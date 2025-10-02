Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Ludogorets - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.

Arbitro di Ludogorets - Real Betis sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Ludogorets si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Real Betis si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Ludogorets ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Real Betis ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Ludogorets e Real Betis si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ludogorets non ha mai vinto, Real Betis ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Ludogorets-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ludogorets e Real Betis si sono già incontrati nelle principali competizioni europee, con la squadra spagnola che ha vinto entrambe le partite della fase a gironi della UEFA Europa League 2022-23 (4-2 il punteggio complessivo).

Il Ludogorets ha perso tutti e nove i precedenti incontri con squadre spagnole in competizioni europee con un punteggio complessivo di 23-4.

Contro il Malmö nella prima giornata, il Ludogorets ha effettuato 21 tiri nonostante un possesso palla medio di appena 39,9%. È stato solo il quinto caso nella storia della UEFA Europa League in cui una squadra ha registrato più di 20 conclusioni totali con meno del 40% di possesso palla in una partita del torneo.

Il Real Betis ha perso tre delle ultime quattro trasferte di UEFA Europa League (1V), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle prime 17 partite fuori casa nella competizione (9V, 5N).

Contro il Nottingham Forest nella prima giornata, Cédric Bakambu è diventato il miglior marcatore di sempre del Real Betis nelle principali competizioni europee con nove gol - sette dei quali realizzati in nove partite disputate nel 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: