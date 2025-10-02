90'+7' FINE PARTITA. ROMA-LILLE 0-1. Decide Haraldsson nel primo tempo, nella ripresa clamoroso triplo errore consecutivo dal dischetto per i giallorossi.20:42

90'+4' La Roma vacilla: Fernandez-Pardo la grazia due volte sbagliando prima il cross e poi qualche secondo dopo il tiro. 20:39

90'+3' AMMONIZIONE PER IL LILLE. Ozer perde tempo su rinvio dal fondo. 20:38

90'+2' OCCASIONE PER KONE'! Destro dal limite che si spegne a centimetri dal palo lontano. Grande chance per il pareggio. 20:37

90' Saranno sei i minuti di recupero.20:38

90' SOSTITUZIONE PER IL LILLE. Fuori Sahraoui, dentro Mukau.20:35

88' PARATA DECISIVA DI SVILAR! Cerca lo sfondamento in area Igamane, fermato da Wesley. Poi sulla battuta a botta sicura di Fernandez-Pardo è bravissimo Svilar che tiene in piedi la Roma.20:35

87' El Shaarawy prova il destro a giro dal vertice sinistro dell'area. Troppo centrale.20:33

86' Abbiamo assistito a qualcosa di, probabilmente, senza precedenti.20:51

85' OZER PARA ANCORA! PAZZESCO! Questa volta su Soulé presentatosi sul dischetto al posto di Dovbyk. L'argentino cambia angolo ma trova ancora la risposta del portiere turco la cui parata questa volta è regolare.20:37

84' OZER IPNOTIZZA NUOVAMENTE DOVBYK, MA IL RIGORE È DI NUOVO DA RIPETERE! Stezza porzione di porta. L'estremo difensore si è mosso nettamente in avanti con entrambi i piedi prima della battuta. Incredibile.20:32

82' DOVBYK SBAGLIA IL RIGORE, MA E' DA RIPETERE! Calcia alla sinistra di Ozer in maniera poco decisa e piuttosto centrale. Il portiere del Lille si era però mosso anzitempo dalla linea di porta.20:28

81' AMMONIZIONE PER IL LILLE! Mandi viene anche sanzionato col cartellino. 20:26

81' RIGORE PER LA ROMA! Lambrechts richiamato al monitor assegna il calcio di rigore.20:26

79' PROTESTE DELLA ROMA! Chiesto un calcio di rigore per un tocco di braccio - largo - di Mandi sugli sviluppi di corner, il difensore del Lille stava cercando di sbilanciare Celik. L'arbitro per ora non concede il penalty.20:27

78' SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Ferguson, dentro Dovbyk.20:22

77' Chance per Ferguson dopo un guizzo in area di Soulè che mette dentro basso su primo palo. L'ex Brighton non riesce nella deviazione vincente. 20:22

76' El Shaarawy cerca Ferguson nella profondità, ma il pallone è fuori misura. 20:21

74' Soulè rientra e cerca il mancino da fuori area. Centrale e facile per Ozer.20:19

73' Cross basso pericoloso di Bouaddi che ha ancora fiato per attaccare la profondità. Si distende Svilar che blocca. 20:18

69' SOSTITUZIONE PER IL LILLE. Fuori Verdonk, dentro Perraud.20:15

69' SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Cristante, dentro Koné.20:14

69' Rensch scende a sinistra ma crossa direttamente tra le braccia di Ozer.20:14

67' Ha cambiato armi offensive il Lille che ora è molto rapido davanti.20:12

66' Ottima occasione per Sahraoui che arriva bene a rimorchio in area sul pallone basso di Fernandez-Pardo ma svirgola il pallone. Era un rigore in movimento. 20:12

65' Meunier svetta sul cross ben indirizzato di Cristante, che cercava l'inserimento di El Shaarawy.20:10

64' Subito pericoloso Fernandez-Pardo che converge da sinistra, passa in mezzo a due e poi calcia addosso a Mancini.20:09

63' SOSTITUZIONE PER IL LILLE. Fuori Haraldsson, dentro Fernandez-Pardo.20:08

63' SOSTITUZIONE PER IL LILLE. Fuori Bentaleb, dentro André.20:08

62' SOSTITUZIONE PER IL LILLE. Fuori Giroud, dentro Igamane.20:07

61' AMMONIZIONE PER IL LILLE. Sanzionato un fallo di Bouaddi su Soulè. Qualche istante prima ce n'era anche uno di Verdonk, già ammonito. 20:07

60' Buon momento ora per la Roma che ha preso perlomeno coraggio.20:05

59' Ancora pericolosa da corner la Roma: questa volta è Cristante a impattare di testa il cross di Soulè. Alto. 20:04

59' Ottima discesa a destra di Wesley che mette il cross avvitato: fa di nuovo buona guardia Mbemba.20:04

56' COLPO DI TESTA DI FERGUSON! Gira lui sul primo palo su corner battuto a rientrare da Soulè. Pallone fuori di poco. 20:04

56' Chiusura provvidenziale di Mbemba nella propria in area sulla sponda di Ferguson. 20:01

55' SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Pellegrini, dentro El Shaarawy.20:01

55' SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Hermoso, dentro Mancini.20:00

54' OCCASIONE GIROUD! Colossale chance per il francese che sul langio lungo di Bentaleb si presenta a tu per tu con Svilar che è bravissimo a murare la conclusione in uscita. Sorpresa la difesa della Roma, anche se la posizione era al limite.20:00

53' Altro cross di Correia, altra sponda di Giroud: poi è bravo Wesley ad anticipare Meunier e guadagnarsi la punizione. 19:58

52' Intanto Gasperini ha pronto un doppio cambio per provare a dare la scossa. Inizio ripresa ancora di enorme difficoltà per la Roma.20:03

51' Bentaleb imita Pellegrini, sia nell'esecuzione sia nel risultato. 19:56

51' Pellegrini torna a provarci da fuori, ma va lontano dalla porta.19:55

50' Bel cross da destra di Correia su cui Giroud cerca la sponda aerea, forse in maniera troppo altruistica. Bouaddi controlla in area favorendo l'uscita di Svilar.19:57

49' Rischia tantissimo la Roma con una palla persa sanguinosa da El Aynaoui che non si avvede della pressione di Giroud. Poi Haraldsson viene chiuso sul più bello. 19:54

47' Brivido per Svilar che perde e ritrova il pallone in uscita alta, disturbata da Giroud. 19:52

46' Haraldsson subito insidioso: scappa via a Hermoso in affanno. Il successivo cross basso dell'islandese non trova il taglio di Sahraoui.19:53

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con una sostituzione nelle fila giallorosse.19:50

46' SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Tsimikas, dentro Rensch.19:49

Quello segnato da Haraldsson è il primo gol subito nei primi tempi dalla Roma in questa stagione. 19:38

Primo tempo molto complicato per la Roma, soprattutto per difficoltà tattiche sulla propria fascia destra. Il gol che per ora decide la partita arriva al sesto minuto dopo un errore di Tsimikas: Correia imbuca per Haraldsson che batte Svilar. La chance più grande per i giallorossi è al minuto 35 quando Mandi riesce a salvare sulla linea sul tocco sotto misura di El Aynaoui. 19:37

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: ROMA-LILLE 0-1. Decide sin qui il gol di Haraldsson.19:34

45'+1' Bravissimo Celik a tamponare un contropiede a campo aperto del Lille, leggermente corto il suggerimento di Haraldsson per Sahraoui.19:33

45' Saranno due i minuti di recupero.19:32

41' Ha fatto tantissima fatica Ferguson, molto isolato, in questo pirmo tempo. 19:31

38' La Roma sta soffrendo gli inserimenti sulla destra di Correia, che va al traversone basso senza trovare compagni. 19:25

37' N'Dicka colpisce di testa sugli sviluppi di corner ma non riesce a indirizzare verso la porta.19:24

35' SALVATAGGIO DI MANDI! Incredibile occasione multipla in area per la Roma che va al tiro quattro volte, due con Tsimikas e una con Soulè. L'ultimo tentativo di El Aynaoui da due passi, dopo una respinta corta di Ozer, viene salvato in qualche modo sulla linea da Mandi. 19:42

35' Soulè va via e cerca il cross basso dal fondo. Chiude la difesa del Lille.19:22

33' Sta giganteggiando il 18enne Bouaddi, padrone del centrocampo. 19:19

30' OCCASIONE PER SAHRAOUI! Da dentro l'area cerca il mancino incrociato che termina largo di poco. Troppa libertà per lui.19:17

29' In grossa difficoltà Tsimikas che perde un altro pallone: il cross di Meunier da destra è troppo alto per Giroud. 19:16

26' Ha cambiato qualcosa tatticamente la Roma, che ora ha preso campo. 19:13

25' La conlusione di Pellegrini dai 20 metri, sul tocco di Cristante, viene deviata. Ozer recupera la posizione e blocca.19:12

25' Bella iniziativa sulla sinistra di Pellegrini che mette il cross: Ferguson controlla malamente in area.19:11

22' Tiro di El Aynaoui, servito sulla trequarti da Pellegrini: largo di un paio di metri.19:09

19' Cross completamente sballato di Correia da destra, ma la difesa della Roma ne aveva perso le tracce. 19:06

18' Ferguson controlla in area e cerca la sforbiciata, stoppata da Meunier. 19:04

17' Anche il Lille ha qualche problema nell'uscita bassa, la Roma ha già recuperato un paio di palloni importanti nella trequarti avversaria.19:03

15' Soulè ci prova di nuovo ma calcia altissimo, sbilanciato col corpo, dopo una buona iniziativa di Wesley che aveva approfittato di un rinvio sbagliato da Ozer.19:02

14' Dall'altra parte Felix Correia non riesce ad addomesticare un traversone troppo lungo di Sahraoui.19:01

13' Cross dalla destra di Wesley, ben posizionato Mbmemba che libera l'area.19:28

12' Il gol ha minato qualche certezza della Roma che deve ancora scuotersi. 18:59

10' Altra sbavatura della Roma nella costruzione da dietro: Svilar concede la rimessa laterale. 18:57

9' AMMONIZIONE PER IL LILLE. Verdonk in ritardo su El Aynaoui. 18:56

8' Questo è il primo gol stagionale subito dalla Roma nei primi tempi.18:55

6' GOL! Roma-LILLE 0-1. Ha segnato Haraldsson! Avanti gli ospiti alla prima opportunità. Errore in uscita di Tsimikas che regala il pallone a Felix Correia. Il portoghese premia l'inserimento interno di Haraldsson che, nonostante la sporcatura El Aynaoui, controlla e batte Svilar sotto la traversa.18:54

6' Cristante cerca un pallone morbido al di là della linea difensiva del Lille: Celik finisce per commettere fallo in attacco. 18:52

4' Soulè rimane a terra dopo un tackle di Bouaddi giudicato regolare dall'arbitro.18:50

3' Partenza aggressiva della Roma, così come vuole Gasperini.18:49

2' Soulè prova subito lo sparo al limite, di prima intenzione. Conclusione murata da Mandi.18:48

1' È cominciata ROMA-LILLE! Buona partita a tutti.18:47

Squadre sul prato, risuona 'Roma Roma' di Venditti: tra pochi minuti si comincia.18:45

A dirigere la sfida dell’Olimpico, gremito di oltre 60 mila tifosi, sarà il fischietto belga Erik Lambrechts. Con lui i connazionali Jo De Weirdt e Keving Monteny, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Jasper Vergoote. Bram Van Driessche, invece, è stato designato per il Var.18:40

Génésio riparte dalla certezza Giroud, accompagnato da Haraldsson, e da Correia e Sahraoui sugli esterni. A centrocampo spicca la presenza di Buoaddi che oggi compie 18 anni. Rivoluzionata la difesa dove si rivedono Meunier e la coppia centrale Mandi-Mbemba.18:36

Gasperini alla fine concede un turno di riposo a Mancini, schierando Hermoso al suo posto nella difesa a tre. Chance importante per El Aynaoui in mediana, con Wesley e Tsimikas che agiranno sulle fasce. Ferguson che vince il ballottaggio con Dovbyk è il terminale offensivo, supportato da Soulè e Pellegrini.18:32

FORMAZIONE LILLE (4-4-2): Berke Ozer - Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk - Felix Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui - Haraldsson, Giroud.18:30

FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Celik, Hermoso, N’Dicka - Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas - Soulè, Pellegrini - Ferguson.18:27

Dall’altra parte in panchina c’è Bruno Génésio: “Questa partita contro la Roma è una buona occasione per vedere a che punto siamo e capire di che pasta siamo fatti. L'anno scorso in Champions League abbiamo fatto grandi prestazioni contro squadre di alto livello. Ora dovremo fare lo stesso contro una squadra di pari livello”.18:24

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha presentato così la partita alla vigilia: "Il Lille è un ottima squadra molto organizzata. Ha avuto un inizio campionato non eccezionale, ma le loro prestazioni sono state sempre positive. Bisognerà essere preparati”.18:23

La Roma ha vinto all'esordio in Europa League con il Nice grazie ai gol di N'Dicka e Mancini. Anche il Lille ha vinto per 2 a 1 nel debutto casalingo contro il Brann. A segno l'ex Milan Olivier Giroud che oggi torna in Italia. 18:22

La Roma ha ottenuto 12 punti nelle prime cinque partite di campionato. Il Lille, invece, ne ha ottenuti 10 nelle prime sei, ma viene da due sconfitte consecutive, contro Lens (3-0) e Lione (0-1).18:20

Non ci sono precedenti ufficiali tra Roma e Lille. I giallorossi non hanno mai perso contro squadre francesi: tre vittorie e due pareggi nei cinque precedenti interni in competizioni UEFA. Il Lille ha già disputato sette partite in Italia, ottenendo ben 5 vittorie e 2 sole sconfitte.18:19

Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Lille, gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. 17:34

