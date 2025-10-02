Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 3.
Secondo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 3.22:51
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:50
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Miha Zajc.22:48
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Marko Soldo sostituisce Mateo Lisica.22:48
Tentativo fallito. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Issouf Sissokho.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Fuorigioco. Kristijan Belic(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.22:46
Tiro parato. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Osher Davida.22:46
Tiro respinto. Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area. Assist di Sagiv Jehezkel con cross.22:45
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Ivan Nevistic (Dinamo Zagabria).22:45
Tiro parato. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Issouf Sissokho.22:45
Gara riprende.22:43
Gara momentaneamente sospesa, Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:43
Gara momentaneamente sospesa, Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.22:43
Tentativo fallito. Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kristijan Belic.22:41
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.22:38
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Dion Beljo.22:38
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elad Madmon sostituisce Roy Revivo.22:35
Tentativo fallito. Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Osher Davida.22:35
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.22:32
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).22:32
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:31
Gol! Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 3. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dion Beljo in seguito a un contropiede.22:28
Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:27
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sagiv Jehezkel sostituisce Hélio Varela.22:25
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Arbër Hoxha.22:25
Tentativo fallito. Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:24
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arbër Hoxha.22:23
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:22
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).22:21
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miha Zajc.22:21
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Raz Shlomo sostituisce Heitor.22:20
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Osher Davida sostituisce Sayed Abu Farhi.22:20
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Dor Peretz sostituisce Ben Lederman.22:20
Tentativo fallito. Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Ben Lederman.22:19
Tiro parato. Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:19
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).22:16
Scott McKenna (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv).22:14
Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).22:13
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).22:11
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).22:10
Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:04
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).22:03
Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Inizia il Secondo tempo Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 2.22:02
Primo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 2.21:47
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:46
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:46
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Heitor (Maccabi Tel Aviv).21:45
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).21:42
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:41
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:38
Fuorigioco. Mohamed Ali Camara(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Sayed Abu Farhi e' colto in fuorigioco.21:37
Tentativo fallito. Heitor (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Hélio Varela con cross da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Miha Zajc (Dinamo Zagabria).21:29
Fallo di mano di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:28
Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).21:27
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fuorigioco. Dejan Ljubicic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.21:26
Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Josip Misic.21:24
Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).21:23
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).21:20
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Gol! Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 2. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Moris Valincic.21:18
Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).21:18
Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gol! Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 1. Mateo Lisica (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Josip Misic.21:15
Gol! Maccabi Tel Aviv 1, Dinamo Zagabria 0. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ben Lederman con passaggio filtrante.21:14
Fuorigioco. Kévin Théophile-Catherine(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.21:11
Gara riprende.21:07
Gara momentaneamente sospesa, Dion Beljo (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:06
Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).21:05
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:03
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: TSC Arena
Città: Backa Topola
Capienza: 8000 spettatori19:59
Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.
Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagabria sarà António Nobre. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Dinamo Zagabria si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Maccabi Tel Aviv ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Dinamo Zagabria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
Maccabi Tel Aviv e Dinamo Zagabria si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Maccabi Tel Aviv non ha mai vinto, Dinamo Zagabria non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Maccabi Tel Aviv
|Dinamo Zagabria
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|3
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.1
|42.0
|Numero totale di passaggi
|349
|378
|Numero totale di passaggi riusciti
|300
|295
|Tiri nello specchio della porta
|3
|3
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|42.9
|Numero totale di cross
|9
|18
|Numero medio di cross riusciti
|1
|4
|Duelli per partita vinti
|46
|62
|Duelli per partita persi
|52
|31
|Corner subiti
|9
|6
|Corner guadagnati
|3
|5
|Numero di punizioni a favore
|14
|8
|Numero di punizioni concesse
|18
|7
|Tackle totali
|18
|24
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|66.7
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
