Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagabria sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Dinamo Zagabria si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Maccabi Tel Aviv ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Dinamo Zagabria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Maccabi Tel Aviv e Dinamo Zagabria si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Maccabi Tel Aviv non ha mai vinto, Dinamo Zagabria non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Maccabi Tel Aviv e la Dinamo Zagabria si sono già affrontate due volte in una delle principali competizioni europee, pareggiando entrambe le sfide durante il primo turno della Coppa UEFA 2001-02.

La Dinamo Zagabria è imbattuta nelle quattro sfide contro squadre israeliane in competizioni europee (1V, 3N), con 10 gol totali realizzati nel periodo con queste avversarie.

Il Maccabi Tel Aviv ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1V), subendo in totale 12 gol in queste sfide nel periodo.

Nessuna delle ultime 21 trasferte disputate dalla Dinamo Zagabria nelle principali competizioni europee si è conclusa con un pareggio (9V, 12P) dopo lo 0-0 registrato con il CSKA Mosca nell'ottobre 2020.

Dion Beljo ha segnato sette gol in 11 partite nelle principali competizioni europee, tra cui una doppietta per la Dinamo Zagabria nella prima giornata di questa stagione di UEFA Europa League contro il Fenerbahçe.

