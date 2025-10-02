Incontro terminato, Panathinaikos 1, Go Ahead Eagles 2.
Secondo tempo terminato, Panathinaikos 1, Go Ahead Eagles 2.20:38
Fallo di mano di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).20:37
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).20:36
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Milan Smit per infortunio.20:33
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, Milan Smit (Go Ahead Eagles) per infortunio.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:29
Tentativo fallito. Vicente Taborda (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Mladenovic con cross da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles).20:29
Tiro respinto. Vicente Taborda (Panathinaikos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Filip Djuricic.20:29
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Mathis Suray.20:28
Jari De Busser (Go Ahead Eagles) e' ammonito.20:28
Tentativo fallito. Vicente Taborda (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Filip Mladenovic con cross.20:27
Sostituzione, Panathinaikos. Filip Mladenovic sostituisce Georgios Kyriakopoulos.20:27
Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Milan Smit (Go Ahead Eagles).20:27
Tiro parato. Ahmed Touba (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tetê con cross.20:26
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:26
Gol! Panathinaikos 1, Go Ahead Eagles 2. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dean James.20:23
Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Filip Djuricic.20:22
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).20:20
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Richonell Margaret.20:20
Sostituzione, Panathinaikos. Davide Calabria sostituisce Giannis Kotsiras.20:20
Sostituzione, Panathinaikos. Vicente Taborda sostituisce Adam Gnezda Cerin.20:20
Manolis Siopis (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.20:18
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).20:18
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Gol! Panathinaikos 1, Go Ahead Eagles 1. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dean James con cross.20:15
Fallo di mano di Manolis Siopis (Panathinaikos).20:15
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).20:15
Tiro parato. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georgios Kyriakopoulos.20:15
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Milan Smit (Go Ahead Eagles).20:13
Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tetê.20:13
Pedro Chirivella (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).20:11
Fallo di Giannis Kotsiras (Panathinaikos).20:10
Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Sostituzione, Panathinaikos. Manolis Siopis sostituisce Tasos Bakasetas.20:08
Sostituzione, Panathinaikos. Filip Djuricic sostituisce Karol Swiderski.20:08
Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).20:07
Tiro parato. Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:07
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Giannis Kotsiras (Panathinaikos).20:07
Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).20:05
Dean James (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).20:04
Tiro respinto. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area. Assist di Jakob Breum con cross.20:04
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).20:03
Tiro respinto. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tetê con passaggio filtrante.20:01
Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).19:59
Gol! Panathinaikos 1, Go Ahead Eagles 0. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tetê con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:56
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:55
Tentativo fallito. Ahmed Touba (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas.19:54
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).19:52
Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:51
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Adam Gnezda Cerin.19:49
Tiro respinto. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tasos Bakasetas.19:49
Inizia il Secondo tempo Panathinaikos 0, Go Ahead Eagles 0.19:46
Primo tempo terminato, Panathinaikos 0, Go Ahead Eagles 0.19:31
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Ahmed Touba da calcio d'angolo.19:31
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).19:30
Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Adam Gnezda Cerin.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tetê.19:28
Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:27
Pedro Chirivella (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Joris Kramer (Go Ahead Eagles).19:25
Tiro respinto. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area.19:25
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Giannis Kotsiras (Panathinaikos).19:24
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).19:23
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).19:19
Tentativo fallito. Pedro Chirivella (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:18
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Anass Zaroury da calcio d'angolo.19:17
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).19:16
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Tetê.19:14
Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tetê.19:14
Tiro parato. Giannis Kotsiras (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tasos Bakasetas.19:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).19:12
Tiro parato. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Giannis Kotsiras con cross.19:12
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Mathis Suray (Go Ahead Eagles) per infortunio.19:10
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Anass Zaroury.19:08
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area.19:07
Tetê (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06
Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).19:06
Fuorigioco. Joris Kramer(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.19:05
Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).19:04
Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:02
Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:01
Tiro respinto. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milan Smit.19:00
Tiro parato. Ahmed Touba (Panathinaikos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Karol Swiderski.18:59
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Gnezda Cerin con cross da calcio d'angolo.18:59
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).18:59
Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:57
Tiro respinto. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Georgios Kyriakopoulos.18:57
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).18:55
Tiro respinto. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area.18:55
Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Richonell Margaret con cross.18:55
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).18:52
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).18:51
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).18:47
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Karol Swiderski.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: Athens Olympic Stadium
Città: Atene
Capienza: 71030 spettatori17:40
Panathinaikos - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.
Arbitro di Panathinaikos - Go Ahead Eagles sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente Panathinaikos si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Panathinaikos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Go Ahead Eagles ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Panathinaikos e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.
Panathinaikos-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Panathinaikos
|Go Ahead Eagles
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|0
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|41.3
|73.4
|Numero totale di passaggi
|346
|620
|Numero totale di passaggi riusciti
|284
|542
|Tiri nello specchio della porta
|6
|7
|Percentuale di tiri in porta
|37.5
|46.7
|Numero totale di cross
|16
|26
|Numero medio di cross riusciti
|4
|5
|Duelli per partita vinti
|58
|53
|Duelli per partita persi
|36
|43
|Corner subiti
|9
|1
|Corner guadagnati
|4
|7
|Numero di punizioni a favore
|14
|14
|Numero di punizioni concesse
|6
|9
|Tackle totali
|18
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|64.3
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
