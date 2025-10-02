Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

Genk - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

Arbitro di Genk - Ferencváros sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Genk si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Ferencváros si trova 23° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Ferencváros ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Genk e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Genk-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Genk e Ferencváros si sono già affrontate due volte in una delle principali competizioni europee, con entrambe le sfide terminate in parità durante la fase a gironi della UEFA Conference League 2023-24.

Il Ferencváros ha perso solo una delle sette partite europee contro squadre belghe (2V, 4N) - la più recente, 2-1 contro l'Anderlecht nella scorsa UEFA Europa League.

Il Genk non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe di UEFA Europa League (1N, 3P); più in generale, la prossima sarà la prima partita davanti al proprio pubblico nella competizione dalla sconfitta per 1-0 contro il Rapid Vienna nel dicembre 2021.

Il Ferencváros ha perso sette delle ultime otto trasferte di UEFA Europa League (1V), senza segnare in cinque di queste - comprese le tre più recenti fuori casa nella competizione.

Nella prima giornata contro i Rangers, il Genk ha registrato cinque attacchi diretti (incluso quello per il gol vittoria): più di qualsiasi altra squadra nel turno di apertura di questa UEFA Europa League.

