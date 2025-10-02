Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Panathinaikos - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Go Ahead Eagles sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Panathinaikos si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Panathinaikos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Go Ahead Eagles ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Panathinaikos e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Panathinaikos-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Panathinaikos ha perso le ultime tre partite giocate nelle principali competizioni europee contro squadre olandesi, sconfitte tutte maturate in UEFA Europa League tra il 2014 e il 2016.

Questa sarà la prima partita in trasferta dei Go Ahead Eagles in una delle maggiori competizioni europee dalla sconfitta per 1-0 contro il Celtic maturata in Coppa delle Coppe nell'ottobre 1965.

Il Panathinaikos ha vinto solo una delle ultime nove partite casalinghe di UEFA Europa League (1N, 7P), il successo per 2-0 sul Villarreal nel settembre 2023.

I Go Ahead Eagles non hanno ancora trovato il gol in una grande competizione europea - tre sconfitte senza reti realizzate nelle tre gare disputate (due nella Coppa delle Coppe 1965-66 e lo 0-1 contro l'FCSB alla prima giornata di questa UEFA Europa League). Sette squadre in precedenza hanno perso le loro prime quattro partite senza segnare, la più recente delle quali è stata la formazione bosniaca del Siroki Brijeg tra il 2002 e il 2005.

Anass Zaroury del Panathinaikos ha segnato una tripletta contro lo Young Boys, in quella che è stata la sua prima partita in UEFA Europa League. In generale Zaroury è il decimo giocatore a realizzare tre gol alla sua prima presenza in Europa League, ma il primo africano in assoluto a riuscirci.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: