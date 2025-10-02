Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Lione - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - Salisburgo sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Lione si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Salisburgo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lione ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Lione e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il prossimo sarà il primo incontro del Lione con il Salisburgo e la prima partita contro una squadra austriaca nelle principali competizioni europee.

Il Salisburgo ha perso tutte le ultime tre partite europee contro squadre francesi, tante sconfitte quante ne aveva rimediate nelle precedenti nove contro queste avversarie in Europa (5V, 1N).

Da dicembre 2016, il Lione ha perso solo tre delle 29 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (14V, 12N), segnando una media di 2.1 gol a partita davanti al proprio pubblico nel periodo in questi tornei.

Il Salisburgo ha perso tutte le ultime cinque trasferte di UEFA Europa League, subendo almeno 2 gol in ciascuna di queste gare esterne.

Dopo aver battuto l'Utrecht per 1-0 nella prima giornata, il Lione potrebbe vincere le prime due partite per la terza stagione consecutiva in UEFA Europa League - come già accaduto nel 2021-22 e nel 2024-25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: