23
Duelli per partita vinti4854
Duelli per partita persi5968
Corner subiti73
Corner guadagnati28
Numero di punizioni a favore1014
Numero di punizioni concesse1516
Tackle totali1616
Percentuale di successo nei tackle75.062.5
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli22
Numero totale di cartellini rossi00

