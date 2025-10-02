Incontro terminato, Nottingham Forest 2, Midtjylland 3.
Incontro terminato, Nottingham Forest 2, Midtjylland 3.
Secondo tempo terminato, Nottingham Forest 2, Midtjylland 3.22:55
Fuorigioco. Darío Osorio(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.22:54
Gara riprende.22:53
Gara momentaneamente sospesa, Martin Erlic (Midtjylland) per infortunio.22:53
Ousmane Diao (Midtjylland) e' ammonito.22:52
Gol! Nottingham Forest 2, Midtjylland 3. Chris Wood (Nottingham Forest) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:51
Decisione VAR: rigore Nottingham Forest.22:50
Rigore per Nottingham Forest. Elliot Anderson e'stato atterrato in area di rigore.22:49
Rigore concesso da Ousmane Diao (Midtjylland) per un fallo in area.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Gol! Nottingham Forest 1, Midtjylland 3. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Darío Osorio in seguito a un contropiede.22:46
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:46
Sostituzione, Midtjylland. Franculino Djú sostituisce Júnior Brumado.22:46
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).22:44
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Sangaré.22:44
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).22:42
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).22:40
Fuorigioco. Ibrahim Sangaré(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Chris Wood e' colto in fuorigioco.22:39
Fuorigioco. Neco Williams(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Elliot Anderson e' colto in fuorigioco.22:36
Tiro parato. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:36
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:34
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Nottingham Forest. Chris Wood sostituisce Igor Jesus.22:33
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).22:32
Igor Jesus (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:30
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).22:30
Victor Bak Jensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).22:26
Sostituzione, Midtjylland. Valdemar Byskov sostituisce Cho Gue-Sung.22:25
Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Denil Castillo.22:25
Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Kevin Mbabu.22:24
Tentativo fallito. Nicolò Savona (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dan Ndoye con cross.22:24
Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Elliot Anderson in seguito a un calcio da fermo.22:23
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).22:22
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:22
Fuorigioco. Elliot Anderson(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Callum Hudson-Odoi e' colto in fuorigioco.22:19
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Nicolò Savona con cross.22:19
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:18
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Sostituzione, Midtjylland. Darío Osorio sostituisce Aral Simsir.22:16
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Elliot Anderson con cross.22:15
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Ousmane Diao (Midtjylland) per infortunio.22:14
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).22:14
Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area.22:13
Kevin Mbabu (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:13
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).22:13
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:12
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest).22:11
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Nicolò Savona (Nottingham Forest).22:10
Tiro parato. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.22:09
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Callum Hudson-Odoi.22:06
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).22:05
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Morato (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).22:04
Inizia il Secondo tempo Nottingham Forest 1, Midtjylland 2.22:03
Primo tempo terminato, Nottingham Forest 1, Midtjylland 2.21:48
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).21:48
Tiro respinto. Neco Williams (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elliot Anderson.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dan Ndoye.21:45
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).21:43
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:41
Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:38
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:37
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.21:37
Tiro parato. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Callum Hudson-Odoi.21:36
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:35
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:35
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:35
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Igor Jesus (Nottingham Forest) per infortunio.21:33
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).21:33
Tentativo fallito. Ousmane Diao (Midtjylland) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Aral Simsir con cross da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).21:31
Fallo di mano di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:31
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).21:29
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Sostituzione, Nottingham Forest. Nicolò Savona sostituisce Murillo per infortunio.21:28
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Murillo (Nottingham Forest) per infortunio.21:26
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).21:25
Gol! Nottingham Forest 1, Midtjylland 2. Mads Bech (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.21:24
Tiro parato. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Philip Billing.21:24
Tentativo fallito. Philip Billing (Midtjylland) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Aral Simsir con cross da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Nottingham Forest).21:23
Gol! Nottingham Forest 1, Midtjylland 1. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Gibbs-White con cross.
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).21:21
Tiro parato. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Morgan Gibbs-White.21:21
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morato da calcio d'angolo.21:21
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area. Assist di Elliot Anderson con cross.21:21
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).21:20
Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elliot Anderson.21:20
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:19
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Gol! Nottingham Forest 0, Midtjylland 1. Ousmane Diao (Midtjylland) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mads Bech in seguito a un calcio da fermo.21:18
Tiro respinto. Mads Bech (Midtjylland) un colpo di testa da centro area. Assist di Aral Simsir con cross.21:18
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Murillo (Nottingham Forest).21:17
Tentativo fallito. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ibrahim Sangaré.21:16
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Morato.21:15
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:13
Murillo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).21:12
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Philip Billing (Midtjylland).21:09
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Kevin Mbabu (Midtjylland).21:08
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:07
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).21:06
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).21:06
Murillo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:05
Fuorigioco. Elías Ólafsson(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.21:04
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).21:02
Tiro respinto. Aral Simsir (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area.21:02
Morato (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:01
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Morato (Nottingham Forest).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: The City Ground
Città: Nottingham
Capienza: 30602 spettatori19:51
Nottingham Forest - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.
Arbitro di Nottingham Forest - FC Midtjylland sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Nottingham Forest si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece FC Midtjylland si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Nottingham Forest ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; FC Midtjylland ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
Nottingham Forest e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.
Nottingham Forest-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nottingham Forest
|FC Midtjylland
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|2
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|43.8
|53.1
|Numero totale di passaggi
|414
|396
|Numero totale di passaggi riusciti
|353
|316
|Tiri nello specchio della porta
|6
|5
|Percentuale di tiri in porta
|66.7
|83.3
|Numero totale di cross
|10
|16
|Numero medio di cross riusciti
|5
|7
|Duelli per partita vinti
|54
|68
|Duelli per partita persi
|55
|62
|Corner subiti
|3
|3
|Corner guadagnati
|3
|4
|Numero di punizioni a favore
|16
|16
|Numero di punizioni concesse
|16
|16
|Tackle totali
|18
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|72.2
|77.8
|Fuorigiochi totali
|1
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
