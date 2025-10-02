Virgilio Sport
Genk-Ferencváros: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Cegeka Arena di Genk
2 Ottobre 2025 ore 21:00
Genk
0
Ferencváros
1
Partita finita
Arbitro: Anastasios Sidiropoulos
  1. 44' 0-1 Barnabás Varga
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Genk 0, Ferencváros 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Genk 0, Ferencváros 1.22:53

  3. 90'+5'

    Yira Sor (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  4. 90'+5'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:50

  5. 90'+4'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).22:49

  6. 90'+4'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  7. 90'+3'

    Fallo di Bryan Heynen (Genk).22:48

  9. 90'+3'

    Alex Tóth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  10. 90'+1'

    Fuorigioco. Alex Tóth(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.22:46

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:46

  12. 89'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  13. 89'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:45

  15. 89'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  16. 89'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).22:45

  17. 88'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:44

  18. 88'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  19. 85'

    Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Joris Kayembe.22:41

  21. 85'

    Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Naby Keïta.22:41

  22. 85'

    Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Barnabás Varga.22:41

  23. 84'

    Fallo di Mujaid Sadick (Genk).22:40

  24. 84'

    Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  25. 82'

    Barnabás Varga (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:37

  27. 82'

    Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  28. 82'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).22:37

  29. 79'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35

  30. 79'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).22:35

  31. 79'

    Sostituzione, Ferencváros. Bamidele Yusuf sostituisce Lenny Joseph.22:34

  33. 79'

    Sostituzione, Ferencváros. Gabi Kanichowsky sostituisce Jonathan Levi.22:34

  34. 79'

    Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Jarne Steuckers.22:34

  35. 78'

    Sostituzione, Genk. Ken Nkuba sostituisce Zakaria El Ouahdi per infortunio.22:34

  36. 78'

    Gara riprende.22:33

  37. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Zakaria El Ouahdi (Genk) per infortunio.22:31

  39. 74'

    Stefan Gartenmann (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:30

  40. 74'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30

  41. 74'

    Fallo di Stefan Gartenmann (Ferencváros).22:30

  42. 74'

    Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area.22:30

  43. 72'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  45. 72'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:28

  46. 72'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:27

  47. 71'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Stefan Gartenmann (Ferencváros).22:27

  48. 69'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  49. 69'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).22:25

  51. 68'

    Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area.22:24

  52. 67'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:22

  53. 67'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  54. 67'

    Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).22:22

  55. 65'

    Sostituzione, Genk. Yaimar Medina sostituisce Junya Ito.22:21

  57. 65'

    Sostituzione, Genk. Konstantinos Karetsas sostituisce Patrik Hrosovsky.22:21

  58. 63'

    Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:18

  59. 62'

    Tiro parato. Junya Ito (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky.22:17

  60. 61'

    Tiro parato. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Cissé.22:17

  61. 60'

    Fallo di mano di Matte Smets (Genk).22:16

  63. 59'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).22:15

  64. 59'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Jarne Steuckers.22:14

  65. 58'

    Gara riprende.22:14

  66. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Toon Raemaekers (Ferencváros) per infortunio.22:13

  67. 56'

    Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  69. 56'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:11

  70. 54'

    Jarne Steuckers (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joris Kayembe.22:10

  71. 54'

    Ibrahima Bangoura (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  72. 54'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).22:09

  73. 53'

    Sostituzione, Ferencváros. Barnabás Nagy sostituisce Callum O'Dowda per infortunio.22:08

  75. 52'

    Gara riprende.22:08

  76. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum O'Dowda (Ferencváros) per infortunio.22:07

  77. 51'

    Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.22:06

  78. 50'

    Tentativo fallito. Alex Tóth (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Stefan Gartenmann.22:05

  79. 48'

    Rigore parato! Barnabás Varga (Ferencváros) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:04

  81. 47'

    Rigore concesso da Hendrik Van Crombrugge (Genk) per un fallo in area.22:02

  82. 47'

    Rigore per Ferencváros. Lenny Joseph e'stato atterrato in area di rigore.22:02

  83. 46'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).22:01

  84. Inizia il Secondo tempo Genk 0, Ferencváros 1.22:01

  85. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Genk 0, Ferencváros 1.21:46

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  88. 44'

    Gol! Genk 0, Ferencváros 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jonathan Levi con cross.21:44

  89. 42'

    Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Barnabás Varga.21:41

  90. 39'

    Tiro respinto. Mujaid Sadick (Genk) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Junya Ito con cross.21:38

  91. 38'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Stefan Gartenmann (Ferencváros).21:38

  93. 37'

    Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:37

  94. 36'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:36

  95. 36'

    Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  96. 36'

    Tentativo fallito. Ibrahima Bangoura (Genk) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Junya Ito con cross da calcio d'angolo.21:35

  97. 35'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ferencváros).21:34

  99. 30'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  100. 30'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).21:29

  101. 28'

    Fallo di mano di Cadu (Ferencváros).21:28

  102. 27'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  103. 27'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).21:26

  105. 24'

    Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.21:24

  106. 23'

    Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  107. 23'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).21:23

  108. 22'

    Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).21:21

  109. 22'

    Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  111. 19'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).21:18

  112. 19'

    Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ibrahima Bangoura.21:18

  113. 17'

    Tentativo fallito. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cadu in seguito a un contropiede.21:16

  114. 11'

    Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.21:11

  115. 9'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:09

  117. 9'

    Tiro respinto. Mujaid Sadick (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Joris Kayembe con suggerimento di testa.21:09

  118. 9'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).21:08

  119. 8'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.21:07

  120. 7'

    Fuorigioco. Barnabás Varga(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.21:06

  121. 3'

    Tiro parato. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta.21:02

  123. 3'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).21:02

  124. 3'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  125. Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).21:00

  126. Inizia il Primo tempo.21:00

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  129. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Cegeka Arena
    Città: Genk
    Capienza: 23718 spettatori19:59

Formazioni Genk - Ferencváros

Genk
Ferencváros
TITOLARI GENK
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (77) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (18) JORIS KAYEMBE (D)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (10) JUNYA ITO (C)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
  • (7) JARNE STEUCKERS (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA GENK
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (19) YAIMAR MEDINA (D)
  • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (A)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (14) YIRA SOR (A)
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (27) KEN NKUBA (D)
  • (28) LUCCA BRUGHMANS (P)
ALLENATORE GENK
  • Thorsten Fink
TITOLARI FERENCVáROS
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (3) STEFAN GARTENMANN (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (64) ALEX TÓTH (C)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (10) JONATHAN LEVI (C)
  • (20) CADU (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (63) DÁNIEL RADNÓTI (P)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (62) BENJÁMIN GÓLIK (A)
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (8) ALEKSANDAR PESIC (A)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
PREPARTITA

Genk - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Ferencváros sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Genk si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Ferencváros si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Ferencváros ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Genk e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Genk-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Genk e Ferencváros si sono già affrontate due volte in una delle principali competizioni europee, con entrambe le sfide terminate in parità durante la fase a gironi della UEFA Conference League 2023-24.
  • Il Ferencváros ha perso solo una delle sette partite europee contro squadre belghe (2V, 4N) - la più recente, 2-1 contro l'Anderlecht nella scorsa UEFA Europa League.
  • Il Genk non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe di UEFA Europa League (1N, 3P); più in generale, la prossima sarà la prima partita davanti al proprio pubblico nella competizione dalla sconfitta per 1-0 contro il Rapid Vienna nel dicembre 2021.
  • Il Ferencváros ha perso sette delle ultime otto trasferte di UEFA Europa League (1V), senza segnare in cinque di queste - comprese le tre più recenti fuori casa nella competizione.
  • Nella prima giornata contro i Rangers, il Genk ha registrato cinque attacchi diretti (incluso quello per il gol vittoria): più di qualsiasi altra squadra nel turno di apertura di questa UEFA Europa League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GenkFerencváros
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati11
Gol totali subiti01
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla46.653.3
Numero totale di passaggi426406
Numero totale di passaggi riusciti383321
Tiri nello specchio della porta42
Percentuale di tiri in porta30.828.6
Numero totale di cross1319
Numero medio di cross riusciti67
Duelli per partita vinti4472
Duelli per partita persi4367
Corner subiti43
Corner guadagnati23
Numero di punizioni a favore1217
Numero di punizioni concesse1621
Tackle totali1513
Percentuale di successo nei tackle66.769.2
Fuorigiochi totali40
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi01

