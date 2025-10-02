Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Nottingham Forest - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio The City Ground di Nottingham.

Arbitro di Nottingham Forest - FC Midtjylland sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Nottingham Forest si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece FC Midtjylland si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Nottingham Forest ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; FC Midtjylland ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Nottingham Forest e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Nottingham Forest-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro europeo del Nottingham Forest con il Midtjylland e contro qualsiasi squadra danese in generale in questi tornei.

Il Midtjylland ha affrontato appena quattro volte avversarie inglesi nelle principali competizioni europee, vincendo solo una di queste sfide (1N, 2P): successo per 2-1 contro il Manchester United nel febbraio 2016 in Europa League.

Il Nottingham Forest giocherà la sua prima partita casalinga in una delle principali competizioni europee per la prima volta da marzo 1996, quando fu sconfitto 5-1 dal Bayern Monaco in Coppa UEFA.

Il Midtjylland ha vinto tutte le ultime sei partite in competizioni europee (incluse le qualificazioni), registrando così la sua serie più lunga di successi consecutivi mai registrata in Europa.

Dopo la doppietta realizzata contro il Real Betis nella prima giornata, Igor Jesus potrebbe diventare solo il secondo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due apparizioni in una grande competizione europea con il Nottingham Forest, dopo Joe Baker nell'ottobre del 1967 in Coppa delle Fiere.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: