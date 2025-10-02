Incontro terminato, Ludogorets 0, Real Betis 2.
Secondo tempo terminato, Ludogorets 0, Real Betis 2.20:41
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un colpo di testa da centro area. Assist di Chimy Ávila con cross.20:41
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).20:40
Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro da fuori area.20:40
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:37
Tentativo fallito. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pablo Fornals.20:37
Stanislav Ivanov (Ludogorets) e' ammonito per fallo.20:35
Fallo di Stanislav Ivanov (Ludogorets).20:35
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).20:34
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Cédric Bakambu.20:33
Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:30
Tiro respinto. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stanic.20:30
Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petar Stanic.20:30
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).20:28
Tiro respinto. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abde Ezzalzouli.20:28
Ricardo Rodríguez (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:27
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).20:27
Abde Ezzalzouli (Real Betis) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area.20:26
Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Ángel Ortiz (Real Betis).20:25
Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Anton Nedyalkov.20:25
Tiro respinto. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stanic.20:24
Sostituzione, Real Betis. Sofyan Amrabat sostituisce Marc Roca.20:23
Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Giovani Lo Celso.20:22
Gara riprende.20:22
Gara momentaneamente sospesa, Dinis Almeida (Ludogorets) per infortunio.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Natan (Real Betis) per infortunio.20:21
Tentativo fallito. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.20:21
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Ricardo Rodríguez (Real Betis).20:20
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).20:18
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Fuorigioco. Petar Stanic(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Ivaylo Chochev e' colto in fuorigioco.20:17
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).20:16
Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Tentativo fallito. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pedro Naressi.20:14
Sostituzione, Real Betis. Abde Ezzalzouli sostituisce Rodrigo Riquelme.20:13
Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Yves Bile.20:13
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Filip Kaloc.20:13
Fuorigioco. Cédric Bakambu(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Rodrigo Riquelme e' colto in fuorigioco.20:12
Tiro parato. Filip Kaloc (Ludogorets) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Naressi.20:12
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).20:08
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Fuorigioco. Caio Vidal(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Anton Nedyalkov e' colto in fuorigioco.20:06
Fuorigioco. Álvaro Vallés(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cédric Bakambu e' colto in fuorigioco.20:06
Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:06
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tiro respinto. Marc Roca (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Giovani Lo Celso.20:04
Sostituzione, Real Betis. Ángel Ortiz sostituisce Aitor Ruibal.20:03
Sostituzione, Real Betis. Ricardo Rodríguez sostituisce Junior Firpo.20:03
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).20:02
Autorete di Son, Ludogorets. Ludogorets 0, Real Betis 2..19:59
Tentativo fallito. Junior Firpo (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Aitor Ruibal.19:59
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:57
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Bernard Tekpetey (Ludogorets).19:54
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.19:52
Inizia il Secondo tempo Ludogorets 0, Real Betis 1.19:52
Primo tempo terminato, Ludogorets 0, Real Betis 1.19:35
Junior Firpo (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:34
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).19:34
Tentativo fallito. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:33
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:32
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).19:26
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).19:25
Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Naressi.19:24
Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yves Bile.19:24
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).19:20
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).19:19
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Gol! Ludogorets 0, Real Betis 1. Giovani Lo Celso (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Natan.19:18
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).19:16
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).19:16
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).19:15
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tentativo fallito. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Son con cross da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).19:12
Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Junior Firpo (Real Betis).19:11
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).19:10
Tiro parato. Giovani Lo Celso (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Roca con cross.19:09
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:09
Tentativo fallito. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Junior Firpo.19:08
Fuorigioco. Aitor Ruibal(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cédric Bakambu e' colto in fuorigioco.19:04
Tentativo fallito. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Caio Vidal in seguito a un contropiede.19:03
Aitor Ruibal (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:02
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).19:02
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Petar Stanic (Ludogorets).19:01
Tiro respinto. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.19:01
Fuorigioco. Marc Roca(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cédric Bakambu e' colto in fuorigioco.18:57
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).18:56
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Gara riprende.18:55
Sostituzione, Ludogorets. Olivier Verdon sostituisce Edvin Kurtulus per infortunio.18:55
Gara momentaneamente sospesa, Edvin Kurtulus (Ludogorets) per infortunio.18:52
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).18:51
Edvin Kurtulus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).18:49
Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49
Fuorigioco. Valentín Gómez(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cédric Bakambu e' colto in fuorigioco.18:49
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).18:48
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: Huvepharma Arena
Città: Razgrad
Capienza: 10422 spettatori17:40
Ludogorets - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Huvepharma Arena di Razgrad.
Arbitro di Ludogorets - Real Betis sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Attualmente Ludogorets si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Real Betis si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Ludogorets ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Real Betis ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Ludogorets e Real Betis si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ludogorets non ha mai vinto, Real Betis ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Ludogorets-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ludogorets
|Real Betis
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|2
|2
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|39.9
|56.2
|Numero totale di passaggi
|387
|526
|Numero totale di passaggi riusciti
|313
|483
|Tiri nello specchio della porta
|8
|4
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|57.1
|Numero totale di cross
|9
|16
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|50
|55
|Duelli per partita persi
|45
|54
|Corner subiti
|2
|3
|Corner guadagnati
|3
|3
|Numero di punizioni a favore
|9
|14
|Numero di punizioni concesse
|14
|16
|Tackle totali
|18
|20
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|70.0
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
