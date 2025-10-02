Incontro terminato, Lione 2, Salisburgo 0.
Incontro terminato, Lione 2, Salisburgo 0.
Secondo tempo terminato, Lione 2, Salisburgo 0.22:53
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Fallo di Maurits Kjærgaard (Salisburgo).22:52
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47
Ruben Kluivert (Lione) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).22:47
Sota Kitano (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Enzo Molébé (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pavel Sulc.22:46
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Frans Krätzig (Salisburgo).22:45
Enzo Molébé (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).22:45
Sostituzione, Lione. Khalis Merah sostituisce Corentin Tolisso.22:44
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:43
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da fuori area.22:42
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stefan Lainer con cross.22:40
Sostituzione, Salisburgo. Frans Krätzig sostituisce Aleksa Terzic.22:39
Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).22:39
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Enzo Molébé (Lione).22:35
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Sostituzione, Lione. Enzo Molébé sostituisce Martín Satriano.22:34
Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Karim Onisiwo e' colto in fuorigioco.22:33
Fallo di Pavel Sulc (Lione).22:32
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).22:30
Tiro parato. Aleksa Terzic (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:30
Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Karim Onisiwo.22:30
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Fofana con cross.22:29
Fuorigioco. Kerim Alajbegovic(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.22:27
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Edmund Baidoo.22:26
Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.22:26
Sostituzione, Lione. Ainsley Maitland-Niles sostituisce Nicolás Tagliafico.22:25
Sostituzione, Lione. Malick Fofana sostituisce Adam Karabec.22:25
Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Petar Ratkov.22:25
Tentativo fallito. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Martín Satriano con suggerimento di testa.22:24
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ruben Kluivert con cross.22:24
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Ratkov.22:22
Fallo di Martín Satriano (Lione).22:21
Stefan Lainer (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Tiro respinto. Petar Ratkov (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Edmund Baidoo.22:20
Tentativo fallito. Petar Ratkov (Salisburgo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sota Kitano con cross.22:17
Sostituzione, Salisburgo. Edmund Baidoo sostituisce Yorbe Vertessen.22:15
Sostituzione, Salisburgo. Sota Kitano sostituisce Mamady Diambou.22:15
Sostituzione, Salisburgo. Kerim Alajbegovic sostituisce Moussa Yeo.22:15
Gol! Lione 2, Salisburgo 0. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.22:14
Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da centro area.22:14
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Aleksa Terzic (Salisburgo).22:13
Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:12
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).22:10
Mamady Diambou (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:08
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Mamady Diambou (Salisburgo).22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Nicolás Tagliafico (Lione) per infortunio.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Joane Gadou (Salisburgo) per infortunio.22:05
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolás Tagliafico con suggerimento di testa.22:05
Inizia il Secondo tempo Lione 1, Salisburgo 0.22:02
Primo tempo terminato, Lione 1, Salisburgo 0.21:47
Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:46
Tiro parato. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stefan Lainer.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).21:42
Fallo di Adam Karabec (Lione).21:42
Mamady Diambou (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Corentin Tolisso (Lione).21:41
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Nicolás Tagliafico (Lione).21:37
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).21:32
Tiro respinto. Mamady Diambou (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurits Kjærgaard.21:31
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).21:29
Maurits Kjærgaard (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).21:27
Tiro parato. Corentin Tolisso (Lione) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Karabec.21:23
Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Adam Karabec con cross.21:21
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, (Lione).21:16
Tiro respinto. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:16
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).21:15
Maurits Kjærgaard (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:12
Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:11
Gol! Lione 1, Salisburgo 0. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Karabec con cross.
21:10
Rigore parato! Pavel Sulc (Lione) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:06
Rigore concesso da Maurits Kjærgaard (Salisburgo) per un fallo di mano in area.21:04
Tiro respinto. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da fuori area.21:04
Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area. Assist di Adam Karabec con cross.21:03
Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:02
Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Lione
Capienza: 59500 spettatori19:54
Lione - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Salisburgo sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente Lione si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Salisburgo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lione ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Lione e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Lione-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lione
|Salisburgo
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|0
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|62.2
|42.8
|Numero totale di passaggi
|511
|364
|Numero totale di passaggi riusciti
|431
|291
|Tiri nello specchio della porta
|4
|4
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|44.4
|Numero totale di cross
|13
|11
|Numero medio di cross riusciti
|3
|1
|Duelli per partita vinti
|53
|49
|Duelli per partita persi
|54
|45
|Corner subiti
|4
|8
|Corner guadagnati
|5
|2
|Numero di punizioni a favore
|18
|7
|Numero di punizioni concesse
|14
|14
|Tackle totali
|11
|21
|Percentuale di successo nei tackle
|72.7
|47.6
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
