Incontro terminato, Genk 0, Ferencváros 1.
Scale sicure in quota
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Genk 0, Ferencváros 1.
Secondo tempo terminato, Genk 0, Ferencváros 1.22:53
Yira Sor (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:50
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).22:49
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Bryan Heynen (Genk).22:48
Alex Tóth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fuorigioco. Alex Tóth(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:46
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:45
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).22:45
Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:44
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Joris Kayembe.22:41
Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Naby Keïta.22:41
Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Barnabás Varga.22:41
Fallo di Mujaid Sadick (Genk).22:40
Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Barnabás Varga (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:37
Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).22:37
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).22:35
Sostituzione, Ferencváros. Bamidele Yusuf sostituisce Lenny Joseph.22:34
Sostituzione, Ferencváros. Gabi Kanichowsky sostituisce Jonathan Levi.22:34
Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Jarne Steuckers.22:34
Sostituzione, Genk. Ken Nkuba sostituisce Zakaria El Ouahdi per infortunio.22:34
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Zakaria El Ouahdi (Genk) per infortunio.22:31
Stefan Gartenmann (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:30
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fallo di Stefan Gartenmann (Ferencváros).22:30
Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area.22:30
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:28
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:27
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Stefan Gartenmann (Ferencváros).22:27
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).22:25
Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area.22:24
Ibrahim Cissé (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:22
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).22:22
Sostituzione, Genk. Yaimar Medina sostituisce Junya Ito.22:21
Sostituzione, Genk. Konstantinos Karetsas sostituisce Patrik Hrosovsky.22:21
Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:18
Tiro parato. Junya Ito (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky.22:17
Tiro parato. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Cissé.22:17
Fallo di mano di Matte Smets (Genk).22:16
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).22:15
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Jarne Steuckers.22:14
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Toon Raemaekers (Ferencváros) per infortunio.22:13
Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:11
Jarne Steuckers (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joris Kayembe.22:10
Ibrahima Bangoura (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).22:09
Sostituzione, Ferencváros. Barnabás Nagy sostituisce Callum O'Dowda per infortunio.22:08
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Callum O'Dowda (Ferencváros) per infortunio.22:07
Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.22:06
Tentativo fallito. Alex Tóth (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Stefan Gartenmann.22:05
Rigore parato! Barnabás Varga (Ferencváros) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:04
Rigore concesso da Hendrik Van Crombrugge (Genk) per un fallo in area.22:02
Rigore per Ferencváros. Lenny Joseph e'stato atterrato in area di rigore.22:02
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).22:01
Inizia il Secondo tempo Genk 0, Ferencváros 1.22:01
Primo tempo terminato, Genk 0, Ferencváros 1.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gol! Genk 0, Ferencváros 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jonathan Levi con cross.21:44
Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Barnabás Varga.21:41
Tiro respinto. Mujaid Sadick (Genk) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Junya Ito con cross.21:38
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Stefan Gartenmann (Ferencváros).21:38
Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:37
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:36
Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tentativo fallito. Ibrahima Bangoura (Genk) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Junya Ito con cross da calcio d'angolo.21:35
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ferencváros).21:34
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).21:29
Fallo di mano di Cadu (Ferencváros).21:28
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).21:26
Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.21:24
Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).21:23
Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).21:21
Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).21:18
Tiro respinto. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ibrahima Bangoura.21:18
Tentativo fallito. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cadu in seguito a un contropiede.21:16
Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Genk) prova il lancio lungo, ma Junya Ito e' colto in fuorigioco.21:11
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:09
Tiro respinto. Mujaid Sadick (Genk) un tiro di destro da centro area. Assist di Joris Kayembe con suggerimento di testa.21:09
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).21:08
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.21:07
Fuorigioco. Barnabás Varga(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.21:06
Tiro parato. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta.21:02
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).21:02
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Zakaria El Ouahdi (Genk).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Cegeka Arena
Città: Genk
Capienza: 23718 spettatori19:59
Genk - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Ferencváros sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente Genk si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Ferencváros si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Ferencváros ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Genk e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.
Genk-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Genk
|Ferencváros
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|46.6
|53.3
|Numero totale di passaggi
|426
|406
|Numero totale di passaggi riusciti
|383
|321
|Tiri nello specchio della porta
|4
|2
|Percentuale di tiri in porta
|30.8
|28.6
|Numero totale di cross
|13
|19
|Numero medio di cross riusciti
|6
|7
|Duelli per partita vinti
|44
|72
|Duelli per partita persi
|43
|67
|Corner subiti
|4
|3
|Corner guadagnati
|2
|3
|Numero di punizioni a favore
|12
|17
|Numero di punizioni concesse
|16
|21
|Tackle totali
|15
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|69.2
|Fuorigiochi totali
|4
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND